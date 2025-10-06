Шантаж Зеленского, провалы ВСУ, новая стратегия Трампа. Главное на Украине на утро 6 октября
Зеленский хочет переизбираться и шантажирует потенциальных или предполагаемых оппонентов. ВС РФ уничтожают противника и технику. Трамп меняет стратегию по Украине
Издание Politico со ссылкой на украинских чиновников подметило, что Владимир Зеленский неоднократно "драматично" говорил западным СМИ о готовности уйти в отставку, в том числе, чтобы снять с себя обвинения в удержании власти, но в реальности хочет переизбираться.
Более того, он уже начал кампанию по преследованию и запугиванию своих противников, одновременно обвиняя журналистов в том, что они не создали лестный образ Украины.
"Как рассказали Politico двое депутатов (правящей партии "Слуга народа" - ред.), он, казалось, был настроен оптимистично в отношении своих перспектив переизбрания и обрушился с критикой на оппонентов и критиков, упрекая депутатов парламента, активистов гражданского общества и журналистов в том, что им не удалось создать неизменно лестный образ Украины в глазах западных партнёров", - говорится в материале.
По словам анонимного экс-министра Украины, Офис Зеленского использует тактику, которая заключается в возбуждении уголовных дел против тех, кто что-то говорит против них.
"По сути, они шантажируют всех своих потенциальных или предполагаемых оппонентов", - уточнил он.
Издание подчеркивает, что под ударом также оказываются гражданские организации Украины.
По словам видных активистов гражданского общества, они ощущают на себе скрытое давление и утверждают, что Служба безопасности Украины (СБУ) используется в кампании запугивания антикоррупционных органов и для блокирования расследований в отношении лиц, приближенных к Зеленскому.
В конце сентября Зеленский в интервью порталу Axios обещал не идти на выборы в случае окончания украинского конфликта.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4 процентов.
В опросах, которые проводились иностранными агентствами, минувшим летом главным конкурентом Зеленского оставался бывший главком ВСУ, посол в Лондоне Валерий Залужный. Ни экс-президент Петр Порошенко*, ни экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, ни глава ГУР не могли бы рассчитывать на победу, имея меньше 4-5% процентов поддержки. Их существенно обходит глава Офиса Зеленского Андрей Ермак. Рейтинг самого Зеленского упал до 24,5% и имеет тенденцию к снижению.
Провалы ВСУ
В ночь на понедельник в украинской столице объявляли воздушную тревогу.
Сигнал также звучал в Житомирской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях. А, кроме того, в некоторых частях Киевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Наш телеграм-канал писал, что больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах ВС РФ по целям в Харьковской области. "Герани" поразили объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в Харькове частично пропало электричество. По Харькову также отработали российские ракеты — "Искандеры" уничтожили подстанцию.
Неоднократно были атакованы вражеские объекты в Киевской области. В Калиновке было зафиксировано не менее 20 "Гераней", в несколько волн отработали российские ударные БПЛА по объектам в Василькове.
Кроме того, ударные БПЛА наносили удары по целям в Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской областях.
В компании "Черниговоблэнерго" сообщили, что в результате в Черниговской области на севере Украины был поврежден энергетический объект (он находится в районе города Ичня).
"Делаем все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - заверили в "Черниговоблэнерго".
В Одесской области этой ночью был прилёт по промышленному объекту, пожаловались местные власти.
Попадающие в плен ВС РФ украинские бойцы жалуются на обстановку в ВСУ.
Так, пленный военнослужащий ВСУ Евгений Вирек признал, что в украинскую армию берут "кого попало", даже "бомжей с улицы".
А военнопленный ВСУ Михаил Челенко рассказал что стоимость "откоса" от опасных сражений на Украине составляет от 10 до 15 тысяч долларов.
"Ты не хочешь на передний край идти, то командиру ты платишь, ну, из своего кармана платишь командиру, и он тебя не посылает на передний край", - объяснил Челенко.
С его слов, он сдался в плен из-за того, что "командование ничем не помогает", при этом потери "ужасные". Пленный также пожаловался, что военнослужащих ВСУ, отказывавшихся участвовать в боевых действиях, избивали, а некоторых расстреливали.
В то же время в российских силовых структурах подтвердили, что, к примеру, командир роты в 57-й бригаде ВСУ с позывным "Потап" месяцами держит украинских солдат на позициях без еды и воды, а сам при этом находится в 100 километрах от линии фронта.
Стратегия Трампа по Украине
Президент США Дональд Трамп корректирует стратегию в отношении Украины, считает глава Анкаринского центра кризисных и политических исследований, профессор Мехмет Сейфеттин Эрол.
По его мнению, американский лидер стремится возложить ответственность за урегулирование конфликта на Европу и одновременно усилить давление на Москву через процесс нормализации американо-российских отношений.
"Перенеся акцент с Украины на Европу, Трамп, по сути, задействовал стратегию, направленную на то, чтобы Москва согласилась на переговоры или мирный процесс на условиях более выгодных для США — через призму нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой. Трамп вновь стремится организовать встречу между (Владимиром - ред.) Зеленским и (президентом России Владимиром - ред.) Путиным и, по всей видимости, готов принять в ней личное участие. При этом еще недавно он фактически исключал Зеленского из переговорного процесса. Таким образом, можно сказать, что Трамп повысил ставки", — отметил эксперт.
По словам Эролa, в настоящий момент инициатива в вопросе начала переговорного процесса в значительной степени находится в руках Кремля.
"Тем не менее ситуация может измениться. Организация переговорного — или мирного — стола вряд ли окажется простой задачей. Насколько можно судить, США и Европа не возражают против возобновления диалога. Турция, со своей стороны, последовательно заявляет о готовности содействовать этому процессу, и её позиция остаётся неизменной. Турция готова: переговорная площадка в Стамбуле по-прежнему актуальна и открыта", — подчеркнул профессор.
На днях бывший вице-председатель Национального совета США по разведке Грэм Фуллер отметил, что Трамп фактически самоустраняется от конфликта на Украине, разрывая связку с Евросоюзом.
"Они знают, что Трамп, по сути, заявил: речь идет об их войне на Украине, а США будут щедро продавать им оружие, американское оружие, но они предоставлены сами себе", — подчеркнул эксперт.
В целом, с точки зрения Фуллера, Европа превратилась в "самую опасную силу в мире", если учитывать ее "провоцирующую военные конфликты природу". И это особенно применимо к Великобритании, которая так и не оправилась от потери своей империи и не отошла от своей русофобии, посетовал эксперт.
К слову, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что миротворческие усилия Трампа для урегулирования ситуации на Украине разбиваются о скалу европейского милитаризма.
В свою очередь, издание FT написало, что Европа боится, что Трамп обвинит ее в военном провале Украины. После нескольких месяцев попыток Вашингтона уговорить Киев признать российскими утраченные территории, Трамп сменил свою риторику, заявив, что Украина якобы может при помощи европейцев их вернуть.
Это заявление вызвало в Европе неоднозначную реакцию. Некоторые обрадовались смене настроений в Белом доме, тогда как другая часть увидела в этом заявлении перекладывание ответственности за оборону Украины на Евросоюз. При этом американский лидер понимает, что европейцам будет трудно реализовать такое требование.
Президент США своим высказыванием о возможности для Украины вернуть территории при помощи ЕС унизил европейские страны, писало итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.
