"Вокруг Булгакова": третий ученик Иешуа – Понтий Пилат

"Вокруг Булгакова": третий ученик Иешуа – Понтий Пилат

Судьба трёх самозванных учеников Иешуа сложилась по-разному. Иуда сразу умер. Левий Матвей ещё побарахтался, но, впрочем, о его судьбе ничего в романе не сказано – во всяком случае личное знакомство с прокуратором он пережил. А вот сам прокуратор вынужден был влачить странное тысячелетнее существование – не живым и не мёртвым…

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058069880_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e4a659f9ea109bbc6be88cb7b635671c.jpg

Исторический Пилат общался с Иисусом, причём некоторое время – без свидетелей. Эта неординарная личность явно произвела на него впечатление. Ему было проще махнуть рукой – "делайте, что хотите", но он пытался образумить иудеев. Не образумил.Трудно сказать, что именно Пилат понял из объяснений Иисуса. Не похоже, чтобы тот на допросе излагал своё вероучение.Хотя Пилат, теоретически, мог об этом учении знать заранее и должен был бы прийти к выводу, что его распространение полезно Риму – ведь Иисус, не смотря на подозрительность своего окружения, близкого к зелотам (меч у Петра не из воздуха взялся), вовсе не требовал освобождения Израиля от римской оккупации. Напротив – Он был сторонником духовного освобождения израильтян в Небесном Иерусалиме и призывал отдать Богу – богово, а кесарю – кесарево. Впрочем, бродячих проповедников в то время в Израиле было over9000, всех не упомнишь и всех не спасешь, да и надо ли… Хотя Иисус, конечно, от них отличался – за ним тысячные толпы ходили.Автор ЖЗЛовской биографии Иисуса митрополит Иларион (Алфеев) утверждает, что Иисус сознательно шёл к осуждению и казни. Логично предположить, что Пилат понял из беседы с ним именно это – безобидный, в общем-то, проповедник пытается покончить с жизнью довольно сложным способом. И ему непонятно, из каких соображений он должен ему в этом помогать.Так или иначе, маловероятно, чтобы Пилат воспринял учение Иисуса. Да и зачем ему? Хотя сам Иисус считал своё учение универсальным, проповедовал он только в Израиле... Рим до поры до времени был веротерпим и религиозные особенности провинций его не особенно интересовали. Средневековые же легенды, по которым Пилат уверовал, остаются средневековыми легендами.И да – Иисус, безусловно, Пилата своим учеником не считал, после Воскресения к нему не явился.В романе Булгакова картина, разумеется, отличается.Иешуа никого из тех людей, кому проповедовал, своими учениками не считал. Во всяком случае, он не утверждал, что у него есть ученики, отрицая это даже в отношении Левия Матвея, который с ним постоянно ходит и за ним записывает. Пилата он рассматривает просто как умного собеседника.Кстати, тут тоже интересное отличие от исторического Иисуса. Последний обычно проповедовал, причём учение своё передавал через не особенно понятные слушателям притчи (в ситуации, когда он вдруг начал говорить прямо, без околичностей, это вызвало у апостолов изумление ещё большее, чем сами притчи). Это распространённая техника – достаточно вспомнить буддийские коаны. Если же Он вступал с кем в дискуссию, то почти никогда не опускался до полемики, а сразу менял тему и уровень беседы. Классический пример – история с грешницей, по поводу которой Иисус предложил первому бросить камень тому, кто без греха… Естественно, дискуссия сразу останавливается – оппонент задумывается над новыми горизонтами, которые открывает ему Иисус.Иешуа же ведёт дискуссию на равных – во всяком случае с Пилатом, которого считает равным с собой по интеллекту. Он просто упражняется в красноречии (и красномыслии), потому "они спорили о чём-то очень сложном и важном, причём ни один из них не мог победить другого".Мы называем учениками Иешуа тех людей, которые были удостоены его индивидуальной проповеди (беседы) и что-то из неё вынесли или могли вынести. Иуда, например, не вынес и как-то очень быстро умер.В период основного действия ершалаимских глав романа Пилат не считает себя учеником Иешуа. В беседе с Левием Матвеем он называет себя "поклонником". Правда при этом он берётся судить о том, насколько Левий усвоил уроки Иешуа.Тут вообще надо восхититься писательским мастерством Булгакова – образ Пилата не просто детально прописан, этот образ развивается. Вначале Пилат совершенно равнодушен к Иешуа, потом ему становится интересно, потом он испытывает шок, когда Иешуа избавляет его от мигрени…А какая великолепная игра в беседах с Афранием! Здесь мы видим другую грань Пилата – не только страшного прокуратора, отважного военного и одинокого человека, который нашёл и потерял родственную душу, но и хитрого интригана…В заключительной беседе с Левием это уже во многом другой человек, чем в начале романа. И с Левием он говорит иначе, чем с Иешуа. Правда, Левий Иешуа не чета – он не слишком умён, что, отчасти, компенсируется упорством. С одной стороны, Пилат это понимает, с другой – допускает ошибку, приглашая Левия к себе на работу, что тот сразу заметил:"Ты будешь меня бояться. Тебе не очень-то легко будет смотреть мне в лицо после того, как ты его убил".Да, это уже совсем не тот Пилат…И ещё более не тот Пилат предстаёт во сне в середине 26-й главы и в конце 32-й главы. Этот Пилат уже готов "из-за человека, совершившего преступление против кесаря, погубить свою карьеру" (правда, какая карьера во сне?) и он уже знает, что трусость "самый страшный порок".Правда, мы не уверены, что он считает всех людей добрыми, но мало ли? За тысячу лет можно было передумать и в этом направлении… Конечно убийство Иуды трудно счесть добрым поступком, но ведь и совершил его ещё тот Пилат – прокуратор Иудеи, а не этот – который во сне и который сидит в кресле в горах… Главное, конечно, то, что никакой казни не было."Казни не было! Не было! Вот в чем прелесть этого путешествия вверх по лестнице луны".Сейчас слово "прелесть" имеет вполне определённое и притом сугубо положительное значение, но корень-то у него – "лесть". И нынешняя лесть, хоть и "гнусна, вредна", не то, что прежняя. Прежде ведь бунтовщики рассылали по городам и весям "прелестные письма" – чтобы люди польстились на бунт. В православной традиции лесть – орудие сатаны, помогающее ему добиться своих целей.Писатель тут подаёт достаточно явный сигнал читателю. Сон явно имеет сатанинское происхождение. Воланд чего-то хочет от Пилата, на что-то ему намекает и… получает искомое. Именно после этого сна (под его влиянием?) происходит беседа с Афранием, в ходе которой правители Иудеи конструируют культ Иешуа.Тут, правда, есть одно "но" – это всё же текст романа мастера, в котором Священная История и так подана в выгодном Воланду виде. Так что-же – это мастер на что-то намекает? Похоже на то… Не зря же Воланд организовал его арест, отправил в психушку, а потом освободил, по сути взяв в заложницы Маргариту.В Эпилоге, во сне Ивана Бездомного, повторяется та же сценка, что и во сне Пилата – Пилат встречается на лунном луче с Иешуа и… Иешуа ему врёт:"– Боги, боги, – говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в плаще, – какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи, – тут лицо из надменного превращается в умоляющее, – ведь её не было! Молю тебя, скажи, не было?– Ну, конечно не было, – отвечает хриплым голосом спутник, – тебе это померещилось.– И ты можешь поклясться в этом? – заискивающе просит человек в плаще.– Клянусь, – отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются".В тексте Булгакова случайностей нет – если кто-то говорит хриплым голосом это что-то да значит… Хотя, конечно, всегда есть нечто объективное: хриплый голос Пилата – после дикого крика в битве при Идиставизо, Иешуа охрипает после удара бичом. Но вот Фагот хрипит всегда… кроме случаев, когда говорит серьёзно. Выглядит как подсказка.Насылая сон, Воланд явно намекает Бездомному на нечто, что он должен сделать, но не делает… И то правда – мастер ведь назвал Бездомного своим учеником и тот, как ученик, должен был продолжить труд мастера – или дописать роман, или опубликовать роман, или обосновать роман исторически… Последним он видимо и занялся, судя по его роду его работы, но почему-то не преуспел.

