"России удалось выстоять": эксперт Барабанов о военных оценках Путина и успешном завершении СВО - 08.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251008/rossii-udalos-vystoyat-ekspert-barabanov-o-voennykh-otsenkakh-putina-i-uspeshnom-zavershenii-svo-1069771196.html
"России удалось выстоять": эксперт Барабанов о военных оценках Путина и успешном завершении СВО
"России удалось выстоять": эксперт Барабанов о военных оценках Путина и успешном завершении СВО - 08.10.2025 Украина.ру
"России удалось выстоять": эксперт Барабанов о военных оценках Путина и успешном завершении СВО
Спокойная уверенность президента РФ Владимира Путина проистекает из его оптимистичной оценки военных шансов России и уверенности в четком превосходстве над противником. Об этом профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", историк Олег Барабанов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-08T05:30
2025-10-08T05:30
новости
россия
владимир путин
украина.ру
валдай
вооруженные силы украины
сво
новости сво
новости сво сейчас
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062593649_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_746dec1bb516127939c82c470c988ae9.jpg
Объясняя возможные причины спокойного настроения президента, эксперт напрямую связал их с ситуацией в зоне СВО. "Очевидно, что России удалось выстоять в этом тяжёлом конфликте, который длится уже более 3 лет. Очевидно, что президент высоко и оптимистично оценивает наши военные шансы", — заявил Барабанов.Он обратил внимание на то, как российский лидер аргументировал свою позицию. "Он сравнивал цифры потерь ВСУ с нашими потерями, прошёл по линиям фронта — по основным ключевым точкам боёв", — отметил историк. По словам эксперта, Путин старался подчеркнуть ключевые преимущества РФ. "Очевидно, что он старался подчеркнуть чёткое превосходство России, ограниченность и исчерпаемость ресурсов противника и уверенность в положительном для нас исходе дел", — процитировал спикера Барабанов.Таким образом, риторика российского президента на "Валдае" не оставляла сомнений в его уверенности в успешном для России продолжении и завершении специальной военной операции, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Олег Барабанов о словах Путина на “Валдае”: Президент снял табу с обсуждения ударов РФ по АЭС Украины" на сайте Украина.ру.О том, готовы ли Канада и США признать многополярную модель мира — в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251007/tramp-kellog-tomagavki-i-shatdaun-v-odnom-flakone-prezident-ssha-zaputalsya-v-svoey-strategii-po-1069757101.html
россия
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062593649_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_8ddee13a206747dc51c83ec95c8133ac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, украина.ру, валдай, вооруженные силы украины, сво, новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, армия, ресурсы, эксперты, аналитики, форум
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина.ру, Валдай, Вооруженные силы Украины, СВО, новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, Армия, ресурсы, эксперты, аналитики, форум

"России удалось выстоять": эксперт Барабанов о военных оценках Путина и успешном завершении СВО

05:30 08.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" в Курской области
Боевая работа РСЗО Град в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Спокойная уверенность президента РФ Владимира Путина проистекает из его оптимистичной оценки военных шансов России и уверенности в четком превосходстве над противником. Об этом профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", историк Олег Барабанов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Объясняя возможные причины спокойного настроения президента, эксперт напрямую связал их с ситуацией в зоне СВО. "Очевидно, что России удалось выстоять в этом тяжёлом конфликте, который длится уже более 3 лет. Очевидно, что президент высоко и оптимистично оценивает наши военные шансы", — заявил Барабанов.
Он обратил внимание на то, как российский лидер аргументировал свою позицию. "Он сравнивал цифры потерь ВСУ с нашими потерями, прошёл по линиям фронта — по основным ключевым точкам боёв", — отметил историк.
По словам эксперта, Путин старался подчеркнуть ключевые преимущества РФ. "Очевидно, что он старался подчеркнуть чёткое превосходство России, ограниченность и исчерпаемость ресурсов противника и уверенность в положительном для нас исходе дел", — процитировал спикера Барабанов.
Таким образом, риторика российского президента на "Валдае" не оставляла сомнений в его уверенности в успешном для России продолжении и завершении специальной военной операции, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Олег Барабанов о словах Путина на “Валдае”: Президент снял табу с обсуждения ударов РФ по АЭС Украины" на сайте Украина.ру.
О том, готовы ли Канада и США признать многополярную модель мира в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Вчера, 16:53
Трамп, Келлог, Томагавки и шатдаун в одном флаконе. Президент США запутался в своей стратегии по УкраинеНастал момент, когда внутриполитические проблемы США сдерживают эскалацию украинского конфликта
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВладимир ПутинУкраина.руВалдайВооруженные силы УкраиныСВОновости СВОновости СВО сейчасСпецоперацияАрмияресурсыэкспертыаналитикифорум
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10Стальной каток наступления: Алехин раскрыл, почему ВСУ не могут удержать Волчанск
06:00"Я сбежал из госпиталя к своим ребятам": ополченец "Корсар" о спасении после тяжелого ранения
05:50"Сдавайтесь в плен": историк Барабанов о новом призыве Путина к украинским солдатам на "Валдае"
05:40"Мы выносим тяговые подстанции": эксперт рассказал, почему на всю Украину не хватит тепловозов
05:30"России удалось выстоять": эксперт Барабанов о военных оценках Путина и успешном завершении СВО
05:25"Без лишней очарованности": историк Барабанов рассказал о сигналах Путина Трампу на "Валдае"
05:21Балет как поле борьбы. История о том, как Чайковский победил гопак
05:20Экономика Украины и война: "кайфующие" украинцы, деэлектрификация и дегазификация страны
05:20Армия продолжает расширять контроль вдоль границы: Алехин рассказал про освобождение Отрадного
05:15И хочется, и колется: медалька для Трампа за мир может дорого обойтись миру
05:10Военный обозреватель о давлении на Купянск: "Успехи под Волчанском оттянут часть ВСУ"
05:05"Презирают Зеленского" и "кайфуют" от войны. Как в эти дни поживают украинские представители власти
05:00"Потихоньку нас прощупывают": Виктор Кутырь призвал обезопасить "окно в Европу"
04:50Провал переброски сил ВСУ: полковник Алехин раскрыл детали успешного наступления "Севера"
04:45Ответ за Белгород и прогнозы "самой тяжелой зимы". Что происходит в Харькове
04:40"Если дураку дать дрель, он дырку просверлит": Кутырь о возможной провокации Украины на ЧАЭС
04:30"Россия готова к ответу": историк Барабанов о новых "красных линиях" Путина на "Валдае"
04:22Без перерывов! Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Моё место здесь": боец из Днепропетровска о решении поехать защищать Славянск в 2014 году
04:10Алехин о факторе погоды на СВО: "Дроны весом от 1,5 кг устойчиво летают даже при сильных ветрах"
Лента новостейМолния