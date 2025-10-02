https://ukraina.ru/20251002/shturm-krasnogo-limana-i-severska-voennyy-ekspert-o-vazhnosti-sinkhronizatsii-flangov-1069464355.html

Штурм Красного Лимана и Северска: военный эксперт о важности синхронизации флангов

Штурм Красного Лимана и Северска: военный эксперт о важности синхронизации флангов - 02.10.2025 Украина.ру

Штурм Красного Лимана и Северска: военный эксперт о важности синхронизации флангов

Успешное освобождение Красного Лимана и Северска напрямую зависит от слаженного продвижения флангов российских войск, что позволит избежать рисков полуокружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-10-02T04:30

2025-10-02T04:30

2025-10-02T04:30

новости

северск

красный лиман

россия

владимир евсеев

вс рф

наступление вс рф

дзен новости сво

новости украины

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/15/1061252058_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_4f2c597abac84b5963f36f5204a5bfb3.jpg

Продвижение ВС РФ на Красный Лиман и Северск продолжается, о чем свидетельствует недавнее освобождение Шандриголово. Эксперт подтвердил наличие прогресса, но отметил, что темпы наступления сдерживаются присутствием украинских БПЛА и тем, что моральный дух ВСУ полностью еще не сломлен.Эксперт подробно остановился на важности синхронизации флангов. Он привел в пример тяжелые бои на Добропольском выступе. "Мы не смогли подтянуть фланги, а ВСУ смогли продвинуться. Отсюда возникло некое полуокружение", — констатировал Евсеев. При этом он выразил надежду, что освобождение Лимана произойдет одновременно с освобождением Северска.Важным шагом к этому стало освобождение Серебрянки и Кременских лесов. "Это позволяет нам выходить на местность, где мы можем более активно работать корректируемыми авиабомбами", — отметил военный аналитик."Повторюсь, очень важно, чтобы фланги шли вместе", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251001/ocherednoe-chudo-oruzhie-ili-element-torga-s-moskvoy-chto-govoryat-na-ukraine-o-peredache-tomagavkov-1069442273.html

северск

красный лиман

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, северск, красный лиман, россия, владимир евсеев, вс рф, наступление вс рф, дзен новости сво, новости украины, новости сво россия, сво, война на украине, спецоперация, главные новости