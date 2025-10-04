https://ukraina.ru/20251004/ukraina-vyshla-na-potolok-po-dronam-voennyy-ekspert-o-posledstviyakh-udarov-po-neftezavodam-1069558021.html

"Украина вышла на потолок по дронам": военный эксперт о последствиях ударов по нефтезаводам

Удары Украины по российским нефтезаводам влияют только на экспортные возможности, а локальные проблемы с бензином связаны с сезонной уборочной кампанией. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

"Российская нефтеперерабатывающая отрасль достаточно устойчивая", — заявил Анпилогов. Он пояснил, что Россия продает за рубеж 20-30% мазута, дизеля и бензина и имеет избыточные мощности, унаследованные от СССР, который готовился к мобилизационной экономике."Тот ущерб, который нанесла нам Украина, в основном влияет на наши экспортные возможности", — констатировал эксперт. Что касается внутреннего рынка, то "мягкий кризис по бензину и дизтопливу каждый год связан с уборочной". "Топлива локально где-то может не хватать, но у нас нет ситуации США 1970х годов, когда стояли многокилометровые очереди на бензоколонки", — подчеркнул Анпилогов.Аналитик отметил, что "Украина уже вышла на некий потолок применения своих дронов. А мы стараемся адаптировать нашу систему ПВО к этой угрозе". Он уточнил, что "Панцирь" всегда был хорошей машиной, а теперь его снабжают более дешевыми ракетами с большим боекомплектом, чтобы он сбивал конкретные украинские дроны.В качестве примера устойчивости промышленности к атакам Анпилогов привел исторический факт: "Кстати, немецкие НПЗ бомбили вплоть до 1945 года, но так и не выбомбили. То есть любая производящая экономика устойчивая. Она требует немножко большего воздействия, чем сотня беспилотников".Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года.

