Штурм Красного Лимана и Северска: военный эксперт о важности синхронизации флангов
Успешное освобождение Красного Лимана и Северска напрямую зависит от слаженного продвижения флангов российских войск, что позволит избежать рисков полуокружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Продвижение ВС РФ на Красный Лиман и Северск продолжается, о чем свидетельствует недавнее освобождение Шандриголово. Эксперт подтвердил наличие прогресса, но отметил, что темпы наступления сдерживаются присутствием украинских БПЛА и тем, что моральный дух ВСУ полностью еще не сломлен.Эксперт подробно остановился на важности синхронизации флангов. Он привел в пример тяжелые бои на Добропольском выступе. "Мы не смогли подтянуть фланги, а ВСУ смогли продвинуться. Отсюда возникло некое полуокружение", — констатировал Евсеев. При этом он выразил надежду, что освобождение Лимана произойдет одновременно с освобождением Северска.Важным шагом к этому стало освобождение Серебрянки и Кременских лесов. "Это позволяет нам выходить на местность, где мы можем более активно работать корректируемыми авиабомбами", — отметил военный аналитик."Повторюсь, очень важно, чтобы фланги шли вместе", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях" на сайте Украина.ру.
Штурм Красного Лимана и Северска: военный эксперт о важности синхронизации флангов

04:30 02.10.2025
 
Успешное освобождение Красного Лимана и Северска напрямую зависит от слаженного продвижения флангов российских войск, что позволит избежать рисков полуокружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Продвижение ВС РФ на Красный Лиман и Северск продолжается, о чем свидетельствует недавнее освобождение Шандриголово. Эксперт подтвердил наличие прогресса, но отметил, что темпы наступления сдерживаются присутствием украинских БПЛА и тем, что моральный дух ВСУ полностью еще не сломлен.
Эксперт подробно остановился на важности синхронизации флангов. Он привел в пример тяжелые бои на Добропольском выступе. "Мы не смогли подтянуть фланги, а ВСУ смогли продвинуться. Отсюда возникло некое полуокружение", — констатировал Евсеев. При этом он выразил надежду, что освобождение Лимана произойдет одновременно с освобождением Северска.
Важным шагом к этому стало освобождение Серебрянки и Кременских лесов. "Это позволяет нам выходить на местность, где мы можем более активно работать корректируемыми авиабомбами", — отметил военный аналитик.
"Повторюсь, очень важно, чтобы фланги шли вместе", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния