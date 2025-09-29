https://ukraina.ru/20250929/razoblachenie-khoreografii-strakha-poka-evropa-ischet-vraga-zelenskiy-provotsiruet-italiyu-1069351893.html

Разоблачение "хореографии страха". Пока Европа ищет врага, Зеленский провоцирует Италию

Разоблачение "хореографии страха". Пока Европа ищет врага, Зеленский провоцирует Италию - 29.09.2025 Украина.ру

Разоблачение "хореографии страха". Пока Европа ищет врага, Зеленский провоцирует Италию

Власти ЕС и НАТО обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства Польши и других стран. Россия считает эти инциденты провокациями для эскалации конфликта на Украине. Итальянские политические силы разрозненны, и этим воспользовался Зеленский

2025-09-29T16:59

2025-09-29T16:59

2025-09-29T17:01

эксклюзив

россия

италия

европа

владимир зеленский

джорджи мелони

сильвио берлускони

ес

мид

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/16/1043843855_0:87:1041:673_1920x0_80_0_0_195481a6e27057da4b047e12a9c4b566.jpg

Власти ЕС и НАТО нагнетают истерику вокруг внезапного обнаружения беспилотников в небе над Европой. Представители 46 государств подписались под заявлением о причастности России к нарушению в ночь на 10 сентября воздушного пространства Польши. Позже о таинственных дронах заговорили в ряде других стран - Дании, Румынии, Норвегии.Ситуация используется для того, чтобы материализовать мифическую "восточную угрозу", как это уже было в мировой истории и ни к чему хорошему не привело. В России заявляют о преднамеренных провокациях для эскалации украинского конфликта за пределы зоны СВО. Близкой точки зрения придерживаются некоторые европейские политические силы, но они разрозненны.Итальянские правыеУспокаивающий европейцев политический маневр совершил глава МИД Италии Антонио Таяни, лидер правоцентристской партии "Вперед, Италия". Накануне в Телезе-Терме состоялся общенациональный партийный съезд, на котором Таяни провозгласил намерение сделать "Вперед, Италию" партией среднего класса. Он поддержал новый Манифест свободы, который объединяет "либеральные, христианские, проевропейские и атлантические ценности". Пользуясь тем, что мероприятие было публичным, у Таяни попросили прокомментировать некоторые международные события, в том числе и ажиотаж вокруг беспилотников в небе Европы.Россия не собирается нападать на Италию, заявил Таяни. Он рассказал, что обсуждал эту тему с министром обороны Гвидо Кросетто, и ничего тревожного для Италии они оба не обнаружили."Не стоит драматизировать", - заявил Таяни. - "В любом случае, наша противовоздушная оборона остается бдительной и внимательной. Эффективность итальянских ВВС остается высокой, как на земле, так и в воздухе, поэтому итальянцы могут быть спокойны".Вопрос к Таяни появился не из воздуха. Отвечать министра, хоть и в качестве лидера политической партии, вынудил Владимир Зеленский. 27 сентября, в самый разгар съезда "Вперед, Италия", он обвинил Россию в "проверке способности Европы защитить себя", и что, дескать, Москва рассчитывает, что напуганные дронами европейцы сократят помощь Украине."В Польшу летело 92 дрона. Мы все сбили над территорией Украины. Девятнадцать долетело до них. Но мы видим направление и, как говорится, хореографию этого полета. Еще может быть Италия", - заявил он.И почему же Италия? В состав коалиционного правительства Италии входят три правые партии, две из которых ("Вперед, Италия" и "Лига Севера") многие годы евросоюзники укоряли за связи с Москвой. Причем переговоры, действительно, проходили, но касались торгово-экономического сотрудничества.Заподозрить современную "Вперед, Италию" в идеологической близости с Россией трудно. Манифест свободы, который пересказывал на съезде Таяни, содержит чуждые российскому обществу вещи. Например, обновленная и встающая с колен "партия Берлускони", как ее иначе называют, выступает за объединение традиционных семейных ценностей с новыми формами гражданского существования, "вне зависимости от сексуальной ориентации"."Мы не должны никого дискриминировать, каждый человек должен быть уважаем и защищен. Гарантия прав в гражданских союзах не означает идти против семьи. Семья состоит из отца, матери и детей, но мы также должны уважать тех, кто делает другой выбор, иначе мы не были бы великой либеральной силой", - заявил Таяни.И Манифест написал, с одной стороны, один из самых доверенных лиц Сильвио Берлускони, а с другой - замглавы итальянской делегации в парламентской ассамблее НАТО Адреа Орсини. Новый основополагающий документ нужен партии для того, чтобы выгодно отделить ее от "Братьев Италии" и "Лиги Севера", а также привлечь избирателей, разочарованных в левоцентристских силах. А 2025-2027 годы - период непрерывной избирательной кампании перед региональными выборами, а затем парламента и президента. Очевидно, у партии большие планы, амбиции и ожидания.И тут Зеленский. Будто бы случайным заявлением он ткнул пальцем в самую точку. В Штатах бы его непременно обвинили во вмешательстве во внутренние дела, но здесь суть настолько замаскирована украинским кризисом, что ее сразу и не увидишь. Вряд ли он, как украинский номинальный президент, действовал без подсказки. Вероятно, ящик Пандоры открыт, и теперь украинский фактор будут использовать для мобилизации как против внешнего врага, так и внутреннего. Украине то с этого вряд ли что-то перепадет.Итальянские левыеКиев и его союзники провоцируют Европу якобы российскими дронами для того, чтобы погрузить континент в атмосферу страха. Положение ВСУ в зоне спецоперации ухудшается под натиском российского наступления, и на этом фоне Зеленский, вероятно, проводит новую информационно-психологическую кампанию. Об этом пишет итальянский журналист Франческо Фустанео.Фустанео обыграл "хореографию полета" Зеленского и превратил ее в "хореографию страха, умело эксплуатируемую украинским лидером и его союзниками для возобновления европейской поддержки"."Киев просит Запад неразрывно связать свою безопасность с безопасностью Украины. Если беспилотник над Польшей или самолёт над Эстонией представляют угрозу для всех, то реальная линия фронта — это уже не Донбасс, а восточные границы НАТО. Это смелая, возможно, отчаянная стратегия — превратить трагическую военную ситуацию в политическую победу, превратив страх Европы в последнее и лучшее оружие в руках президента, который видит, что время на исходе", - пишет он в статье для AntiDiplomatico.Фустанео публикует статьи в прокоммунистических итальянских изданиях. Например, в газете Contropiano, связывающей себя с Rete dei Comunisti ("Сеть коммунистов"). Эта организация известна, в том числе, выступлениями против милитаризации Евросоюза.Сразу после объявления, 24 февраля 2022 года СВО, "Сеть коммунистов" выступила против того, чтобы Италию "втянули в возможную войну НАТО" и навязали санкции, которые ударили бы больше по рабочему классу, чем по России. В 2023 году активисты провели акцию в портовом городе Ливорно против отправки оружия на Украину. В 2025 году - вместе с профсоюзом Unione Sindacale di Base - организовали общенациональную забастовку в Италии в поддержку Палестины и против правительства Джорджи Мелони (партия "Братья Италии").Публикуется Фустанео и в издании Marx21, которым руководит журналист Марко Пондрелли, автор книги "Украина между Россией и НАТО" (2023).Сам Пондрелли тоже высказался насчет беспилотной истерики Запада. По его словам, реакция европейских политиков опирается на сфабрикованную ложь, к которой он относит "мнимые атаки на Польшу или фиктивное вмешательство в полет самолета с Урсулой фон дер Ляйен"."Эти новости создают в общественном мнении атмосферу русофобии, благоприятствующую перевооружению", - пишет он в статье на Marx21.По версии Пондрелли, США мало заинтересованы в украинском конфликте, и для Вашингтона Киев - та самая проблема, которую можно переложить на Европу. Причем страны ЕС, в основном, охвачены политическими и экономическими кризисами, и единственным связующим для них звеном является война. Как только Россия добьется стратегических целей, считает журналист, Европейский союз в сегодняшнем виде прекратит существование.Однако если бы Италия была по-настоящему суверенной, предполагает Пондрелли, она приняла бы участие в строительстве нового мирового порядка с Россией и Китаем. А пока что официальная позиция Рима хорошо описывается одним лишь заголовком "Парад против Запада" (газета La Repubblica) в статье о военном параде в Китае. Если это действительно так, то Италию ждет упадок, считает Пондрелли.Таким образом, несмотря на близкие позиции итальянских и левых, и правых, они все же остаются разрозненными. Страну ожидают череда избирательных кампаний и выборы, в которые уже косвенно вмешался какой-то подлый дядька с Украины, которому вечно не хватает денег - пожалуй, вот так его и воспринимают итальянские политики. Что последует за этим вмешательством - или резкие шаги, или продолжение антироссийской информационной кампании - увидим уже скоро.

https://ukraina.ru/20250904/otstuplenie-koalitsii-italiya-vsled-za-polshey-otkazyvaetsya-ot-voennogo-prisutstviya-na-ukraine-1068169919.html

россия

италия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

эксклюзив, россия, италия, европа, владимир зеленский, джорджи мелони, сильвио берлускони, ес, мид, нато