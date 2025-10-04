"Украина вышла на потолок по дронам": военный эксперт о последствиях ударов по нефтезаводам - 04.10.2025 Украина.ру
"Украина вышла на потолок по дронам": военный эксперт о последствиях ударов по нефтезаводам
"Украина вышла на потолок по дронам": военный эксперт о последствиях ударов по нефтезаводам
"Украина вышла на потолок по дронам": военный эксперт о последствиях ударов по нефтезаводам
Удары Украины по российским нефтезаводам влияют только на экспортные возможности, а локальные проблемы с бензином связаны с сезонной уборочной кампанией. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2025-10-04T04:30
2025-10-04T04:30
новости
украина
россия
алексей анпилогов
украина.ру
нпз
нефть
бензин
бпла
беспилотники
"Российская нефтеперерабатывающая отрасль достаточно устойчивая", — заявил Анпилогов. Он пояснил, что Россия продает за рубеж 20-30% мазута, дизеля и бензина и имеет избыточные мощности, унаследованные от СССР, который готовился к мобилизационной экономике."Тот ущерб, который нанесла нам Украина, в основном влияет на наши экспортные возможности", — констатировал эксперт. Что касается внутреннего рынка, то "мягкий кризис по бензину и дизтопливу каждый год связан с уборочной". "Топлива локально где-то может не хватать, но у нас нет ситуации США 1970х годов, когда стояли многокилометровые очереди на бензоколонки", — подчеркнул Анпилогов.Аналитик отметил, что "Украина уже вышла на некий потолок применения своих дронов. А мы стараемся адаптировать нашу систему ПВО к этой угрозе". Он уточнил, что "Панцирь" всегда был хорошей машиной, а теперь его снабжают более дешевыми ракетами с большим боекомплектом, чтобы он сбивал конкретные украинские дроны.В качестве примера устойчивости промышленности к атакам Анпилогов привел исторический факт: "Кстати, немецкие НПЗ бомбили вплоть до 1945 года, но так и не выбомбили. То есть любая производящая экономика устойчивая. Она требует немножко большего воздействия, чем сотня беспилотников".Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года.
украина
россия
новости, украина, россия, алексей анпилогов, украина.ру, нпз, нефть, бензин, бпла, беспилотники, атака, главные новости, сво, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, война на украине
"Украина вышла на потолок по дронам": военный эксперт о последствиях ударов по нефтезаводам

04:30 04.10.2025
 
Удары Украины по российским нефтезаводам влияют только на экспортные возможности, а локальные проблемы с бензином связаны с сезонной уборочной кампанией. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
"Российская нефтеперерабатывающая отрасль достаточно устойчивая", — заявил Анпилогов. Он пояснил, что Россия продает за рубеж 20-30% мазута, дизеля и бензина и имеет избыточные мощности, унаследованные от СССР, который готовился к мобилизационной экономике.
"Тот ущерб, который нанесла нам Украина, в основном влияет на наши экспортные возможности", — констатировал эксперт. Что касается внутреннего рынка, то "мягкий кризис по бензину и дизтопливу каждый год связан с уборочной".
"Топлива локально где-то может не хватать, но у нас нет ситуации США 1970х годов, когда стояли многокилометровые очереди на бензоколонки", — подчеркнул Анпилогов.
Аналитик отметил, что "Украина уже вышла на некий потолок применения своих дронов. А мы стараемся адаптировать нашу систему ПВО к этой угрозе". Он уточнил, что "Панцирь" всегда был хорошей машиной, а теперь его снабжают более дешевыми ракетами с большим боекомплектом, чтобы он сбивал конкретные украинские дроны.
В качестве примера устойчивости промышленности к атакам Анпилогов привел исторический факт: "Кстати, немецкие НПЗ бомбили вплоть до 1945 года, но так и не выбомбили. То есть любая производящая экономика устойчивая. Она требует немножко большего воздействия, чем сотня беспилотников".
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года.
