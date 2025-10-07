https://ukraina.ru/20251007/kak-ona-mogla-tak-rasskazat-vo-lvove-dekommunizirovali-rezhissera-larisu-shepitko-1069754977.html

"Как она могла так рассказать?". Во Львове декоммунизировали режиссера Ларису Шепитько

Во Львове демонтировали мемориальную доску, установленную в память о выдающемся кинорежиссере Ларисе Шепитько.

Бронзовый барельеф украшал здание бывшей школы, которую закончила в 1954 году эта девушка, приехавшая на Западную Украину из родного Артемовска. Теперь его, в буквальном смысле, вырвали из каменной кладки, чтобы перевезти в музей "Территория террора" – концлагерь для памятников, куда свозят разрушенные советские монументы.Чем же терроризировала украинских националистов Лариса Шепитько, которая прожила недолгую, но очень яркую жизнь – успев покорить своим творчеством не только советских зрителей, но и признанных мэтров мирового кино, отметивших ее талант рядом престижных премий?Лариса Ефимовна училась режиссерскому и актерскому мастерству во ВГИКе, у самого Александра Довженко. Она снималась в его фильме "Поэма про море", а также получила эпизодическую роль в популярной комедии "Карнавальная ночь". Обаятельной девушке прочили блестящую карьеру актрисы, но она мечтала снимать сама, стараясь овладеть всеми навыками режиссерской профессии.Дипломная работа Шепитько – картина "Зной", снятая по мотивам повести Чингиза Айтматова, получила премию международного фестиваля в Карловых Варах и премию жюри на фестивале во Франкфурте-на-Майне. Во время съемок, проходивших в среднеазиатской пустыне, девушка подхватила тяжелую вирусную инфекцию, но отказалась прекращать работу и возвращаться в Москву – хотя на съемочную площадку ее приходилось доставлять на носилках.Второй фильм – кинодрама "Крылья", которая рассказывала о послевоенной судьбе советской боевой летчицы, искавшей себя в новой жизни и мирном труде, был отмечен на Неделе работ молодых режиссеров в Париже. А кинолента "Ты и я", созданная вместе с легендарным сценаристом-шестидесятником Геннадием Шпаликовым, где в главной роли снялся бард Юрий Визбор, принесла Ларисе Шепитько Серебряный приз Венецианского кинофестиваля.Вершиной творчества режиссера считается знаменитый фильм "Восхождение". Шепитько снимала его по мотивам повести "Сотников", которую написал белорусский советский писатель Василь Быков. Эта психологическая драма, посвященная замученным в оккупации партизанам, привлекла внимание первого секретаря ЦК компартии Белоруссии Петра Машерова. Потому что он сам командовал партизанским отрядом, был дважды ранен, и потерял мать, которую казнили нацисты.По свидетельству очевидцев, во время предпросмотра "Восхождения" Машеров не смог сдержать слез. Писатель Алесь Адамович вспоминал, что белорусский партийный руководитель спросил о режиссере Шепитько: "Откуда эта девочка, которая, конечно же, ничего такого не пережила, знает обо всем этом? Как она могла так рассказать?".Этот фильм получил Гран-при "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля, а в кинотеатрах Америки и Европы его ожидал настоящий триумф."Восхождение" купили для проката десятки стран. В день премьеры в США к кинотеатру на Манхэттене выстроилась очередь. Сьюзен Зонтаг назвала картину самым волнующим в истории фильмом об ужасе войны. Говорят, Фрэнсис Форд Коппола советовался с Ларисой Ефимовной на тему финала "Апокалипсиса сегодня". Еще говорят, что она подружилась с Лайзой Миннелли, даже гостила у нее – актриса тогда жила с Мартином Скорсезе. Наконец, Ларисе Ефимовне поступило предложение снимать в Голливуде. Продюсером и исполнительницей главной роли собиралась стать Эллен Берстин. Вроде бы Шепитько не понравился сценарий", – пишет в журнале "Москвич" Юнна Чупринина.Международный авторитет советского режиссера был настолько большим, что в 1978-м она вошла в состав международного жюри Берлинале. А уже в следующем году Лариса Шепитько трагически погибла в автокатастрофе, во время съемок очередной ленты.Ее творчество навсегда вошло в наследие мирового кино. Картины Ларисы Ефимовны изучают сегодня на режиссерских факультетах ведущих западных университетов, отмечая их особенную пронзительную искренность.Но заслуженная слава все равно не защитила Шепитько от украинских декоммунизаторов. Демонтаж мемориальной доски во Львове не был спонтанным актом вандализма со стороны почувствовавших вседозволенность погромщиков. Барельеф сорвали по решению Львовского городского совета, после согласования всех необходимых бюрократических процедур со стороны официальных органов украинского государства."Это событие стало результатом полугодовой процедуры и общественной инициативы в рамках политики дерусификации и декоммунизации культурного пространства города. Инициатором демонтажа выступила общественность, в частности активист Олег Радык, который скрупулезно исследовал биографию и творчество режиссера, утверждая, что ее деятельность была полностью интегрирована в советский культурный контекст.Активисты акцентируют внимание на том, что, несмотря на ее происхождение, Шепитько была ярким представителем советского кинематографа. В своем сообщении Олег Радык ссылается на ее цитаты и интервью. После вручения "Золотого медведя" на Берлинале за фильм "Восхождение", Шепитько заявила, что стремилась исследовать духовную стойкость советских людей, которая позволила победить нацизм. Во вступительном слове к фильму "Крылья" режиссер говорит про желание рассказать про поколение советских людей, которые вынесли тяжесть войны и восстановления.Эти высказывания, как и анализ ее кинолент, подчеркивают ее преданность идеям и нарративам, которые культивировались в СССР", – пишут об этом на львовском новостном сайте.Узаконенное варварство декоммунизаторов вызвало резонанс за пределами Украины. Фотографии огромной дыры, зияющей на месте бронзовой памятной доски, распространились по социальным сетям, шокируя иностранных киноведов. На Западе начали задавать вопросы, и в Киеве уже включили антикриз – заявляя, что власти попробуют во всем разобраться, и, может быть, вернут барельеф на место. Если получится договориться об этом с львовскими "активистами".Украинские чиновники пытаются приглушить шум в текущем моменте, но маховик уничтожения исторической памяти не будет останавливаться ни на минуту. Потому что "декоммунизация и дерусификация культурного пространства" давно превратились в кормушку для целого поколения людоедов.Они снесут все, что поставили до 1991 года, потому что озвученные в адрес Ларисы Шепитько обвинения можно адресовать любому видному деятелю украинской культуры – Тычине, Сосюре, Рыльскому, Бажану или тому же Довженко. Их творческая деятельность тоже была "полностью интегрирована в советский культурный контекст". А сейчас этого обвинения вполне достаточно для расправы."Активисты" неизбежно вспомнят о том, что Иван Франко с одобрением говорил о социализме, а Леся Украинка переводила "Манифест коммунистической партии", официально запрещенный на Украине. От декоммунизации не застрахован даже Тарас Шевченко – ведь он писал русскоязычную прозу, а его высказывания против рекрутчины цитируют сейчас в чатах, где обсуждается террор украинского ТЦК.Когда-нибудь об этих временах тоже будут снимать кино – вероятно, в жанре постапокалиптического ужастика.О судьбе советских памятников на Украине - в статье Василия Стоякина "Убийство памяти. Тяжелая судьба памятников Великой Отечественной войны на Украине"

