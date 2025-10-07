https://ukraina.ru/20251007/merkel-preuvelichivaet-rol-polshi-i-pribaltiki-rostislav-ischenko-o-vinovnikakh-konflikta-na-ukraine-1069766995.html
"Меркель преувеличивает роль Польши и Прибалтики". Ростислав Ищенко о виновниках конфликта на Украине
"Меркель преувеличивает роль Польши и Прибалтики". Ростислав Ищенко о виновниках конфликта на Украине - 07.10.2025 Украина.ру
"Меркель преувеличивает роль Польши и Прибалтики". Ростислав Ищенко о виновниках конфликта на Украине
Во вторник, 7 октября, стала известна реакция в Польше и Прибалтийских республиках на ранее сделанное резонансное заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.
2025-10-07T19:17
2025-10-07T19:17
2025-10-07T19:21
видео
польша
украина
германия
меркель
ростислав ищенко
украина.ру
латвия
литва
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/07/1069767338_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4369ddcb8a71e171d02d40d5f09a4729.jpg
До этого, в понедельник, 6 октября, экс-канцлер заявила, что Польша, Эстония, Латвия и Литва сорвали переговоры с Россией в 2021 году и таким образом косвенно способствовали началу военного конфликта на Украине. О том, насколько ее утверждение соответствует действительности, изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
https://ukraina.ru/20251007/samyy-vrednyy-nemetskiy-politik-za-sto-let-pochemu-pribalty-i-polyaki-vzelis-na-merkel-1069759975.html
польша
украина
германия
латвия
литва
эстония
прибалтика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/07/1069767338_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_662d758fa67ce9bed1d52b9abfa3a390.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, польша, украина, германия, меркель, ростислав ищенко, украина.ру, латвия, литва, эстония, прибалтика
Видео, Польша, Украина, Германия, Меркель, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Латвия, Литва, Эстония, Прибалтика
"Меркель преувеличивает роль Польши и Прибалтики". Ростислав Ищенко о виновниках конфликта на Украине
19:17 07.10.2025 (обновлено: 19:21 07.10.2025)
Во вторник, 7 октября, стала известна реакция в Польше и Прибалтийских республиках на ранее сделанное резонансное заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.