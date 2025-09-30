https://ukraina.ru/20250930/energeticheskie-voyny-indiya-trollit-ssha-a-italiya-shtrafuet-neftyanye-kompanii-za-tsenovoy-sgovor-1069375755.html

Энергетические войны: Индия троллит США, а Италия штрафует нефтяные компании за ценовой сговор

Представители Индия заявили США, что их страна сможет сократить импорт нефти из России только при условии разрешения на закупку сырья у Ирана и Венесуэлы, которые находятся под американскими санкциями.

Индия троллит США: Готова заменить российскую нефть иранской и венесуэльскойИндия дала понять США, что сможет сократить импорт российской нефти только при условии разрешения на закупку сырья у Ирана и Венесуэлы, которые находятся под американскими санкциями. Об этом 25 сентября сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник.Собеседник агентства сообщил, что делегация из Индии, посетившая США, подтвердила эту позицию на встречах с американскими чиновниками. Представители Индии подчеркнули, что одновременное прекращение поставок нефти из России, Ирана и Венесуэлы может привести к резкому росту мировых цен.Поводом для дискуссии стало введение США 6 августа 2025 года дополнительных пошлин в размере 25% в отношении Индии в связи с закупками ею российской нефти. К концу августа пошлины на импорт отдельных индийских товаров и услуг были увеличены американской стороной до 50%.Решение Вашингтона связано с резким ростом закупок российской нефти Индией – по данным американских властей, её доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, – а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.МИД Индии охарактеризовал действия США как "несправедливые". Переговоры по торговому соглашению между двумя странами были возобновлены 16 сентября, стороны обсудили пути урегулирования возникших разногласий. При этом министр торговли Индии Пиюш Гойал заявил на прошлой неделе в Нью-Йорке, что страна намерена увеличить закупки американской нефти и газа, отметив: "Наши цели в сфере энергетической безопасности будут в значительной степени связаны с США".Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 90% потребляемой нефти на международных рынках. Более дешевая нефть из России позволила стране сократить расходы на импорт. Похожие скидки могли бы дать и Иран с Венесуэлой, отмечено в публикации Bloomberg. Агентство напомнило, что Индия прекратила покупать иранскую нефть в 2019 году, а крупнейший частный НПЗ – Reliance Industries Ltd. – прекратил покупать сырую нефть из Венесуэлы в этом году, после ужесточения санкций со стороны США.Переход Индии на ближневосточное сырьё теоретически возможен, но это увеличит расходы на импорт. По данным Минторга Индии, в июле 2025 года средняя цена барреля российской нефти составляла $68,90, против $77,50 за саудовскую и $74,20 за американскую. Потому неудивительно, что на днях издание India Today привело цитату индийского чиновника: "Если индийские власти не прикажут прямо или не произойдет кардинальный сдвиг в торговой экономике, российская нефть останется ключевой частью поставок в Индию".При этом обнародованная Bloomberg позиция Индии о гипотетической замене российской нефти, в отношении которой формально действует лишь "ценовой потолок" (без реальной ответственности за его нарушение), на нефть из Ирана и Венесуэлы, которая находится под санкциями США, является откровенным "троллингом" Вашингтона. Ведь пойти на смягчение санкционного режима в отношении двух последних стран администрация Трампа не может по идеологическим и электоральным причинам."Росатом" является безусловным лидером в мировой атомной отрасли"Росатом" – абсолютный мировой лидер на сегодня, бесспорно это признают все наши коллеги в мире, более 80% всех сооружаемых в третьих странах атомных реакторов – это сегодня "Росатом", заявил 27 сентября первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Абсолютно первое место по количеству одновременно сооружаемых реакторов: 30 атомных блоков сооружает сегодня "Росатом" в России и за пределами РФ. Абсолютное мировое первенство", – добавил он. При этом только в ходе "Мировой атомной недели – 2025" (World Atomic Week – 2025), которая прошла в Москве с 25 по 28 сентября, были подписаны документы о сотрудничестве "Росатома" с Вьетнамом и Эфиопией относительно строительства АЭС в этих странах.Ранее первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров сообщил, что Россия является крупнейшим строителем АЭС за рубежом – из 25 энергоблоков АЭС, возводимых по экспортным контрактам в мире, 22 блока сооружаются по российским технологиям. "Я думаю, что у нас вряд ли где-то есть еще сектора экономики, где у нас такая мировая доля – между 85% и 90%", – добавил он."Россия в атомной мировой энергетике сегодня страна номер один", – подчеркнул Комаров, причём это касается не только строительства энергоблоков. "Мы по-прежнему на первом месте в мире по обогащению урана. И как бы ни хотели отдельные наши западные партнеры что-то с этим сделать, пока у них не очень получается. У нас доля на рынке обогащения урана практически 40%. Для понимания: в США самый большой парк установленной мощности АЭС, почти 100 ГВт. Вот 25% этого парка "сидит" на российском обогащенном уране", – отметил заместитель генерального директора "Росатома".Согласно имеющимся данным, к 2030 году потребление урана ядерными реакторами вырастет на треть, до 86 тысяч тонн, а к 2040-му – до 150 тысяч тонн. Из-за этого может возникнуть значительный разрыв между спросом на уран и его предложением, что ставит под угрозу развитие всей отрасли. Эксперты призывают инвестировать в технологии обработки и обогащения урана, позволяющие превращать его в топливо для ядерных реакторов.Однако данная проблема вряд ли грозит России. Во-первых, как отмечено выше, она находится в лидерах по добыче урана и его обогащению. А во-вторых, "Росатом" активно развивает технологии замкнутого ядерного топливного цикла, что как раз и может стать решением проблемы дефицита уранового сырья. В замкнутом цикле отработавшее ядерное топливо перерабатывают, чтобы снова использовать в реакторах атомных электростанций. Такие технологии уникальны, и до промышленного внедрения дошли только в России.Именно "Росатом" освоил эту технологию в промышленном масштабе, и реакторы на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем работают на Белоярской АЭС в Свердловской области (реакторы БН-600 и БН-800). Там же "Росатом" планирует построить ещё более мощный энергоблок БН-1200. А в Томской области госкорпорация строит быстрый реактор на свинцовом теплоносителе – БРЕСТ-300. Он станет частью демонстрационного энергокомплекса вместе с модулем по переработке топлива и заводом по фабрикации и рефабрикации топлива."В 2030 году мы планируем запустить ядерную топливную систему с замкнутым ядерным центром в Томской области, ядерное топливо будет неоднократно использоваться в реакторах", – заявил президент России Владимир Путин, выступая на открытии "Мировой атомной недели – 2025".Таким образом, решение проблемы дефицита уранового сырья, которая может существенно ограничить развитие атомной энергетики в мире, существует, и основано на российских высоких технологиях. Реакторы на быстрых нейтронах, или как их ещё называют – реакторы 4-го поколения, способны дать ей новый импульс. Именно поэтому их строительство уже заложено в генеральную схему по развитию электроэнергетики России до 2042 года.Кроме того, у предлагаемого "Росатомом" решения есть огромный экспортный потенциал, поскольку закрытие вопроса уранового дефицита является ключевым фактором для всех стран, которые хотят сохранить и развивать атомную энергетику.Среди оштрафованных в Италии топливных компаний – "дочка" американской ExxonMobilАнтимонопольный регулятор Италии (AGCM) оштрафовал шесть нефтяных компаний на 936,7 миллионов евро (1,09 миллиарда долларов) за сговор по ценам на топливо. Это один из самых крупных штрафов, наложенных национальным регулятором в Европе, сообщило 26 сентября британское издание TheFinancial Times.Самый большой штраф получила итальянская компания Eni – 336 млн евро. Принадлежащая американскому гиганту ExxonMobil компания Esso, итальянская Italiana Petroli (IP) и кувейтская Q8 были оштрафованы на суммы, соответственно, в 129, 164 и 173 млн евро. Размер штрафа для голландской Tamoil составил 91 млн евро, а для итальянской Saras – 44 млн евро.Антимонопольный орган Италии сообщил, что начал "сложное расследование" после получения информации от осведомителя. "Крупнейшие нефтяные компании, работающие в Италии, участвовали в соглашении, ограничивающем конкуренцию в сфере продажи автомобильного топлива", – заявили в AGCM. Топливные компании, по данным регулятора, "вступили в сговор, чтобы определить стоимость биокомпонента, которая суммировалась с ценой топлива".Этот компонент был введен крупными нефтяными компаниями в состав топлива для соблюдения нормативных требований. Антимонопольный орган Италии заявил, что сговор начался в 2020 году и длился три года, за которые цена биокомпонента выросла примерно с 20 евро за кубический метр до примерно 60 евро.В ответ Eni выразила "яростный протест и удивление". По мнению компании, претензия AGCM не учитывает рыночные принципы, а также искажает действительность, вырывая из контекста законные сообщения, касающиеся взаимных поставок между операторами. В Eni заявили, что штраф является необоснованным и будет оспорен в суде.IP и Q8 также отвергли обвинения. "Компания считает обвинения необоснованными и уверена, что её доводы будут поддержаны в апелляционном порядке", – заявил представитель IP. Q8 заявила, что рассмотрит возможность подачи апелляции в региональный административный суд Италии. В Saras подчеркнули, что "всегда действовала в полном соответствии с антимонопольным законодательством и оставляет за собой право оспорить решение в компетентных органах". В "дочке" американской ExxonMobil, а также в голландской компании Tamoil ситуацию пока не прокомментировали.Об особенностях российского бюджета на ближайшие три года - в статье Ивана Лизана "Платить и бить дальше: о госбюджете России на 2026 год"

