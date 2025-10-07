"Меркель преувеличивает роль Польши и Прибалтики". Ростислав Ищенко о виновниках конфликта на Украине - 07.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251007/merkel-preuvelichivaet-rol-polshi-i-pribaltiki-rostislav-ischenko-o-vinovnikakh-konflikta-na-ukraine-1069766995.html
"Меркель преувеличивает роль Польши и Прибалтики". Ростислав Ищенко о виновниках конфликта на Украине
"Меркель преувеличивает роль Польши и Прибалтики". Ростислав Ищенко о виновниках конфликта на Украине - 07.10.2025 Украина.ру
"Меркель преувеличивает роль Польши и Прибалтики". Ростислав Ищенко о виновниках конфликта на Украине
Во вторник, 7 октября, стала известна реакция в Польше и Прибалтийских республиках на ранее сделанное резонансное заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.
2025-10-07T19:17
2025-10-07T19:21
видео
польша
украина
германия
меркель
ростислав ищенко
украина.ру
латвия
литва
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/07/1069767338_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4369ddcb8a71e171d02d40d5f09a4729.jpg
До этого, в понедельник, 6 октября, экс-канцлер заявила, что Польша, Эстония, Латвия и Литва сорвали переговоры с Россией в 2021 году и таким образом косвенно способствовали началу военного конфликта на Украине. О том, насколько ее утверждение соответствует действительности, изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
https://ukraina.ru/20251007/samyy-vrednyy-nemetskiy-politik-za-sto-let-pochemu-pribalty-i-polyaki-vzelis-na-merkel-1069759975.html
польша
украина
германия
латвия
литва
эстония
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/07/1069767338_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_662d758fa67ce9bed1d52b9abfa3a390.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, польша, украина, германия, меркель, ростислав ищенко, украина.ру, латвия, литва, эстония, прибалтика
Видео, Польша, Украина, Германия, Меркель, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Латвия, Литва, Эстония, Прибалтика

"Меркель преувеличивает роль Польши и Прибалтики". Ростислав Ищенко о виновниках конфликта на Украине

19:17 07.10.2025 (обновлено: 19:21 07.10.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Во вторник, 7 октября, стала известна реакция в Польше и Прибалтийских республиках на ранее сделанное резонансное заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.
До этого, в понедельник, 6 октября, экс-канцлер заявила, что Польша, Эстония, Латвия и Литва сорвали переговоры с Россией в 2021 году и таким образом косвенно способствовали началу военного конфликта на Украине.
О том, насколько ее утверждение соответствует действительности, изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
16:49
"Самый вредный немецкий политик за сто лет". Почему прибалты и поляки взъелись на МеркельСтраны Прибалтики и Польша развернули настоящую травлю в отношении экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Все из-за ее слов, в которых они увидели обвинение, что именно эти страны сорвали переговорный процесс с РФ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоПольшаУкраинаГерманияМеркельРостислав ИщенкоУкраина.руЛатвияЛитваЭстонияПрибалтика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:01Офицер ВСУ рассказал о зверствах сотрудников ТЦК
19:43Польша не выдаст Германии подозреваемого в терроризме, ВС РФ рвутся к Гуляйполю. Итоги 7 октября
19:17"Меркель преувеличивает роль Польши и Прибалтики". Ростислав Ищенко о виновниках конфликта на Украине
18:42Блогер Мандзюк в худи с изображением Бандеры поехала в Польщу - украинцы её предостерегли
18:30Россия нарастила золотой запас, ЕС удваивает тарифы. Новости к 18.30
18:21Выдача Германии украинца по делу о подрыве "Северных потоков" не в интересах Польши — Туск
17:56ВС РФ наступают в центре Купянска: крупные силы ВСУ под угрозой окружения
17:48Преступная схема: украденный металл из домов херсонцев становится "оборонным" по госконтракту
17:40В районе Доброполья тактической группировке ВСУ угрожает "котёл"
17:38За кулисами "непрерывных побед": стала известна правда об истощении украинского общества
17:33Возрождение под обстрелами: как выглядит и кому помогает церковь в Донбассе. Репортаж из Волновахи
17:29Украине придется увеличить импорт газа на треть из-за российских ударов по газодобыче — Минэнерго
17:24Новые возможности и секретные разработки противника. Что вскрыл инцидент с украинскими БПЛА в Тюмени
17:11Ценой жизней: радикалы готовы уничтожать города ради принуждения к украинскому языку
17:07Новая надежда на кладбище старой Европы. Скачко о политическом кризисе в ЕС
17:02Северский котел: российские войска создают условия для окружения группировки ВСУ
16:53Трамп, Келлог, Томагавки и шатдаун в одном флаконе. Президент США запутался в своей стратегии по Украине
16:52"Дроны-приманки" и знание о ПВО: эксперт раскрыл тактику успешных ударов по энергетике Украины
16:49"Самый вредный немецкий политик за сто лет". Почему прибалты и поляки взъелись на Меркель
16:42Уничтожена подстанция завода "Южкабель" в результате налета БПЛА "Герань-2" на Харьков
Лента новостейМолния