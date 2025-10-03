После Купянска — на Красный Лиман: полковник запаса о наступлении на ключевой узел обороны ВСУ - 03.10.2025 Украина.ру
После Купянска — на Красный Лиман: полковник запаса о наступлении на ключевой узел обороны ВСУ
Освобождение Купянска может открыть для ВС РФ перспективу наступления в направлении ключевого узла обороны ВСУ — Красного Лимана, за которым открываются подступы к Славянску и Харькову. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Алехин заявил, что в ближайшей перспективе в районе Красного Лимана развернутся активные бои. "ВСУ будут цепляться на этом участке до последнего", — уверен эксперт. Он пояснил, что дело не только в том, что, фактически, это последний заслон перед Славянском, но и в наличии крупной железнодорожной станции."От неё на север идёт ветка, которая через Изюм, Балаклею, Змиёв уходит прямиком на Харьков. То есть после падения Лимана к Харькову можно будет начать подходить с юга", — рассказал про потенциальное развитие событий военный обозреватель. Алехин признал, что задача эта далеко не простая, однако при определённом стечении обстоятельств, вполне выполнимая.Основой для такого оптимистичного сценария, по словам военного обозревателя, является то, что оборона противника под Купянском зашаталась, а севернее Харькова группировка войск "Север" заметно улучшает свое тактическое преимущество.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ из Купянска и создает условия для падения Красного Лимана" на сайте Украина.ру.О боевом пути бойца из интернациональной бригады "Пятнашка" — в материале Александра Чаленко "Позывной "Гайдук": Мы воюем не с людьми, а с роботами, идёт Война Судного дня" на сайте Украина.ру.
Освобождение Купянска может открыть для ВС РФ перспективу наступления в направлении ключевого узла обороны ВСУ — Красного Лимана, за которым открываются подступы к Славянску и Харькову. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Алехин заявил, что в ближайшей перспективе в районе Красного Лимана развернутся активные бои. "ВСУ будут цепляться на этом участке до последнего", — уверен эксперт. Он пояснил, что дело не только в том, что, фактически, это последний заслон перед Славянском, но и в наличии крупной железнодорожной станции.
"От неё на север идёт ветка, которая через Изюм, Балаклею, Змиёв уходит прямиком на Харьков. То есть после падения Лимана к Харькову можно будет начать подходить с юга", — рассказал про потенциальное развитие событий военный обозреватель.
Алехин признал, что задача эта далеко не простая, однако при определённом стечении обстоятельств, вполне выполнимая.
Основой для такого оптимистичного сценария, по словам военного обозревателя, является то, что оборона противника под Купянском зашаталась, а севернее Харькова группировка войск "Север" заметно улучшает свое тактическое преимущество.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ из Купянска и создает условия для падения Красного Лимана" на сайте Украина.ру.
О боевом пути бойца из интернациональной бригады "Пятнашка" — в материале Александра Чаленко "Позывной "Гайдук": Мы воюем не с людьми, а с роботами, идёт Война Судного дня" на сайте Украина.ру.
