Россия готова к эскалации: военный аналитик заявил о недопустимости блокады Финского залива
Россия готова дать жесткий ответ на любые возможные провокации стран НАТО в Балтийском море, включая попытки блокировать Финский залив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Евсеев отметил, что европейские страны продолжают предпринимать попытки дестабилизировать обстановку в Балтийском регионе. "Понятно, что Европа уже сейчас пытается раскачивать ситуацию", — констатировал эксперт. При этом он добавил, что США пока не поддерживают наиболее радикальные сценарии.
"Когда [спецпосланник президента США Кит] Келлог предлагал Трампу перекрыть нам выход из Балтийского моря, [президент США Дональд] Трамп на это не пошел", — привел пример аналитик. По его словам, это свидетельствует о наличии разногласий между Вашингтоном и Евросоюзом.
Эксперт напомнил об инцидентах, когда решительная позиция России заставляла потенциальных провокаторов отступать. "Эстония уже пыталась захватить наши суда. Вы же помните, какая жесткая реакция была с нашей стороны", — подчеркнул Евсеев.
"У врага не должно быть иллюзий, что на какие-то провокации в Балтийском море и с Калининградом мы ответим жестко", — заключил собеседник издания.
