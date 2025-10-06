https://ukraina.ru/20251006/sharman-shirma-psevdodemokratii-pochemu-lyudi-ne-vliyayut-na-politiku-frantsii-i-vsego-zapada-1069702160.html

Шарман-ширма псевдодемократии. Почему люди не влияют на политику Франции и всего Запада

Президент Франции Эмманюэль Макрон, похоже, решил жить по принципу "каждый год – по премьер-министру". Он сам у власти второй срок, с 2017 года, уже 8 лет, и в этом году ему, скорее всего, понадобится восьмой по счету глава правительства.

Седьмой – нынешний – Себастьен Лекорню подал в отставку, установив новый французский рекорд по краткости пребывания у власти. Всего 27 дней понадобилось ему, чтобы понять, что нужен он на своем посту, как французскому петуху корзинка для сбора и хранения яиц. Совсем все получилось не шарман (от французского "charmant" – очаровательно, привлекательно), а очень даже хреново. Лекорню даже не успел выступить с программной речью перед парламентом – его выступление перед Национальным собранием запланировано на 7 октября сего года. Он решил сдрыснуть накануне, не дожидаясь, видимо, позора и публичной обструкции.Все дело в том, что Лекорню подвергли жесточайшей критике за подбор кандидатур на министерские должности в его же кабинете. Он огласил 11 кандидатур новых министров, а ему влупили за них со всех сторон. В частности, как свои, макроновцы из партии "Возрождение", так и оппозиционеры-лепеновцы из ультраправой партии "Национальное объединение".Главная и одинаковая претензия критиков проста и понятна: Франция в глубочайшем и всестороннем кризисе, а выдвиженцы Лекорню – сплошь старые кадры, которые до этого уже работали в прежних опростоволосившихся правительствах и не могут предложить стране новые и оригинальные рецепты спасения. Депутат Нацсобрания от макроновцев Эрван Баланан даже предупредил премьера о возможном расколе, "если не будет существенных изменений". А лидер лепеновцев Жордан Барделла сказал, что "разочарован" новым правительством, неспособным привести к "перелому, которого ждут французы". А самое противное в том, что своему шефу врезал даже некто Брюно Ретайо, кандидат в главы МВД Франции, должность, которую он занимал и в прежнем правительстве. Так вот этот Ретайо заявил, что кандидаты Лекорню не дадут Франции "обещанного прорыва".И Лекорню, терпеливый и нескандальный человек, который сохранился во все предыдущих шести правительствах, на этот раз вспылил – на чистом французском сказал в сердцах что-то типа "да пошли вы!" и подал Макрону заявление об отставке.Макрон отставку не принял, потому что оказался в сложнейшей ситуации. По ряду причин. Во-первых, дома он, как минимум, рискует получить по морде от жены Брижит, любимчиком которой всегда был покорный Лекорню. Жена президента и покорный премьер были родственными душами и всегда мило ворковали на всякие куртуазно-литературно-театральные темы, в которых президент из банкирской обслуги дома Ротшильдов был, похоже, ни ухом, ни рылом, но терпел (оно, знаете ли все время огребать по сопатке за несогласие – совсем не комильфо).Во-вторых, абсолютно непонятно, где Макрон будет искать нового премьера, если на оппозицию он не согласен, а среди своих должность главы правительства он не предлагал разве что дежурному дворнику и ассенизатору Елисейского дворца. Потому как из серьезных макроновцев никто не хочет класть голову на политическую плаху в стране, которая из-за постоянных кризисов и волнений граждан вскачь несется в пропасть.Крайний раз такая кадровая премьерская чехарда была при президенте Франсуа Миттеране, но при нем семь премьеров сменилось за 14 лет его президентства в 1981—1995 годах. И это были люди, от фамилий некоторых дух и сейчас захватывает: Пьер Моруа, Лоран Фабиус, Жак Ширак, Мишель Рокар, Эдит Крессон, Пьер Береговуа, Эдуар Балладюр. Один Ширак чего стоит – был президентом, а остальные определяли политику Франции и даже Европы лет двадцать.А вот премьеры Макрона – Эдуар Филипп, Жан Кастекс, Элизабет Борн, Габриэль Атталь, Мишель Барнье, Франсуа Байру и Себастьен Лекорню. Кто их знает? Как говорят привередливые французы, плюнуть не на кого. Разве что к Габриэлю Атталю можно присмотреться: диковинная личность – в 2017—2022 годах жил в гражданском партнерстве с евродепутатом Стефаном Сежурне, который потом в его правительстве стал главой МИД, но до этого из их однополой семьи ушел. Чем страшно опечалил самого толерантно-политкорректного и трансгендерно-терпимого Макрона, вынужденного разбираться в хитросплетениях этой доморощенной еврогомосятни, а не заниматься страной, отвращая ее от кризисов.И наконец, в-третьих, всем станет понятно, символом-олицетворением чего и каких процессов в мире является сам Макрон, президент, у которого премьеры меняются с частотой используемой бумаги в отхожих местах, но это совсем и никак не затрагивает ни курс развития государства, ни его главу, курс этот олицетворяющего.А символ этот прост, как и происходящие в мире процессы. В последние годы, в условиях наступления леволиберальной глобализации и торжества транснациональных корпораций, которым понадобились унифицированные и универсальные процессы, демократия на коллективном Западе выродилась в свою прямую противоположность. И совсем не зависит от, собственно, демоса (народа то есть) и от его волеизъявления на выборах любого уровня. А наоборот – превратилась в удобную и внешне привлекательную ширму, за которой очень удобно организовывать и проворачивать манипуляции общественным мнением и фальсификации итогов и результатов любой электоральной кампании.И это – отнюдь не конспирология из разряда теорий заговора диковинно-коварных пришельцев-рептилоидов или мирового правительства. Демократия и демократические процедуры стали обманными механизмами, с помощью которых закулисные воротилы, подлинные хозяева жизни, на лживых выборах либо не допускают к власти неугодных политиков. Либо наоборот – выталкивают к рулю государств нужных им руководителей, снять которых у народа практически нет никаких возможностей. Ну разве что кроме бунтов, вооруженных восстаний или заговоров с госпереворотами.Но такие экстраординарные и незаконные методы применимы в развивающихся странах так называемого третьего мира, либо в тех странах, где местные элиты якобы от имени народа просятся на Запад.Вершинами этого процесса в "третьем мире" стали так называемые "цветные революции", манипулятивно и обманно приводящие к власти нужных Западу людей. А на самом Западе супер-пупер псевдодемократические процедуры – это манипуляции с результатами выборов, которые не допускают к власти неугодных кандидатов, либо вообще отмена результатов народного голосования.Все началось в 2000 году с "бульдозерной революции" в Югославии и свержения неугодного Западу президента Слободана Милошевича, с последующим его тайным убийством в тюрьме в Гааге. А потом все перекинулось на постсоветское пространство. Сегодня подсчитано, что "цветные революции" состоялись в 9 из 15 стран, образовавшихся на осколках СССР.В пяти случаях они увенчались успехом – в Киргизии, Армении, Грузии, Молдавии и Украине. Здесь произошла смена власти. Причем в Киргизии было три "цветных революции", в Украине и Армении – по две. И даже в Молдавии в 2009 году была одна – "сиреневая", которая привела к переформатированию власти -- правительства и парламента.В четырех случаях властям удалось остаться у руля – в Узбекистане, Россия ("болотные протесты"), Белоруссии (2020-2021) и Казахстане (2022). Сегодня Молдавия еще пару раз подтвердила манипуляции с демократией, когда нужные Западу политики (президент Майя Санду и ее партия) остались у власти.В соседней Румынии уже с демократией не церемонились. Там просто отменили результаты народного волеизъявления в пользу "вредного" Кэлина Джорджеску, а потом и вообще сняли его с выборов по решению прикормленного конституционного суда.Во Франции манипуляциями не допустили к власти и к формированию правительства победившую на выборах оппозицию – упомянутое "Нацобъединение" Жордана Барделла и его настоящего лидера Марин Ле Пен, которой тоже судом запретили вообще баллотироваться и участвовать в выборах в ближайшие годы.В этом событии, кстати, – корни нынешнего правительственного кризиса во Франции, где решили любой ценой сохранить у власти президента Макрона. Его рейтинг популярности уже давно ниже городской канализации, но это никак не сказывается на политической устойчивости главы государства – он плюет на мнение народа, и убрать его из Елисейского дворца можно только революцией. Но на нее ни у кого во Франции сил нет. То ли не хватает желания. И такие же процессы весь мир наблюдал в Нидерландах, Германии, Австрии.Да что там говорить, если о "лживых выборах" говорит даже нынешний начальник "града на холме" – президент США Дональд Трамп, утверждающий, что у него "украли победу" в 2020 году.Не хочет придерживаться демократических норм и пользоваться демократическими процедурами и просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский. Ему просто кураторы приказали сидеть при власти и вести войну с Россией, обеспечивая при этом крышу, деньги и оружие, он и сидит. И кровь сограждан льет, а вот голосовать им не дает. "Нэ на часи", говорит, то есть "не ко времени"…И об этих процессах сегодня можно много говорить и находить подтверждения манипуляций с демократией. Но что с этим делать, не знает никто. Это, пожалуй, самый серьезный вызов современным принципам политического и государственного мироустройства.Но с президента Макрона – как с гуся вода: он не хочет уходить, и не уйдет. А значит, либо премьер Лекорню отзовет свою отставку и продолжит формировать правительство, либо во Франции будет новый премьер-министр, а у Макрона – новый рекорд….Еще на эту тему читайте в статье Владимира Скачко Любимчик Брижит с неопределенным будущим. Пять лиц Лекорню, которого русофобия сделала премьером Франции

франция, запад, молдавия, эммануэль макрон, ротшильд, мишель барнье, мвд, мид, париж, выборы, весь скачко, дональд трамп, сша, президент сша, узбекистан, санду майя, владимир зеленский, украина, киргизия, казахстан, белоруссия, армения, демократия