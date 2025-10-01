https://ukraina.ru/20251001/aleksey-tumanov-v-perepalke-medvedeva-i-trampa-vse-ne-tak-odnoznachno--1069475999.html

Алексей Туманов: В перепалке Медведева и Трампа все не так однозначно

Алексей Туманов: В перепалке Медведева и Трампа все не так однозначно

В среду, 1 октября, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил президенту США Дональду Трампу на его выпад в свой адрес.

О том, что кроется за словесным противостояниям двух политиков, рассказал обозреватель издания Украина.ру Алексей Туманов.

