Любимчик Брижит с неопределенным будущим. Пять лиц Лекорню, которого русофобия сделала премьером Франции

Любимчик Брижит с неопределенным будущим. Пять лиц Лекорню, которого русофобия сделала премьером Франции - 17.09.2025 Украина.ру

Любимчик Брижит с неопределенным будущим. Пять лиц Лекорню, которого русофобия сделала премьером Франции

У 39-летнего Себастьена Лекорню, седьмого по счету нового премьер-министра Франции за 8 лет президентства Эмманюэля Макрона (и пятого за второй срок с 2022 года), есть четыре несомненных достоинства.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/10/1068748586_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_88bcc29cb46e4c51ff59d9bbdd71baa8.jpg

Во-первых, он имеет всего три правительственные награды. Но какие! От Украины – два ордена "За заслуги" I и II степени. Разумеется, за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, благотворительную деятельность, популяризацию Украинского государства в мире.И один орден – Почета – от Молдавии. Как и украинские, так себе орденок, не главный, третий сорт – не брак, но для личного тщеславия отметиться и кого-то символично отметить сгодится.А роднит эти награды то, что выданы они двумя, пожалуй, самыми неонацистскими (если на считать, конечно, "Трибалтийские Вымираты" – Латвию, Литву и Эстонию) государствами Европы, которые коллективный Запад навострил и заточил на оголтелой русофобии против России. Более того, если Украина просроченного недопрезидента-недофюрера Владимира Зеленского уже вовсю воюет с русскими, то Молдавию фюрерши Майи Санду только активно и всесторонне готовят украинцам на смену. Ну, когда те кончатся в войне до последнего украинца, как им и напланировал Запад.Можем быть и милымИ выданы эти ордена в период с 2023-го по нынешний год человеку, который с 2022 года был министром обороны Франции и активно выступал за вооружение ВСУ любой ценой и всеми видами оружия. Чтобы воевать с Россией до победного конца. Руками украинцев, а потом и молдаван. У них это называется "личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета" и "проведение реформ и демократических преобразований, заслуги в развитии дружбы". Согласитесь, это нюанс, который много и многое говорит о мсье Лекорню.Во-вторых, Себастьен этот в отличие от Макрона слащавой и вычурной красотой городского напыщенного ботана-задрота не блещет. В этом плане он – плохонькая копия лощеного президента, но тем не менее является его любимчиком и – это, пожалуй, самое главное – его жены Брижит, которая если что не по ней, может съездить муженьку по сусалам в знак несогласия. И лупит Макрона, как Сидорову козу, так, что тот вынужден любить и Лекорню.Французские журналисты рассказывают, что у Брижит и Себастьена много общего. Лекорню, оказывается, очень хорошо пародирует как знаменитых французских комиков Луи де Фюнеса и Бурвиля, так и современных политиков – экс-президента Николя Саркози или экс-премьера Жана Кастекса, чем очень приглянулся жене президента. Кроме того, он – поклонник импрессионизма и возглавляет совет музея импрессионизма в Живерни, где долгое время жил и рисовал свои знаменитые кувшинки художник Клод Моне, очень симпатичный Брижит.Вот по этому поводу они нередко обедают или ужинают вместе, а порой проводят время за трапезой с Саркози и его женой Карлой Бруни. Иногда игнорируя Макрона. Лекорню подчас ведет себя как сибарит: имеет два дома в Нормандии, увлекается охотой, гуляет с собакой, любит посидеть в тишине и типа почитать книгу с бокалом виски и сигарой...У вас к нам что?Брижит, похоже, тоже не прочь прибухнуть и погутарить за жизнь с родственной душой. Родственник Лекорню так и рассказал журналистам: "Брижит Макрон комфортно с ним, потому что они принадлежат к тем же провинциальным правым, не обязательно консервативным".Но и Макрону Лекорню нравится своей молчаливостью и угодливостью, осторожностью и сдержанностью, умением успешно маневрировать между разными центрами силы и группами влияния.Французские СМИ так и пишут: "Лекорню умный, он понял, как работает Эммануэль Макрон: он говорит обо всем, кроме политики", говоря: "Он …любит безвкусицы, или тех, кто притворяется". И Лекорню очень хорошо притворяется".Лекорню, в отличие от тщеславного и балаболистого Макрона, не ведет соцсетей, не появляется в телешоу, не дает задушевных интервью. И на вопросы о личной жизни тоже не отвечает. А в соцсетях — ни жены, ни детей, ни даже собаки.В-третьих, – и это уже очень серьезно и весомо! – с такими качествами Лекорню – надежда и опора Макрона во всех его начинаниях, но не угроза его власти. Ну, так Макрон думает или в этом его убеждают.Газета Le Monde добавляет к портрету нового премьера: "Человек, не будучи знакомым с главой государства в 2017 году, поднялся по служебной лестнице и является рекордсменом "по долголетию". Малоизвестный французам, осторожный и сдержанный. …Одетый как священник — черная водолазка, черные бархатные брюки, твидовый пиджак, — этот человек, намеренно державшийся вдали от камер, он был невидим". И дипломат на условиях анонимности рассказал агентству AFP: "Он лоялен к Макрону и не собирается затмевать его. Его достижения в обороне весьма неплохи. Он верный солдат, к тому же у него не так много харизмы".При МакронеМакрон сейчас хочет, аж пищит, возглавить Европу. Во всем. Вплоть до самостоятельного плавания и противостояния с США и их неистовым президентом Дональдом Трампом, который решил прижать Европу к ногтю и пристегнуть ее к американской колеснице и политически, и – это важнее всего – экономически.Сейчас Макрон вовсю играет на самой модной и ходовой теме – русофобии. И на войне с Россией хочет и в Европе закрепиться на главных ролях, и на мировые первые позиции посягнуть. Он видит себя лидером и защитником "свободного мира" и, к примеру, на полном серьезе предлагает Европе французский ядерный зонтик взамен американского. И жаждет создать европейскую армию, что твоя сбрендившая на милитаризме глава Еврокомиссии и бывший гинеколог Урсула фон дер Ляйен.Но главное – в другом: в свирепой русофобии, которую всячески раздувает Макрон на фоне войны в Украине и СВО. И Лекорню тут во главе министерства обороны был вернейшим помощником Макрона. В этой же роли он понадобился и на посту премьера.И пока Лекорню не подводит своего воинственно-безумного шефа. Он уже признался, что не очень смыслит в финансах и потому не задумывается над кризисом, который засасывает Францию в бездну и крах. Но он как во главе минобороны, так и правительства будет думать о том, как вооружить и Францию, безмерно увеличив ее военный бюджет, и Украину (чтобы та воевала с Россией как можно дольше.). Будучи министром обороны, он способствовал увеличению военного бюджета Франции к 2030 году. И при его поддержке резонансный законопроект французских властей о сокращении государственных расходов не затронул вооруженные силы республики, в которые Париж готов продолжать вкладывать деньги. И в Украину, видя в ВСУ главную гарантию безопасности и Киева, и всей Европы.Все хапнемВыступая же перед депутатами Национального собрания после назначения премьером, Лекорню, например, сказал: "Я активно добиваюсь продолжения изъятия средств из замороженных российских активов для будущих пакетов помощи (Украине – Авт.), …поскольку это позволяет сэкономить деньги французских налогоплательщиков и, что особенно важно, напрямую направить эти деньги в портфели заказов европейских промышленников".Именно это воинственной и агрессивной русофобией Лекорню и страшен и для своей страны, и разумеется, для России. С безумцами-милитаристами очень много возни, а потом их еще и хоронить приходится – доказано всеми, кто приходил в Россию с агрессией…И наконец, в-четвертых, Лекорню – это все же белая ворона в современной задротской либерально-левой и извращенно-эстетской тусовке французской элиты. Он – молодой выходец из пролетариев. Родился 11 июня 1986 года в глубоко провинциальном городе Обонн (департамент Валь-д'Уаз) в семье техника аэрокосмической промышленности и медицинского секретаря. И был единственным ребенком. Подростком он думал о том, чтобы присоединиться к бенедиктинцам и посвятить себя монашеству, но под влиянием деда, который был поклонником Шарля де Голля и участником французского Сопротивления, активно заинтересовался политикой, и в 16 лет стал активистом партии Саркози "Союз за народное движение". Получил степень бакалавра в области права, затем магистра права в университете Пантеон-Асса и составе молодежного движения партии в 2004 году участвовал в региональных выборах в городе Вернон.Думаем, думаемВот с тех пор он был "самым молодым" практически во всем, в чем участвовал: самым молодым помощником депутата Национального собрания, самым молодым помощником министра, самым молодым главой совета департамента Эр в Нормандии, где успел побывать мэром небольшого города Вернон.Когда в 2017 году к власти пришел Макрон, Лекорню стал одним из самых молодых министров в правительстве. А в 2022 году стал в 35 лет самым молодым министром обороны со времен Французской революции. На этом посту ему удалось не только продержаться больше трех лет (при четырех премьер-министрах!), но и сблизиться с Макроном.А экс-министр бюджета Франции в 2002-2004 годах Ален Ламберт о новом премьере сказал: "У него высокий уровень. Я видел много падающих звезд. С Себастьеном все иначе. Несмотря на молодость, у него уже большой опыт. Сегодня у него один из самых высоких потенциалов".Сам же Лекорню о себе как-то сказал: "Я живу в чужое время". И в этом есть сермяжная правда. Он пережил десятки отставок и рокировок в правительстве Макрона, но заслужил почетное прозвище "Последний выживший министр". И чем он действительно силен, так это совершенно непредсказуемым будущим. Он перспективен и может заинтересовать любые политсилы, если дебильно непредсказуемый макронизм, как говорят в просторечии, гавкнется вместе с Макроном.Фу, какие вы всеДля Лекорню главное – не утонуть в смрадных отходах глобализации и русофобии уходящего в небытие однополярного мира вместе с леволибералами-глобалистами и милитаристами-агрессорами, по ту сторону Атлантики уже фактически сброшенными на помойку истории. Ему нужен новый спасательный круг, чтобы удержаться и, возможно, плыть дальше. Если ему удастся и теперь, на новой должности, сохранить свои позиции и не только не запятнать репутацию новыми проколами, но и очиститься от прежних провалов и косяков.Лекорню, кажется, к такому повороту – ­сменить Матиньонский дворец (резиденция французского правительства) на Елисейский (где гнездятся президенты Франции) – внутренне готов. Он как-то сказал: "Мне нравится порядок. И, несмотря на мое рабочее происхождение, я никогда не верил в социальные оправдания. Когда работаешь, всегда добиваешься успеха".Перед вступлением в должность Лекорню обзванивал французских политиков, в том числе левого толка, стараясь лично заручиться их поддержкой или хотя бы объясниться. В разговорах будущий премьер подчеркивал свою близость к Макрону "как в политическом, так и в личном плане", что, конечно же, умно и предусмотрительно. Но и мосты в будущее он перекинул.В итоге Франция получила очень молодого премьера, от которого до конца не известно, что можно ждать. Пока он сам не определится или его не подправят или направят "старшие товарищи".С пальчиками домик будущегоА точно так же перед Россией появился новый, хорошо подготовленный и молодой враг, который и может сменить прогнившую и дискредитировавшую еврономеноклатуру и от которого всего можно ждать. Умный и хитрый враг всегда страшнее зацикленных тупорезов. Но в том, что Лекорню сегодня – враг России, сомневаться не следует…Размышляем о вечном

