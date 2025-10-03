https://ukraina.ru/20251003/putinu-doveryayut-pochti-80-rossiyan---vtsiom-1069557864.html

Путину доверяют почти 80% россиян - ВЦИОМ

Путину доверяют почти 80% россиян - ВЦИОМ - 03.10.2025 Украина.ру

Путину доверяют почти 80% россиян - ВЦИОМ

Высокие рейтинги президента и правительства зафиксировали социологи по итогам нового опроса аналитического центра ВЦИОМ

2025-10-03T10:41

2025-10-03T10:41

2025-10-03T11:22

новости

россия

владимир путин

михаил мишустин

геннадий зюганов

единая россия

лдпр

кпрф

социология

социологи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1e/1069381661_0:124:3056:1843_1920x0_80_0_0_416f70f9fe36ae9488c85a2eb7b4c6ce.jpg

Доверяют президенту России 79,1% опрошенных граждан и 75,4% одобряют его работу.Не доверяют Владимиру Путину 16% респондентов и 14,6% отрицательно оценивают его работу.Деятельность правительства России одобряют 47,9% опрошенных и 20% не одобряют.Персонально председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 60,1% респондентов и 19,7% придерживаются обратного мнения.На прямой вопрос о доверии Геннадию Зюганову положительно ответили 35,2% респондентов (+1,3 п.п. за неделю), Сергею Миронову — 31,5% опрошенных (+0,5 п.п. за неделю), Леониду Слуцкому — 24,1% (+1,4 п.п. за неделю), Алексею Нечаеву — 9,5% (-0,3 п.п. за неделю), сообщил ВЦИОМ.Среди партий наибольшие симпатии опрошенных при гипотетическом варианте проголосовать в ближайшее воскресенье лидируют "Единая Россия" (34,4%), ЛДПР (10,9%) и КПРФ (9,7%).Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 22 по 28 сентября по телефону. Были опрошены 1,6 тысячи совершеннолетних граждан России.Состоялось заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" с участием президента России Владимира Путина. Подробнее — в материале "Уймитесь, спите спокойно": Путин про Украину, Трампа, СВО и немного о Пушкине.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, михаил мишустин, геннадий зюганов, единая россия, лдпр, кпрф, социология, социологи, опрос, рейтинг, политика