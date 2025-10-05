https://ukraina.ru/20251005/printsessy-natsisty-i-shturmoviki-kak-ukraina-rabotaet-s-detmi-1069593171.html

Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми

Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми

Изменения в руководстве США отобразились и на работе с украинской молодёжью. ЛГБТ*-повестка окончательно сходит на нет: украинские ультраправые торжествуют

Одним из завирусившихся видео в украинском и российском сегменте интернета на этой неделе стал рейд языковых активистов на бывшую "Петровку" (ныне "Почайна") — легендарный книжный рынок в Киеве."Вы запрещаете мне зайти физически в этот магазин и посмотреть, что у вас продаётся. Я просто…" — негодовала одна из активисток, показывая на детские книги на русском языке.Назвавшие себя "дезинсекторами" молодые языковые активисты цеплялись и к учебникам на русском языке."Что это у нас? "Физика"!" — указывал один из них на беспокоящую его книгу и требовал сдать её в макулатуру.Активисты, несмотря на негодование продавцов и покупателей, кричали о "москворотых" и "кацапских" книгах и требовали эти книги выкинуть.По их мнению, альтернативой книг на русском языке, в том числе и детских, являются украинские. Тем временем на рынке украинской детской книги зреет передел. И связан он с США.Дождались!Вряд ли, выступая перед сотнями американских генералов, министр обороны США Пит Хегсет предполагал, что его слова воодушевят и украинских военных."Никаких больше месяцев идентичностей, офицеров по разнообразию, равенству и инклюзивности, чуваков в платьях. Никакого больше поклонения изменению климата. Никакого больше разделения, отвлечения внимания и гендерного бреда. Никакого больше мусора. Как я говорил ранее и скажу снова: мы покончили с этим дерьмом," — заявил Хегсет.Его слова вызвали воодушевление у украинских ультраправых."Идеологический разворот армии США от маразма. Напомню, что за год до войны (и символика "Азова"*, и все футбольные хулиганы, все националистические организации левацкая повестка называла "группами ненависти"," — отреагировал на речь американского министра лидер украинской ультраправой группировки С14*, командир 413 отдельного батальона "Рейд" Евгений Карась*.Он напомнил, как на украинские ультраправые движения украинские грантовые структуры писали жалобы. В том числе и за такой символ, как валькнут."Напомню смешинку. Тут, на Украине, левачки гнобили за руны и писали бесконечные грантовые кляузы на Запад. В то время как спецназ США сам использует данную символику. Фото я сделал на одной из европейских баз. Это публичная символика, ничего секретного. Что ж, весело. Новые времена — новые обороты колеса сансары. Вправо," — писал Карась в соцсетях.К своей заметке он приложил фото жалоб украинских грантовых организаций, в т. ч. и на символику "Азова" и на валькнут, а также вырезанное из дерева изображение валькнута рядом с шевроном американских рейнджеров.Американский, а, соответственно, и украинский "разворот вправо" означает и изменения в работе с молодёжью.Не принцесса, а штурмовик!В июле 2021 года на Украине вспыхнул скандал: депутаты Луцкого городского совета, Одесского областного совета, а также христианские и культурные объединения Ивано-Франковска потребовали изъять из украинских библиотек комиксы новозеландской писательницы и иллюстратора Кейти О’Нилл "Принцесса + принцесса: долго и счастливо".Книга рассказывает о приключениях и отношениях двух девочек-принцесс. Заканчивается комикс объятиями девочек, что не понравилось депутатам и активистам, усмотревшим в этом намёк на свадьбу. Также депутаты разглядели в комиксе унижение мужчин. Несмотря на все жалобы, закупленный комикс из библиотек не изъяли.После начала СВО ЛГБТ*-проблематику использовали, в т. ч. и для рассказа об украинских военных. Так, в 6-м выпуске журнала комиксов Inker "Любовь на войне" появилась история "Исцеление любовью" — о военном-гее, у которого во время боевых действий погибает друг, о переживании этой утраты и о том, как новая любовь помогает справиться с болью. Издавались и ЛГБТ-книги на невоенную тематику: в 2024 году для аудитории young adult (от 12 до 21 года) были изданы книги "В Штормовом — штиль" Сергея Скришевского и "Почти хорошие парни" Дарьи Чайки и Маши Гринн. Первая рассказывает о влюбившихся друг в друга 16-летних подростках, вторая — о школьнике-гее и его друге.Но одновременно с этим продолжают издаваться и совсем другие книги для детей. Книги и комиксы тех, кто уделил и уделяет немало сил борьбе с ЛГБТ-сообществом, а именно — украинских ультраправых.Стоит отметить, что комиксы с ноткой русофобии были популярны ещё до второго Майдана не только на Украине, но даже и в России — к примеру, начинающийся с расстрела боевиками российских солдат в Чечне комикс "Орда" Игоря Баранько и сегодня можно найти в продаже в сети "Читай-город" — один экземпляр остался в магазине в Ульяновске.После госпереворота количество уже откровенно русофобских комиксов стало расти. Появились и комиксы на военную тематику. Так, с 2016 года на Украине издаётся серия "Киборги". Она не ограничивается рассказами о битвах за Донецкий аэропорт. Так, два отдельных тома комиксов посвятили украинским ССО. После начала СВО был издан двухтомник о боях в Киевской области: "Битва за Киев. Бородянка. 27.02.2022" и "Гостомель, Война за Независимость. Битва за Киев 3.03.2022".Кстати, украинская пропагандистская трактовка событий под Киевом вдохновила даже японского мангаку Мацуду Юко. Он выпустил две манги на тему СВО. Первая — о "призраке Киева" — лётчике Воздушных сил ВСУ. Вторая называется "Толстый кот Донецка" и рассказывает об украинском диверсанте в Донбассе. Этот комикс тоже основан на украинских пропагандистских рассказах.На самой же Украине, несмотря на боевые действия, тоже продолжали издавать комиксы. В 2023 году вышел комикс одного из основателей "Азова"* Николая "Крука" Кравченко "Чёрный клин". Сам Кравченко до издания не дожил: он погиб 14 марта 2022 года под Киевом. Комикс дорисовывал художник Андрей Перетятько. Работа "Крука" рассказывает о подписании Украиной мирного договора из-за того, что "к власти пришли враждебные силы", а население было "зазомбировано усилиями продажных СМИ „усталостью от войны“". С этим не смирились украинские националисты, решившие перенести боевые действия на территорию России.В феврале 2024 года работу Кравченко назвали комиксом года. Премию вручили его жене Ольге Кравченко — военнослужащей Патронатной службы "Азова".Но одним комиксом "азовцы"* не ограничились.В 2024 году вышел комикс "Иду на штурм". Он рассказывает о 2-м отдельном штурмовом батальоне созданной из "азовцев" 3-й отдельной штурмовой бригады. Над созданием комиксов работала Хорунжая служба этой бригады. Главный герой комикса — командир батальона, черкащанин Дмитрий "Слип" Кухарчук."Этот комикс — не выдумка, не простой рассказ, а погружение в реалии войны. В нём присутствуют вызовы, героика и особенная эстетика нашего подразделения. С каждой страницей читатель проходит бои вместе с бойцами 2-го штурмового батальона. Как принято в комиксах, герои, они же наши побратимы, преодолевают опасности, демонстрируя силу и отвагу штурмовиков," — гласило заявление Хорунжей службы 3-й ОШБр.Продолжают издавать комиксы на националистическую тематику и в этом году. Более того, 2025-й отметился изданием комиксов о двух идолах украинского национализма. Именно в этом году вышел комикс "Шух. История легенды" о командире УПА* Романе Шухевиче и "Убийство на лестнице. Последние годы Степана Бандеры" о главаре ОУН*, ликвидированном в Мюнхене.В общем, работа над влиянием на украинских детей продолжается. Фронту нужны новые военные. И готовить на Украине их начинают с самого раннего возраста.* запрещённые в РФ экстремистские организации и движения; лица, внесённые в список экстремистов и террористовЧитайте также: От реальных драм до киношных ужасов: как российские и украинские киноделы переосмысляют СВО

