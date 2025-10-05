Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми - 05.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251005/printsessy-natsisty-i-shturmoviki-kak-ukraina-rabotaet-s-detmi-1069593171.html
Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми
Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми - 05.10.2025 Украина.ру
Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми
Изменения в руководстве США отобразились и на работе с украинской молодёжью. ЛГБТ*-повестка окончательно сходит на нет: украинские ультраправые торжествуют
2025-10-05T06:30
2025-10-05T06:30
эксклюзив
хроники
"азов"
кравченко
пит хегсет
евгений карась
киев
сша
украина
одесский областной совет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069593028_0:350:851:829_1920x0_80_0_0_493e63b7de0467da7dca4883756e74d2.jpg
Одним из завирусившихся видео в украинском и российском сегменте интернета на этой неделе стал рейд языковых активистов на бывшую "Петровку" (ныне "Почайна") — легендарный книжный рынок в Киеве."Вы запрещаете мне зайти физически в этот магазин и посмотреть, что у вас продаётся. Я просто…" — негодовала одна из активисток, показывая на детские книги на русском языке.Назвавшие себя "дезинсекторами" молодые языковые активисты цеплялись и к учебникам на русском языке."Что это у нас? "Физика"!" — указывал один из них на беспокоящую его книгу и требовал сдать её в макулатуру.Активисты, несмотря на негодование продавцов и покупателей, кричали о "москворотых" и "кацапских" книгах и требовали эти книги выкинуть.По их мнению, альтернативой книг на русском языке, в том числе и детских, являются украинские. Тем временем на рынке украинской детской книги зреет передел. И связан он с США.Дождались!Вряд ли, выступая перед сотнями американских генералов, министр обороны США Пит Хегсет предполагал, что его слова воодушевят и украинских военных."Никаких больше месяцев идентичностей, офицеров по разнообразию, равенству и инклюзивности, чуваков в платьях. Никакого больше поклонения изменению климата. Никакого больше разделения, отвлечения внимания и гендерного бреда. Никакого больше мусора. Как я говорил ранее и скажу снова: мы покончили с этим дерьмом," — заявил Хегсет.Его слова вызвали воодушевление у украинских ультраправых."Идеологический разворот армии США от маразма. Напомню, что за год до войны (и символика "Азова"*, и все футбольные хулиганы, все националистические организации левацкая повестка называла "группами ненависти"," — отреагировал на речь американского министра лидер украинской ультраправой группировки С14*, командир 413 отдельного батальона "Рейд" Евгений Карась*.Он напомнил, как на украинские ультраправые движения украинские грантовые структуры писали жалобы. В том числе и за такой символ, как валькнут."Напомню смешинку. Тут, на Украине, левачки гнобили за руны и писали бесконечные грантовые кляузы на Запад. В то время как спецназ США сам использует данную символику. Фото я сделал на одной из европейских баз. Это публичная символика, ничего секретного. Что ж, весело. Новые времена — новые обороты колеса сансары. Вправо," — писал Карась в соцсетях.К своей заметке он приложил фото жалоб украинских грантовых организаций, в т. ч. и на символику "Азова" и на валькнут, а также вырезанное из дерева изображение валькнута рядом с шевроном американских рейнджеров.Американский, а, соответственно, и украинский "разворот вправо" означает и изменения в работе с молодёжью.Не принцесса, а штурмовик!В июле 2021 года на Украине вспыхнул скандал: депутаты Луцкого городского совета, Одесского областного совета, а также христианские и культурные объединения Ивано-Франковска потребовали изъять из украинских библиотек комиксы новозеландской писательницы и иллюстратора Кейти О’Нилл "Принцесса + принцесса: долго и счастливо".Книга рассказывает о приключениях и отношениях двух девочек-принцесс. Заканчивается комикс объятиями девочек, что не понравилось депутатам и активистам, усмотревшим в этом намёк на свадьбу. Также депутаты разглядели в комиксе унижение мужчин. Несмотря на все жалобы, закупленный комикс из библиотек не изъяли.После начала СВО ЛГБТ*-проблематику использовали, в т. ч. и для рассказа об украинских военных. Так, в 6-м выпуске журнала комиксов Inker "Любовь на войне" появилась история "Исцеление любовью" — о военном-гее, у которого во время боевых действий погибает друг, о переживании этой утраты и о том, как новая любовь помогает справиться с болью. Издавались и ЛГБТ-книги на невоенную тематику: в 2024 году для аудитории young adult (от 12 до 21 года) были изданы книги "В Штормовом — штиль" Сергея Скришевского и "Почти хорошие парни" Дарьи Чайки и Маши Гринн. Первая рассказывает о влюбившихся друг в друга 16-летних подростках, вторая — о школьнике-гее и его друге.Но одновременно с этим продолжают издаваться и совсем другие книги для детей. Книги и комиксы тех, кто уделил и уделяет немало сил борьбе с ЛГБТ-сообществом, а именно — украинских ультраправых.Стоит отметить, что комиксы с ноткой русофобии были популярны ещё до второго Майдана не только на Украине, но даже и в России — к примеру, начинающийся с расстрела боевиками российских солдат в Чечне комикс "Орда" Игоря Баранько и сегодня можно найти в продаже в сети "Читай-город" — один экземпляр остался в магазине в Ульяновске.После госпереворота количество уже откровенно русофобских комиксов стало расти. Появились и комиксы на военную тематику. Так, с 2016 года на Украине издаётся серия "Киборги". Она не ограничивается рассказами о битвах за Донецкий аэропорт. Так, два отдельных тома комиксов посвятили украинским ССО. После начала СВО был издан двухтомник о боях в Киевской области: "Битва за Киев. Бородянка. 27.02.2022" и "Гостомель, Война за Независимость. Битва за Киев 3.03.2022".Кстати, украинская пропагандистская трактовка событий под Киевом вдохновила даже японского мангаку Мацуду Юко. Он выпустил две манги на тему СВО. Первая — о "призраке Киева" — лётчике Воздушных сил ВСУ. Вторая называется "Толстый кот Донецка" и рассказывает об украинском диверсанте в Донбассе. Этот комикс тоже основан на украинских пропагандистских рассказах.На самой же Украине, несмотря на боевые действия, тоже продолжали издавать комиксы. В 2023 году вышел комикс одного из основателей "Азова"* Николая "Крука" Кравченко "Чёрный клин". Сам Кравченко до издания не дожил: он погиб 14 марта 2022 года под Киевом. Комикс дорисовывал художник Андрей Перетятько. Работа "Крука" рассказывает о подписании Украиной мирного договора из-за того, что "к власти пришли враждебные силы", а население было "зазомбировано усилиями продажных СМИ „усталостью от войны“". С этим не смирились украинские националисты, решившие перенести боевые действия на территорию России.В феврале 2024 года работу Кравченко назвали комиксом года. Премию вручили его жене Ольге Кравченко — военнослужащей Патронатной службы "Азова".Но одним комиксом "азовцы"* не ограничились.В 2024 году вышел комикс "Иду на штурм". Он рассказывает о 2-м отдельном штурмовом батальоне созданной из "азовцев" 3-й отдельной штурмовой бригады. Над созданием комиксов работала Хорунжая служба этой бригады. Главный герой комикса — командир батальона, черкащанин Дмитрий "Слип" Кухарчук."Этот комикс — не выдумка, не простой рассказ, а погружение в реалии войны. В нём присутствуют вызовы, героика и особенная эстетика нашего подразделения. С каждой страницей читатель проходит бои вместе с бойцами 2-го штурмового батальона. Как принято в комиксах, герои, они же наши побратимы, преодолевают опасности, демонстрируя силу и отвагу штурмовиков," — гласило заявление Хорунжей службы 3-й ОШБр.Продолжают издавать комиксы на националистическую тематику и в этом году. Более того, 2025-й отметился изданием комиксов о двух идолах украинского национализма. Именно в этом году вышел комикс "Шух. История легенды" о командире УПА* Романе Шухевиче и "Убийство на лестнице. Последние годы Степана Бандеры" о главаре ОУН*, ликвидированном в Мюнхене.В общем, работа над влиянием на украинских детей продолжается. Фронту нужны новые военные. И готовить на Украине их начинают с самого раннего возраста.* запрещённые в РФ экстремистские организации и движения; лица, внесённые в список экстремистов и террористовЧитайте также: От реальных драм до киношных ужасов: как российские и украинские киноделы переосмысляют СВО
киев
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069593028_0:271:851:909_1920x0_80_0_0_212e1816627a9e28dbb2f5163f47c351.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, "азов", кравченко, пит хегсет, евгений карась, киев, сша, украина, одесский областной совет, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Хроники, "Азов", Кравченко, Пит Хегсет, Евгений Карась, Киев, США, Украина, Одесский областной совет, Вооруженные силы Украины

Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми

06:30 05.10.2025
 
© Фото : Хорунжа Служба 3 ОШБр"Иду на штурм"
Иду на штурм - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Фото : Хорунжа Служба 3 ОШБр
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Изменения в руководстве США отобразились и на работе с украинской молодёжью. ЛГБТ*-повестка окончательно сходит на нет: украинские ультраправые торжествуют
Одним из завирусившихся видео в украинском и российском сегменте интернета на этой неделе стал рейд языковых активистов на бывшую "Петровку" (ныне "Почайна") — легендарный книжный рынок в Киеве.
"Вы запрещаете мне зайти физически в этот магазин и посмотреть, что у вас продаётся. Я просто…" — негодовала одна из активисток, показывая на детские книги на русском языке.
Назвавшие себя "дезинсекторами" молодые языковые активисты цеплялись и к учебникам на русском языке.
"Что это у нас? "Физика"!" — указывал один из них на беспокоящую его книгу и требовал сдать её в макулатуру.
Активисты, несмотря на негодование продавцов и покупателей, кричали о "москворотых" и "кацапских" книгах и требовали эти книги выкинуть.
По их мнению, альтернативой книг на русском языке, в том числе и детских, являются украинские. Тем временем на рынке украинской детской книги зреет передел. И связан он с США.
Дождались!
Вряд ли, выступая перед сотнями американских генералов, министр обороны США Пит Хегсет предполагал, что его слова воодушевят и украинских военных.
"Никаких больше месяцев идентичностей, офицеров по разнообразию, равенству и инклюзивности, чуваков в платьях. Никакого больше поклонения изменению климата. Никакого больше разделения, отвлечения внимания и гендерного бреда. Никакого больше мусора. Как я говорил ранее и скажу снова: мы покончили с этим дерьмом," — заявил Хегсет.
Его слова вызвали воодушевление у украинских ультраправых.
"Идеологический разворот армии США от маразма. Напомню, что за год до войны (и символика "Азова"*, и все футбольные хулиганы, все националистические организации левацкая повестка называла "группами ненависти"," — отреагировал на речь американского министра лидер украинской ультраправой группировки С14*, командир 413 отдельного батальона "Рейд" Евгений Карась*.
Он напомнил, как на украинские ультраправые движения украинские грантовые структуры писали жалобы. В том числе и за такой символ, как валькнут.
"Напомню смешинку. Тут, на Украине, левачки гнобили за руны и писали бесконечные грантовые кляузы на Запад. В то время как спецназ США сам использует данную символику. Фото я сделал на одной из европейских баз. Это публичная символика, ничего секретного. Что ж, весело. Новые времена — новые обороты колеса сансары. Вправо," — писал Карась в соцсетях.
К своей заметке он приложил фото жалоб украинских грантовых организаций, в т. ч. и на символику "Азова" и на валькнут, а также вырезанное из дерева изображение валькнута рядом с шевроном американских рейнджеров.
Американский, а, соответственно, и украинский "разворот вправо" означает и изменения в работе с молодёжью.
Не принцесса, а штурмовик!
В июле 2021 года на Украине вспыхнул скандал: депутаты Луцкого городского совета, Одесского областного совета, а также христианские и культурные объединения Ивано-Франковска потребовали изъять из украинских библиотек комиксы новозеландской писательницы и иллюстратора Кейти О’Нилл "Принцесса + принцесса: долго и счастливо".
Книга рассказывает о приключениях и отношениях двух девочек-принцесс. Заканчивается комикс объятиями девочек, что не понравилось депутатам и активистам, усмотревшим в этом намёк на свадьбу. Также депутаты разглядели в комиксе унижение мужчин. Несмотря на все жалобы, закупленный комикс из библиотек не изъяли.
После начала СВО ЛГБТ*-проблематику использовали, в т. ч. и для рассказа об украинских военных. Так, в 6-м выпуске журнала комиксов Inker "Любовь на войне" появилась история "Исцеление любовью" — о военном-гее, у которого во время боевых действий погибает друг, о переживании этой утраты и о том, как новая любовь помогает справиться с болью. Издавались и ЛГБТ-книги на невоенную тематику: в 2024 году для аудитории young adult (от 12 до 21 года) были изданы книги "В Штормовом — штиль" Сергея Скришевского и "Почти хорошие парни" Дарьи Чайки и Маши Гринн. Первая рассказывает о влюбившихся друг в друга 16-летних подростках, вторая — о школьнике-гее и его друге.
Но одновременно с этим продолжают издаваться и совсем другие книги для детей. Книги и комиксы тех, кто уделил и уделяет немало сил борьбе с ЛГБТ-сообществом, а именно — украинских ультраправых.
Стоит отметить, что комиксы с ноткой русофобии были популярны ещё до второго Майдана не только на Украине, но даже и в России — к примеру, начинающийся с расстрела боевиками российских солдат в Чечне комикс "Орда" Игоря Баранько и сегодня можно найти в продаже в сети "Читай-город" — один экземпляр остался в магазине в Ульяновске.
После госпереворота количество уже откровенно русофобских комиксов стало расти. Появились и комиксы на военную тематику. Так, с 2016 года на Украине издаётся серия "Киборги". Она не ограничивается рассказами о битвах за Донецкий аэропорт. Так, два отдельных тома комиксов посвятили украинским ССО. После начала СВО был издан двухтомник о боях в Киевской области: "Битва за Киев. Бородянка. 27.02.2022" и "Гостомель, Война за Независимость. Битва за Киев 3.03.2022".
Кстати, украинская пропагандистская трактовка событий под Киевом вдохновила даже японского мангаку Мацуду Юко. Он выпустил две манги на тему СВО. Первая — о "призраке Киева" — лётчике Воздушных сил ВСУ. Вторая называется "Толстый кот Донецка" и рассказывает об украинском диверсанте в Донбассе. Этот комикс тоже основан на украинских пропагандистских рассказах.
На самой же Украине, несмотря на боевые действия, тоже продолжали издавать комиксы. В 2023 году вышел комикс одного из основателей "Азова"* Николая "Крука" Кравченко "Чёрный клин". Сам Кравченко до издания не дожил: он погиб 14 марта 2022 года под Киевом. Комикс дорисовывал художник Андрей Перетятько.
Работа "Крука" рассказывает о подписании Украиной мирного договора из-за того, что "к власти пришли враждебные силы", а население было "зазомбировано усилиями продажных СМИ „усталостью от войны“". С этим не смирились украинские националисты, решившие перенести боевые действия на территорию России.
В феврале 2024 года работу Кравченко назвали комиксом года. Премию вручили его жене Ольге Кравченко — военнослужащей Патронатной службы "Азова".
Но одним комиксом "азовцы"* не ограничились.
В 2024 году вышел комикс "Иду на штурм". Он рассказывает о 2-м отдельном штурмовом батальоне созданной из "азовцев" 3-й отдельной штурмовой бригады. Над созданием комиксов работала Хорунжая служба этой бригады. Главный герой комикса — командир батальона, черкащанин Дмитрий "Слип" Кухарчук.
"Этот комикс — не выдумка, не простой рассказ, а погружение в реалии войны. В нём присутствуют вызовы, героика и особенная эстетика нашего подразделения. С каждой страницей читатель проходит бои вместе с бойцами 2-го штурмового батальона. Как принято в комиксах, герои, они же наши побратимы, преодолевают опасности, демонстрируя силу и отвагу штурмовиков," — гласило заявление Хорунжей службы 3-й ОШБр.
Продолжают издавать комиксы на националистическую тематику и в этом году. Более того, 2025-й отметился изданием комиксов о двух идолах украинского национализма. Именно в этом году вышел комикс "Шух. История легенды" о командире УПА* Романе Шухевиче и "Убийство на лестнице. Последние годы Степана Бандеры" о главаре ОУН*, ликвидированном в Мюнхене.
В общем, работа над влиянием на украинских детей продолжается. Фронту нужны новые военные. И готовить на Украине их начинают с самого раннего возраста.
* запрещённые в РФ экстремистские организации и движения; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Читайте также: От реальных драм до киношных ужасов: как российские и украинские киноделы переосмысляют СВО
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроники"Азов"КравченкоПит ХегсетЕвгений КарасьКиевСШАУкраинаОдесский областной советВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00"Санду может назло маме отморозить уши": эксперт о рисках энергетической блокады Приднестровья
07:30Олег Барабанов о словах Путина на “Валдае”: Президент снял табу с обсуждения ударов РФ по АЭС Украины
07:00"Франция проявляет особую активность": Скориков о закулисной роли Парижа в молдавском кризисе
06:57Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ
06:55"Бумажный тигр" от Трампа, Украина – родина амазонок и нервный Рютте. Кто нас удивил на прошедшей неделе
06:30Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми
06:15"Три "Кинжала" по базе НАТО": Полетаев смоделировал возможный ответ России на провокацию Альянса
06:15Западная Украина за минувшую неделю: обострение "дружбы" с Польшей и угроза экологической катастрофы
06:00Мощнейшие удары по Харькову и Днепропетровску: Алехин раскрыл, как ФАБы и ракеты громят тылы ВСУ
05:40Дорога на Харьков: военный обозреватель указал на следующую цель ВС РФ после Купянска
05:30"Мы не знаем, где пройдет граница": Ищенко рассказал о неопределенности будущего Украины
05:00"На кого ты меня бросаешь? Меня тут убьют" — Полетаев о панике в Прибалтике из-за Трампа
05:00"Китайцы рассчитывают, что Украина может стать надежным поставщиком продовольствия" - Караганов
05:00Россия готова к эскалации: военный аналитик заявил о недопустимости блокады Финского залива
04:30"500 "Гераней" в сторону Финляндии и Норвегии" — Полетаев рассказал о цене второго фронта для Европы
04:15"Надеюсь, мы избежим соперничества": Караганов про будущее многополярного мира
04:00Двойной удар: военный эксперт рассказал о синхронном наступлении на Северск и Красный Лиман
19:50От реальных драм до киношных ужасов: как российские и украинские киноделы переосмысляют СВО
19:00На Украине опасаются за энергетику и железную дорогу. Итоги 4 октября
18:35Барабаны и милитаризм: Японию впервые возглавит женщина
Лента новостейМолния