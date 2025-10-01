Алексей Туманов: В перепалке Медведева и Трампа все не так однозначно - 01.10.2025 Украина.ру
Алексей Туманов: В перепалке Медведева и Трампа все не так однозначно
Алексей Туманов: В перепалке Медведева и Трампа все не так однозначно
В среду, 1 октября, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил президенту США Дональду Трампу на его выпад в свой адрес.
2025-10-01T19:56
2025-10-01T19:56
О том, что кроется за словесным противостояниям двух политиков, рассказал обозреватель издания Украина.ру Алексей Туманов.
Алексей Туманов: В перепалке Медведева и Трампа все не так однозначно

19:56 01.10.2025
 
В среду, 1 октября, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил президенту США Дональду Трампу на его выпад в свой адрес.
О том, что кроется за словесным противостояниям двух политиков, рассказал обозреватель издания Украина.ру Алексей Туманов.
19:53
Подлодка США у берегов России, которой не было. Почему Трамп оскорбил Медведева?Президент США Дональд Трамп и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев второй месяц обмениваются любезностями в соцсетях. В материальном эквиваленте это выражается в перемещении стратегических подводных лодок США к берегам России, по версии Трапа. По словам Медведева, никаких подлодок у берегов России не засекали
