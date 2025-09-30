https://ukraina.ru/20250930/rossiyskiy-byudzhet-na-2026-y-god-pozvolit-odnovremenno-bit-ukrainu-i-razvivat-stranu-1069381158.html
Российский бюджет на 2026-й год позволит одновременно бить Украину и развивать страну
Российский бюджет на 2026-й год позволит одновременно бить Украину и развивать страну - 30.09.2025 Украина.ру
Российский бюджет на 2026-й год позволит одновременно бить Украину и развивать страну
В понедельник, 29 сентября, правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-й год. Украина.ру, 30.09.2025
2025-09-30T09:41
2025-09-30T09:41
2025-09-30T10:36
видео
украина
россия
иван лизан
госдума
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1e/1069380151_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1cbab78eb340c4aec2ad81899d907f0a.jpg
В понедельник, 29 сентября, правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-й год. О том, какие выводы можно сделать из показателей проекта бюджета рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.После того, как Федеральное правительство внесло в Госдуму проект госбюджета на 2026–2028 годы, Лизан подробно разобрал показатели, которые предлагает принять Министерство финансов.
https://ukraina.ru/20250930/platit-i-bit-dalshe-o-gosbyudzhete-rossii-na-2026-god-1069352167.html
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1e/1069380151_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_86657ff30d88e66afcbbe9bc912bda15.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, иван лизан, госдума, украина.ру
Видео, Украина, Россия, Иван Лизан, Госдума, Украина.ру