"Румынские" выборы в Молдавии. Итоги 28 сентября

Выборы в парламент в Молдавии отметились рядом нарушений, власть готовится к отмене неудобных для неё результатов выборов

На избирательных участках в Европе сообщили о нарушениях на выборах в парламент Молдавии, сообщило агентство Sputnik Молдова в своём телеграм-канале."Из Румынии, Франции, Испании и Германии приходят тревожные сообщения о нарушениях в ходе голосования. В Тыргу-Муреше наблюдателей не пустили на участок, во Франции и Испании отказали в аккредитации, в Германии представитель с утра не может попасть к урнам", — говорится в публикации.Также агентство сообщило, что в Австрии и Румынии организовали подвоз граждан Молдавии на избирательный участок. Кроме того, в соцсетях публикуют видеозаписи, на которых неизвестный якобы предложил €50 за бюллетень, отмеченный в пользу кандидата на первой строчке (PAS), и по €20 за каждого приведенного избирателя.Как писал телеграм-канал "Реальный Кишинев", в Европе урны оказались переполнены ещё утром.Кроме того, появилось видео из Румынии, где избирателей подвозили на участок для голосования в молдавских парламентских выборах на "туристическом автобусе". На вопрос, кого привезли на участок, водитель автобуса ответил, что привёз туристов.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв в своём телеграм-канале опубликовал фото из Москвы."Санду и проживающим в России молдаванам не дает голосовать: люди выстроились в огромную очередь у посольства республики в Москве. Все из-за того, что Санду проигнорировала петицию российской диаспоры о необходимости открыть дополнительные участки. В России таких открыто всего два, оба в Москве и Кишинев выделил лишь 10 тыс. бюллетеней на 250 тыс. имеющих право голоса молдаван", — подписал Царёв фото.До этого он публиковал видео из Приднестровья."На видео — пробка на мосту через Днестр между Рыбницей (ПМР) и молдавским городом Резина. Машины приднестровцев выстроились в очередь и продвигаются очень медленно из-за тщательных проверок молдавской полицией и пограничниками. Ранее сообщалось, что этот мост перекрыли в преддверии выборов, однако власти уверяли, что это не помешает процессу голосования", — отмечал Царёв в подписи под видео.Кроме того, указал эксперт, были сообщения о перекрытии движения на других переправах, например у Каменки и Сенатовки, где задержки объясняют якобы "зависшей программой" проверки автомобилей."Помимо этого молдавские власти резко сократили количество участков для голосования жителей ПМР до 12 (раньше было втрое больше) и перенесли часть адресов избирательных участков дальше от приднестровской границы", — указал Царёв.Тем временем основатель Telegram Павел Дуров сделал заявление по поводу вмешательства Франции в выборы в Молдавии."Около года назад, когда я застрял в Париже, французские спецслужбы обратились ко мне через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые телеграм-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии", — отметил Дуров.По его словам, проверив каналы, отмеченные французскими и молдавскими властями, команда Telegram выявила несколько явно нарушающих правила платформы и удалила их."Затем посредник сообщил мне, что в обмен на это сотрудничество французская разведка "расскажет обо мне хорошие вещи" судье, вынесшей постановление о моем аресте в августе прошлого года. Это было неприемлемо по нескольким причинам. Если агентство действительно обратилось к судье, это было попыткой вмешательства в судебный процесс. Если же оно этого не сделало, а лишь заявило об этом, то оно использовал моё правовое положение во Франции, чтобы влиять на политические события в Восточной Европе — аналогичная ситуация, которую мы наблюдали и в Румынии", — подчеркнул Дуров.Он также заявил, что вскоре после этого команда Telegram получила второй список так называемых "проблемных" молдавских каналов."В отличие от первого, почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственной общей чертой было то, что они озвучивали политические позиции, не устраивавшие французское и молдавское правительства. Мы отказались выполнить этот запрос", — сообщил основатель популярного мессенджера.Дуров подчеркнул, что Telegram привержен свободе слова и не будет удалять контент по политическим мотивам."Я буду продолжать разоблачать любые попытки оказать давление на Telegram с целью цензуры нашей платформы", — подытожил он.На эту публикацию обратил внимание владелец соцсети Х, бизнесмен и бывший начальник Департамента государственной эффективности США Илон Маск."Вау", — написал Маск.Тем временем президент Молдавии Майя Санду, победившая на выборах при помощи подтасовок и создания сложностей для голосования молдавской диаспоре в России и жителям Приднестровья, уже грозит отменой результатов выборов в парламент."Мы знаем, что вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе", — заявила Санду, отвечая на вопрос журналиста о якобы "российском вмешательстве" в выборы.О том, что Санду готовится к отмене неудобных для неё результатов выборов предупреждал и бывший президент Молдавии, лидер оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон. По его словам, власти Молдавии готовятся использовать "румынский сценарий": в декабре 2024 года в Румынии отменили неудобные евробюрократам результаты выборов.Додон отметил, что молдавские власти рассматривают возможность аннулирования итогов голосования после первого тура из-за обвинений во вмешательстве в избирательный процесс.Он призвал граждан Молдавии собраться 29 сентября в 12:00 у здания парламента на мирный протест в защиту результатов выборов."Сегодня у нас есть шанс поставить точку в этом вопросе. Исходя из того, что нынешние власти рассматривают возможность аннулирования выборов по румынскому сценарию, я призываю всех прийти", — заявил Додон.Пятый президент Молдавии обвинил действующие власти страны в систематическом давлении на оппозицию: угрозах, обысках, арестах и исключении ряда партий из выборов, в частности "Сердце Молдовы" и "Великая Молдова".Подробности о выборах в Молдавии — в статье Татьяны Стоянович "Подкуп, фальсификация, румынский сценарий и "российский след". В Молдавии проходят парламентские выборы".

