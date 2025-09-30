"Трусы, сухпаек и ружье — натовские": историк Краснов о том, на чьи деньги воюет Киев
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Украина полностью утратила экономический суверенитет и превратилась в нежизнеспособное частное охранное предприятие, которое содержится Западом, а Зеленский использует жизни украинцев для получения личных и политических дивидендов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Комментируя вопросы о состоянии экономики и армии Украины, Дмитрий Краснов дал однозначную оценку. "С экономикой – "отлично". Её нет. То есть собственной экономики у Украины нет", — заявил эксперт.
Он пояснил, что если Россия наращивала суверенитет, то Украина, напротив, бежала от него, сдавая созданное в советские времена народное хозяйство Западу.
В результате, по словам историка, Украина представляет собой "ЧОП "анти-Россия", который сам по себе нежизнеспособен нисколько – его экипируют и кормят наниматели". "И трусы натовские, и сухпаёк натовский, и ружьё. Пока снабжают регулярно – живут", — констатировал Краснов.
Отвечая на вопрос, на какое время Киеву хватит денег на ведение войны, эксперт был краток: "Своих денег – до вечера. Западных – на десятилетия". При этом он подчеркнул, что западное оружие не может атаковать само по себе, и для него нужно "пушечное мясо".
"Вот Зеленский и конвертирует жизни соотечественников в профиты", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный тест материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики в интервью: "Константин Блохин: Хотя ООН морально устарела, ни ШОС, ни БРИКС не смогут ее заменить".
Подписывайся на