"Презирают Зеленского" и "кайфуют" от войны. Как в эти дни поживают украинские представители власти

Представители украинской элиты втихомолку уже давно готовятся к выборам, хотя пока и не верят, что Зеленский их объявит в ближайшее время. В конце сентября Зеленский заявлял о готовности провести выборы после соглашения о перемирии, но до сих пор действует так, чтобы перемирия не случилось.

На этой неделе американское издание Politico сообщило, что его слова о выборах не вызвали никакого интереса у людей, а у политических оппонентов вызвали лишь презрение и недоверие. "Слуги народа", дескать, тоже уверены, что Зеленский не планирует покидать власть и "настроен оптимистично в отношении своих перспектив переизбрания". При этом сообщает издание, на Украине уже полным ходом идет предвыборная агитация. Правда, принимает она подчас нелепые формы.На днях кум главы Офиса президента и нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко на камеру с барского плеча подарил старушке сумку на колёсиках, которую с 1990х на Украине называют "кравчучкой". Днем ранее он раздавал пенсионерам в Святошинском районе Киева продуктовые наборы, что с 1990х на Украине является традиционной формой подкупа избирателей.Украинцы не оценили столь "щедрый" подарок от депутата, замешанного в крупных коррупционных схемах. Сам Тищенко на днях за 10 миллионов гривен приобрел новую BMW, но в комментарии по поводу дареной "кравчучки" слёзно рассказал, что старушка потеряла на войне родственников."Они разворовывают страну, доводят украинцев до нищенства, лишают их будущего, а потом еще насмехаются над ними копеечными подачками", - пишет по поводу подарка бывший депутат Игорь Мосийчук*.Киевлянам Николай Тищенко запомнился тем, что предлагал "декоммунизировать" котлету, переименовав её на английский манер в "митбол", поскольку, дескать, негоже называть продукт так, как его именуют и русские.Губернатор Николаевской области Виталий Ким тоже отличился на этой неделе, продемонстрировав свою оторванность от народа. Он заявил, что украинцы якобы живут во время войны, "кайфуя"."Сравните, как живут в войне Афганистан, Йемен или Палестина. Извините, мы живем кайфуя – с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия", - заявил ставленник Зеленского. Ким явно путает свой образ жизни с условиями жизни переселенцев в подвалах, которых в этом году лишили даже социальных выплат в 2000 гривен. Подавляющее большинство оставшегося населения украинцы вряд ли посещает караоке, концерты и рестораны.В конце сентября украинские СМИ сообщили, что родной брат николаевского губернатора сыграл свадьбу, на которую было только официально потрачено 13,5 миллионов гривен, хотя никаких официальных доходов у его брата нет. При этом в Николаеве четвертый год нет питьевой воды, несмотря на крупные взносы европейских партнёров на "починку водопровода".Таким как Виталий Ким и Николай Тищенко выгодно, чтобы война продолжалась как можно дольше, продлевая возможность распила западной помощи и желательно без надзора со стороны западных партнёров.Американское издание Financial Times на этой неделе сообщило, что замминистра финансов Александр Кава хочет, чтобы Украина сам решала, как разделить "шкуру неубитого медведя" - потратить €140 млрд "репарационной помощи". На эти средства из замороженных российских активов Киев давно претендует.Однако нардеп Александр Дубинский пишет из СИЗО, что этих денег Киев всё равно не получит. "В наших условиях "самостоятельно решать, как потратить 140 миллиардов евро" означает одно - самостоятельно решать, как именно их украсть. Хотя, если честно, этот спор чисто теоретический - никто этих денег Украине всё равно не даст", - отмечает Дубинский.Премьер-министр Юлия Свириденко и глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа планируют увеличить военные расходы бюджета на 300 млрд гривен за счет 6 млрд евро от Евросоюза (в счет тех же заблокированных российских активов). Хотя ЕС еще не принял решения по поводу этих денег, но они уже внесены в расходную часть украинского бюджета. В Кабмине Украины шантажируют европейцев: если денег не дадут, то украинские военные останутся без зарплат.Как заявила на днях украинский стендапер Анастасия Ткаченко, сейчас "люди зарабатывают невероятные деньги на войне". По её словам, комбаты не сообщают родственникам о гибели солдат, потому что получают за них деньги как за "без вести пропавших". "Люди зарабатывают на чужой смерти", — подытожила Ткаченко. Через день она вынуждена была извиниться, так как "сказала лишнего", пусть это и секрет Полишинеля.Ради продолжения такого бизнеса "на чужой смерти" украинская элита готова для спонсоров притворяться кем угодно, принимая любую идеологическую повестку западных спонсоров. Украинский экономист Алексей Кущ, характеризуя украинскую политическую элиту, пишет 5 октября, что она легко перекрашивается под любые требования Запада. "В основном, весь этот "глобализм" - это "политическая мимикрия" в стиле "чего изволите": хотите будем зелеными, а можем и буро-малиновыми в крапинку, лишь деньги давайте", - пишет экономист, также подчеркивая оторванность украинских элит от народа, который он считает глубоко консервативным.О том, что происходит тем временем в городах Украины - в статье Дмитрия Ковалевича День города под призывы эвакуироваться в никуда и фиктивный детский дом. Что происходит в Запорожье*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

