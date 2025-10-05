Россия готова к эскалации: военный аналитик заявил о недопустимости блокады Финского залива - 05.10.2025 Украина.ру
Россия готова к эскалации: военный аналитик заявил о недопустимости блокады Финского залива
Россия готова к эскалации: военный аналитик заявил о недопустимости блокады Финского залива - 05.10.2025 Украина.ру
Россия готова к эскалации: военный аналитик заявил о недопустимости блокады Финского залива
Россия готова дать жесткий ответ на любые возможные провокации стран НАТО в Балтийском море, включая попытки блокировать Финский залив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-10-05T05:00
2025-10-05T05:00
Евсеев отметил, что европейские страны продолжают предпринимать попытки дестабилизировать обстановку в Балтийском регионе. "Понятно, что Европа уже сейчас пытается раскачивать ситуацию", — констатировал эксперт. При этом он добавил, что США пока не поддерживают наиболее радикальные сценарии."Когда [спецпосланник президента США Кит] Келлог предлагал Трампу перекрыть нам выход из Балтийского моря, [президент США Дональд] Трамп на это не пошел", — привел пример аналитик. По его словам, это свидетельствует о наличии разногласий между Вашингтоном и Евросоюзом.Эксперт напомнил об инцидентах, когда решительная позиция России заставляла потенциальных провокаторов отступать. "Эстония уже пыталась захватить наши суда. Вы же помните, какая жесткая реакция была с нашей стороны", — подчеркнул Евсеев."У врага не должно быть иллюзий, что на какие-то провокации в Балтийском море и с Калининградом мы ответим жестко", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, россия, балтийское море, сша, владимир евсеев, дональд трамп, украина.ру, кит келлог, эстония, провокация, главные новости, дзен новости сво, новости сво, новости сво сейчас, военная эскалация, эскалация
Новости, Россия, Балтийское море, США, Владимир Евсеев, Дональд Трамп, Украина.ру, Кит Келлог, Эстония, провокация, Главные новости, дзен новости СВО, новости СВО, новости СВО сейчас, военная эскалация, эскалация

Россия готова к эскалации: военный аналитик заявил о недопустимости блокады Финского залива

05:00 05.10.2025
 
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчения ВМФ "Июльский шторм"
Учения ВМФ Июльский шторм - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия готова дать жесткий ответ на любые возможные провокации стран НАТО в Балтийском море, включая попытки блокировать Финский залив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Евсеев отметил, что европейские страны продолжают предпринимать попытки дестабилизировать обстановку в Балтийском регионе. "Понятно, что Европа уже сейчас пытается раскачивать ситуацию", — констатировал эксперт. При этом он добавил, что США пока не поддерживают наиболее радикальные сценарии.
"Когда [спецпосланник президента США Кит] Келлог предлагал Трампу перекрыть нам выход из Балтийского моря, [президент США Дональд] Трамп на это не пошел", — привел пример аналитик. По его словам, это свидетельствует о наличии разногласий между Вашингтоном и Евросоюзом.
Эксперт напомнил об инцидентах, когда решительная позиция России заставляла потенциальных провокаторов отступать. "Эстония уже пыталась захватить наши суда. Вы же помните, какая жесткая реакция была с нашей стороны", — подчеркнул Евсеев.
"У врага не должно быть иллюзий, что на какие-то провокации в Балтийском море и с Калининградом мы ответим жестко", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации — в материале "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.
