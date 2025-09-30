https://ukraina.ru/20250930/1069416672.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ из Купянска и создает условия для падения Красного Лимана

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071691_124:144:1156:725_1920x0_80_0_0_a4ad781d56ac80720fd5224d9fc3f98a.png

Под Купянском и в черте города усиливается давление штурмовых подразделений группировки войск "Запад". Ситуация для противника с каждым днем усложняется и грозит полным окружением обороняющимся бригадам украинской армии, которые еще держатся на господствующих высотах в центральных районах города. Наши штурмовики, основательно закрепившись в северной и северо-западной части Купянска, уже продвигаются в направлении автовокзала и транспортного техникума. Бои идут в жилых кварталах микрорайона "Юбилейный". Такие маневренные действия позволяют осуществлять огневой контроль над шоссейными дорогами внутри города, пресекать подразделениям противника осуществлять ротацию, подвозить материальные средства и доставлять боеприпасы. При этом 40-километровый транспортный рукав из Белгородской области к Купянску (через Московку и Строевку) позволяет бесперебойно снабжать и наращивать плацдарм российской армии на западном берегу Оскола. Одновременно армейские подразделения отражают контратаки ВСУ в южной части и на подступах к городу в районе Московки, Соболевки и Петропавловки. Судя по складывающейся оперативно-тактической обстановке на Купянском участке фронта, с освобождением города и ликвидацией плацдарма ВСУ в Заосколье, который сужается с каждым днем в результате мощных ударов артиллерии и ВКС РФ, у российских войск появится реальная возможность вести наступательные действия вдоль восточного берега Оскола и выйти в тыл противника, который удерживает оборону в районе Карповки. В любом случае, мощное давление здесь не позволяет противнику маневрировать своими силами и средствами. А если брать еще шире, в ближайшей перспективе, развернутся активный боевые действия в районе Красного Лимана. ВСУ будут цепляться на этом участке до последнего. И дело не только в том, что это фактически единственный и последний заслон противника перед Славянском. На территории Лимана находится крупная железнодорожная станция. От неё на север идёт ветка, которая через Изюм, Балаклею, Змиёв уходит прямиком на Харьков. То есть после падения Лимана к Харькову можно будет начать подходить с юга. Задача эта далеко не простая, однако при определённом стечении обстоятельств, вполне выполнимая. Ведь оборона противника под Купянском зашаталась, а севернее Харькова группировка войск "Север" заметно улучшает свое тактическое преимущество. В частности, "северяне" завершили уничтожение блокированных в лесу западнее Синельниково подразделений 57-й 127-й бригад ВСУ. Они начинают сдаваться в плен. Волчанск, Чугуев, Липцы, Казачья Лопань подвергаются интенсивным ударам наземных и воздушных средств поражения ВС РФ. Судя по официальным сообщениям Министерства обороны России уничтожаются пункты временной дислокации противника, пункты размещения БПЛА, склады с боеприпасами, тыловые районы, расположенные вблизи линии боевого соприкосновения. Чтобы в какой-то мере сдержать усиливающийся натиск российской армии в сторону Харькова, противник ежедневно обстреливает приграничные районы и город Белгород. Ежесуточно беспилотники различных типов кружат в небе. В минувшие выходные Белгород подвергался массированному ракетному обстрелу. ВСУ применяют как одиночные обстрелы, так и пакетные удары. А перед самим обстрелом они запускают разведывательные и ударные дроны вроде "Дартса". Одной из главных целей остаются энергетические объекты, чтобы оказать давление на мирных жителей и создать дополнительные трудности для ВС РФ, которые занимаются формированием буферной зоны. По имеющейся информации, ВСУ наносили удары из пригорода Харькова. Системы HIMARS стояли в лесном массиве вблизи населённых пунктов Русские Тишки и Черкасские Тишки. И на одном месте такая машина, как HIMARS, никогда не стоит. Они постоянно маневрируют, меняют место своих огневых позиций. Из-за этого, к сожалению, число раненых и погибших среди мирных жителей растет.

