"Санду может назло маме отморозить уши": эксперт о рисках энергетической блокады Приднестровья
Режим президента Молдавии Майи Санду, получив карт-бланш от Запада, может пойти на сознательное углубление энергетического кризиса и полную блокаду Приднестровья, даже в ущерб экономическим интересам самой Молдавии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Эксперт признал сложность задачи обеспечения спокойной зимы для Приднестровья. "В прошлом году мы уже сталкивались с тем, что Молдавия и Украина с двух сторон держат Приднестровье в блокаде. Видели энергетический кризис", – сказал он.
При этом Скориков отметил, что "есть экстраординарные способы через Турцию и частные компании в Венгрии завозить топливо".
Однако политолог не исключил крайне деструктивные действия со стороны Кишинева. "[Президент Молдавии Майя] Санду может назло маме отморозить уши. То есть назло "агрессивной России и неправильным согражданам в Приднестровье" отказаться от энергетической кооперации с Тирасполем, начав закупать дорогую электроэнергию из Румынии", – заявил он.
Скориков также указал на различия в стратегиях: "Стратегия Бухареста, в отличие от Санду, заключается в постепенной румынизации Молдавии и долгосрочной блокады Приднестровья, чтобы оттуда уехали люди и его некому было защищать".
В то же время, указал собеседник Украина.ру, сейчас "Санду форсирует события, потому что хочет войти в историю как "объединитель румынских земель, который привел Молдавию в НАТО и Евросоюз"".
