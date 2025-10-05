https://ukraina.ru/20251005/rossiya-gotova-k-eskalatsii-voennyy-analitik-zayavil-o-nedopustimosti-blokady-finskogo-zaliva-1069497376.html

Россия готова к эскалации: военный аналитик заявил о недопустимости блокады Финского залива

Россия готова дать жесткий ответ на любые возможные провокации стран НАТО в Балтийском море, включая попытки блокировать Финский залив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065880310_0:24:1125:656_1920x0_80_0_0_1c34e278ca6ed6778c61dc73d9c5e24f.jpg

Евсеев отметил, что европейские страны продолжают предпринимать попытки дестабилизировать обстановку в Балтийском регионе. "Понятно, что Европа уже сейчас пытается раскачивать ситуацию", — констатировал эксперт. При этом он добавил, что США пока не поддерживают наиболее радикальные сценарии."Когда [спецпосланник президента США Кит] Келлог предлагал Трампу перекрыть нам выход из Балтийского моря, [президент США Дональд] Трамп на это не пошел", — привел пример аналитик. По его словам, это свидетельствует о наличии разногласий между Вашингтоном и Евросоюзом.Эксперт напомнил об инцидентах, когда решительная позиция России заставляла потенциальных провокаторов отступать. "Эстония уже пыталась захватить наши суда. Вы же помните, какая жесткая реакция была с нашей стороны", — подчеркнул Евсеев."У врага не должно быть иллюзий, что на какие-то провокации в Балтийском море и с Калининградом мы ответим жестко", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.

