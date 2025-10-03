Путину доверяют почти 80% россиян - ВЦИОМ - 03.10.2025 Украина.ру
Путину доверяют почти 80% россиян - ВЦИОМ
Путину доверяют почти 80% россиян - ВЦИОМ - 03.10.2025
Путину доверяют почти 80% россиян - ВЦИОМ
Высокие рейтинги президента и правительства зафиксировали социологи по итогам нового опроса аналитического центра ВЦИОМ
2025-10-03T10:41
2025-10-03T11:22
новости
россия
владимир путин
михаил мишустин
геннадий зюганов
единая россия
лдпр
кпрф
социология
социологи
Доверяют президенту России 79,1% опрошенных граждан и 75,4% одобряют его работу.Не доверяют Владимиру Путину 16% респондентов и 14,6% отрицательно оценивают его работу.Деятельность правительства России одобряют 47,9% опрошенных и 20% не одобряют.Персонально председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 60,1% респондентов и 19,7% придерживаются обратного мнения.На прямой вопрос о доверии Геннадию Зюганову положительно ответили 35,2% респондентов (+1,3 п.п. за неделю), Сергею Миронову — 31,5% опрошенных (+0,5 п.п. за неделю), Леониду Слуцкому — 24,1% (+1,4 п.п. за неделю), Алексею Нечаеву — 9,5% (-0,3 п.п. за неделю), сообщил ВЦИОМ.Среди партий наибольшие симпатии опрошенных при гипотетическом варианте проголосовать в ближайшее воскресенье лидируют "Единая Россия" (34,4%), ЛДПР (10,9%) и КПРФ (9,7%).Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 22 по 28 сентября по телефону. Были опрошены 1,6 тысячи совершеннолетних граждан России.Состоялось заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" с участием президента России Владимира Путина.
Путину доверяют почти 80% россиян - ВЦИОМ

10:41 03.10.2025 (обновлено: 11:22 03.10.2025)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкОбращение по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
Обращение по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Высокие рейтинги президента и правительства зафиксировали социологи по итогам нового опроса аналитического центра ВЦИОМ
Доверяют президенту России 79,1% опрошенных граждан и 75,4% одобряют его работу.
Не доверяют Владимиру Путину 16% респондентов и 14,6% отрицательно оценивают его работу.
Деятельность правительства России одобряют 47,9% опрошенных и 20% не одобряют.
Персонально председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 60,1% респондентов и 19,7% придерживаются обратного мнения.
На прямой вопрос о доверии Геннадию Зюганову положительно ответили 35,2% респондентов (+1,3 п.п. за неделю), Сергею Миронову — 31,5% опрошенных (+0,5 п.п. за неделю), Леониду Слуцкому — 24,1% (+1,4 п.п. за неделю), Алексею Нечаеву — 9,5% (-0,3 п.п. за неделю), сообщил ВЦИОМ.
Среди партий наибольшие симпатии опрошенных при гипотетическом варианте проголосовать в ближайшее воскресенье лидируют "Единая Россия" (34,4%), ЛДПР (10,9%) и КПРФ (9,7%).
Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 22 по 28 сентября по телефону. Были опрошены 1,6 тысячи совершеннолетних граждан России.
Состоялось заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" с участием президента России Владимира Путина. Подробнее — в материале "Уймитесь, спите спокойно": Путин про Украину, Трампа, СВО и немного о Пушкине.
Лента новостейМолния