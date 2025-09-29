https://ukraina.ru/20250929/takoe-kino-1069292694.html

Такое кино…

Довелось всю неделю ездить в машине. Подивился как быстро исчезает одна из двух главных напастей России. Плохие дороги, конечно, еще не редкость. При таких-то просторах. Но уже и не "визитная карточка" многих вотчин. Дорожные ухабы пока потряхивают.

Но былое мрачно-ироничное предупреждение "Притормаживайте перед колдобинами - там могут играть дети", уже явное преувеличение.А хорошая дорога - всегда думы, размышления, воспоминания. Чтобы скоротать путь, я люблю "прокручивать" в сознании памятные фильмы. Сюжеты причудливо переплетаются с придорожными ландшафтами. Возникают ассоциации и аллюзии. Такое "кино" возникает в сознании, что диву даешься.Вот в начале пути настойчиво крутилась в подкорке дивное "Белое солнце пустыни". У меня первая запись в трудовой книжке "киномеханик в клубе". Гонял эту ленту раз сто. Знал все детали сакральной истории не хуже наших космонавтов. Те традиционно, перед каждым стартом вглядываются в мельчайшие кадры фильма. По легенде там закодированы в сюжетных линиях их судьбы и испытания.А сейчас и мне открылось и нечто новое. Впервые обратил внимание на то с каким скрытым уважением относились друг к другу герои, олицетворявшие ярых оппонентов и даже смертельных врагов: красноармеец Сухов, таможенник Верещагин и Черный Абдулла. Их разделяли классовая ненависть, религия, этническая принадлежность.Но вот сквозило, сифонило сквозь всё это признание взаимного масштаба. Они ненавидели друг друга до готовности убить. И убивали. И уважали! За личную смелость, лихость, отвагу.Их всех троих легко было представить за одним хмельным столом. "Павлины, говоришь? Эх!" Хотя того же брутального Абдуллу невозможно было уявить в органичном застолье с его шестеркой-поручиком, у которого все гранаты "не той системы"…Вот и возникла мыслишка о том, что в любых переговорах, альянсах, союзах играет главную роль не только идеологическая позиция, не текущие убеждения и сиюминутные взгляды, а сама фактура личности, ее суть, внутренняя крепость и цельность.Красноармеец Сухов один стоил "целого взвода", потому, что его закаленной пустынными зноем цельности натуры, хватало на десятки бойцов. Как и державной страсти Верещагина. Как и злой воли Абдуллы. Они стоили друг друга…Мне легко представить за одним столом только трех нынешних мировых лидеров. По масштабу личности. При всех их противоречиях и бесконечных различиях. У всех остальных мировых начальников "гранаты не той системы".Помните, в конце "кина" выжил только один. Эх, если б перед судьбоносными решениями и событиями, не только бы космонавты, но глобальные лидеры пересматривали бессмертную историю. Очень, очень поучительно!Сухов победил врагов, потому, что победил себя. Преодолел желание дембельнуться и вернуться к Катерине Матвевне, превозмог слабину отрешения от дел. Миссия русского человека не заканчивается, пока он не спас всех, до кого мог дотянуться.Верещагин погиб потому, что нельзя занимать нейтралитет между добром и злом. Как-то не по-русски это. Даже, если ты определяешься в конце концов, это стоит сделать вовремя. Пусть жена одергивает и сдерживает, или там ворчит целая компартия, но если рядом рискует друг, не до размышлений.Абдулла, конечно, по своему красавец. Анти-икона стиля. Смесь холодной ярости и расчетливой жестокости. Но если у тебя есть воинский путь, с него нельзя сворачивать не только ради любимой жены, но и всего гарема. В честь прекрасной дамы, хоть персональной, хоть коллективной, можно сражаться с ветряными мельницами, но не стоит бросать вызов каждой нефтяной цистерне или эскалатору. Мелковато.Вообще, тот, которого можно "взять через гарем", всегда проиграет тому, для кого своя держава важнее личного гарема.Большой (во всех смыслах) мужчина, живущий мелкими страстями, уже не трагичен, а комичен. Так же как мелкий (во всех смыслах муж), живущий великими страстями трагикомичен. Не стоит путать личную шерсть с государственной…Короче, знаю чем закончится это "кино". Кто выстоит, а кто бренный мир покинет, кто насладится уважением, а кто хлебнет унижения. Смотрим…Еще почему-то крутился в голове гротескно-экзотический, но и латентно-поучительный "Лимонадный Джо". Эту подзабытую прелесть тоже гонял в своем клубе бесчестное количество раз. До множества целлулоидных склеек и заплаток.Итак, дивная кактусная Аризона. "Аризона, Аризона…"Не мог даже помыслить, что много позже буду читать лекции в тамошних универах и яро спорить на "Озере Удовольствий" с бешенным русофобом сенатором Маккейном о будущем планеты.На этом же озере, на большой и неуклюжей как овощной ангар, застекленной лодке, познакомился с бывшим "личником" Джона Кеннеди элегантным Дэвидом. Тот рассказал как его шеф волновался в Вене перед встречей с Хрущевым. Тогда они всю предпереговорную ночь листали вместе "мужские" журналы. Наверное, чтобы подпитаться мужественностью.Я был немного удивлен. Ведь Джон Фитцджеральд был само воплощение харизмы. Ему ли так волноваться перед встречей с провинциальным "кукурузником".Поделился с Дэвидом недоумением: как мог "учитель нации" так мандражировать перед переговорами с "курьезом нации".И вот тогда бывший бравый спецназёр, много лет подвизавшийся на Востоке, подсказал: "Да, Джон был был для нашей нации учителем. Но Никита стал для своих почти гуру.""А в чем различие между учителем и гуру? Даже в Китае, они, вроде, изображаются одним иероглифом". "Иероглиф возможно один, но смыслы различные. Учитель требует "не пей!", а гуру подсказывает "не пей больше меня!"Логику я уловил. Сила советского лидера была в том, что его личные нарративы и принципы больше совпадали с публичными, чем у визави. Ох, этот лукавый и двуличный Запад!Но тогда возникал и третий уровень убедительности. Уровень Проповедника. То есть, того, кто скажет "не пей как и я".Герой фильма "Лимонадный Джо" всех победил. Он говорил и тоже самое делал. Говорил, чтобы не пили виски. И сам употреблял только лимонад. В крайнем случае - молоко. Прям был как Дон Корлеоне, который говорил, что сила мафии в том, что она говорит и то же самое делает…Запредельное поклонение публики к памяти убиенного Чарли Кирка из этой серии. Чарльз Джеймс - первый американец, который впервые за последние пол века вышел на уровень Проповедника.Да, Трамп не пьет, но вот по части амурных шалостей… Венс - прекрасный семьянин, но вот по части смены конфессий… Рубио - истовый верующий, но вот по части политических симпатий…Кирк везде и во всем органичен, монолитен и последователен. Как пророк. Поэтому с ним и боялись спорить. Можно спорить с учителем, можно возразить гуру, но бесполезно оппонировать проповеднику. Его только распять или расстрелять. Так в фильме и происходит.Но героя-проповедника убить нельзя. Он будет жить в салунных легендах. А салун на Диком Западе был предвестником и аналогом современной сети. Главное же, что его воскрешает очаровательная блонда Виннифред. Кстати говоря, удивительно похожая на жену Чарли Эрику. Как и папаша героини был удивительно похож на Трампа. И они, как бы, побеждают зло...Думаю этот фильм не про прошлое житие-бытие текилово-лимонной Аризоны. Это про будущее "Великой Америки". Или про крах Великой Мечты.Короче, претендовали на комедию, а получилась притча.Хотя, попутно не могу не упомянуть и обратный случай. Это когда претендовали на притчу, а получилась комедия. "Слуга народа" назвался.Там как раз про учителя. Такой себе типичный ментор. В классе моральные речевки, в учительской сплошной русский мат. Я, конечно, за русский язык. Даже против мата, особенно к месту, не возражаю. Люблю ту же группировку "Ленинград". Но вот, раздражаюсь, когда учитель, как часто бывает, по мелочному двурушен. Ну, как из этой ленты. Совсем не гуру тот Голобородько. Тем более, не проповедник. Значит и его прототип закончит соответственно. Не по киношной логике, а по песенной - "ехай на …!"Посмотрим… Такое кино.О будущем главы украинского режима - в статье Владимира Скачко "Нюрнберг в Донбассе. За что Зеленский сядет на скамью подсудимых, если будет жив"

