https://ukraina.ru/20251002/nam-ne-stoit-opuskat-ruki-skorikov-rasskazal-o-neobkhodimosti-raboty-s-moldavskim-obschestvom-1069469368.html

"Нам не стоит опускать руки": Скориков рассказал о необходимости работы с молдавским обществом

"Нам не стоит опускать руки": Скориков рассказал о необходимости работы с молдавским обществом - 02.10.2025 Украина.ру

"Нам не стоит опускать руки": Скориков рассказал о необходимости работы с молдавским обществом

Россия и пророссийские силы имеют значительный нереализованный потенциал для работы с молдавским обществом как внутри страны, так и в диаспорах, что могло бы изменить расстановку сил и затруднить фальсификации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2025-10-02T04:18

2025-10-02T04:18

2025-10-02T04:18

новости

россия

молдавия

украина

иван скориков

снг

украина.ру

выборы

парламентские выборы

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058628077_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_e554621676a0ff7a23e6e983a6324051.jpg

Скориков заявил, что, несмотря на сложную ситуацию в Молдавии, нельзя прекращать активность. "Нам не стоит опускать руки. Надо работать с молдавским обществом: и внутри республики, и в западных диаспорах, и на постсоветском пространстве", – сказал он.Эксперт предложил конкретную меру, которая не была использована. "Как минимум, если [президент Молдавии Майя] Санду всячески ограничила голосование в России, мы могли бы мобилизоваться и привезти молдавских граждан в Белоруссию и в Казахстан", – заявил политолог. Он привел данные: "В Казахстане проголосовало 18 человек. В Белоруссии проголосовало меньше 300 человек".Скориков пояснил потенциальный эффект: "Понятно, что Санду нарисовали бы сколько угодно. Но, учитывая этот результат в 50,16%, несколько тысяч голосов наших молдаван на избирательных участках в Минске и в Астане, могли бы создать Санду больше проблем в плане фальсификаций и подтасовок".Таким образом, даже в нынешних условиях существуют инструменты политической борьбы, которые не были задействованы в полной мере, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.О том, чем может обернуться высадка натовского десанта в Приднестровье для России, Украины и Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".

https://ukraina.ru/20250929/moldaviya-budni-kholodnogo-sezona-1069367223.html

россия

молдавия

украина

казахстан

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, молдавия, украина, иван скориков, снг, украина.ру, выборы, парламентские выборы, казахстан, белоруссия, главные новости, новости россии