Штурм Красного Лимана и Северска: военный эксперт о важности синхронизации флангов
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 25 армии на Краснолиманском направлении
Успешное освобождение Красного Лимана и Северска напрямую зависит от слаженного продвижения флангов российских войск, что позволит избежать рисков полуокружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Продвижение ВС РФ на Красный Лиман и Северск продолжается, о чем свидетельствует недавнее освобождение Шандриголово. Эксперт подтвердил наличие прогресса, но отметил, что темпы наступления сдерживаются присутствием украинских БПЛА и тем, что моральный дух ВСУ полностью еще не сломлен.
Эксперт подробно остановился на важности синхронизации флангов. Он привел в пример тяжелые бои на Добропольском выступе. "Мы не смогли подтянуть фланги, а ВСУ смогли продвинуться. Отсюда возникло некое полуокружение", — констатировал Евсеев. При этом он выразил надежду, что освобождение Лимана произойдет одновременно с освобождением Северска.
Важным шагом к этому стало освобождение Серебрянки и Кременских лесов. "Это позволяет нам выходить на местность, где мы можем более активно работать корректируемыми авиабомбами", — отметил военный аналитик.
"Повторюсь, очень важно, чтобы фланги шли вместе", — резюмировал собеседник Украина.ру.
