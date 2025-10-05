Дорога на Харьков: военный обозреватель указал на следующую цель ВС РФ после Купянска - 05.10.2025 Украина.ру
Дорога на Харьков: военный обозреватель указал на следующую цель ВС РФ после Купянска
Дорога на Харьков: военный обозреватель указал на следующую цель ВС РФ после Купянска - 05.10.2025 Украина.ру
Дорога на Харьков: военный обозреватель указал на следующую цель ВС РФ после Купянска
Освобождение Красного Лимана может стать оперативно-стратегическим прорывом, открывающим для российских войск путь к южным подступам Харькова в обход основных укрепрайонов ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехинн
2025-10-05T05:40
2025-10-05T05:40
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792148_0:50:1666:987_1920x0_80_0_0_03885155afd663ed5fd08c0fece92c56.jpg
Эксперт заявил, что в ближайшей перспективе именно на этом участке фронта развернутся активные боевые действия, и противник будет цепляться за него до последнего. По словам Алехина, ценность Красного Лимана определяется не только тем, что это последний заслон перед Славянском, но и наличием крупной железнодорожной развязки."От неё на север идёт ветка, которая через Изюм, Балаклею, Змиёв уходит прямиком на Харьков. То есть после падения Лимана к Харькову можно будет начать подходить с юга", — пояснил военный обозреватель. Он признал, что задача эта далеко не простая, однако при определённом стечении обстоятельств, вполне выполнимая.Основой для такого развития событий служит успешное наступление ВС РФ под Купянском, где оборона ВСУ зашаталась, а также улучшение тактического преимущества группировки "Север" севернее Харькова, что создаёт предпосылки для действий на южном направлении, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ из Купянска и создает условия для падения Красного Лимана" на сайте Украина.ру.О боевом пути бойца из интернациональной бригады "Пятнашка" — в материале Александра Чаленко "Позывной "Гайдук": Мы воюем не с людьми, а с роботами, идёт Война Судного дня" на сайте Украина.ру.
Дорога на Харьков: военный обозреватель указал на следующую цель ВС РФ после Купянска

05:40 05.10.2025
 
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Освобождение Красного Лимана может стать оперативно-стратегическим прорывом, открывающим для российских войск путь к южным подступам Харькова в обход основных укрепрайонов ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехинн
Эксперт заявил, что в ближайшей перспективе именно на этом участке фронта развернутся активные боевые действия, и противник будет цепляться за него до последнего.
По словам Алехина, ценность Красного Лимана определяется не только тем, что это последний заслон перед Славянском, но и наличием крупной железнодорожной развязки.
"От неё на север идёт ветка, которая через Изюм, Балаклею, Змиёв уходит прямиком на Харьков. То есть после падения Лимана к Харькову можно будет начать подходить с юга", — пояснил военный обозреватель.
Он признал, что задача эта далеко не простая, однако при определённом стечении обстоятельств, вполне выполнимая.
Основой для такого развития событий служит успешное наступление ВС РФ под Купянском, где оборона ВСУ зашаталась, а также улучшение тактического преимущества группировки "Север" севернее Харькова, что создаёт предпосылки для действий на южном направлении, подытожил собеседник Украина.ру.
Лента новостейМолния