"Санду может назло маме отморозить уши": эксперт о рисках энергетической блокады Приднестровья

Режим президента Молдавии Майи Санду, получив карт-бланш от Запада, может пойти на сознательное углубление энергетического кризиса и полную блокаду Приднестровья, даже в ущерб экономическим интересам самой Молдавии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Эксперт признал сложность задачи обеспечения спокойной зимы для Приднестровья. "В прошлом году мы уже сталкивались с тем, что Молдавия и Украина с двух сторон держат Приднестровье в блокаде. Видели энергетический кризис", – сказал он. При этом Скориков отметил, что "есть экстраординарные способы через Турцию и частные компании в Венгрии завозить топливо".Однако политолог не исключил крайне деструктивные действия со стороны Кишинева. "[Президент Молдавии Майя] Санду может назло маме отморозить уши. То есть назло "агрессивной России и неправильным согражданам в Приднестровье" отказаться от энергетической кооперации с Тирасполем, начав закупать дорогую электроэнергию из Румынии", – заявил он.Скориков также указал на различия в стратегиях: "Стратегия Бухареста, в отличие от Санду, заключается в постепенной румынизации Молдавии и долгосрочной блокады Приднестровья, чтобы оттуда уехали люди и его некому было защищать". В то же время, указал собеседник Украина.ру, сейчас "Санду форсирует события, потому что хочет войти в историю как "объединитель румынских земель, который привел Молдавию в НАТО и Евросоюз"".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Татьяны Стоянович "Три процента за партию Санду. Победа PAS на выборах в Молдавии чревата расколом общества".
08:00 05.10.2025
 
Акция протеста на границе Приднестровья с Молдавией
Режим президента Молдавии Майи Санду, получив карт-бланш от Запада, может пойти на сознательное углубление энергетического кризиса и полную блокаду Приднестровья, даже в ущерб экономическим интересам самой Молдавии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Эксперт признал сложность задачи обеспечения спокойной зимы для Приднестровья. "В прошлом году мы уже сталкивались с тем, что Молдавия и Украина с двух сторон держат Приднестровье в блокаде. Видели энергетический кризис", – сказал он.
При этом Скориков отметил, что "есть экстраординарные способы через Турцию и частные компании в Венгрии завозить топливо".
Однако политолог не исключил крайне деструктивные действия со стороны Кишинева. "[Президент Молдавии Майя] Санду может назло маме отморозить уши. То есть назло "агрессивной России и неправильным согражданам в Приднестровье" отказаться от энергетической кооперации с Тирасполем, начав закупать дорогую электроэнергию из Румынии", – заявил он.
Скориков также указал на различия в стратегиях: "Стратегия Бухареста, в отличие от Санду, заключается в постепенной румынизации Молдавии и долгосрочной блокады Приднестровья, чтобы оттуда уехали люди и его некому было защищать".
В то же время, указал собеседник Украина.ру, сейчас "Санду форсирует события, потому что хочет войти в историю как "объединитель румынских земель, который привел Молдавию в НАТО и Евросоюз"".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Татьяны Стоянович "Три процента за партию Санду. Победа PAS на выборах в Молдавии чревата расколом общества".
Парламентские выборы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
29 сентября, 17:48
Провал оппозиции в Молдавии был предрешен. Какие выводы из этого можно сделать для УкраиныВ Молдавии прошли парламентские выборы. Уже прозвучало достаточно много комментариев и заявлений — в медиа, на Западе, в России и на Украине. Активно продвигается посыл о том, что де-факто партия Санду проиграла, и о как бы победе оппозиции внутри страны (по данным ЦИК - это не так).
