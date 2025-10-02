"Нам не стоит опускать руки": Скориков рассказал о необходимости работы с молдавским обществом - 02.10.2025 Украина.ру
"Нам не стоит опускать руки": Скориков рассказал о необходимости работы с молдавским обществом
Россия и пророссийские силы имеют значительный нереализованный потенциал для работы с молдавским обществом как внутри страны, так и в диаспорах, что могло бы изменить расстановку сил и затруднить фальсификации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Скориков заявил, что, несмотря на сложную ситуацию в Молдавии, нельзя прекращать активность. "Нам не стоит опускать руки. Надо работать с молдавским обществом: и внутри республики, и в западных диаспорах, и на постсоветском пространстве", – сказал он.Эксперт предложил конкретную меру, которая не была использована. "Как минимум, если [президент Молдавии Майя] Санду всячески ограничила голосование в России, мы могли бы мобилизоваться и привезти молдавских граждан в Белоруссию и в Казахстан", – заявил политолог. Он привел данные: "В Казахстане проголосовало 18 человек. В Белоруссии проголосовало меньше 300 человек".Скориков пояснил потенциальный эффект: "Понятно, что Санду нарисовали бы сколько угодно. Но, учитывая этот результат в 50,16%, несколько тысяч голосов наших молдаван на избирательных участках в Минске и в Астане, могли бы создать Санду больше проблем в плане фальсификаций и подтасовок".Таким образом, даже в нынешних условиях существуют инструменты политической борьбы, которые не были задействованы в полной мере, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.О том, чем может обернуться высадка натовского десанта в Приднестровье для России, Украины и Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".
Россия и пророссийские силы имеют значительный нереализованный потенциал для работы с молдавским обществом как внутри страны, так и в диаспорах, что могло бы изменить расстановку сил и затруднить фальсификации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Скориков заявил, что, несмотря на сложную ситуацию в Молдавии, нельзя прекращать активность. "Нам не стоит опускать руки. Надо работать с молдавским обществом: и внутри республики, и в западных диаспорах, и на постсоветском пространстве", – сказал он.
Эксперт предложил конкретную меру, которая не была использована. "Как минимум, если [президент Молдавии Майя] Санду всячески ограничила голосование в России, мы могли бы мобилизоваться и привезти молдавских граждан в Белоруссию и в Казахстан", – заявил политолог.
Он привел данные: "В Казахстане проголосовало 18 человек. В Белоруссии проголосовало меньше 300 человек".
Скориков пояснил потенциальный эффект: "Понятно, что Санду нарисовали бы сколько угодно. Но, учитывая этот результат в 50,16%, несколько тысяч голосов наших молдаван на избирательных участках в Минске и в Астане, могли бы создать Санду больше проблем в плане фальсификаций и подтасовок".
Таким образом, даже в нынешних условиях существуют инструменты политической борьбы, которые не были задействованы в полной мере, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.
О том, чем может обернуться высадка натовского десанта в Приднестровье для России, Украины и Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".
Выборы президента и референдум о евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
29 сентября, 22:02
Молдавия: будни холодного сезонаВ воскресенье в Молдавии состоялись выборы, на которых правящая партия "Действия и солидарность" президента Майи Санду с треском проиграла.
