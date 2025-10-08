https://ukraina.ru/20251008/rossii-udalos-vystoyat-ekspert-barabanov-o-voennykh-otsenkakh-putina-i-uspeshnom-zavershenii-svo-1069771196.html

"России удалось выстоять": эксперт Барабанов о военных оценках Путина и успешном завершении СВО

Спокойная уверенность президента РФ Владимира Путина проистекает из его оптимистичной оценки военных шансов России и уверенности в четком превосходстве над противником. Об этом профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", историк Олег Барабанов рассказал в интервью изданию Украина.ру

Объясняя возможные причины спокойного настроения президента, эксперт напрямую связал их с ситуацией в зоне СВО. "Очевидно, что России удалось выстоять в этом тяжёлом конфликте, который длится уже более 3 лет. Очевидно, что президент высоко и оптимистично оценивает наши военные шансы", — заявил Барабанов.Он обратил внимание на то, как российский лидер аргументировал свою позицию. "Он сравнивал цифры потерь ВСУ с нашими потерями, прошёл по линиям фронта — по основным ключевым точкам боёв", — отметил историк. По словам эксперта, Путин старался подчеркнуть ключевые преимущества РФ. "Очевидно, что он старался подчеркнуть чёткое превосходство России, ограниченность и исчерпаемость ресурсов противника и уверенность в положительном для нас исходе дел", — процитировал спикера Барабанов.Таким образом, риторика российского президента на "Валдае" не оставляла сомнений в его уверенности в успешном для России продолжении и завершении специальной военной операции, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Олег Барабанов о словах Путина на “Валдае”: Президент снял табу с обсуждения ударов РФ по АЭС Украины" на сайте Украина.ру.О том, готовы ли Канада и США признать многополярную модель мира — в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее" на сайте Украина.ру.

