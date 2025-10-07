https://ukraina.ru/20251007/energeticheskie-voyny-ssha-zavovyvayut-spg-rynok-es-a-polsha-khochet-prisoedinitsya-k-toplivoprovodam-1069732041.html

Энергетические войны: США завоёвывают СПГ-рынок ЕС, а Польша хочет присоединиться к топливопроводам НАТО

Энергетические войны: США завоёвывают СПГ-рынок ЕС, а Польша хочет присоединиться к топливопроводам НАТО

Польша планирует построить 300-километровый трубопровод от Германии до топливного терминала в городе Быдгощ. Рядом с ним расположен центр обучения объединенных сил НАТО и несколько подразделений поддержки.

Цены на нефть растут на решении ОПЕК+, устраивающем РоссиюВосемь стран ОПЕК+ ("группа восьми"), добровольно сокращающие добычу сверх квот, приняли решение в ноябре 2025 года увеличить добычу на 137 тысяч баррелей в сутки, продолжая возвращение на рынок 1,65 млн баррелей нефти в сутки, добровольно дополнительно сокращённых в апреле 2023-го. Об этом сообщил Секретариат ОПЕК по итогам ежемесячной встречи стран-добровольцев (Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана), состоявшейся 5 октября в формате видеоконференции.На следующий день, 6 октября, нефть отреагировала на решение ОПЕК+ незначительным подорожанием. Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на электронных торгах биржи ICE Futures повысилась на 1,16%, до 65,28 долларов за баррель. А на электронных торгах биржи NYMEX фьючерсы на нефть марки WTI на ноябрь подорожали на 1,13%, до 61,57 долларов за баррель. Аналитики отметили, что повышение цен связано с тем, что ОПЕК+ приняло решение о менее существенном, чем ожидали на рынке, наращивании добычи.Накануне встречи стран "группы восьми" британское агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Саудовская Аравия якобы выступала за увеличение добычи в два, три или даже четыре раза больше предварительно запланированного объёма (на 274 тысяч, 411 тысяч или даже 548 тысяч баррелей в сутки соответственно), поскольку способна быстро нарастить производство и стремится расширить свою долю на рынке. Россия же, по версии Reuters, настаивала на том, чтобы группа увеличила добычу на 137 тысяч баррелей в сутки с ноября, как и в октябре, чтобы не оказывать давление на цены на нефть, а также потому, что ей сложно увеличивать производство из-за санкций.В результате на встрече без дискуссий было поддержано второе предложение. Таким образом, совокупный уровень добычи стран "группы восьми" в ноябре 2025 года увеличится на 137 тысяч баррелей в сутки (к октябрю). В частности, Саудовская Аравия и Россия увеличат добычу на 41 тысячу баррелей в сутки, до 10, 061 млн и 9,532 млн барр./сутки соответственно.Добыча Ирака вырастет на 18 тысяч баррелей в сутки (до 4,255 млн барр./сутки), ОАЭ – на 12 тысяч (до 3,399 млн барр./сутки), Кувейта – на 10 тысяч (до 2,569 млн барр./сутки), Казахстана – на 7 тысяч (до 1,563 млн барр./сутки). Алжир и Оман увеличат добычу на 4 тысячи баррелей в сутки каждый, до 967 тысяч и 808 тысяч барр./сутки соответственно.Участники встречи подтвердили приверженность обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка и согласовали новые параметры регулирования. В совместном заявлении стран "группы восьми" подчёркивается, что объёмы сокращений могут быть возвращены на рынок частично или полностью в зависимости от изменения рыночной конъюнктуры. В сообщении Секретариата ОПЕК отмечается, что принятое решение позволит ускорить процесс компенсации перепроизводства.Сопредседатель S&P Global Commodity Insights (одно из двух наиболее влиятельных котировочных агентств на мировом рынке нефти и нефтепродуктов) Дейв Эрнсбергер рассказал в интервью ТАСС, опубликованном 6 октября, что цель ОПЕК+ состоит в том, чтобы вернуть нефть на рынок без слишком резкого падения цен на неё. "В таком случае стратегия ОПЕК+ пока что очень успешна — гораздо успешнее, чем ожидали аналитики, и гораздо успешнее, чем, возможно, ожидал рынок. Я имею в виду, что в сентябре и октябре было возобновлено производство большого количества нефти, а цена по-прежнему составляет $65 за баррель, что действительно довольно необычно", – отметил эксперт.Комментируя сообщения о разногласиях между Россией и Саудовской Аравией, Эрнсбергер заявил, что сотрудничество между Россией и ОПЕК стало одним из крупнейших достижений организации стран-экспортёров нефти за последние 10 лет. "Поэтому я думаю, что ОПЕК будет делать всё возможное, чтобы сохранить хорошие отношения с Россией. Это одна из вещей, которыми они больше всего гордятся", – уверен он.Рост экспорта СПГ из США может привести к падению цен на газСтремительное увеличение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США может привести к перегрузке мирового рынка энергоносителей и снижению цен на газ. Об этом 3 октября сообщило британское издание The Financial Times (FT).По данным FT, только за последний месяц США одобрили запуск трех новых СПГ-терминалов, а до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще пять. По мнению экспертов издания, это позволит США более чем в два раза нарастить экспорт СПГ к концу второго президентского срока Дональда Трампа.Топ-менеджеры крупных энергетических холдингов выражают сомнения в экономической оправданности шагов США. Глава британской Shell Ваэль Саван назвал строительство новых терминалов экономически неоправданным и выразил удивление количеством одобренных проектов. Руководитель TotalEnergies Патрик Пуянне усомнился в наличии спроса на избыток американского газа в мире.Напомним, в феврале 2025 года администрация США выдала первую лицензию на экспорт СПГ компании Commonwealth LNG из штата Луизиана – после снятия моратория, введенного бывшим президентом Джо Байденом. Одновременно Дональд Трамп открыл для нефтегазовой разведки 2,5 млн квадратных километров шельфовых вод, где ранее действовал запрет, введенный администрацией Байдена.Кроме этого, 5 марта 2025 года одобрение на продление разрешения экспорта СПГ было выдано компании Golden Pass LNG Terminal, которая сейчас строит СПГ-терминал в Техасе. А 11 марта стало известно, что министр энергетики США Крис Райт одобрил продление разрешения на экспорт СПГ для компании Delfin LNG.Как сообщило 6 октября агентство Reuters, по мнению аналитиков и имеющимся данным, этой зимой странам Евросоюза потребуется импортировать до 160 дополнительных партий СПГ – из-за сокращения объёмов хранения и снижения поставок по трубопроводам из России и Алжира, что усиливает зависимость ЕС от американского газа. Согласно прогнозам, импорт СПГ в страны ЕС в этом году увеличится до 820 танкеров (по сравнению с 660 в 2024-м), что составит 48% от всех поставок газа.При этом ЕС в сентябре 2025 года достиг исторического максимума по импорту сжиженного природного газа для этого месяца. Согласно данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, объёмы поставок СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в сентябре составили примерно 11,4 млрд кубометров. Этот показатель продемонстрировал рост на 18% в сравнении с августом 2025 года, и на 44% выше относительно сентября 2024 г. С апреля (начало летнего сезона) совокупный импорт сжиженного природного газа в ЕС достиг рекордных 70 млрд кубометров.По данным аналитиков Energy Aspects, в 2026-2029 годах Соединенные Штаты будут поставлять около 70% СПГ в Европу, поскольку ЕС планирует запретить российский СПГ с 2027 года, а российский газ – с 2028 года. В 2025 году США поставят в страны ЕС менее 60% их потребления СПГ.Польша хочет присоединиться к системе топливопроводов НАТОПравительство Польши объявило 3 октября, что присоединится к сети топливных трубопроводов НАТО. Министерство обороны Польши и национальный оператор топливо- и нефтепроводов PERN обнародовали план на сумму 4,7 млрд евро для присоединения страны к трубопроводной системе НАТО."Это одна из крупнейших инвестиций в безопасность Польши за последние 30 лет", – заявил журналистам заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик. По его словам, Варшава планирует построить 300-километровый трубопровод от Германии до топливного терминала PERN в городе Быдгощ, что в северо-центральной Польше. Неподалёку от него расположен центр обучения объединенных сил НАТО и несколько подразделений поддержки Альянса.Подписанное 3 октября соглашение устанавливает рамки сотрудничества между PERN и Департаментом инвестиций НАТО при Минобороны Польши на начальном этапе реализации проекта. В документе определены обязанности сторон и этапы реализации проекта, который включает в себя подключение системы, эксплуатируемой PERN, к системе топливопроводов НАТО, а также строительство хранилищ топлива для вооруженных сил Альянса.PERN (Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych) – государственная компания, занимающая лидирующие позиции в сфере логистики нефтепродуктов в Польше. Она управляет сетью из более чем 2500 км трубопроводов для транспортировки сырья и топлива, в том числе польским участком северной ветки нефтепровода "Дружба", а также 23 нефтебазами по всей стране. Компания отвечает за транспортировку и хранение сырой нефти и топлива, обеспечивая энергетическую безопасность страны и стабильное снабжение экономики сырьем.Центральноевропейская трубопроводная система НАТО (CEPS) состоит из десяти отдельных систем хранения и распределения топлива и смазочных материалов. Она связывает воедино склады хранения, военные авиабазы, гражданские аэропорты, насосные станции, станции погрузки на автомобильный и железнодорожный транспорт, а также нефтеперерабатывающие заводы.Система была создана в 50-х годах прошлого века, её протяженность составляет 5 314 км. Она доставляет главным образом авиационный керосин и дизель для военной техники, а также снабжает топливом несколько крупных гражданских аэропортов ЕС, в частности, авиахабы Амстердама и Брюсселя. Хотя сейчас бóльшая часть мощностей CEPS используется гражданскими потребителями, система гарантирует приоритет военных поставок.Поскольку система была создана во время "холодной войны", когда Польша ещё была членом Организации Варшавского договора, трубопроводы НАТО заканчиваются в нескольких сотнях километров от польско-немецкой границы. При этом Польша и PERN смогут построить свою часть трубопровода только после того, как все 32 члена НАТО одобрят такой шаг, с чем могут возникнуть проблемы. К примеру, Венгрия и Словакия условием своего согласия могут выдвинуть продолжение поставок в эти страны энергоносителей из России.

