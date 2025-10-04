"Лёха из окопа" vs "Залужний мутить двіж": что слушают по обе стороны линии фронта

https://ukraina.ru/20251004/pesni-kotorye-poyut-lyudi-chto-slushayut-voennye-i-chto-poyut-o-voennykh-1069498147.html

В минувшую неделю в Москве состоялся финал конкурса "Интервидение". Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам конкурса подчеркнул, что культура не имеет границ. Это утверждение справедливо и для полей сражений

2025-10-04T06:59

На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по поводу проведения конкурса "Интервидение"."Представители более чем двадцати государств выйдут на сцену с яркими и самобытными номерами для того, чтобы познакомить весь мир с современным музыкальным творчеством своих стран. Культура, музыка не имеют границ", — подчеркнул Путин.Правоту слов президента России подтверждает даже происходящее на фронте, где военнослужащие ВС РФ и боевики ВСУ не гнушаются музыкой противника.От Пугачёвой до ВакарчукаВ первые дни начала специальной операции польское издание "Вот так" выпустило материал, посвящённый "азовцам"* из теробороны, обороняющим Киев. Позднее это подразделение дорастёт до 3-го армейского корпуса ВСУ."В машине тихо играет музыка. Чеченского барда-сепаратиста Тимура Муцураева сменяет Алла Пугачёва с песней "Позови меня с собой". Парни в форме с рунической символикой на шевронах обсуждают технические характеристики американских противотанковых комплексов "Джавелин" <...> Возвращаемся в Киев вечером. В машине у "азовцев" играет песня "Проклятый старый дом" "Короля и Шута"", — указывалось в публикации от 23 марта 2022 года.Примечательно, что автором репортажа был Роман Попков* — будущий куратор террористки Дарьи Треповой* и один из организаторов теракта в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор и публицист Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский.О том, что украинские боевики уважают песни Муцураева, а также являются поклонниками групп "Кино" и "Король и Шут", несмотря на то что солист последнего коллектива Михаил Горшенёв высказывался об украинских националистах вполне недвусмысленно, сообщали и другие репортажи украинских журналистов.Российские военные "не оставались в долгу"."У меня был такой случай. Захожу я как-то в блиндаж к союзникам (так называют дислоцированные рядом подразделения других частей). Гляжу — там боец трёхсотый, то есть раненый, отдыхает, а у него на телефоне играет — угадайте что? "Я не сдамся без боя" — группы "Океан Ельзи". Я, конечно, малость удивился. Фигасе, говорю, у тебя репертуар. А он отвечает: "Я на их концерте когда-то был — ещё до Крыма. Хорошо же поёт? Мне нравится". Ну а что тут скажешь — "Да, говорю, норм". На том и разошлись", — рассказывал в конце сентября 2024 года "Российской газете" ушедший на СВО экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский.За год до этого покойный ныне боец бригады "Призрак" Андрей Морозов ("Мурз") рассказывал о находке среди украинских трофеев."Один из наших с батальона позвонил щас, напомнил, что давным-давно притаскивал мне на переустановку системы трофейный ноут, брошенный украми. Человек попал очень удачно — ночь с выходного на выходной — идеальное время для спокойной работы <...> Короче, включаю я этот ноут, до которого руки не доходили, а там, под Win 10 c дэржавною мовою, среди вольфенштейна, нидфорспида, уроков игры на гитаре и армейских фоток "без балаклав"... в папке "Музыка" лежит, среди нирваны всякой и рокапопса... RADIO TAPOK" (российская рок-группа, исполняющая песни на военные и патриотические темы - ред.), — писал он в сентябре 2023 года.В репортаже "Российской газеты" 2024 года также цитировался автор-исполнитель и участник спецоперации Сергей Пестов, который пояснял, что на передовой — не до прослушивания музыки."Никакие. В окопе, понимаешь ли, не до песен: боец выполняет боевую задачу. Иначе не услышишь ни командира, ни прилёт. В основном слушают музыку, начиная от 20 километров от линии передовой, куда снаряды долетают очень редко", — отмечал Пестов.По его словам, там люди, возвращаясь с передовой, отдыхают."Часто, скачав музыку с интернета на флешку, боец слушает, сидя в машине. Какие песни? Совершенно разные, как правило, те, которые слушал на гражданке. Но война всё-таки вносит свои коррективы в сознание человека. Поэтому даже молодёжь начинает постепенно переключаться на военно-патриотическую тематику", — указывал автор-исполнитель.Впрочем, не всякая военно-патриотическая песня заходит военным.Официоз и не оченьВ декабре 2023 года командир роты 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (к тому времени в неё выросло киевское подразделение ТрО из "азовцев"*) под позывным "Док" честно признавался: популяризируемую украинскую музыку, посвящённую боевым действиям, он не очень любит."Это чисто как по приколу послушать, как, б****, "Дед Максим" — полный треш. Вот это то же самое. Песня ужасная. Песни ужасные. Даже если она спета хорошо, как вот а-ля "Фортеця Бахмут". Я вам открою тайну: Бахмут был нихрена не крепостью. Это был проходной двор, б****, без каких-либо фортификационных сооружений, где, б****, лучшим укрытием был окоп по пояс", — делился он.Своё заявление "Док" сделал за полтора года до того, как группу "Антитела" и её солиста Тараса Тополю начали критиковать за приверженность конъюнктуре и за уклонение от службы.Примечательно, что на Украине ещё до начала СВО уже существовал целый пласт песен, посвящённых не то что армии, а отдельным подразделениям. Так, та же группа Kozak System посвятила 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде песни "Подай зброю" и "Сила і зброя". Группа The Вйо ещё в 2014 году написала песню "Залізний дух", посвящённую 24-й отдельной механизированной бригаде. Группа "Пірятін" в 2018 году выпустила посвящённую артиллерии песню "Арта". Как утверждал солист группы Иван Семесюк, украинские офицеры песню хвалили, но выпустить в эфир не рискнули — она была нецензурной. В 2019 году певец Юрий Нечистяк, более известный под псевдонимом Юрко Юрченко, выпустил посвящённую участникам "Антитеррористической операции в Донбассе" песню "Жёлтый скотч". Подозревавшийся в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, известный под псевдонимом Riffmaster, написал ставшую неофициальным гимном украинского спецназа песню "Тихо прийшов, тихо пішов".В общем, до начала СВО у украинских популярных певцов был опыт работы на военную тематику. Неудивительно, что с началом спецоперации сразу же стали появляться написанные на профессиональном уровне песни о происходящем на фронте: достаточно вспомнить, что в дни сражения за Мариуполь сразу несколько групп, среди которых и титулованная "Океан Ельзи", выпустили несколько украинских треков, посвящённых этому городу.Были и песни, посвящённые конкретным военачальникам, например композиция Oisho BTZ "Залужний мутить двіж" или песни под конкретные операции: накануне украинского осеннего наступления 2022 года — в августе — вышла песня "Джанкой" группы "Громадянин Топінамбур".Нельзя не упомянуть при этом, что в первые дни СВО ряды военных добровольно пополнили в том числе и известные певцы. Тот же Нечистяк-Юрченко стал бойцом батальона "Карпатская Сечь"*. Это пополнение сыграло двойную роль: не все певцы были готовы поддерживать официоз. Так, сражающийся в рядах ВСУ черновицкий исполнитель кантри Александр Булич, более известный как Sasha Boole, написал песню "Тримаєм посадку", в которой жёстко высмеял официозную "пёспатронщину", нехватку качественной техники в армии, а также неравенство в украинском обществе, когда одни воевали, а другие — "держали экономический фронт" и вообще были "не рождены для войны". Что характерно, сделал это Булич в рамках проекта "Искусство наша броня". Проект включал пять музыкантов и групп, участники которых служат в ВСУ, Нацгвардии и других формированиях.Примечательно, что в одном интервью Булич пожаловался на сослуживцев, которые продолжают слушать российскую музыку.А дальше стали появляться и совсем упаднические песни. Так, весной 2024 года автор Cooper при помощи искусственного интеллекта создал композицию "Ухилянт", воспевавшую украинских уклонистов. Практически одновременно появился ряд аналогичных ИИ-композиций, посвящённых этой проблеме.При этом украинская власть продолжает жаловаться на популярность среди всех украинцев российской музыки. Так, в сентябре этого года украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская признала, что власти Украины пытаются убедить YouTube и Spotify не рекомендовать украинским пользователям русскоязычный контент. При этом рекомендации платформ основаны на предпочтениях пользователя, что свидетельствует: украинцы, в том числе и военные, по-прежнему слушают российских исполнителей.В России же СВО тоже придала мощный творческий импульс. Если до 24 февраля 2022 года считанные российские популярные исполнители, вроде Юлии Чичериной, посвящали песни Донбассу и тому, что там происходит (впрочем, в самом Донбассе хватало талантливых певцов, так, неофициальным гимном Русской весны стала песня "Вставай, Донбасс" группы "Куба"), то после начала спецоперации ситуация изменилась.Так, появились песни о героях СВО. К примеру, Анна Осипова, известная под псевдонимом Юта, написала песню "Струна", посвящённую морскому пехотинцу, Герою России Владиславу Головину, известному под позывным "Струна". Поистине народной стала песня Александра Ванюшкина "Триста тридцать три". Ряд песен, посвящённых СВО, выпустил и Аким Апачев. Отдельные треки он записал совместно с Чичериной, например, посвящённую бойцам Беспилотного отряда быстрого реагирования (БОБР) ВС РФ песню "Бобры". Сам Апачев ещё до СВО посвятил бойцам ЧВК "Вагнер" песню "Лето и арбалеты".Посвящали песни не только борцам-беспилотникам, но и самим БПЛА. В 2022 году проект "Врата Овертона" выпустил песню "Герань". Этот же проект выпустил и ряд других популярных песен, в том числе "Неба не видел", "Сдавайся" и проч. Среди них — и композиция "Вперёд", посвящённая бойцам ВДВ, ЧВК "Вагнер", ССО и спецназа.Поэт и музыкант Илья Оленев посвятил несколько песен российским бойцам. Среди этих песен можно отметить "Сказочку" и "Русскую географию". Группа "Лампасы" выпустила ряд песен, посвящённых ВС РФ. - например, "Лёха из окопа", написанную в соавторстве с поэтом Александром Пелевиным. На стихи последнего есть ряд остроактуальных вещей, в том числе раскрывающая нюансы международных отношений песня "Наши западные партнёры" коллектива Che Burashka Band.Стоит упомянуть и песню о смене отношения к СВО - эту песню написали музыканты группы "Звери" Роман Билык и Герман Осипов о своей поездке в Донбасс. В первые дни СВО Билык, более известный как Рома Зверь, осудил происходящее. Но позднее добрался до фронта и выступил перед российскими военными оперативно-тактического формирования "Каскад", за что был подвергнут российской оппозицией и сочувствующими остракизму. "А когда вернётесь вы с кадрами отснятыми / Станете для чистеньких нерукопожатыми", - шутил над этим Билык в новой песне.Среди великого множества российских песен об СВО встречаются и песни, буквально собранные из высказываний российских военных. Среди таких — композиции исполнителя "Изделие 104". Особую популярность приобрела одна из них — короткий, но очень доходчивый инструктаж "Не ставил - не снимай".В целом же песен об СВО в России сложено много: тут и песни о бойцах, и песни о конкретных городах (например, "Волноваха" группы "Партизан FM"), и о сражениях. Не все из этих песен попадают в ротацию российских радиостанций, но благодаря интернету они находят свою аудиторию, в том числе и на передовой. Впрочем, многие российские певцы посещают бойцов на фронте, несмотря на смертельную опасность. Смертельную без преувеличения. Так, в ноябре 2023 года в результате обстрела украинскими военными при помощи американской системы HIMARS в ДНР погибла актриса и режиссёр Полина Меньших.Читайте также: "Рука ФСБ", или Расстреливают ли в России дроном "Упырь" за украинские песни* - лица, внесённые в список экстремистов и террористов; запрещённые в РФ организации

