День города под призывы эвакуироваться в никуда и фиктивный детский дом. Что происходит в Запорожье

День города под призывы эвакуироваться в никуда и фиктивный детский дом. Что происходит в Запорожье

В городе Запорожье на этих выходных отмечали День города, который уже 11 лет является поводом для прений и стычек относительно даты основания. Официально Запорожье отмечает 225-ю годовщину со дня основания, когда в 1770 году для защиты от набегов кочевников была заложена Александровская крепость, переименованная в Запорожье только в 1921 году.

Местные депутаты и чиновники до сих пор поздравляют горожан в официальных обращениях, отталкиваясь именно от этой даты, стыдливо умалчивая о Российской империи. В эту субботу 4 октября запорожцев приглашали прогуляться в сопровождении гида именно по улицам старого Александровска, в котором "зарождалась история современного Запорожья".Однако в 2014 году, сразу после Евромайдана, дату основания под давлением националистов сдвинули далеко вглубь веков – на 952 год. Дата была буквально высосана из пальца – в 952 году византийский император Константин Багрянородный закончил свой трактат "Об управлении империей", в котором вскользь упоминается некая переправа под названием Крария, существовавшая в этих краях, без упоминаний о каких-то поселениях или городищах. "Новые факты о происхождении Александровска, как ранее называлось Запорожье, историки не открыли еще с начала ХХ века", - с сожалением сообщает Информационный портал Запорожья, подчеркивая, что работа над этими поисками фактов кропотливо ведётся.Тем не менее, для националистов и этого было достаточно для заявления о том, что Россия якобы не имеет никакого отношения к основанию города. Как в 2014, так и в 2025 годах в соцсетях националисты признают, что новая "дата основания" притянута за уши, но считают, что столь нехитрый обман может быть аргументом для западных союзников и перечеркнуть "пророссийские нарративы".Местные власти, по привычке, не придают значения новым псевдоисторическим аргументам националистов, из-за чего ежегодно в городе начинаются истерические прения. В этом году в День города украинские националисты вновь шикали на депутатов горсовета, упомянувших 255-ю годовщину. По их мнению, они тем самым как бы "приглашают российские войска" в Запорожье.Реальные российские войска сейчас штурмуют небольшой городок Степногорск, в связи с чем в Запорожье бьют тревогу, утверждая, что захват высот вокруг него, позволит обстреливать областной центр из ствольной артиллерии.Много шуму на днях наделало в городе заявление бывшего советника украинского мэра Мариуполя (а ныне директора так называемого Центра изучения оккупации) Петра Андрющенко. Он посоветовал жителям подконтрольной Киеву части Запорожской области в преддверии российского осеннего наступления покидать свои дома. В местных пабликах его слова вызвали волну паники, так как выезжать горожанам фактически некуда. Как заявляют беженцы, выезжающие из прифронтовых районов, они становятся фактически "бомжами".Командир отделения 24-й ОШБр "Айдар"* ВСУ неонацист Станислав Бунятов в связи с этим заявлением пишет, что государство в который раз перекладывает ответственность на плечи гражданских. "Людям говорят: "Уезжайте", но не дают ответа куда именно, кто их будет принимать, где им жить, как выживать. Это очередное перекладывание ответственности на плечи самих граждан. В то время как это государство должно было бы думать наперед и готовить эвакуационные программы", - пишет Бунятов, подчеркивая также, что этих беженцев ждут разве что "патриоты" Украины, которые хотят поднять цены на аренду жилья.В самом Запорожье поврежденный боевыми действиями жилой фонд никто не ремонтирует, несмотря на многочисленные жалобы жителей. На днях глава областной военной администрации Иван Федоров ошеломил жителей, озвучив новые критерии признания жилья разрушенным."Есть четкие критерии — разрушено то имущество, которое можно признать на 80% разрушенным. Не должно быть ни одной стены, кровли. Дом разрушен внутри, но имеет три стены, например, мы не можем признать разрушенным, потому, что это не позволяют нормативные документы", - рассказывал Федоров возмущенным горожанам. Проще говоря, даже если в доме невозможно жить, получить от государства компенсации будет нереально. Вряд ли кто-нибудь из чиновников администрации проживает в "пригодном" доме без крыши, с разрушенными стенами, под ветром и дождём.Для местных чиновников военное положение и боевые действия открыли невиданные ранее возможности личного обогащения. С 2022 года регион сотрясают коррупционные скандалы, связанные с масштабным воровством западной помощи. На днях разгорелся еще один такой скандал: еще в 2022 году Запорожский детдом "Солнышко" был эвакуирован. Тем не менее, руководство детдома и социальные службы горсовета четвертый год получают не только зарплату из бюджета, но и миллионные перечисления от западных фондов.Самого учреждения по факту нет, но городские чиновники регулярно плакались на европейских социальных мероприятиях о нехватке денег "на детей". Пример им в этом подаёт супруга Зеленского Елена, оседлавшая тему "помощи детям" на западных форумах.Пока известна сумма в 230 миллионов гривен, полученных на несуществующий запорожский детдом. Начислялись даже премии и доплаты по случаю религиозных и национальных праздников. Выделялись средства на питание и одежду детям. Формально в штате числились сотни работников, которые не знали о нём вообще ничего. Однако в городе формально функционируют и получают зарплату десятки фиктивных учреждений, включая администрации и коммунальные управления Бердянска и Мелитополя.О том, что в эти же дни происходит на Западной Украине - в статье Сергея Зуева "Травля "второсортных" русскоязычных детей и афроамериканцев. Что происходит во Львове"*Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

