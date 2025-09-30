Российский бюджет на 2026-й год позволит одновременно бить Украину и развивать страну - 30.09.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250930/rossiyskiy-byudzhet-na-2026-y-god-pozvolit-odnovremenno-bit-ukrainu-i-razvivat-stranu-1069381158.html
Российский бюджет на 2026-й год позволит одновременно бить Украину и развивать страну
Российский бюджет на 2026-й год позволит одновременно бить Украину и развивать страну
В понедельник, 29 сентября, правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-й год. Украина.ру, 30.09.2025
2025-09-30T09:41
2025-09-30T10:36
В понедельник, 29 сентября, правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-й год. О том, какие выводы можно сделать из показателей проекта бюджета рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.После того, как Федеральное правительство внесло в Госдуму проект госбюджета на 2026–2028 годы, Лизан подробно разобрал показатели, которые предлагает принять Министерство финансов.
https://ukraina.ru/20250930/platit-i-bit-dalshe-o-gosbyudzhete-rossii-na-2026-god-1069352167.html
видео, украина, россия, иван лизан, госдума, украина.ру
Видео, Украина, Россия, Иван Лизан, Госдума, Украина.ру

Российский бюджет на 2026-й год позволит одновременно бить Украину и развивать страну

09:41 30.09.2025 (обновлено: 10:36 30.09.2025)
 
В понедельник, 29 сентября, правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-й год.
О том, какие выводы можно сделать из показателей проекта бюджета рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.
После того, как Федеральное правительство внесло в Госдуму проект госбюджета на 2026–2028 годы, Лизан подробно разобрал показатели, которые предлагает принять Министерство финансов.
Поступление проекта бюджета РФ на 2026-2028 годы на рассмотрение в Госдуму - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
06:15
Платить и бить дальше: о госбюджете России на 2026 годФедеральное правительство внесло в Госдуму проект госбюджета на 2026–2028 годы. Важнейшему документу на следующий год стоит уделить особое внимание, особенно на фоне налоговых инициатив, которые предлагает принять Министерство финансов.
