https://ukraina.ru/20251004/nashi-kinzhaly-i-oreshniki-letayut-tochno-skorikov-o-faktore-sderzhivaniya-v-pridnestrove-1069398282.html
"Наши "Кинжалы" и "Орешники" летают точно": Скориков о факторе сдерживания в Приднестровье
"Наши "Кинжалы" и "Орешники" летают точно": Скориков о факторе сдерживания в Приднестровье - 04.10.2025 Украина.ру
"Наши "Кинжалы" и "Орешники" летают точно": Скориков о факторе сдерживания в Приднестровье
Попытки Кишинева силой ликвидировать приднестровскую государственность могут спровоцировать полномасштабную гражданскую войну внутри Молдавии, а российские военные возможности являются ключевым фактором сдерживания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2025-10-04T04:00
2025-10-04T04:00
2025-10-04T04:00
новости
молдавия
приднестровье
кишинёв
иван скориков
украина.ру
нато
санду майя
главные новости
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1d/1052490133_0:0:3231:1818_1920x0_80_0_0_07cf026ec98902daefd29eb7ad8ab8c5.jpg
Комментируя возможные угрозы нападения на Приднестровье, эксперт заявил, что такие заявления могут быть блефом. В качестве аргументов он привел несколько факторов. "Во-первых, как бы там ни было, у Приднестровья есть собственная армия и российские миротворцы", – отметил Скориков."Во-вторых, наши "Кинжалы" и "Орешники" летают далеко и точно", – добавил эксперт, подчеркнув военный потенциал России. При этом он указал на внутренние риски: "В-третьих, внутри самой Молдавии ситуация настолько напряженная, что политика режима [президента Майи] Санду может довести дело до гражданской войны".Скориков также заявил: "Мы прекрасно понимаем, что западные кураторы готовы отдать на заклание всю Молдавию, которая не является членом НАТО и на которую не распространяется 5-я статья". Однако, по мнению собеседника Украина.ру, здесь "многое будет зависеть от позиции общества в Молдавии и в Приднестровье. От пределов их терпения и пассионарности".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".
https://ukraina.ru/20250929/tri-protsenta-za-partiyu-sandu-pobeda-pas-na-vyborakh-v-moldavii-chrevata-raskolom-obschestva-1069357868.html
молдавия
приднестровье
кишинёв
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1d/1052490133_101:0:2830:2047_1920x0_80_0_0_61c69b146f3374829e42c787ac38d653.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдавия, приднестровье, кишинёв, иван скориков, украина.ру, нато, санду майя, главные новости, дзен новости сво, новости россии, эксперты, аналитика, аналитики
Новости, Молдавия, Приднестровье, Кишинёв, Иван Скориков, Украина.ру, НАТО, Санду Майя, Главные новости, дзен новости СВО, новости России, эксперты, Аналитика, аналитики
"Наши "Кинжалы" и "Орешники" летают точно": Скориков о факторе сдерживания в Приднестровье
Попытки Кишинева силой ликвидировать приднестровскую государственность могут спровоцировать полномасштабную гражданскую войну внутри Молдавии, а российские военные возможности являются ключевым фактором сдерживания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Комментируя возможные угрозы нападения на Приднестровье, эксперт заявил, что такие заявления могут быть блефом. В качестве аргументов он привел несколько факторов. "Во-первых, как бы там ни было, у Приднестровья есть собственная армия и российские миротворцы", – отметил Скориков.
"Во-вторых, наши "Кинжалы" и "Орешники" летают далеко и точно", – добавил эксперт, подчеркнув военный потенциал России.
При этом он указал на внутренние риски: "В-третьих, внутри самой Молдавии ситуация настолько напряженная, что политика режима [президента Майи] Санду может довести дело до гражданской войны".
Скориков также заявил: "Мы прекрасно понимаем, что западные кураторы готовы отдать на заклание всю Молдавию, которая не является членом НАТО и на которую не распространяется 5-я статья".
Однако, по мнению собеседника Украина.ру, здесь "многое будет зависеть от позиции общества в Молдавии и в Приднестровье. От пределов их терпения и пассионарности".