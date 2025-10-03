https://ukraina.ru/20251003/ukrainskoe-dose-tretya-mirovaya-riski-eskalatsii-konflikta-na-ukraine-1069598052.html

Украинское досье: "Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине"

Украинское досье: "Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине"

Американское посредничество в переговорах между Украиной и Россией зашло в тупик. Сам конфликт расползается. В Европе паника из-за появления над военным объектами "неизвестных" БПЛА. Во всём винят Россию. К восточным границам НАТО перебрасываются войска, идёт обсуждение форматов прямого участия европейских стран в конфликте.

Насколько велик риск эскалации и расширения конфликта, перерастания его в Третью мировую войну?Ответ на этот вопрос искали участники организованной изданием Украина.ру дискуссии в рамках проекта "Украинское досье". Разговор состоялся в пятницу, 3 октября, в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".Открыл конференцию, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов. Он напомнил, что родоначальником таких встреч политиков, экспертов и журналистов, которые происходили по пятницам ещё в Киеве, был безвременно покинувший нас Кирилл Вышинский. А сейчас, продолжил он, встречи продолжаются в Москве, и приходится обсуждать все более сложные проблемы.Не готовы к победеУчастники встречи обсудили причины конфликта. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Евгений Федоров напомнил, что Украина нарушила Декларацию о независимости, нарушила условия своего выхода из СССР. И, раз Киев нарушил эти условия, то Россия может отозвать признание независимости Украины в суде.Почему же этого не происходит? Политик считает, что РФ пока не готова к победе по внутренним основаниям."Мы ещё — 91-го года. А должны стать суверенные по осмыслению, по экономике, по принятию решений, по всем форматам этого процесса", - сказал депутат.На это модератор встречи Искандер Хисамов заметил, что следует учитывать и решимость Украины и Запада продолжать войну довольно сильна, пока перелома нет. Фёдоров парировал: "Нет Украины в этом раскладе". Хисамов не согласился: кто-то считает, что Украины нет, но с кем-то мы там воюем.Он отметил изменения в характере войны, которая сейчас напоминает Первую мировую, когда "щит" был сильнее "меча". И предположил, что борьба будет вестись на экономическое и политическое истощение противника - "как это было, когда надорвалась Германия, надорвалась Россия, и всё пошло вразнос"."Не дай Бог, чтобы сегодня с нами такое произошло", - сказал главред Украины.ру.Капитан 1 ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян высказал мнение, что продолжение конфликта в ядерном варианте сейчас маловероятно по утилитарной причине."Конвенциональная война — она позволяет зарабатывать военпрому американскому и другому, а ядерная война не позволяет зарабатывать", - сказал эксперт.Он добавил замечание относительно трампомании в России - она имеет место, но на деле нужно рассматривать Трампа как бизнесмена, который делает деньги на этой войне.Москва сейчас рассорила силы Запада, считает Ераносян, риски эскалации есть, Киев, скорее всего, в ближайшие месяцы получит "Томагавки" и платформы для их запуска. Но для США это просто "чистый бизнес", считает Ераносян. Впрочем, по его словам, риска эскалации это не отменяет.Возможно продолжение и усиление ударов ВСУ по Крыму, у украинцев много мест, откуда можно совершать атаки БПЛА на полуостров. Вероятность таких массированных атак достаточно велика, поскольку удары по Крыму отвлекают внимание украинского общества от неудач на других участках фронта. А там у Киева "везде катастрофа". Поэтому удар по Крыму может быть нанесён в любое время. На "штурм" Крыма могут отправить, например, наёмников из Колумбии, которых не жалко, предположил эксперт.Опасное заблуждениеПринимавший участие в дискуссии политолог и публицист, постоянный автор издания Украина.ру Михаил Павлив предостерёг - "сейчас многие полагают, что можно пережить ядерную войну", что при этом можно избежать полного взаимоуничтожения, но это опасное заблуждение с обеих сторон, необходимо от него избавиться.Фактор ядерного сдерживания не исключает Третью мировую войну, которая будет иметь сетецентрический и прокси-характер — она, по сути, уже началась, речь идёт о новой расстановке сил в мире, о перераспределении ролей и об установлении новых правил глобальной безопасности, подчеркнул политолог.По его мнению, после некоего периода турбулентности (который мы уже переживаем) будет выработана некая новая формула безопасности, с которой согласятся все — но до этого ещё очень далеко.А война в Европе неизбежна, но не в виде прямого столкновения ЕС или НАТО с Россией. Пока Европа не закончила перевооружения и в военном плане к прямому столкновению пока не готова. Но уже сейчас осуществляет меры по сдерживанию РФ.Политолог отметил, что инциденты с неизвестными БПЛА в Европе — это вариант тестирования механизмов сдерживания, равно как тестированием является и задержание танкера будто бы теневого флота РФ. Цель тут простая — сократить нефтяной экспорт России.Вопрос даже не в ядерном оружии, не в гиперзвуке, а в строительстве новых нефтепроводов, ведущих в Центральную и Восточную Азию — ясно, что Балтику закроют для России. Вообще Россию постоянно тестируют на реакцию, заходя всё дальше. Плюс расчёт на расшатывание ситуации внутри РФ — нам надо быть готовыми к тому, что Запад создаст (и уже создаёт) целое облако проблем и конфликтов для РФ, и это очень серьёзная угроза, таким образом западники пытаются сломать хребет России, подчеркнул Павлив.Третья мировая уже была, мы её проигралиРусский и американский писатель, поэт, историк литературы, журналист Юрий Милославский предложил тщательнее подсчитать мировые войны. По его словам, сейчас идёт не Третья, а уже Четвертая мировая. А Третья — она происходила в форме холодной войны и закончилась распадом СССР в 1991 году, это надо учитывать, это крайне существенно.Сейчас российское общество недостаточно готово к войне, поскольку в своё время оно сознательно было заражено "комфортобесием" и полной безвольностью. И необходимо понять, с кем и с чем мы в состоянии воевать. Сдерживание, отбрасывание и расчленение — вот схема коллективного Запада. И сейчас Запад от сдерживания переходит к попытке отбрасывания России, это очевидно, с этим надо считаться и предпринимать меры, сказал Милославский.Что касается США, то они в течение первых 115-120 лет своего существования находились в стратегическом партнерстве с Российской империей. Затем в результате событий, произошедших в США в 80-90 годов XIX века, эти события тогда мало кто заметил, США заменили Британию на "силовом фланге". Тогда русские журналисты удивлялись резкому изменению тона американских СМИ относительно России.Что происходит сейчас? Милославский высказал мнение, что Дональд Трамп делает всё, что может, но... его тоже сдерживают. Что касается споров о ядерном оружии, можно ли его применять, то "есть ощущение, что нас никто не спросит". Но мировая война за ресурсы неизбежна, добавил эксперт.США и Россия "меняют кожу"Политолог-американист Рафаэль Ордуханян отметил, что он более 14 лет работал в США, рассказал, что на его глазах произошли метаморфозы 90-х годов прошлого века и в США, и в России. Он видел падение башен-близнецов, тогда это потрясло и изменило Америку — она после этого "стала менять свою кожу", стала становиться другой страной. Российское общество тоже стремительно меняется.Применение ядерки является составной частью мировой войны — она уже идёт. США меняются в политической, военной, информационной и финансовой сферах. До 1991 года эти сферы были сферами доминирования США, сейчас это уже не так, сказал Ордуханян.Он пояснил: Россия и КНР потеснили Америку в политической сфере, политический статус США снизился. В экономическом плане Америку теснят Китай, Индия и РФ. А вот в сфере информации и финансов США пока лидируют, но и тут происходят некоторые изменения. Так, RT запрещают, потому что компания стала опасным конкурентом для американских СМИ.Вопрос времени, когда и в этих сферах мир потеснит Америку. Кардинально снизились расчеты в долларах. Утрата лидерства во всех четырёх сферах — вот этого американцы боятся больше, чем ядерного оружия, отметил эксперт."Информация — тоже фронт"Но что у нас? Проблем хватает. Между тем, только консолидированное общей целью общество может пройти эти испытания истории — готовы ли мы? Давайте говорить честно — не готовы, подчеркнул Ордуханян. По его словам, у нас нет проблем с оружием, военные сделают своё дело. А вот информационные и финансовые "Посейдоны" нам надо бы готовить к бою и поскорее.Эксперт отметил, что после истории с USAID мы понимаем, какие огромные деньги вливаются в антироссийскую информационную работу — гораздо больше, чем расходует на эти цели РФ. У нас считается, что информация — не главное поле битвы, но это ошибка. Не зря Гитлер обещал первым повесить Сталина, а вторым - Левитана...Очевидно, что информационную работу необходимо выводить совершенно на другой уровень. В частности, это относится к работе на иностранную аудиторию, это равно сокращению потерь в окопах, "информация — это тоже фронт", сказал Ордуханян.Цель Запада — расчленение РоссииАвтор Украины.ру Олег Хавич, принимавший участие в конференции по видеосвязи, напомнил, что 35 лет назад состоялась аннексия ГДР — с согласия Москвы, и это было обусловлено капитуляцией, подписанной Горбачёвым на Мальте. Тогда и закончилась Третья мировая. А Четвёртая мировая — она уже идёт сейчас, подчеркнул он.Идёт эта война давно, эскалация неизбежна. Сейчас обсуждается вопрос, получит ли Киев "Томагавки". Проблема даже не в том, получит ли, обязательно получит — а в том, как это оружие будет применено. На Украине не скрывают, что "Томагавки" будут бить по гражданским объектам, по "Ямальскому кресту", где сходятся газопроводы.Цель Запада — не просто ослабление, но дезинтеграция РФ и взятие всех её осколков под контроль. Кажется, в Москве не до конца это понимают, пытаясь общаться с Западом в рамках рационализма. А Запад смотрит на другое — есть ответ или нет. Когда обещают возмездие, а ничего не происходит — это совсем не укрепляет позиции России, считает журналист.Хавич выразил недежду на то, что до применения ядерного оружия дело всё же не дойдёт, поскольку у России достаточно конвенциональных сил для того, чтобы предотвратить такую эскалацию.Подробнее о происходящем на Украине — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех"

