https://ukraina.ru/20251005/bumazhnyy-tigr-ot-trampa-ukraina--rodina-amazonok-i-nervnyy-ryutte-kto-nas-udivil-na-proshedshey-nedele-1069588385.html

"Бумажный тигр" от Трампа, Украина – родина амазонок и нервный Рютте. Кто нас удивил на прошедшей неделе

"Бумажный тигр" от Трампа, Украина – родина амазонок и нервный Рютте. Кто нас удивил на прошедшей неделе - 05.10.2025 Украина.ру

"Бумажный тигр" от Трампа, Украина – родина амазонок и нервный Рютте. Кто нас удивил на прошедшей неделе

Даже самую искушенную публику всегда есть чем удивить, если открыть перед ней газету. Мы выбрали для вам интересные заявления мировых политиков и других общественных деятелей за последнюю неделю.

2025-10-05T06:55

2025-10-05T06:55

2025-10-05T06:55

эксклюзив

рютте

дональд трамп

украина

вооруженные силы украины

валдай

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069585424_0:90:994:649_1920x0_80_0_0_b1be9ae0f76c555ae0132a1e95d26a68.jpg

Президент США Дональд Трамп"Бумажный тигр" — так Россию назвал президент США Дональд Трамп на встрече с генералами и адмиралами Вооружённых сил США 30 сентября в Вирджинии.Выступая перед военными, Трамп заявил, что он разочарован действиями президента России Владимира Путина и подчеркнул, что конфликт на Украине длится гораздо дольше, чем он ожидал."Я очень разочарован в президенте Путине. Я думал, он сможет завершить это, ему следовало поставить точку в этой войне за неделю. И я сказал ему: "Знаешь, вы выглядите неважно. Вы воюете уже четвёртый год в конфликте, который должен был закончиться за неделю. Вы бумажный тигр?"" — сказал Дональд Трамп.До этого Трамп уже назвал Россию "бумажным тигром" на своей странице в соцсетях, охарактеризовав борьбу, которую Москва ведёт на Украине, как "бесцельную". Позже американский лидер заявил, что впредь не намерен использовать это выражение для того, чтобы характеризовать поведение других стран, однако передумал относительно быстро."Идите тогда и разбирайтесь с этим "бумажным тигром"," — предложил Владимир Путин, комментируя на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" 2 октября слова своего американского коллеги.Президент России отметил, что все эти годы наша страна воюет не с ВСУ и не с Украиной, а со всем НАТО."Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это "бумажный тигр"? Что тогда само НАТО? Оно что тогда из себя представляет?" — задался Путин вопросом.Президент США — весьма успешный бизнесмен, который, можно предположить, построил свою империю не просто на удаче, а на каких-то знаниях, в том числе в области ведения деловых переговоров. Только деловые и мирные переговоры — это не одно и то же.Марк Рютте, генеральный секретарь НАТОВ ходе дискуссии, посвящённой реакции альянса на вторжение в воздушное пространство стран-членов, Рютте повысил голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала. Об этом 2 октября сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на осведомлённые официальные источники.Поводом для дискуссии стали недавние нарушения воздушных границ НАТО, которые, по утверждению стран альянса, совершили российские самолёты. Спор возник при обсуждении ответных мер, которые в таком случае должны предпринимать страны НАТО.По словам источников издания, Рютте разозлило то, что Эстония активировала статью 4 устава НАТО, чтобы добиться консультаций по этому вопросу. Генсек НАТО даже поднял голос на Михала, предупреждая того, что НАТО должно быть осторожным касательно того, как часто оно сигнализирует о тревоге, утверждают они.Рютте придерживается позиции, что не стоит активировать статью, требующую консультаций с НАТО, при каждом отдельном инциденте, отмечает телеканал.Экс-премьер Нидерландов и действующий генсек НАТО Марк Рютте известен своей, мягко говоря, недружественной позицией по отношению к России.При Рютте власти Нидерландов стали одним из главных спонсоров Украины и сыграли ключевую роль в "истребительной коалиции", собиравшей истребители F-16 для передачи ВСУ. Кроме того, Нидерланды предоставили Киеву артиллерию, беспилотники и боеприпасы.Сам Рютте уже на должности генсека НАТО сделал несчётное количество "пугающих" заявлений о "российской угрозе", пытаясь оправдать увеличение военных расходов стран НАТО. Он как-то даже заявил, что европейцам необходимо учить русский язык, так как он им пригодится в будущем, намекая на возможную "оккупацию" континента русскими войсками.Но на этот раз даже Рютте подсчитал, что бурная деятельность по борьбе с "российской угрозой", которую в последнее время развели ближайшие соседи России из рядов НАТО, совершенно не к месту. Ведь все мы знаем, что было с мальчиком из басни Эзопа, который слишком часто кричал "Волки!" без всякого повода.Анонимный украинский историкУкраинки могут вполне считать себя потомками амазонок из древнегреческой мифологии. Это следует из недавно опубликованного на Украине видео, в котором женщина-историк объясняет своим соотечественникам, что их страна является родиной этих славных воительниц."Можно сказать, что наши бабушки (имея в виду амазонок. — Ред.), когда-то взяли в руки оружие и начали защищать себя или даже стали воинами," — говорит историк."Украинские историки" — это примерно то же самое, что и "британские учёные". Этот народ особенно активным был во время становления украинской государственности в середине 90-х, когда любой ценой нужно было найти предметы национальной гордости. По их мнению, украинцы породили шумеров, выкопали Чёрное море, среди них родился основатель буддизма — принц Сиддхартха Гаутама из рода Шакьямуни.Но с амазонками история особая. Настоящий профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктор филологических наук Иван Денисюк в 1993 году издал книгу "Амазонки на Полесье", в которой он, ссылаясь на многочисленные источники, доказывает, что именно на Полесье было местонахождение таинственной страны амазонок.А само название "амазонки" является ничем иным, как переиначенным греками словом "омужённые". В подтверждение этого профессор Денисюк приводит уникальные фольклорные материалы, записанные у себя на родине, и "ранее умалчиваемые исторические исследования".Верхом цинизма является эксплуатация подобных теорий для пропаганды мобилизации женщин. Ведь именно в этих целях горе-историк рассказывает о подвигах славных украинских прапрабабушек. Остаётся только неясно, что тогда делать с другим национальным мифом, в соответствии с которым украинки являются идеальными жёнами, покорившими своей красотой и умением хранить домашний очаг уже не один континент.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, рютте, дональд трамп, украина, вооруженные силы украины, валдай, владимир путин