https://ukraina.ru/20251004/ot-realnykh-dram-do-kinoshnykh-uzhasov-kak-rossiyskie-i-ukrainskie-kinodely-pereosmyslyayut-svo-1069528087.html

От реальных драм до киношных ужасов: как российские и украинские киноделы переосмысляют СВО

От реальных драм до киношных ужасов: как российские и украинские киноделы переосмысляют СВО - 04.10.2025 Украина.ру

От реальных драм до киношных ужасов: как российские и украинские киноделы переосмысляют СВО

На уходящей неделе Институт развития интернета провёл презентацию нового сезона. Среди фильмов, которые будут снимать в России, есть и художественные картины об СВО

2025-10-04T19:50

2025-10-04T19:50

2025-10-04T19:50

эксклюзив

"азов"

вооруженные силы украины

нацгвардия

россия

донбасс

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069527962_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_1bae6b5047e3bd7664976f4f8e5417c7.jpg

Институт развития интернета (ИРИ) провел презентацию нового сезона в кинотеатре "Художественный". Были представлены 80 различных проектов, которые выйдут в ближайший год."Уже несколько лет ИРИ совместно с индустрией вкладывается в российский контент, который будет интересен и близок людям в нашей стране. И мы видим промежуточный результат: российские сериалы в прошлом сезоне смотрели больше, чем в 2023–2024 годах. В наступающем сезоне 2025–2026 мы прогнозируем, что динамика сохранится и зрители продолжат смотреть отечественные проекты", — заявил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.Он также обратил внимание на то, что происходит в стране сейчас."Сегодня всем нужны национальные герои — и не только исторические, но и живущие среди нас здесь и сейчас. Люди хотят историй о нас самих, с понятными нам ценностями и вопросами, которые волнуют именно наше общество. И это правильно: мы можем создавать что-то достойное и интересное миру только тогда, когда мы интересны сами себе. Именно в этом ключевой посыл нашей работы, проектов, которые выйдут в ближайший год, и новых конкурсов, которые мы запускаем", — подчеркнул Гореславский.В 2023–2025 годах ИРИ поддержал свыше 1000 проектов на сумму 63 млрд рублей. Съёмки проходили во всех регионах России, а проекты института получили 340 наград, из которых 90 — международные. Среди наиболее успешных проектов последнего сезона был сериал "Ландыши. Такая нежная любовь", в последней серии которого поднимается тема СВО.В новом же сезоне зрителей ждёт продолжение этого сериала, а также военные драмы "СВОИ", "Марик" и "10 историй о смерти и любви". Последняя — проект военкора Семёна Пегова, посвящённый событиям в Донбассе с 2014 года и по сегодняшние дни. "СВОИ" рассказывают о добровольцах в Мариуполе, а "Марик" — о военном медике.Вышеуказанное свидетельствует: тема спецоперации находит отражение не только в документальных фильмах, но и в игровом кино. Причём подчас даже в самых неожиданных жанрах. Снимают игровое кино о событиях СВО и на Украине. Подчас — на те же темы, что и в России.Осмысление событий в Киевской областиСразу несколько игровых украинских фильмов о спецоперации посвящены событиям в Киевской области. Фильм "Медовый месяц" рассказывает о молодожёнах, которые 23 февраля переехали в свою новую квартиру в городке под Киевом. Как утверждала режиссёр фильма Жанна Озерная, фильм основан на нескольких реальных историях людей, которые были в тех районах Киевской области, которые контролировались российскими военными.Ещё один фильм — в режиме "скринлайф" — "Оставайся онлайн" Евы Стрельниковой рассказывает о главной героине Катерине, которая прячется дома и пытается найти собственника оказавшегося у неё ноутбука. Катерина онлайн также пытается вывести одного из украинских боевиков в нужную ему точку.Фильм "Дочка" Егора Олесова рассказывает о 17-летней Ольге — девушке с нарушением слуха, которая вместе с семьёй осталась в Киевской области. Фильм "Буча" Станислава Тиунова посвящён украинскому взгляду на происходившее в Буче - напомним, согласно украинской версии, военнослужащие ВС РФ устроили там "резню".Таким образом, значительная часть украинских художественных фильмов об СВО посвящена происходившему именно в Киевской области.Событиям в Буче посвящена и российская кинолента "Свидетель" Давида Дадунашвили, рассказывающая о бельгийском скрипаче-виртуозе Даниэле Коэне, который стал свидетелем преступлений украинских военных в Буче и попытался донести эту информацию до западных СМИ.Харьковщина и Белгородская областьДва граничащих региона — Харьковская область и Белгородская область — тоже "засветились" соответственно в украинском и российском кино.Событиям в Харьковской области в 2014 и 2022 годах посвящён 4-серийный фильм "Мангровый гай" Сергея Сторожева, рассказывающий о Мартине — в 2014 году волонтёре, а в 2022 — боевике Нацгвардии Украины, который должен попасть в занятое ВС РФ родное село, чтобы вывести оттуда людей, обладающих ценной информацией для украинской армии.Происходящему в Белгородской области посвящён российский фильм "Тимур и его команда" Андрея Семенова. Фильм рассказывает о 17-летней школьнице Жене, которая приезжает из Санкт-Петербурга в приграничный посёлок Белгородской области, чтобы встретиться со своим братом-добровольцем перед его отбытием в зону проведения СВО. Там Евгения знакомится с командой юных волонтёров под предводительством лидера под позывным "Тимур" (подробнее о фильме — в статье Татьяны Стоянович "Положительный герой для современных подростков. Готовится премьера нового фильма „Тимур и его команда“").Его величество ДонбассЗначительная часть российского игрового кино об СВО посвящена Донбассу. Так, 4-серийный фильм "20/22" Андрея Симонова, который ряд ресурсов называет первым художественным фильмом об СВО, рассказывает о битве за Мариуполь и противостоянии штурмового батальона "Сомали" боевикам "Азова"*. По сюжету в Мариуполе ранят брата главного героя — Данила. Тот становится добровольцем. Его девушка — Алиса — антивоенная активистка, которая меняет свои взгляды после того, как оказывается в Донбассе. Соавтором сценария был командир взвода, боец "Сомали" Ринат Есеналиев.Ещё один фильм о событиях в Мариуполе — сериал "Резервисты" Владимира Аграновича. Он рассказывает о мобилизованных дончанах Феде, Вове и Паше, у которых нет боевых навыков и которых зачислили в одну роту. Мобилизованным выдают обмундирование и оружие, обращаться с которым они не умеют. Солдат грузят по машинам, и уже в пути мобилизованные понимают, что едут не на полигон, а в район боевых действий — в Мариуполь.Фильм "Свои. Баллада о войне" Артёма Артёмова рассказывает о жизни разведчиков-операторов БПЛА. Сам Артёмов — замкомандира отряда "БАРС-Сармат". Лента рассказывает о контрнаступлении ВСУ и о сдержавших его российских бойцах. Артёмов пообещал снять ленту во время встречи с родными погибших товарищей.Особняком стоит фильм "Лучше в аду" Андрея Щербинина. Фильм был снят при участии Евгения Пригожина и Алексея Нагина и рассказывает о штурме "белыми" — бойцами ЧВК "Вагнер" — позиций "жёлтых" — бойцов Вооружённых сил Украины. Высокодинамичный художественный фильм ряд экспертов назвал пособием по ведению штурмовых действий в городах.Что примечательно, это не первый фильм о событиях в Донбассе, к которому приложили руку Пригожин и Нагин. Ещё одна картина — "Солнцепёк" Михаила Вассербаума и Максима Бриуса — вышла в 2021 году и была посвящена событиям в Луганске в 2014 году, в том числе расправам украинских добробатов над мирными жителями.Но если все вышеупомянутые фильмы, хоть и являются игровыми, но основаны на реальных событиях, две картины ниже — украинская и российская — весьма специфически используют тему СВО.Ведьмы и зомбиВышедший в 2024 году украинский фильм "Конотопская ведьма" Андрея Колесника рассказывает о неудачной попытке прорваться через российский блокпост бывшего украинского военного Андрея и его девушки Елены, которая на самом деле является ведьмой, отрёкшейся от своих чар. В желании отомстить за суженого женщина возвращает свои ведьмовские силы и устраивает жестокую расправу.Российский сериал "Погнали" Владимира Аграновича должен выйти в этом году. Он рассказывает о том, как четверо служащих театра отправляются в путешествие по ДНР, чтобы вернуть девушку друга. Тем временем в Авдеевке обнаружена секретная биолаборатория, из которой высвободился страшный вирус, превращающий людей в зомби.Таким образом, российские и украинские киноделы не ограничиваются съёмкой фильмов по мотивам СВО, а подчас используют тему спецоперации в фильмах самых необычных жанров.Читайте также: "Лёха из окопа" vs "Залужний мутить двіж": что слушают по обе стороны линии фронта* запрещённая в РФ организация

россия

донбасс

мариуполь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, "азов", вооруженные силы украины, нацгвардия, россия, донбасс, мариуполь