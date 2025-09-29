https://ukraina.ru/20250929/sandu-pobedila-moldaviya-proigrala-o-chem-govoryat-itogi-parlamentskikh-vyborov--1069332416.html

Санду победила, Молдавия проиграла: о чем говорят итоги парламентских выборов

Правящая в Молдавии партии президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) с трудом, но исхитрилась-таки получить большинство голосов на парламентских выборах 28 сентября, что позволит ей единолично сформировать правительство страны

Диаспора - как решающий фактор молдавских выборовТо, что произошло накануне в Молдавии, а точнее, даже не в самой Молдавии, а на заграничных избирательных участках, можно было наблюдать еще год назад, когда в стране проходили президентские выборы, а также референдум о ЕС.Тогда во втором туре внутри страны победу одержал оппозиционер Александр Стояногло, однако благодаря голосованию за рубежом, главным образом в Европе, итоговую победу одержала Майя Санду. Аналогично сложилось и с референдумом о курсе страны в Евросоюз – молдаване проголосовали против, диаспора – за.Данная "демократическая" технология сыграла и на этот раз.Одна из основных ее составляющих, кроме натягивания явки на участках в Европе, ограничения для избирателей в Приднестровье и России. Так, на правом берегу Днестра были традиционно открыты участки для жителей непризнанной республики, однако их было всего 12, что втрое меньше, чем раньше. Получилось, что из 120 тыс. граждан Молдавии, живущих в Приднестровье, проголосовать смогли лишь 12 тыс. человек.Похожая ситуация и в России, где проживает порядка 100 тыс. молдавских граждан. В стране для них были открыты всего два участка, на которые ЦИК Молдавии выделил всего 10 тыс. бюллетеней. По данным молдавского Центризбиркома, на участках в РФ проголосовали 4202 человека, 4109 бюллетеней были признаны действительными.Всего же за рубежом было открыто более 300 избирательных участков.Кто, где и как голосовалНа момент выхода этого материала партия Санду PAS набрала 50,14% голосов после обработки 99,78% голосов, что позволяет ей единолично сформировать правительство.Второе место с 24,2% голосов занимает Патриотический блок, куда входят коммунисты, социалисты, партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Остальные партии сильно отстали – блок "Альтернатива" набрал чуть меньше 8%, "Наша партия" - 6,21%, "Демократия дома" - 5,62%, остальные политсилы остаются за пределами проходного барьера.При этом внутри Молдавии Патриотический блок вместе с остальными оппозиционными партиями набрали на всех 49,54%, а PAS – 44,13%, но за счет голосования за рубежом удалось натянуть партии Санду необходимое абсолютное большинство.На голосовании на двух участках в РФ победил Патриотический блок (67,44%), второе место у PAS (11,67%).Всего в молдавском парламенте 101 место, из которых правящая партия может рассчитывать минимум на 51 мандат, что означает формирование пусть и очень шаткого, но все-таки монобольшинства. Тем не менее, итоговый результат для PAS оказался хуже, чем четыре года назад, партия потеряет порядка 10 мест в парламенте.При помощи французских спецслужбПарламентским выборам предшествовало тотальное давление на оппозицию, которое организовали власти Молдавии и которое они проводят уже не первый год.Так, в августе к семи годам тюрьмы была приговорена глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, оппозиционный блок "Победа" под руководством Илона Шора не был допущен до выборов, в отношении ряда депутатов и политических активистов были возбуждены уголовные дела, широко задействовался административный ресурс, было закрыто и заблокировано множество СМИ.Параллельно с этим власти Молдавии делали все, чтобы на парламентских выборах получился нужный для них результат. На нынешних выборах, например, не было традиционных экзит-полов, заявку на проведение которых подала лишь одна компания и которую отклонил ЦИК из-за "обоснованных подозрений относительно источников финансирования" этой компании.Также из состава мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ были исключены наблюдатели из России, которых Кишинев не стал аккредитовывать. Всего от наблюдения за выборами были отстранены порядка 30 организаций и 120 экспертов.Не обошлось и без фальсификаций и других нарушений, которых наблюдатели насчитали несколько сотен. Среди них – подкуп избирателей, "карусели", организованный подвоз голосующих и т.д.В день выборов основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором рассказал, как на него еще перед президентской кампанией давили спецслужбы Франции, чтобы администрация мессенджера удалила ряд оппозиционных молдавских каналов.По первому такому списку администрация провела проверку и действительно выявила нарушения правил площадки, после чего эти каналы были удалены."Вскоре после этого команда Telegram получила второй список так называемых "проблемных" молдавских каналов. В отличие от первого, почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственное общее — они выражали политические позиции, неугодные французскому и молдавскому правительствам. Мы отказались выполнять эту просьбу", - написал Дуров.Что дальшеО многочисленных нарушениях заявляет и оппозиция. Лидер Соцпартии, экс-президент страны Игорь Додон в ночь подсчета голосов провел короткую акцию протеста возле здания ЦИК. Он призвал молдаван в полдень 29 сентября прийти к Центризбиркому, чтобы выразить свое несогласие с итогами выборов."Это были не выборы, а фарс. Грязный спектакль, срежиссированный партией "Действие и солидарность" от начала до конца, с заранее расписанными ролями и закономерным итогом. Пора признать правду: Молдова больше не демократическое государство! Режим обесценил волю народа", - прокомментировала результаты выборов экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.По мнению депутата Госдумы, председателя совета АНО "Евразия" Алены Аршиновой, партия Санду все же не может занести эти выборы себе в актив.Победа Санду и ее партии повлияет и на внешнеполитический курс страны, считает депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов."Политика режима станет авантюрнее и еще более марионеточной в отношении евроглобалистов из Лондона, Парижа, Брюсселя, Бухареста. Наибольшая опасность – это попытка втянуть Молдову в войну с Россией и ПМР. Но в последнем случае Приднестровье, что общеизвестно, одиноким не будет. Так что надеемся, что у потенциальных "наполеонов" мозгов хватит не испытывать свою судьбу", - сказал он РИА Новости.Так или иначе, в результате парламентских выборов президент Молдавии Санду получила возможность и дальше претворять в жизнь свои идеи по интеграции с Европейским союзом и встраиванием в западный мир. Для России Молдавия останется потенциальной точкой напряженности из-за Приднестровья и Украины.Нынешние выборы показали, что из-за обкатанной технологии с голосованием диаспоры, в условиях оформляющегося авторитаризма смены режима в этой стране ждать в ближайшее время не приходится. Качественно изменить расклады мог бы сухопутный коридор к Приднестровью, однако пока об этом говорить слишком рано.Пока же Молдавию ждут новые попытки напроситься в объединенную Европу и встроиться в западный проект. Для страны это будет означать дальнейшую экономическую рецессию, безработицу, деградацию и отток населения: ежегодно страну в разных направлениях покидают порядка 30-40 тыс. человек, при том, что всего в стране проживают чуть менее 2,5 млн человек.Подробнее о том, как проходило голосование - в материале издания Украина.ру "Румынские" выборы в Молдавии. Итоги 28 сентября.

