Балет как поле борьбы. История о том, как Чайковский победил гопак

В войне украинских танцоров с балетами Чайковского победил Петр Ильич. Да и вообще, украинский пафос, пышатость и непобедимость все чаще стали разбиваться о профессионализм, настоящие ценности и вечную классику.

Так получилось и с украинским балетным коллективом United Ukrainian Ballet: созданный в первые дни войны он перестал существовать три года спустя после образования. Ну не смог этот балетный союз тягаться с Чайковским, чьи шедевры "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" победили и деколонизаторов с дерусификаторами, и Минкульт Украины с его запретами. Да что там Минкульт, весь украинский балет накрылся тазом. Вернее, кастрюлей, которая намертво приросла к свидомым головам еще со времен майдана.История взлета и падения United Ukrainian Ballet весьма поучительна, и мы позволим себе ее рассказать. 24 февраля 2022 года двое балетных танцовщиков, Станислав Ольшанский и Алексис Тютюник находились на гастролях в Нидерландах с голландской прима-балериной Игоне де Йонг. Там они встретили известие о начале спецоперации, но не поспешили домой, а предпочли "воевать" с помощью языка балета из Гааги.Более того, балеруны призвали коллег бежать из Украины и присоединяться к их труппе, чтобы из Европы крутить России фуэте. Надо сказать, что обращение патриотов-гастролеров было услышано, и очень быстро к ним присоединились профессиональные танцовщики из разных уголков Украины. Все они получили приют и жильё в бывшей Гаагской консерватории - благодаря любезности муниципалитета Гааги и "Армии Спасения". Здание даже получило новое имя: Голландский центр украинских танцоров, там же были оборудованы отдельные студии для тренировок и репетиций к выступлениям. В итоге, в труппу набилось более 60 человек, коллективу придумали англоязычное назвали The United Ukrainian Ballet Company (UUBC) и запустили гастроли в Европе, США, Австралии. C украинскими балетными беженцами работали такие знаменитые хореографы, как Иржи Килиан или российский, американский и украинский солист Алексей Ратманский. В период с 2004 по 2009 он был худруком балета Большого театра, а от Украины получил звание заслуженного артиста.Украинский балетный новодел принимали на "ура" в самых знаменитых залах мира, как, впрочем, и тогдашнего президента Владимира Зеленского: Украина была в моде. А западная пресса даже выдавала шедевральные комментарии в духе "95 квартала", описывая выступления украинских танцоров: "артисты балета были настроены патриотически, несмотря на нежелание возвращаться в родную страну". Но сразу же возник вопрос: как отличить украинский балет от российского? Особенно если труппа исполняет классические балетные постановки - "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Ромео и Джульетта"?И тогда украинские плясуны демонстративно отказались исполнять танец маленьких лебедей - назло Петру Ильичу. "Я не собираюсь помогать российской пропаганде прославлять "великую культуру", которая на самом деле не так уж велика. Десятилетиями Россия выстраивала пропаганду за границей и этот образ культуры, который они принесли в Европу. Я не хочу поддерживать этот образ", - публично заявила Владислава Коваленко, артистка и арт-директор United Ukrainian Ballet. "Было очень много предложений именно на „Лебединое озеро‟ Чайковского. Это очень-очень легко продаётся во всём мире, имеет хороший спрос, и на этом можно заработать", - признавался хореограф коллектива Дмитрий Бородай.Однако, пока украинские балеруны надували щеки и отказывались популяризировать русскую культуру, интерес к труппе угас: европейский зритель был готов платить за вечную классику, но не желал смотреть на украинскую самоделку. И после очередного отказа украинцев танцевать "Лебединое озеро" Чайковского проект просто… закрыли. Спонсорам было невыгодно вкладывать средства в идеологические танцы, а балета о Бандере и Шухевиче так и не придумали.Более того, украинского балета как такового, не существовало и не существует. Украинские сценические танцы - есть, гопак имеется, но вот с балетом не сложилось. И когда свидомые хореографы кинулись замещать Чайковского, то выяснилось, что украинский балет, по сути польский. Например, в 1893-1909 годах в Киевском оперном театре работала балетная труппа под руководством польских балетмейстеров Ленчевского и Ланге, которые поставили "Малороссийский балет", "Приморский праздник", "Жатву в Малороссии". Да за одни эти названия на Украине сегодня на сайт "Миротворец" загреметь можно, не то, что исполнять на европейской сцене. А дальше еще хуже: поляков сменили московские и петербургские балетмейстеры, и на сцене Киевского театра оперы и балета появились "Петрушка" и "Конек-Горбунок". Да и после революции с украинским балетом не сложилось, и, хотя в Киеве был создан первый украинско-советский оперно-балетный театр, в нем ставились балеты вроде "Азиаде" Гютэля, а украинские танцы исполнялись лишь в операх "Утопленница" Лысенко и "Галька" Монюшко.Поскольку черпать вдохновение оказалось не в чем, труппа United Ukrainian Ballet взяла и развалилась. Кто-то уехал на Украину, кто-то присоединился к другим проектам и теперь танцует "Лебединое озеро" в европейских коллективах. А десятка самых упорных (или упоротых?) балерунов основали в Нидерландах новую труппу - Ukrainian International Ballet - и решили рассказывать на сцене украинские истории, просто прыгая в шароварах и веночках. Понимая, что гопаком европейского любителя балета не проймешь, хореографы "Интернационального балета" прибегли к испытанному средству- выжимать из публики слезы и деньги. С этой целью они пригласили принять участие в спектакле ветерана ВСУ Андрея Сиромаху, потерявшего на войне правую руку и ногу. Его вывозят в коляске с желто-блакитным прапором на сцену, а вокруг украинские балерины и балеруны изображают страдающую неньку-Украину. Пока неясно, окупятся ли эти балетные страдания, но новый коллектив уже ищет спонсоров для продолжения борьбы с Чайковским.Вообще-то на Украине процесс отхода от творчества великого композитора наблюдается с 2022 года. Когда не удалось продвинуть в мировых масштабах легенду о том, что Петр Ильич является истинным украинцем с фамилией Чайка, то Чайковского просто начали "щемить" и "умалять". Например, в 2022 имя русского композитора "исключили" из названия Киевской консерватории, которая теперь называется Национальной музыкальной академией Украины. А в мае 2023 года, по решению Министерства образования, изучение произведений Чайковского и их исполнение были запрещены в Киевском центре детского творчества.В феврале 2024 года украинские композиторы обратились к президенту Зеленскому с просьбой не включать Чайковского в список деятелей культуры, которых нужно вернуть Украине, ссылаясь на его принадлежность к русской культуре. Дескать, "несмотря на украинские корни и влияние украинской культуры на его творчество, Чайковский всегда считал себя русским композитором". И никак, никак не желал признавать себя украинцем и перекладывать на музыку танец вареников в миске со сметаной. Поэтому из украинских музыкальных школ начали выкидывать музыкальные произведения гения, упоминать о нем запретили и педагогам на уроках. А в Черкасской области ретивые патриоты снесли памятник русскому композитору с той же легкостью с которой деколонизаторы сметали с постаментов Пушкина, Лермонтова, Глинку… Обедняет это лишь самих украинцев, отрезавших себя и своих детей, как от Чайковского с Пушкиным, так и от великой русской культуры.Но воюют с русской классикой украинцы не от большого ума, и даже не от большой ненависти. Декоммунизацию, десоветизацию, деколонизацию западные партнеры целенаправленно подсаживают на украинскую почву - с целью масштабной трансформации коллективной памяти. И вот уже через образовательные программы, культурные инициативы и медийные проекты формируется новая интерпретация украинской истории - с акцентом на отрыв от советского и российского наследия, где нет места Чайковскому, Прокофьеву, Гоголю, Лермонтову.Так, в апреле 2022 года показ балета "Лебединое озеро" в муниципальном театре Лониго (Венеция, Италия), главные партии в котором должны были исполнить солисты балета Национальной оперы Украины Ольга Галица и Юрий Кекало, был отменен по требованию руководства Министерства культуры Украины и Национальной оперы. Их заменили артисты слепленной на голландские деньги труппы United Ukrainian Ballet. Но только вот вместо балета Чайковского итальянцы увидели произведение Адана "Жизель". Причиной такой замены стала…провокация в Буче.На сайте городской администрации Лониго было даже размещено специальное сообщение: "С сожалением вынуждены сообщить, что после серьезных событий, которые произошли в Буче, Гостомеле и Мариуполе, балетная труппа сегодня сообщила нам, что Национальная опера Украины и Министерство культуры Украины приказали им не показывать сегодня вечером балет "Лебединое озеро" на музыку русского композитора Петра Ильича Чайковского".Понятно, что организаторы провокации в Буче и отмены балетов Чайковского примерно одни и те же люди, старательно смешивающие искусство и политику, как краски на мольберте. В итоге, универсальные символы мировой культуры превратились в инструменты идеологического дистанциирования, а любителей классики вынудили выбирать между балетом и гопаком. Кстати, театру в Лониго пришлось вернуть львиную часть денег за билеты: зрители отказались от замены.Но тогда расходы быстро покрыли спонсоры United Ukrainian Ballet, творческий вечер русского балета превратился в благотворительную акцию, а деньги от нее пошли "на поддержку украинского народа". Ну, а далее руководство Минкульта просто запретил артистам Национальной оперы Украины исполнять "Лебединое озеро" под страхом дисциплинарных взысканий и разрывом трудового контракта.Но это еще не конец истории "отмены" Петра Ильича. Тут недавно расследователи шведского телеканала SVT установили, что русский балет коварно протаскивала в страну группа с украинским названием Ballet of Ukraine. По версии скандинавских журналистов, танцовщики из России за рубежом выдавали себя за украинцев, а наивные шведы посещали эти выступления, и считали, что поддерживают Киев и Зеленского. Да еще и деньги за билеты платили! А в это время музыка Чайковского безжалостно проникала в мозг и "перепрошивала" его на российскую культуру. Последний раз подобные рассказы приходилось слышать от украинских псовдоисториков, которые вдохновенно вещали о том, как сотрудники НКВД переодевались в форму УПА* и резали поляков и евреев на Волыни в 1942-43 годах- с целью дискредитировать Украинскую повстанческую армию* и гауптмана СС Шухевича. Впрочем, не исключено, что в процессе затянувшейся евроинтеграции украинские историки покусали шведских культурологов - и вот результат. Из этой же серии и потуги украинских политиков - начиная от экс-главкома ВСУ Залужного и заканчивая женой Зеленского - добиться запретов выступления оперной дивы Анны Нетребко в европейских столицах. Но это у них не получается, как не получается у "левой" балетной труппы отменить Чайковского. Не понимают санкционеры, что "разруха не в клозетах, а в головах". А все почему? Да потому что Михаила Булгакова на Украине тоже запретили.*Организация, деятельность которой признана экстремисткой и террористической, запрещена на территории РФ

