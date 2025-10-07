https://ukraina.ru/20251007/kievskiy-rezhim-stanovilsya-na-dyby-politolog-o-tom-kak-upryamstvo-ukrainy-privelo-k-sanktsiyam-vengrii-1069717669.html

"Киевский режим становился на дыбы": политолог о том, как упрямство Украины привело к санкциям Венгрии

Жесткая и неуступчивая позиция украинских властей в вопросах прав национальных меньшинств стала основной причиной ответных мер со стороны Венгрии и завела двусторонние отношения в тупик. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

2025-10-07T05:10

Эксперт напомнил, что изначально Будапешт выдвигал Киеву довольно умеренные просьбы. "Вначале у Венгрии были даже не требования, а просьбы к Украине: "Измените свой языковой закон и не трогайте венгерскую общину Закарпатья", — отметил Ищенко.Однако, по его словам, реакция Киева была грубой и бескомпромиссной. "Но киевский режим уперся по принципу: "Вы должны понимать, что это не против вас, а против русских. Сидите и радуйтесь". Но венгры не обрадовались, потому что оказалось, что это не только против русских, но и против венгров", — заявил политолог. Он подчеркнул, что именно такая политика и привела к эскалации и ответным санкциям со стороны Венгрии.Ищенко описал типичную, по его мнению, реакцию Киева на любую критику. "Причем как только Венгрия выражала какое-то недовольство, киевский режим сразу становился на дыбы и говорил: "Вы что, с дуба рухнули? Мы же Украина. Все, что мы делаем - это хорошо", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей" на сайте Украина.ру.О том, как власти Украины внедряют идеологию среди молодежи - в материале Егора Леева "Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми".

