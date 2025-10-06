https://ukraina.ru/20251006/shantazh-zelenskogo-provaly-vsu-novaya-strategiya-trampa-glavnoe-na-ukraine-na-utro-6-oktyabrya-1069680167.html

Шантаж Зеленского, провалы ВСУ, новая стратегия Трампа. Главное на Украине на утро 6 октября

Зеленский хочет переизбираться и шантажирует потенциальных или предполагаемых оппонентов. ВС РФ уничтожают противника и технику. Трамп меняет стратегию по Украине

Издание Politico со ссылкой на украинских чиновников подметило, что Владимир Зеленский неоднократно "драматично" говорил западным СМИ о готовности уйти в отставку, в том числе, чтобы снять с себя обвинения в удержании власти, но в реальности хочет переизбираться.Более того, он уже начал кампанию по преследованию и запугиванию своих противников, одновременно обвиняя журналистов в том, что они не создали лестный образ Украины.По словам анонимного экс-министра Украины, Офис Зеленского использует тактику, которая заключается в возбуждении уголовных дел против тех, кто что-то говорит против них."По сути, они шантажируют всех своих потенциальных или предполагаемых оппонентов", - уточнил он.Издание подчеркивает, что под ударом также оказываются гражданские организации Украины. По словам видных активистов гражданского общества, они ощущают на себе скрытое давление и утверждают, что Служба безопасности Украины (СБУ) используется в кампании запугивания антикоррупционных органов и для блокирования расследований в отношении лиц, приближенных к Зеленскому.В конце сентября Зеленский в интервью порталу Axios обещал не идти на выборы в случае окончания украинского конфликта.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4 процентов.В опросах, которые проводились иностранными агентствами, минувшим летом главным конкурентом Зеленского оставался бывший главком ВСУ, посол в Лондоне Валерий Залужный. Ни экс-президент Петр Порошенко*, ни экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, ни глава ГУР не могли бы рассчитывать на победу, имея меньше 4-5% процентов поддержки. Их существенно обходит глава Офиса Зеленского Андрей Ермак. Рейтинг самого Зеленского упал до 24,5% и имеет тенденцию к снижению.Провалы ВСУВ ночь на понедельник в украинской столице объявляли воздушную тревогу. Сигнал также звучал в Житомирской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях. А, кроме того, в некоторых частях Киевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Наш телеграм-канал писал, что больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах ВС РФ по целям в Харьковской области. "Герани" поразили объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в Харькове частично пропало электричество. По Харькову также отработали российские ракеты — "Искандеры" уничтожили подстанцию.Неоднократно были атакованы вражеские объекты в Киевской области. В Калиновке было зафиксировано не менее 20 "Гераней", в несколько волн отработали российские ударные БПЛА по объектам в Василькове.Кроме того, ударные БПЛА наносили удары по целям в Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской областях.В компании "Черниговоблэнерго" сообщили, что в результате в Черниговской области на севере Украины был поврежден энергетический объект (он находится в районе города Ичня)."Делаем все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - заверили в "Черниговоблэнерго".В Одесской области этой ночью был прилёт по промышленному объекту, пожаловались местные власти.Попадающие в плен ВС РФ украинские бойцы жалуются на обстановку в ВСУ. Так, пленный военнослужащий ВСУ Евгений Вирек признал, что в украинскую армию берут "кого попало", даже "бомжей с улицы".А военнопленный ВСУ Михаил Челенко рассказал что стоимость "откоса" от опасных сражений на Украине составляет от 10 до 15 тысяч долларов.С его слов, он сдался в плен из-за того, что "командование ничем не помогает", при этом потери "ужасные". Пленный также пожаловался, что военнослужащих ВСУ, отказывавшихся участвовать в боевых действиях, избивали, а некоторых расстреливали.В то же время в российских силовых структурах подтвердили, что, к примеру, командир роты в 57-й бригаде ВСУ с позывным "Потап" месяцами держит украинских солдат на позициях без еды и воды, а сам при этом находится в 100 километрах от линии фронта.Стратегия Трампа по УкраинеПрезидент США Дональд Трамп корректирует стратегию в отношении Украины, считает глава Анкаринского центра кризисных и политических исследований, профессор Мехмет Сейфеттин Эрол.По его мнению, американский лидер стремится возложить ответственность за урегулирование конфликта на Европу и одновременно усилить давление на Москву через процесс нормализации американо-российских отношений."Перенеся акцент с Украины на Европу, Трамп, по сути, задействовал стратегию, направленную на то, чтобы Москва согласилась на переговоры или мирный процесс на условиях более выгодных для США — через призму нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой. Трамп вновь стремится организовать встречу между (Владимиром - ред.) Зеленским и (президентом России Владимиром - ред.) Путиным и, по всей видимости, готов принять в ней личное участие. При этом еще недавно он фактически исключал Зеленского из переговорного процесса. Таким образом, можно сказать, что Трамп повысил ставки", — отметил эксперт.По словам Эролa, в настоящий момент инициатива в вопросе начала переговорного процесса в значительной степени находится в руках Кремля.На днях бывший вице-председатель Национального совета США по разведке Грэм Фуллер отметил, что Трамп фактически самоустраняется от конфликта на Украине, разрывая связку с Евросоюзом. "Они знают, что Трамп, по сути, заявил: речь идет об их войне на Украине, а США будут щедро продавать им оружие, американское оружие, но они предоставлены сами себе", — подчеркнул эксперт.В целом, с точки зрения Фуллера, Европа превратилась в "самую опасную силу в мире", если учитывать ее "провоцирующую военные конфликты природу". И это особенно применимо к Великобритании, которая так и не оправилась от потери своей империи и не отошла от своей русофобии, посетовал эксперт.К слову, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что миротворческие усилия Трампа для урегулирования ситуации на Украине разбиваются о скалу европейского милитаризма.В свою очередь, издание FT написало, что Европа боится, что Трамп обвинит ее в военном провале Украины. После нескольких месяцев попыток Вашингтона уговорить Киев признать российскими утраченные территории, Трамп сменил свою риторику, заявив, что Украина якобы может при помощи европейцев их вернуть.Это заявление вызвало в Европе неоднозначную реакцию. Некоторые обрадовались смене настроений в Белом доме, тогда как другая часть увидела в этом заявлении перекладывание ответственности за оборону Украины на Евросоюз. При этом американский лидер понимает, что европейцам будет трудно реализовать такое требование.Президент США своим высказыванием о возможности для Украины вернуть территории при помощи ЕС унизил европейские страны, писало итальянское издание Il Fatto Quotidiano.* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.

