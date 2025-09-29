https://ukraina.ru/20250929/1069342496.html

Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье

Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье

Западные кураторы режима Санду во имя своих геополитических интересов готовы отдать на заклание всю Молдавию, которая еще и не является членом НАТО и на которую не распространяется 5-я статья. Поэтому теперь многое будет зависеть от позиции общества в Молдавии и в Приднестровье, а также от продвижения российских войск в зоне СВО

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков- Иван, в Молдавии в результате подтасованных парламентских выборов правящая партия PASполучила 54 депутатских мандата из 101. Понятно, что хорошего в этом мало. Но, может быть, у молдавской оппозиции есть еще возможности удержать режим Майи Санду от совсем уж радикальных шагов по зачистке Гагаузии и вооруженных провокаций в отношении Приднестровья?- Парламентских методов борьбы с PAS точно нет. Давайте еще не забывать разрозненный состав оппозиции. Среди партий, прошедших в парламент, есть известные политические флюгеры. Хотя PAS, которая набрала эти издевательские 50,16% голосов, не нужны даже никакие помощники в дальнейшей зачистке политического поля Молдавии.О фальсификациях и манипуляциях на этих выборах долго даже говорить нет смысла. За 48 часов до выборов были сняты две партии. В России было открыто столько же участков, сколько в одной Брешии – два. Звучит как анекдот, но это политическая реальность. А в Приднестровье проголосовали всего 7% избирателей.Поэтому единственный шанс оппозиции защитить свои голоса – начинать протестную активность. Вопрос в том, есть ли у них для этого силы?В наиболее сложном положении находится именно Гагаузская автономия. Приднестровье находится под угрозой военного вторжения как со стороны Молдавии, так и со стороны ВСУ. А сами лидеры молдавской оппозиции сейчас столкнутся с новым витком репрессий: заведение сфабрикованных уголовных дел и выдворение из страны.Так что ситуация крайне тревожная.Если бы молдавские выборы проходили вне контекста большой геополитической войны России и Запада, можно было бы эту горечь сгладить тем, что PAS ухудшила свое положение, потеряв девять мест в парламенте. Но мы прекрасно понимаем, что политические процессы в Молдавии протекают по украинским лекалам. Продолжится процесс не только тотальной дерусификации, но и демолдавизации.Режим Санду попытается реализовать свою давнюю мечту о ликвидации молдавской государственности и присоединении республики к Румынии в эту парламентскую каденцию.- В какие сроки может быть завершена зачистка молдавской оппозиции?- Это может начаться на следующий день после выборов. Все зависит от протестной активности. Гораздо страшнее вопрос, когда может начаться зачистка Гагаузии. Точнее, она уже началась. Мы же знаем, как законно избранного башкана Евгению Гуцул отправили за решетку.Когда попытаются открыть второй фронт против России в Приднестровском регионе? На мой взгляд, такие радикальные действия Запад, Санду и Зеленский приберегут на случай краха украинской обороны в Донбассе. Или, может быть, они будут угрожать Приднестровью, чтобы остановить российское наступление.- Есть ли у нас экономические инструменты давления на Кишинев или Бухарест, чтобы оно не шли на такие шаги?- Наши экономические инструменты весьма ограничены. К тому же, если мы сейчас начнем полноценное экономическое давление на Молдавию, от него будут страдать и наши люди. Я имею в виду пророссийскую Гагаузию и Бельцы, а также молдавскую диаспору в России. Поэтому Россия ведет себя аккуратно.Например, несмотря на зашкаливающую русофобскую риторику, Молдавию до сих пор не внесли в список недружественных стран. Этого не делается именно по гуманитарным соображениям. Мы хотели бы, чтобы наши люди хоть как-то выживали в условиях, когда их страну захватил этот режим.При этом можно прогнозировать, что усилится отток населения, которое не поддерживает Санду: как из Приднестровья, так и из самой Молдавии. Режим будет всячески выдавливать таких людей со своей территории.- Вы сказали, что противник будет шантажировать нас нападением на Приднестровье, чтобы не допустить освобождения Донбасса. Если это так, то, может, нам и не надо спешить с его освобождением, а разбивать украинскую армию на нынешних рубежах?- Понятное дело, что важнее не столько пройти ногами всю территорию захваченной Украины, сколько уничтожить украинскую армию как военную опору киевского режима. Но если противник прямо поставит вопрос: "Если вы освобождаете Донбасс, мы нападаем на Приднестровье", то это может быть блеф, а не реальная угроза.Во-первых, как бы там ни было, у Приднестровья есть собственная армия и российские миротворцы.Во-вторых, наши "Кинжалы" и "Орешники" летают далеко и точно.В-третьих, внутри самой Молдавии ситуация настолько напряженная, что политика режима Санду может довести дело до гражданской войны. Ее попытки зачистить Гагаузии и ликвидировать Приднестровье может стать триггером, который спровоцирует столкновения внутри самой Молдавии.Мы прекрасно понимаем, что западные кураторы готовы отдать на заклание всю Молдавию, которая не является членом НАТО и на которую не распространяется 5-я статья. Но мне кажется, что многое будет зависеть от позиции общества в Молдавии и в Приднестровье. От пределов их терпения и пассионарности. И конечно, судьба этого региона будет зависеть от продвижения российских войск в зоне СВО.- Хотел бы уточнить. В вопросе вооруженной агрессии против Приднестровья мы будем угрожать или наносить удары по Кишиневу, или по какой-то из западных столиц? Кто самый главный в этом процессе?- Главные тут все. Франция особую активность проявляет в этом регионе. Павел Дуров на этот счет недавно разоткровенничался, что его якобы неприступный Телеграм заставили использовать в целях давления на молдавскую оппозицию.Конечно, для защиты Приднестровья нужна комплексная работа: и дипломатическая, и военные угрозы как для режима Санду, так и для ее западных кураторов. Нашему руководству виднее, как избежать эскалации, а в случае, если эскалация неизбежна, защитить наших людей в этом регионе.- Если вооруженных провокаций в отношении Приднестровья все же не случится, что мы будем делать, чтобы республика могла спокойно перезимовать: и в плане торговой блокады, и в плане газового кризиса?- Это сложная задача. В прошлом году мы уже сталкивались с тем, что Молдавия и Украина с двух сторон держат Приднестровье в блокаде. Видели энергетический кризис. Тем не менее, есть экстраординарные способы через Турцию и частные компании в Венгрии завозить топливо.Конечно, Приднестровье и Молдавия зависят друг от друга в плане энергетики. Молдавская ГРЭС в Приднестровье – это основной поставщик энергии для подконтрольной режиму Санду территории. Но нельзя исключать, что, получив очередной карт-бланш на этих сфальсифицированных выборах от Запада, Санду может назло маме отморозить уши. То есть назло "агрессивной России и неправильным согражданам в Приднестровье" отказаться от энергетической кооперации с Тирасполем, начав закупать дорогую электроэнергию из Румынии.Правда, стратегия Бухареста, в отличие от Санду, заключается в постепенной румынизации Молдавии и долгосрочной блокады Приднестровья, чтобы оттуда уехали люди и его некому было защищать. А Санду форсирует события, потому что хочет войти в историю как "объединитель румынских земель, который привел Молдавию в НАТО и Евросоюз".В общем, взгляды на унирю и решение вопроса несколько отличаются в Кишиневе и в Бухаресте. И мы можем надеяться, что здравые головы в Румынии, несмотря на их антироссийские и антимолдавские настроения, форсировать эти события не станут.- Мне еще кажется, что мы могли бы воздействовать на сам электорат Санду, которые, при всех своих русофобских и прозападных взглядах, считают, что им не нужна Румыния, чтобы стать европейцами.- Конечно. Нам не стоит опускать руки. Надо работать с молдавским обществом: и внутри республики, и в западных диаспорах, и на постсоветском пространстве. Как минимум, если Санду всячески ограничила голосование в России, мы могли бы мобилизоваться и привезти молдавских граждан в Белоруссию и в Казахстан.В Казахстане проголосовало 18 человек. В Белоруссии проголосовало меньше 300 человек. Понятно, что Санду нарисовали бы сколько угодно. Но, учитывая этот результат в 50,16%, несколько тысяч голосов наших молдаван на избирательных участках в Минске и в Астане, могли бы создать Санду больше проблем в плане фальсификаций и подтасовок.Не знаю, кто должен был этим заниматься: молдавская оппозиция или российское руководство. Но, мне кажется, что такую системную работу проводить надо.Также по теме - в материале Виктории Титовой: В войне против России все средства хороши. В Молдавии на выборах зафиксированы массовые фальсификации

