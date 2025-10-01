Позывной "Гайдук": Мы воюем не с людьми, а с роботами, идёт Война Судного дня - 01.10.2025 Украина.ру
Позывной "Гайдук": Мы воюем не с людьми, а с роботами, идёт Война Судного дня
Боец интернациональной бригады "Пятнашка" с позывным Гайдук рассказал изданию Украина.ру, сколько товарищей потерял за время СВО, о том, кто сильнее: терминаторы или люди, и почему иностранцы воюют за Россию
2025-10-01
2025-10-01T20:20
— Гайдук, почему у тебя такой позывной?— Я родом из Приднестровья, но родился в Кишинёве. Жил и в Бендерах, и в Рыбнице, и в Тирасполе, и в Одессе. Приднестровье – это большое Приднестровье. Это территория от Прута до Буга. Вот там и действовали когда-то гайдуки.— Насколько я помню, извини, это ж бандиты с большой дороги, нет?— Нет, это народные заступники и народные мстители.— Такие, как Григорий Котовский?— (смеётся) Это был последний гайдук.— Хорошо, а как приднестровский гайдук оказался в ДНР?— В 1991 году, когда произошёл распад Советского Союза, началась обратная тенденция, центростремительная. Центробежные силы разорвали нашу страну, а центростремительные начали собирать. И во всех местах и во всех конфликтах, где были центростремительные силы, я по мере сил в них участвовал.— То есть ты и в Приднестровском конфликте участвовал?— Я был молод ещё для этого, но немножко захватил. В ДНР попал в 2015 году, а воевать по-настоящему стал в 2016 году. Но тогда это была не такая, конечно, война, как сейчас. Партизанщина.— Знаю, что ты участвовал в бахмутских событиях в составе "Пятнашки". Были какие-то с тобой тогда интересные случаи?— Это было в 2023 году. Тогда "птички" применялись не особо, поэтому мы могли передвигаться ночью. Тогда это ещё можно было. Вот идёт наша группа, а кругом битый шифер, поэтому группа при ходьбе шуршит. И украинская группа тоже идёт рядом и тоже шуршит. Мы говорим: тише, тише. И они говорят: тише, тише. Это было первое моё боестолкновение, когда я участвовал в стрелкотне.Помню, как на меня пошёл невероятно большой боец… Мы его, мёртвого, после боя померили, он был метра два ростом и весом, наверное, килограмм сто пятьдесят. Он был уже без ноги.— Если вы его мерили, а не он вас, то, значит, вы победили в этом ночном бою?— Да. Когда он на меня вышел, то я раз в него выстрелил, второй, третий… в броню ему… а он идёт на меня, ему хоть бы хны. Стреляю дальше, а он ничего не чувствует. Он был под препаратами. Я же слышу, что в него попадаю.— А как же ты завалил его, если он был в броне?— А выбежал наш боец, выстрелил ему под каску и попал выше носа.— Сколько тогда в бою вы застрелили человек? У вас потери были?— Семерых. У нас все живы, были раненые, но то такое…— Сейчас в чём сложность войны?— Сложность появилась в конце 2023 года, когда появилось "малое небо", появилась малая авиация, дроны. До этого было одно баловство, а после появилась настоящая работа.Мы сейчас воюем не с людьми, мы воюем с роботами, воюем с терминаторами. У нас война Судного дня.— Ранен был из-за действий вражеского дрона? Если да, то как это было?— Да, был. Под Часов Яром. Надо было взять вражескую позицию в одной из лесополос, чтобы дальше развивать наступление. Наша группа попала под FPV-дроны. Одному моему бойцу оторвало голову. Один беспилотник стал заходить на нас. Я его аккуратненько из автомата сбил. Справа винт сбил, и дрон врезался в соседнее дерево и сдетонировал. Мне вторичка попала в глаз.— Но я смотрю, глаз сейчас у тебя цел…— Да, сейчас всё с ним в порядке (смеётся). Даже лучше видеть стал. Меня тогда сразу перевязали, но к своим я 11 часов выходил.— А почему так долго? Не было эвакуационной команды?— Заглушили связь, и не было понятно, куда выходить, да и выходить ли вообще. И я ждал всю основную группу, и вместе с ней и вышел. Опять же, не было связи, потому что заглушили весь район. Я до Бахмута добрался, а эвакуации нет. И мы ещё там 4–4,5 часа находились.— А как ты до Бахмута дошёл, если украинские FPV-дроны там за вами охотились?— Тяжело тогда пришлось. Короткие перебежки, потом прятался от них постоянно. В общем, тогда на войне началась новая эра – эра FPV-дронов. Украинцы сразу ими занялись всерьёз, а у нас вначале дроны считались баловством.— А когда ты и твои бойцы поняли, что дроны – это не баловство?— Сразу же.— А командование?— Через шесть месяцев. Я заметил, что чтобы было принято позитивное решение, должно пройти шесть месяцев.— Кстати, часто приходится спасать бойцов на войне?— Был случай 31 декабря 2024 года. У нас пропала группа в Часов Яре, и я выдвинулся, чтобы её найти. Нашёл. Она была морально подавлена из-за больших потерь. Я её вывел. Когда выводил, то мы наткнулись на раненого бойца из "Эспаньолы", которые были нашими смежниками. У него весь низ был посечён осколками. Он был здоровый, спортивного вида парень. Килограмм, наверное, сто двадцать весил. Но мы его эвакуировали, несмотря на то что по нам работали и "птички", и артиллерия, и миномёты. Обняли его, когда передавали. Живи, брат. Он жив остался. Всегда передаёт нам всем привет. Его в Питер отвезли. Он был фанатом "Зенита".Помню, прятались от обстрела в блиндаже. Вдруг услышали какой-то абсолютно мультяшный звук. Не можем понять, что происходит. И тут одному из наших бойцов прилетел осколок от 120-мм мины и ударил между ног, не задев ни нижние конечности, ни тестикулы. Он так смотрел вниз минут пять и, в конце концов, говорит: да-а! Вот такой вот осколок при пролёте и давал такой мультяшный звук.— Что ты делаешь, когда твой боец во время обстрела впадает в панику: даёшь затрещину, материшь его…?— Не матерю. Бесполезно. Я просто стреляю над головой. Если не помогает, то бью прикладом. Это просто надо сделать, чтобы прекратить панику и для собственного блага бойца, потому что паника – это смерть, и для блага группы. У меня был случай, когда боец, запаниковав, забежал на минное поле, и ему оторвало ногу. В итоге – погиб.— Вот ты говоришь, что сейчас война изменилась: приходится с роботами и терминаторами воевать. А кто лучше в бою себя показывает: человек или робот?— Был такой случай: нам надо было разминировать минное поле с помощью гусеничного дрона. Он должен был подорвать мины. Та сторона включила РЭБ: дрон заглох и стал хаотично крутиться по кругу. Один боец выбежал, хотя знал, что кругом мины, и направил дрон в нужную сторону. Так что судите сами.— Много товарищей потерял за время СВО?— Двадцать одного. Был случай на херсонском направлении в 2022 году. Товарищ взял у меня смартфон, спустился к Днепру, чтобы сделать селфи. Сделал. А тогда спустили воду, которая принесла мину. В итоге ему оторвало обе ноги. Спасти не успели. Умер.— Участвовал в боях за Херсон?— Да. И в походе на Николаев. Соотношение сил было один к двенадцати, причём не в нашу пользу. У нас всего 700 человек, а их… Мы подняли вверх беспилотник и увидели, что их в Николаеве как тараканов. Там были и поляки, и грузины, и французы, и англичане… Самих ВСУ было всего лишь процентов тридцать.На Украине сейчас воюют со всего мира. Идёт мировая война.— Третья?— Нет. Четвёртая. Третьей была Холодная война. Вот в 2022 году под Херсоном и за нас, и за них воевали казахи. За Украину – казахские националисты, а за нас – те, кто выступает за союз с Россией.Например, за нас воюют колумбийцы. На той стороне тоже воюют колумбийцы. Но за нас – леваки, а за них – парамилитарес. Они воюют за картели. Да, колумбийцы все воюют за картели, но одни – за правые, а другие – за левые. Я немного говорю по-испански. Спрашивал наших колумбийцев: а если со своими земляками встретитесь в бою? Они: ну что ж, всё равно будем воевать. Я тоже здесь воюю против молдавских и румынских националистов.— Гайдук, у тебя такая большая борода. Тебя за православного священника не принимали?— (смеётся) Принимали. И руку пытались поцеловать, и благословение получить. А вообще православие – это немалая часть меня самого, это основа моего мироощущения.— Объясни, почему и православные верующие, и ваххабиты отпускают окладистые бороды? С чем это связано?— А почему евреи делают обрезание? Это небольшой подарок Богу. И тут то же самое.— Смерти боишься?— Зашли мы недавно в серую зону, а там лежит мёртвый всушник, а у него на бронике написано "Гайдук"…— Снял с него?— Нет, просто сфотографировал. Так что смерть меня должна обойти стороной – она уже забрала себе одного Гайдука.Читайте также интервью Александра Чаленко с военным медиком, которая воюет третий контракт в Новороссии Позывной "Ясыть": Утром разговаривала с бойцом, а днем его бедренные кости разваливались в моих руках
— Гайдук, почему у тебя такой позывной?
— Я родом из Приднестровья, но родился в Кишинёве. Жил и в Бендерах, и в Рыбнице, и в Тирасполе, и в Одессе. Приднестровье – это большое Приднестровье. Это территория от Прута до Буга. Вот там и действовали когда-то гайдуки.
— Насколько я помню, извини, это ж бандиты с большой дороги, нет?
— Нет, это народные заступники и народные мстители.
— Такие, как Григорий Котовский?
(смеётся) Это был последний гайдук.
— Хорошо, а как приднестровский гайдук оказался в ДНР?
— В 1991 году, когда произошёл распад Советского Союза, началась обратная тенденция, центростремительная. Центробежные силы разорвали нашу страну, а центростремительные начали собирать. И во всех местах и во всех конфликтах, где были центростремительные силы, я по мере сил в них участвовал.
— То есть ты и в Приднестровском конфликте участвовал?
— Я был молод ещё для этого, но немножко захватил. В ДНР попал в 2015 году, а воевать по-настоящему стал в 2016 году. Но тогда это была не такая, конечно, война, как сейчас. Партизанщина.
— Знаю, что ты участвовал в бахмутских событиях в составе "Пятнашки". Были какие-то с тобой тогда интересные случаи?
— Это было в 2023 году. Тогда "птички" применялись не особо, поэтому мы могли передвигаться ночью. Тогда это ещё можно было. Вот идёт наша группа, а кругом битый шифер, поэтому группа при ходьбе шуршит. И украинская группа тоже идёт рядом и тоже шуршит. Мы говорим: тише, тише. И они говорят: тише, тише. Это было первое моё боестолкновение, когда я участвовал в стрелкотне.
Помню, как на меня пошёл невероятно большой боец… Мы его, мёртвого, после боя померили, он был метра два ростом и весом, наверное, килограмм сто пятьдесят. Он был уже без ноги.
— Если вы его мерили, а не он вас, то, значит, вы победили в этом ночном бою?
— Да. Когда он на меня вышел, то я раз в него выстрелил, второй, третий… в броню ему… а он идёт на меня, ему хоть бы хны. Стреляю дальше, а он ничего не чувствует. Он был под препаратами. Я же слышу, что в него попадаю.
— А как же ты завалил его, если он был в броне?
— А выбежал наш боец, выстрелил ему под каску и попал выше носа.
— Сколько тогда в бою вы застрелили человек? У вас потери были?
— Семерых. У нас все живы, были раненые, но то такое…
— Сейчас в чём сложность войны?
— Сложность появилась в конце 2023 года, когда появилось "малое небо", появилась малая авиация, дроны. До этого было одно баловство, а после появилась настоящая работа.
Мы сейчас воюем не с людьми, мы воюем с роботами, воюем с терминаторами. У нас война Судного дня.
— Ранен был из-за действий вражеского дрона? Если да, то как это было?
— Да, был. Под Часов Яром. Надо было взять вражескую позицию в одной из лесополос, чтобы дальше развивать наступление. Наша группа попала под FPV-дроны. Одному моему бойцу оторвало голову. Один беспилотник стал заходить на нас. Я его аккуратненько из автомата сбил. Справа винт сбил, и дрон врезался в соседнее дерево и сдетонировал. Мне вторичка попала в глаз.
— Но я смотрю, глаз сейчас у тебя цел…
— Да, сейчас всё с ним в порядке (смеётся). Даже лучше видеть стал. Меня тогда сразу перевязали, но к своим я 11 часов выходил.
— А почему так долго? Не было эвакуационной команды?
— Заглушили связь, и не было понятно, куда выходить, да и выходить ли вообще. И я ждал всю основную группу, и вместе с ней и вышел. Опять же, не было связи, потому что заглушили весь район. Я до Бахмута добрался, а эвакуации нет. И мы ещё там 4–4,5 часа находились.
— А как ты до Бахмута дошёл, если украинские FPV-дроны там за вами охотились?
— Тяжело тогда пришлось. Короткие перебежки, потом прятался от них постоянно. В общем, тогда на войне началась новая эра – эра FPV-дронов. Украинцы сразу ими занялись всерьёз, а у нас вначале дроны считались баловством.
— А когда ты и твои бойцы поняли, что дроны – это не баловство?
— Сразу же.
— А командование?
— Через шесть месяцев. Я заметил, что чтобы было принято позитивное решение, должно пройти шесть месяцев.
— Кстати, часто приходится спасать бойцов на войне?
— Был случай 31 декабря 2024 года. У нас пропала группа в Часов Яре, и я выдвинулся, чтобы её найти. Нашёл. Она была морально подавлена из-за больших потерь. Я её вывел.
Когда выводил, то мы наткнулись на раненого бойца из "Эспаньолы", которые были нашими смежниками. У него весь низ был посечён осколками. Он был здоровый, спортивного вида парень. Килограмм, наверное, сто двадцать весил. Но мы его эвакуировали, несмотря на то что по нам работали и "птички", и артиллерия, и миномёты. Обняли его, когда передавали. Живи, брат. Он жив остался. Всегда передаёт нам всем привет. Его в Питер отвезли. Он был фанатом "Зенита".
Помню, прятались от обстрела в блиндаже. Вдруг услышали какой-то абсолютно мультяшный звук. Не можем понять, что происходит. И тут одному из наших бойцов прилетел осколок от 120-мм мины и ударил между ног, не задев ни нижние конечности, ни тестикулы. Он так смотрел вниз минут пять и, в конце концов, говорит: да-а!
Вот такой вот осколок при пролёте и давал такой мультяшный звук.
— Что ты делаешь, когда твой боец во время обстрела впадает в панику: даёшь затрещину, материшь его…?
— Не матерю. Бесполезно. Я просто стреляю над головой. Если не помогает, то бью прикладом. Это просто надо сделать, чтобы прекратить панику и для собственного блага бойца, потому что паника – это смерть, и для блага группы. У меня был случай, когда боец, запаниковав, забежал на минное поле, и ему оторвало ногу. В итоге – погиб.
— Вот ты говоришь, что сейчас война изменилась: приходится с роботами и терминаторами воевать. А кто лучше в бою себя показывает: человек или робот?
— Был такой случай: нам надо было разминировать минное поле с помощью гусеничного дрона. Он должен был подорвать мины. Та сторона включила РЭБ: дрон заглох и стал хаотично крутиться по кругу. Один боец выбежал, хотя знал, что кругом мины, и направил дрон в нужную сторону. Так что судите сами.
— Много товарищей потерял за время СВО?
— Двадцать одного. Был случай на херсонском направлении в 2022 году. Товарищ взял у меня смартфон, спустился к Днепру, чтобы сделать селфи. Сделал. А тогда спустили воду, которая принесла мину. В итоге ему оторвало обе ноги. Спасти не успели. Умер.
— Участвовал в боях за Херсон?
— Да. И в походе на Николаев. Соотношение сил было один к двенадцати, причём не в нашу пользу. У нас всего 700 человек, а их… Мы подняли вверх беспилотник и увидели, что их в Николаеве как тараканов. Там были и поляки, и грузины, и французы, и англичане… Самих ВСУ было всего лишь процентов тридцать.
На Украине сейчас воюют со всего мира. Идёт мировая война.
— Третья?
— Нет. Четвёртая. Третьей была Холодная война. Вот в 2022 году под Херсоном и за нас, и за них воевали казахи. За Украину – казахские националисты, а за нас – те, кто выступает за союз с Россией.
Например, за нас воюют колумбийцы. На той стороне тоже воюют колумбийцы. Но за нас – леваки, а за них – парамилитарес. Они воюют за картели. Да, колумбийцы все воюют за картели, но одни – за правые, а другие – за левые.
Я немного говорю по-испански. Спрашивал наших колумбийцев: а если со своими земляками встретитесь в бою? Они: ну что ж, всё равно будем воевать. Я тоже здесь воюю против молдавских и румынских националистов.
— Гайдук, у тебя такая большая борода. Тебя за православного священника не принимали?
(смеётся) Принимали. И руку пытались поцеловать, и благословение получить. А вообще православие – это немалая часть меня самого, это основа моего мироощущения.
— Объясни, почему и православные верующие, и ваххабиты отпускают окладистые бороды? С чем это связано?
— А почему евреи делают обрезание? Это небольшой подарок Богу. И тут то же самое.
— Смерти боишься?
— Зашли мы недавно в серую зону, а там лежит мёртвый всушник, а у него на бронике написано "Гайдук"…
— Снял с него?
— Нет, просто сфотографировал. Так что смерть меня должна обойти стороной – она уже забрала себе одного Гайдука.
