"Наши "Кинжалы" и "Орешники" летают точно": Скориков о факторе сдерживания в Приднестровье

Попытки Кишинева силой ликвидировать приднестровскую государственность могут спровоцировать полномасштабную гражданскую войну внутри Молдавии, а российские военные возможности являются ключевым фактором сдерживания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2025-10-04T04:00
2025-10-04T04:00
Комментируя возможные угрозы нападения на Приднестровье, эксперт заявил, что такие заявления могут быть блефом. В качестве аргументов он привел несколько факторов. "Во-первых, как бы там ни было, у Приднестровья есть собственная армия и российские миротворцы", – отметил Скориков."Во-вторых, наши "Кинжалы" и "Орешники" летают далеко и точно", – добавил эксперт, подчеркнув военный потенциал России. При этом он указал на внутренние риски: "В-третьих, внутри самой Молдавии ситуация настолько напряженная, что политика режима [президента Майи] Санду может довести дело до гражданской войны".Скориков также заявил: "Мы прекрасно понимаем, что западные кураторы готовы отдать на заклание всю Молдавию, которая не является членом НАТО и на которую не распространяется 5-я статья". Однако, по мнению собеседника Украина.ру, здесь "многое будет зависеть от позиции общества в Молдавии и в Приднестровье. От пределов их терпения и пассионарности".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
04:00 04.10.2025
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости . Артем Кулекин
Перейти в фотобанк
Попытки Кишинева силой ликвидировать приднестровскую государственность могут спровоцировать полномасштабную гражданскую войну внутри Молдавии, а российские военные возможности являются ключевым фактором сдерживания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Комментируя возможные угрозы нападения на Приднестровье, эксперт заявил, что такие заявления могут быть блефом. В качестве аргументов он привел несколько факторов. "Во-первых, как бы там ни было, у Приднестровья есть собственная армия и российские миротворцы", – отметил Скориков.
"Во-вторых, наши "Кинжалы" и "Орешники" летают далеко и точно", – добавил эксперт, подчеркнув военный потенциал России.
При этом он указал на внутренние риски: "В-третьих, внутри самой Молдавии ситуация настолько напряженная, что политика режима [президента Майи] Санду может довести дело до гражданской войны".
Скориков также заявил: "Мы прекрасно понимаем, что западные кураторы готовы отдать на заклание всю Молдавию, которая не является членом НАТО и на которую не распространяется 5-я статья".
Однако, по мнению собеседника Украина.ру, здесь "многое будет зависеть от позиции общества в Молдавии и в Приднестровье. От пределов их терпения и пассионарности".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".
Три процента за партию Санду. Победа PAS на выборах в Молдавии чревата расколом обществаПравящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (PAS) президента Майи Санду отстояла победу на парламентских выборах 28 сентября
