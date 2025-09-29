https://ukraina.ru/20250929/tri-protsenta-za-partiyu-sandu-pobeda-pas-na-vyborakh-v-moldavii-chrevata-raskolom-obschestva-1069357868.html

Три процента за партию Санду. Победа PAS на выборах в Молдавии чревата расколом общества

Три процента за партию Санду. Победа PAS на выборах в Молдавии чревата расколом общества - 29.09.2025 Украина.ру

Три процента за партию Санду. Победа PAS на выборах в Молдавии чревата расколом общества

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (PAS) президента Майи Санду отстояла победу на парламентских выборах 28 сентября

2025-09-29T18:01

2025-09-29T18:01

2025-09-29T18:01

эксклюзив

молдавия

приднестровье

игорь додон

ренато усатый

цик

украина.ру

парламентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069326294_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_2277cacb8ebb42133781205064590ce6.jpg

По данным ЦИК Молдавии после обработки 100% протоколов, "Действие и солидарность" набрала 50,20% голосов избирателей, оппозиционные партии – 49,80%.Победу партии Санду обеспечили голоса молдавской диаспоры, голосовавшей преимущественно в странах Западной Европы. Подсчет голосов в самой стране показывает немного иную картину. Там по результатам подсчета 100% протоколов "Действие и солидарность" получило 44,13% голосов, оппозиционный Патриотический блок 28,25%, блок "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35% и партия "Демократия дома" - 5,72%.Таким образом на парламентских выборах повторяется сценарий, апробированный на президентских выборах 2024 года. По результатам подсчета голосов внутри страны действующий президент Майя Санду тогда проиграла своему оппоненту Александру Стояногло, но в итоге получила президентский мандат благодаря голосам диаспоры.Представители оппозиции уже заявили, что результаты выборов они не признают и будут их обжаловать в суде. Один из лидеров "Патриотического блока", экс-президент Молдавии Игорь Додон на митинге в Кишиневе заявил, что в ходе выборов были допущены многочисленные нарушения по всей стране и они зафиксированы представителями оппозиции. В ближайшее время планируется подать по этому поводу обращения в соответствующие государственные инстанции, сказал Додон."Пока все жалобы не будут рассмотрены, мы не признаем никаких выборов, потому что нужно дождаться результатов рассмотрения жалоб. Сначала их рассмотрит Центральная избирательная комиссия. Если она отклонит, мы пойдем в Апелляционный суд, дальше - в Верховный суд юстиции, а затем - в Конституционный суд. Мы будем действовать строго по закону", - отметил политик.Однако на данный момент партия Санду считается победителем. На основании результата, достигнутого с помощью разных политтехнологических приемов, откровенного давления, а порой и репрессий по отношению к своим политическим оппонентам, "Действие и солидарность" получает 55 мандатов в парламенте из 101 места и возможность принимать все важные решения без консультации с оппозицией.Четыре лидера гонки и один сюрприз О чем говорят результаты голосования в Молдавии и какие конкретные последствия они будут иметь для политической жизни страны в интервью Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской общественной организации "Офицеры России", эксперт по проблемам Восточной Европы Максим Бардин.По его словам, по итогам голосования на парламентских выборах, которыми ЦИК Молдавии оперирует на данный момент, состав молдавского парламента будет выглядеть следующим образом."Большинство мест займет проевропейская партия PAS, которая очень сильно завязана на Евросоюз и долгие годы получала гранты от фонда Сороса и USAID. На втором месте находится Патриотический блок, в состав которого вошли социалисты экс-президента Игоря Додона и коммунисты экс-президента Владимира Воронина, а также партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева", - рассказал Бардин.На третьем месте по количеству полученных мандатов находится блок "Альтернатива", в который входят несколько партий, продолжил Бардин."Формальным лидером этого блока является мэр Кишинева Ион Чебан, который менял свои политические взгляды. Сначала он был социалистом, потом уходил в сторонники евроинтеграции. Сторонники Патриотического блока не доверяют ему", - напомнил политолог.Лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах, которая была в составе блока и которую за несколько дней до голосования сняли с выборов, несколько раз выдвигала инициативу, чтобы "Альтернатива" подписала с патриотами соглашение, что в случае прохода в парламент они не будут создавать коалицию с PAS, продолжил эксперт. Однако блок "Альтернатива" никакого соглашения так и не подписал, сказал Бардин.Следующей в очереди стоит "Наша партия" Ренато Усатого, которая в ходе избирательной кампании позиционировалась как оппозиционная по отношению к партии Майи Санду, продолжил политолог. Однако, патриоты не доверяют Усатом и утверждают, что риторика у него антиправительственная, но в критические моменты он будет поддерживать власть, отметил эксперт.Сюрпризом этих выборов Бардин назвал прохождение в парламент партии "Демократия дома" Василия Костюка."Это больше проевропейская партия, но она тоже сталкивалась с определенным давлением, так как она оппозиционная по отношению к правящей PAS. Ее электоральное поле схоже с PAS, поэтому можно считать, что две проевропейские партии прошли в молдавский парламент", - рассказал политолог."Отрезанные" соперники, избиратели и мостыПо словам Бардина, в данной ситуации очень важно понять, насколько полученные результаты голосования на парламентских выборах отражают реальные настроения внутри молдавского общества."Я возьму на себя смелость и скажу, что не отражают. Почему? Потому что несколько партий не были допущены к выборам. Это блок "Победа", это "Сердце Молдовы", которое в одиночку могло набрать от двух до четырех процентов, это Виктория Фортуна и ее партия "Великая Молдова", которая тоже могла бы набрать несколько процентов", - подчеркнул эксперт.Он напомнил, что это мощные политические силы, а не откровенные маргиналы, которые баллотируются на выборах, чтобы привлечь внимание к себе.Вторым фактором, который также сильно повлиял на итоги голосования, было беспрецедентное давление на СМИ, продолжил Бардин. По его словам, некоторые каналы закрывали, некоторые блокировали, поэтому нельзя говорить о том, что избиратель получал объективную информацию о выборах. "Политическая цензура присутствовала", - констатировал политолог.Следующим спорным моментом является организация самого голосования, полагает Бардин. Он напомнил, что для 400 тыс. молдавских граждан, проживающих в России, были открыты всего два избирательных участка, на которых в результате проголосовали 2,5 тыс. человек."Таким образом Кишинев целенаправленно пытался отсечь избирателей. В России давно уже можно голосовать дистанционно, через свой персональный аккаунт на Госуслугах, а в Молдавии нет", - заявил Бардин.Примерно также поступили с гражданами Молдавии, которые живут в Приднестровье, добавил политолог. Во-первых, им сократили количество избирательных участков, а потом заявили якобы об отсутствии условий для проведения безопасных выборов на этих участках и перенесли их на территорию Молдавии, напомнил он."Граждане Молдавии, которые живут в Приднестровье, должны были по мосту пройти в день голосования на другой берег Днестра и там проголосовать. Но в день выборов объявили, что мост заминирован, его перекрыли и стали вести саперные работы. В итоге около 4 тыс. избирателей с территории Приднестровья участвовали в голосовании", - рассказал Бардин.Тем временем на Западе было открыто около 300 участков для голосования, при чем большинство из них находились не в консульствах и посольствах, а на частных территориях – в магазинах и ресторанах, где нужно было платить аренду, отметил эксперт."Для чего тратились такие средства, чтобы открывать эти участки за рубежом? В большинстве случаев наблюдатели туда не могли попадать. Что там происходило, сказать сложно. Тем не менее, результат, полученный на зарубежных участках, повлиял на общую картину", - сказал политолог.При этом Бардин обратил внимание на подозрительную активность молдавской диаспоры в день голосования."Люди, проживающие в эмиграции, по-разному себя ведут. Кто-то идет и голосует, но большинство не слишком волнует политическая обстановка на родине. Я оттуда уехал, пускай они сами разбираются. Но здесь присутствовала очень странная мобилизация диаспоры, которая наводит на мысль, что у нее был какой-то стимул", - допустил политолог.Победа ценой раскола По словам Бардина, за счет отсечения голосующих в России и Приднестровье, а также за счет участков в Западной Европе, была достигнута цель молдавских властей – получить абсолютное большинство в парламенте. Однако выборы продемонстрировали сильную поляризацию страны, подчеркнул он.Это заметно на основании результатов голосования в Гагаузии, где правящая PAS получила всего лишь 3% голосов, отметил эксперт."Такой случай, когда в каком-то из регионов страны партия власти набирает всего 3% очень редкий. С другой стороны, надо признать, что на всей территории Молдавии многие граждане придерживаются таких же взглядов, как и партия PAS. Они голосуют за нее. Если это было бы не так, не было бы той базы, на которую можно опереться при выборных манипуляциях", - подытожил Максим Бардин.Больше об итогах парламентских выборов в Молдавии в материале Павла Котова Проиграли все: о чем говорят итоги парламентских выборов в Молдавии

молдавия

приднестровье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, молдавия, приднестровье, игорь додон, ренато усатый, цик, украина.ру, парламентские выборы