"Румынские" выборы в Молдавии. Итоги 28 сентября - 28.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250928/rumynskie-vybory-v-moldavii-itogi-28-sentyabrya-1069314293.html
"Румынские" выборы в Молдавии. Итоги 28 сентября
"Румынские" выборы в Молдавии. Итоги 28 сентября - 28.09.2025 Украина.ру
"Румынские" выборы в Молдавии. Итоги 28 сентября
Выборы в парламент в Молдавии отметились рядом нарушений, власть готовится к отмене неудобных для неё результатов выборов
2025-09-28T18:46
2025-09-28T18:47
эксклюзив
хроники
олег царев
павел дуров
игорь додон
франция
румыния
молдавия
выборы
telegram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1c/1069314165_0:1651:2048:2803_1920x0_80_0_0_65223423a17afac936c9b632b42719af.jpg.webp
На избирательных участках в Европе сообщили о нарушениях на выборах в парламент Молдавии, сообщило агентство Sputnik Молдова в своём телеграм-канале."Из Румынии, Франции, Испании и Германии приходят тревожные сообщения о нарушениях в ходе голосования. В Тыргу-Муреше наблюдателей не пустили на участок, во Франции и Испании отказали в аккредитации, в Германии представитель с утра не может попасть к урнам", — говорится в публикации.Также агентство сообщило, что в Австрии и Румынии организовали подвоз граждан Молдавии на избирательный участок. Кроме того, в соцсетях публикуют видеозаписи, на которых неизвестный якобы предложил €50 за бюллетень, отмеченный в пользу кандидата на первой строчке (PAS), и по €20 за каждого приведенного избирателя.Как писал телеграм-канал "Реальный Кишинев", в Европе урны оказались переполнены ещё утром.Кроме того, появилось видео из Румынии, где избирателей подвозили на участок для голосования в молдавских парламентских выборах на "туристическом автобусе". На вопрос, кого привезли на участок, водитель автобуса ответил, что привёз туристов.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв в своём телеграм-канале опубликовал фото из Москвы."Санду и проживающим в России молдаванам не дает голосовать: люди выстроились в огромную очередь у посольства республики в Москве. Все из-за того, что Санду проигнорировала петицию российской диаспоры о необходимости открыть дополнительные участки. В России таких открыто всего два, оба в Москве и Кишинев выделил лишь 10 тыс. бюллетеней на 250 тыс. имеющих право голоса молдаван", — подписал Царёв фото.До этого он публиковал видео из Приднестровья."На видео — пробка на мосту через Днестр между Рыбницей (ПМР) и молдавским городом Резина. Машины приднестровцев выстроились в очередь и продвигаются очень медленно из-за тщательных проверок молдавской полицией и пограничниками. Ранее сообщалось, что этот мост перекрыли в преддверии выборов, однако власти уверяли, что это не помешает процессу голосования", — отмечал Царёв в подписи под видео.Кроме того, указал эксперт, были сообщения о перекрытии движения на других переправах, например у Каменки и Сенатовки, где задержки объясняют якобы "зависшей программой" проверки автомобилей."Помимо этого молдавские власти резко сократили количество участков для голосования жителей ПМР до 12 (раньше было втрое больше) и перенесли часть адресов избирательных участков дальше от приднестровской границы", — указал Царёв.Тем временем основатель Telegram Павел Дуров сделал заявление по поводу вмешательства Франции в выборы в Молдавии."Около года назад, когда я застрял в Париже, французские спецслужбы обратились ко мне через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые телеграм-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии", — отметил Дуров.По его словам, проверив каналы, отмеченные французскими и молдавскими властями, команда Telegram выявила несколько явно нарушающих правила платформы и удалила их."Затем посредник сообщил мне, что в обмен на это сотрудничество французская разведка "расскажет обо мне хорошие вещи" судье, вынесшей постановление о моем аресте в августе прошлого года. Это было неприемлемо по нескольким причинам. Если агентство действительно обратилось к судье, это было попыткой вмешательства в судебный процесс. Если же оно этого не сделало, а лишь заявило об этом, то оно использовал моё правовое положение во Франции, чтобы влиять на политические события в Восточной Европе — аналогичная ситуация, которую мы наблюдали и в Румынии", — подчеркнул Дуров.Он также заявил, что вскоре после этого команда Telegram получила второй список так называемых "проблемных" молдавских каналов."В отличие от первого, почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственной общей чертой было то, что они озвучивали политические позиции, не устраивавшие французское и молдавское правительства. Мы отказались выполнить этот запрос", — сообщил основатель популярного мессенджера.Дуров подчеркнул, что Telegram привержен свободе слова и не будет удалять контент по политическим мотивам."Я буду продолжать разоблачать любые попытки оказать давление на Telegram с целью цензуры нашей платформы", — подытожил он.На эту публикацию обратил внимание владелец соцсети Х, бизнесмен и бывший начальник Департамента государственной эффективности США Илон Маск."Вау", — написал Маск.Тем временем президент Молдавии Майя Санду, победившая на выборах при помощи подтасовок и создания сложностей для голосования молдавской диаспоре в России и жителям Приднестровья, уже грозит отменой результатов выборов в парламент."Мы знаем, что вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе", — заявила Санду, отвечая на вопрос журналиста о якобы "российском вмешательстве" в выборы.О том, что Санду готовится к отмене неудобных для неё результатов выборов предупреждал и бывший президент Молдавии, лидер оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон. По его словам, власти Молдавии готовятся использовать "румынский сценарий": в декабре 2024 года в Румынии отменили неудобные евробюрократам результаты выборов.Додон отметил, что молдавские власти рассматривают возможность аннулирования итогов голосования после первого тура из-за обвинений во вмешательстве в избирательный процесс.Он призвал граждан Молдавии собраться 29 сентября в 12:00 у здания парламента на мирный протест в защиту результатов выборов."Сегодня у нас есть шанс поставить точку в этом вопросе. Исходя из того, что нынешние власти рассматривают возможность аннулирования выборов по румынскому сценарию, я призываю всех прийти", — заявил Додон.Пятый президент Молдавии обвинил действующие власти страны в систематическом давлении на оппозицию: угрозах, обысках, арестах и исключении ряда партий из выборов, в частности "Сердце Молдовы" и "Великая Молдова".Подробности о выборах в Молдавии — в статье Татьяны Стоянович "Подкуп, фальсификация, румынский сценарий и "российский след". В Молдавии проходят парламентские выборы".
https://ukraina.ru/20250928/stsenariy-provokatsii-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-28-sentyabrya-1069300393.html
https://ukraina.ru/20250928/na-granitsy-2022-goda-nikto-ne-rasschityvaet-glavnoe-na-utro-28-sentyabrya-1069295071.html
франция
румыния
молдавия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1c/1069314165_0:1267:2048:2803_1920x0_80_0_0_07a4a4b96be7bc6969f20f6bff722356.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, олег царев, павел дуров, игорь додон, франция, румыния, молдавия, выборы, telegram
Эксклюзив, Хроники, Олег Царев, Павел Дуров, Игорь Додон, Франция, Румыния, Молдавия, выборы, Telegram

"Румынские" выборы в Молдавии. Итоги 28 сентября

18:46 28.09.2025 (обновлено: 18:47 28.09.2025)
 
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско / Перейти в фотобанкГраждане голосуют на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов.
Граждане голосуют на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов. - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Выборы в парламент в Молдавии отметились рядом нарушений, власть готовится к отмене неудобных для неё результатов выборов
На избирательных участках в Европе сообщили о нарушениях на выборах в парламент Молдавии, сообщило агентство Sputnik Молдова в своём телеграм-канале.
"Из Румынии, Франции, Испании и Германии приходят тревожные сообщения о нарушениях в ходе голосования. В Тыргу-Муреше наблюдателей не пустили на участок, во Франции и Испании отказали в аккредитации, в Германии представитель с утра не может попасть к урнам", — говорится в публикации.
Также агентство сообщило, что в Австрии и Румынии организовали подвоз граждан Молдавии на избирательный участок. Кроме того, в соцсетях публикуют видеозаписи, на которых неизвестный якобы предложил €50 за бюллетень, отмеченный в пользу кандидата на первой строчке (PAS), и по €20 за каждого приведенного избирателя.
Как писал телеграм-канал "Реальный Кишинев", в Европе урны оказались переполнены ещё утром.
Кроме того, появилось видео из Румынии, где избирателей подвозили на участок для голосования в молдавских парламентских выборах на "туристическом автобусе". На вопрос, кого привезли на участок, водитель автобуса ответил, что привёз туристов.
Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв в своём телеграм-канале опубликовал фото из Москвы.
"Санду и проживающим в России молдаванам не дает голосовать: люди выстроились в огромную очередь у посольства республики в Москве. Все из-за того, что Санду проигнорировала петицию российской диаспоры о необходимости открыть дополнительные участки. В России таких открыто всего два, оба в Москве и Кишинев выделил лишь 10 тыс. бюллетеней на 250 тыс. имеющих право голоса молдаван", — подписал Царёв фото.
- РИА Новости, 1920, 28.09.2025
13:10
Сценарий провокации, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 сентябряСенатор Алексей Пушков сообщил о провокации Украины, которая обсуждается в венгерских СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
До этого он публиковал видео из Приднестровья.
"На видео — пробка на мосту через Днестр между Рыбницей (ПМР) и молдавским городом Резина. Машины приднестровцев выстроились в очередь и продвигаются очень медленно из-за тщательных проверок молдавской полицией и пограничниками. Ранее сообщалось, что этот мост перекрыли в преддверии выборов, однако власти уверяли, что это не помешает процессу голосования", — отмечал Царёв в подписи под видео.
Кроме того, указал эксперт, были сообщения о перекрытии движения на других переправах, например у Каменки и Сенатовки, где задержки объясняют якобы "зависшей программой" проверки автомобилей.
"Помимо этого молдавские власти резко сократили количество участков для голосования жителей ПМР до 12 (раньше было втрое больше) и перенесли часть адресов избирательных участков дальше от приднестровской границы", — указал Царёв.
Тем временем основатель Telegram Павел Дуров сделал заявление по поводу вмешательства Франции в выборы в Молдавии.
"Около года назад, когда я застрял в Париже, французские спецслужбы обратились ко мне через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые телеграм-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии", — отметил Дуров.
По его словам, проверив каналы, отмеченные французскими и молдавскими властями, команда Telegram выявила несколько явно нарушающих правила платформы и удалила их.
"Затем посредник сообщил мне, что в обмен на это сотрудничество французская разведка "расскажет обо мне хорошие вещи" судье, вынесшей постановление о моем аресте в августе прошлого года. Это было неприемлемо по нескольким причинам. Если агентство действительно обратилось к судье, это было попыткой вмешательства в судебный процесс. Если же оно этого не сделало, а лишь заявило об этом, то оно использовал моё правовое положение во Франции, чтобы влиять на политические события в Восточной Европе — аналогичная ситуация, которую мы наблюдали и в Румынии", — подчеркнул Дуров.
Он также заявил, что вскоре после этого команда Telegram получила второй список так называемых "проблемных" молдавских каналов.
"В отличие от первого, почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственной общей чертой было то, что они озвучивали политические позиции, не устраивавшие французское и молдавское правительства. Мы отказались выполнить этот запрос", — сообщил основатель популярного мессенджера.
- РИА Новости, 1920, 28.09.2025
09:58
"На границы 2022 года никто не рассчитывает". Главное на утро 28 сентябряМинистр иностранных дел России Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН
Дуров подчеркнул, что Telegram привержен свободе слова и не будет удалять контент по политическим мотивам.
"Я буду продолжать разоблачать любые попытки оказать давление на Telegram с целью цензуры нашей платформы", — подытожил он.
На эту публикацию обратил внимание владелец соцсети Х, бизнесмен и бывший начальник Департамента государственной эффективности США Илон Маск.
"Вау", — написал Маск.
Тем временем президент Молдавии Майя Санду, победившая на выборах при помощи подтасовок и создания сложностей для голосования молдавской диаспоре в России и жителям Приднестровья, уже грозит отменой результатов выборов в парламент.
"Мы знаем, что вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе", — заявила Санду, отвечая на вопрос журналиста о якобы "российском вмешательстве" в выборы.
О том, что Санду готовится к отмене неудобных для неё результатов выборов предупреждал и бывший президент Молдавии, лидер оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон. По его словам, власти Молдавии готовятся использовать "румынский сценарий": в декабре 2024 года в Румынии отменили неудобные евробюрократам результаты выборов.
Додон отметил, что молдавские власти рассматривают возможность аннулирования итогов голосования после первого тура из-за обвинений во вмешательстве в избирательный процесс.
Он призвал граждан Молдавии собраться 29 сентября в 12:00 у здания парламента на мирный протест в защиту результатов выборов.
"Сегодня у нас есть шанс поставить точку в этом вопросе. Исходя из того, что нынешние власти рассматривают возможность аннулирования выборов по румынскому сценарию, я призываю всех прийти", — заявил Додон.
Пятый президент Молдавии обвинил действующие власти страны в систематическом давлении на оппозицию: угрозах, обысках, арестах и исключении ряда партий из выборов, в частности "Сердце Молдовы" и "Великая Молдова".
Подробности о выборах в Молдавии — в статье Татьяны Стоянович "Подкуп, фальсификация, румынский сценарий и "российский след". В Молдавии проходят парламентские выборы".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиОлег ЦаревПавел ДуровИгорь ДодонФранцияРумынияМолдавиявыборыTelegram
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:53Мобилизацию и военное положение на Украине никто отменять не будет - нардеп Костенко
18:46"Румынские" выборы в Молдавии. Итоги 28 сентября
18:35Зеленский объявил о "мега сделке" с Трампом по закупкам оружия у США - Politico
18:23Вэнс обвинил Россию в отказе переговоров по Украине
18:11Мошеннические колл-центры из Киева годами воровали деньги у граждан Турции
18:00ВС РФ продвинулись в ряде областей Украины. Сводка за день 28 сентября
17:59"То не дроны, то звёзды зажглись": как фестиваль "Звёзды над Донбассом" вернулся в Донецк
17:45Украинские власти предлагают гражданским в Купянске покидать город пешком
17:38Украинский журналист Казарин умоляет украинцев не расслабляться и воевать
17:29Держали позицию семь дней: как штурмовики из "Сомали" воюют с боевиками ВСУ. Эксклюзив Украина.ру
17:02Ядерный русофоб с суицидальными наклонностями. Пять лиц министра обороны Эстонии Ханно Певкура
16:58Подкуп, фальсификация, румынский сценарий и "российский след". В Молдавии проходят парламентские выборы
16:46Церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном прошла в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте
16:36Как врут об Украине в США и на кого похожи люди в России — американец Хауэр, которого спасла Москва
16:21Над датскими военными базами уже вторую ночь подряд летают неизвестные дроны — The Guardian
16:07Российские студенты поступают на машиностроительные специальности в ЛГУ им. Даля
16:00"Внимание, цунами!". Юнгвальд-Хилькевич как спаситель Одесской киностудии (от цунами)
15:45Мужчина переехал двух сотрудников ТЦК во время проверки документов
15:23Избирателям из Приднестровья отрезали путь на голосование. Новости к этому часу
14:25ВСУ начали массированный обстрел Запорожской области
Лента новостейМолния