https://ukraina.ru/20251002/nam-ne-stoit-opuskat-ruki-skorikov-rasskazal-o-neobkhodimosti-raboty-s-moldavskim-obschestvom-1069469368.html
"Нам не стоит опускать руки": Скориков рассказал о необходимости работы с молдавским обществом
"Нам не стоит опускать руки": Скориков рассказал о необходимости работы с молдавским обществом - 02.10.2025 Украина.ру
"Нам не стоит опускать руки": Скориков рассказал о необходимости работы с молдавским обществом
Россия и пророссийские силы имеют значительный нереализованный потенциал для работы с молдавским обществом как внутри страны, так и в диаспорах, что могло бы изменить расстановку сил и затруднить фальсификации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2025-10-02T04:18
2025-10-02T04:18
2025-10-02T04:18
новости
россия
молдавия
украина
иван скориков
снг
украина.ру
выборы
парламентские выборы
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058628077_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_e554621676a0ff7a23e6e983a6324051.jpg
Скориков заявил, что, несмотря на сложную ситуацию в Молдавии, нельзя прекращать активность. "Нам не стоит опускать руки. Надо работать с молдавским обществом: и внутри республики, и в западных диаспорах, и на постсоветском пространстве", – сказал он.Эксперт предложил конкретную меру, которая не была использована. "Как минимум, если [президент Молдавии Майя] Санду всячески ограничила голосование в России, мы могли бы мобилизоваться и привезти молдавских граждан в Белоруссию и в Казахстан", – заявил политолог. Он привел данные: "В Казахстане проголосовало 18 человек. В Белоруссии проголосовало меньше 300 человек".Скориков пояснил потенциальный эффект: "Понятно, что Санду нарисовали бы сколько угодно. Но, учитывая этот результат в 50,16%, несколько тысяч голосов наших молдаван на избирательных участках в Минске и в Астане, могли бы создать Санду больше проблем в плане фальсификаций и подтасовок".Таким образом, даже в нынешних условиях существуют инструменты политической борьбы, которые не были задействованы в полной мере, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.О том, чем может обернуться высадка натовского десанта в Приднестровье для России, Украины и Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".
https://ukraina.ru/20250929/moldaviya-budni-kholodnogo-sezona-1069367223.html
россия
молдавия
украина
казахстан
белоруссия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058628077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d23228b2ec48a17d4e318d3c8af0984.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, молдавия, украина, иван скориков, снг, украина.ру, выборы, парламентские выборы, казахстан, белоруссия, главные новости, новости россии
Новости, Россия, Молдавия, Украина, Иван Скориков, СНГ, Украина.ру, выборы, парламентские выборы, Казахстан, Белоруссия, Главные новости, новости России
"Нам не стоит опускать руки": Скориков рассказал о необходимости работы с молдавским обществом
Россия и пророссийские силы имеют значительный нереализованный потенциал для работы с молдавским обществом как внутри страны, так и в диаспорах, что могло бы изменить расстановку сил и затруднить фальсификации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Скориков заявил, что, несмотря на сложную ситуацию в Молдавии, нельзя прекращать активность. "Нам не стоит опускать руки. Надо работать с молдавским обществом: и внутри республики, и в западных диаспорах, и на постсоветском пространстве", – сказал он.
Эксперт предложил конкретную меру, которая не была использована. "Как минимум, если [президент Молдавии Майя] Санду всячески ограничила голосование в России, мы могли бы мобилизоваться и привезти молдавских граждан в Белоруссию и в Казахстан", – заявил политолог.
Он привел данные: "В Казахстане проголосовало 18 человек. В Белоруссии проголосовало меньше 300 человек".
Скориков пояснил потенциальный эффект: "Понятно, что Санду нарисовали бы сколько угодно. Но, учитывая этот результат в 50,16%, несколько тысяч голосов наших молдаван на избирательных участках в Минске и в Астане, могли бы создать Санду больше проблем в плане фальсификаций и подтасовок".
Таким образом, даже в нынешних условиях существуют инструменты политической борьбы, которые не были задействованы в полной мере, резюмировал собеседник издания.
О том, чем может обернуться высадка натовского десанта в Приднестровье для России, Украины и Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".