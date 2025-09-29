https://ukraina.ru/20250929/dramaturg-ponevole-kak-politseyskogo-karpenko-karogo-razzhalovali-za-frondu-1069331456.html

Драматург поневоле: как полицейского Карпенко-Карого разжаловали за фронду

Драматург поневоле: как полицейского Карпенко-Карого разжаловали за фронду - 29.09.2025 Украина.ру

Драматург поневоле: как полицейского Карпенко-Карого разжаловали за фронду

29 сентября 1845 года в селе Арсеневка, Бобринецкого уезда, Херсонской губернии родился человек, которого больше знают по псевдониму Карпенко-Карый. Вполне может быть, что, если бы не сложносоставная фамилия, укронацисты назвали бы Кировоград не в честь его друга Марка Кропивницкого, а его именем

2025-09-29T16:00

2025-09-29T16:00

2025-09-29T16:00

история

история

история украины

елисаветград

российская империя

театр

драматург

пьеса

актер

спектакли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069329487_0:64:624:415_1920x0_80_0_0_ae6bc20a56b927de4c4e3bfb252f580b.jpg

Иван Карпович Тобилевич родился в семье Карпа Адамовича Тобилевича, потомка обедневшего шляхетского рода. Когда Правобережье вошло в состав Российской империи, Тобилевичам не подтвердили принадлежность к дворянскому сословию. Всю первую половину XIX века они боролись за это право. После польского восстания 1863 года рассмотрение дел о возвращении польских мещан в дворянское сословие вообще прекратилось.Ближе к концу века прошение всё-таки рассмотрели, но тут выяснилось, что происходивший из ныне черкасского села Тубольцы (укр. Тубільці) род Тубиливичей герба Трживдар в какой-то момент своей истории сменил букву "у" в своей фамилии на "о". В результате из-за сомнений, что Тубилевичи времён восстания Богдана Хмельницкого и Тобилевичи XIX века – это один и тот же род, в дворянских правах его не восстановили. Старший сын Карпа Адамовича – Иван, будущий Карпенко-Карый – впоследствии изобразил потуги по получению дворянства на примере героя одной из своих самых известных комедийных пьес "Мартын Боруля".Старший Тобилевич не был таким тупым и закомплексованным, как главный герой в пьесе его старшего сына. Это был человек, отличавшийся природной малороссийской сметкой, не просто так же он работал управляющим помещичьих имений, и таким… малороссийским чувством юмора, который чем дальше, тем реже встретишь в современных украинцах.Мать Ивана Карповича, Евдокию Зиновьевну Садовскую, уроженку села Саксагань, отец его выкупил из крепостных. Она подарила мужу шестерых детей, и всем им старший Тобилевич обеспечил хорошее по тем временам образование, хоть и проходил всю жизнь в одной и той же старой шапке. Четверо детей Ивана Карповича можно с полной уверенностью назвать основоположниками украинского театра, достаточно назвать их псевдонимы: помимо Карпенко-Карого, это Николай Садовский (основатель первого украинского стационарного театра), Пётр Саксаганский (выдающийся украинский театральный режиссёр, драматург и педагог) и сестра Мария Садовская-Барилотти (выдающаяся оперная певица и актриса).Любовь к театру детям привила их мать, которая наизусть знала пьесу Петра Котляревского "Наталка-Полтавка", умела очень интересно показывать отдельные роли и отражать разных действующих лиц и вообще была пламенной любительницей народного театра. С её подачи знали наизусть эту пьесу и все её дети, и ставили её в семейном театре.Иван учился в Бобринецком уездной школе, играл там в различных спектаклях в кружке, который организовали актёры Соболевы (брат и сестра). Там он в 1864 году познакомился со своим другом Марком Кропивницким. Позже в этом же кружке потом занимался младший его брат Панас Саксаганский.Закончив в 1859 году Бобринецкое уездное училище, в 14-летнем возрасте Иван Тобилевич стал работать писарем станового пристава в городке Малая Виска. В 19 лет он перешёл на работу в уездный суд, но проработал там меньше года – в 1865 году центр уезда перенесли из Бобринца в Елисаветград. Там он вскоре занял должность столоначальника уездного полицейского управления. Сослуживцы и обыватели прозвали его "странным полицейским", так как он не бранился нецензурно и совсем не брал взяток. При этом служба совершенно не заслонила у Ивана Тобилевича привитую матерью страсть к театру. Наоборот, она определила всю его дальнейшую жизнь. Тобилевич создал в Елисаветграде кружок любительских театральных постановок. Вокруг него собрался целый круг украинских просветителей и вольнодумцев.Играть в спектаклях своего кружка в 1868 году Иван Карпович предложил местной жительнице 16-летней Надежде Карловне Тарковской, и уже через год, вопреки отсутствию согласия родителей, она вышла за него замуж. Вместе с ней со временем в кружок стал ходить и её младший брат Александр Карлович Тарковский – будущий отец советского поэта Арсения Тарковского и дедушка культового режиссёра отечественных кинематографистов Андрея Тарковского.Также Иван Тобилевич писал литературно-критические статьи и помимо официального театрального кружка организовал подпольный кружок местных народовольцев. Особо ничего криминального его члены не делали: вместе читали вслух и обсуждали произведения Салтыкова-Щедрина и петербургский журнал либералов того времени "Отечественные записки", переводили на малороссийский язык различные рассказы либерального толка, критикующие царившие в империи порядки. В 1878 году в Елисаветград переехал врач Осип Иванович Михалевич, который стал вторым вдохновителем и организатором кружка. Собираться стали не только у четы Тобилевичей, но и у него.Иван Карпович к тому времени, благодаря отцу, сильно улучшил свои жилищные условия. В 1872 году Карп Адамович, поднакопив деньжат, купил в Елисаветграде у вдовы священнослужителя Якова Курлова флигель с большим садом, площадью 11 гектаров и пруд. Рядом с отцовским домом Иван Карпович построил более просторный дом для своей семьи. Комнат требовалось много – Надежда Тарковская родила своему мужу семерых детей. И хоть старший Виссарион умер вскоре после рождения, а Николай и Екатерина – в детстве, оставались ещё четверо. Кроме того вскоре у Надежды Тарковской скончались родители, и вместе с Тобилевичами стал жить её младший брат Александр.Иван Карпович в честь своей жены называл усадьбу – хутор "Надежда". Семья пыталась вести на нём сельское хозяйство, но этому делу нужно было отдаваться полностью, а к этому Тобилевичи не были готовы.Зато у Ивана Карповича хорошо складывалась карьера. Он за свою беспорочную службу был награждён орденом Св. Станислава III степени. Если бы ему дали орден I степени, он бы получил личное дворянство – хоть бы частично сбылась мечта его отца. Но тут в жизни Ивана Карповича белую "полосу" сменила чёрная.В 1879 году скончалась мать, которой он был обязан любовью к театру, Евдокия Зиновьевна. Через два года по Елисаветграду прокатилась волна еврейских погромов, многие еврейские семьи укрылись на территории усадьбы Тобилевичей – вместе с детьми и скарбом прятались на чердаке дома. Летом того же года Надежда Тарковская повезла в Одессу лечить их дочку Галю, но простудилась, простуда перешла в туберкулёз лёгких, и в мае 1882 года она скончалась. В том же году от последствий солнечного удара умерла их 10-летняя дочь Галя.От свалившихся на него бед Иван Карпович спасался театром. Этому помог переезд осенью 1882 года в Елисаветград старого друга Марка Кропивницкого. За год до этого в Российской империи разрешили ставить на сценах театров пьесы на малороссийском языке, что было запрещено с 1876 года Эмским указом. Крапивницкий создал в Елисаветграде "Товарищество актёров", в котором с самого начала стал играть брат Тобилевича Николай под псевдонимом Садовский (по фамилии матери).До этого он добровольцем воевала в Русско-турецкой войне 1877-78 годов, прошёл через всё её крупнейшие битвы. Какое-то время связь с ним прервалась, и семья была уверена, что он погиб. Но он выжил, и даже был награждён Георгиевским крестом с представлением к офицерскому чину. Однако Николай этой возможностью не воспользовался, вернулся в Елисаветград и стал играть в театрах.Вскоре у Кропивницкого собрались в труппе все четверо театральных отпрысков старшего Тобилевича: Иван, Николай, Панас и Мария. Однако в 1883 году Ивана Карповича вдобавок ко всем его бедам выгнали со службы.К нему там давно относились настороженно из-за его любви к малороссийской культуре, что не поощрялось. А он к тому же в 1880 году вместе с женой и её братом Александром Торковским участвовал в кампании по подписанию коллективных писем российскому ученому историку лингвисту (и двоюродному брату Чернышевского) Александру Пыпину и историку Николаю Костомарову о праве на существование украинского языка. В 1883 году Иван Карпович принял у себя в доме Александра и Софию Русовых. Последняя находилась под гласным надзором полиции и не имела права менять место жительства – Одессу, а он выписал ей паспорт. Это была последняя капля, которая переполнила чашу начальственного терпения.Вдобавок к отставке, когда Иван Карпович осенью 1883 года отправился с труппой театра Кропивницкого на гастроли в Новочеркасск, его нагнал приказ на 3-летнюю ссылку в этот город. Но он-то поехал не просто так – в свои 38 лет влюбился в 23-летнюю хористку и актрису Софию Витальевну Дитковскую, и вдобавок ко своим трём детям удочерил её ребёнка. Пришлось Тобилевичу зарабатывать на жизнь сначала кузнецом, а потом открыть переплётную мастерскую. Тогда же он впервые по совету друга-народовольца врача Михалевича попробовал писать. Результатом первой пробы пера стал рассказ "Новобранец"… и Тобилевич вошёл во вкус.В том же году он пишет драму "Чабан" ("Бурлака"). В последующие годы ссылки появляются его первые комедийные пьесы: "Бондарівна", "Хто винен?", "Розумний і дурень", "Наймичка", "Безталанна", "Мартин Боруля". Первые три публикуются в Харькове сборником под псевдонимом автора Карпенко-Карый (Карпенко – по отцу, Карый – по имени любимого литературного персонажа Гната Карого из пьесы Тараса Шевченко "Назар Стодоля").Вернувшись в 1887 году в Елисаветград Карпенко-Карый поселяется с семьёй на купленном отцом хуторе "Надежда". Он мечтает превратить его в "оазис в степи", что ему удаётся. На сегодня это один из самых живописных уголков Кировограда является государственным заповедником-музеем.В следующем году Карпенко-Карый стал играть в трупе брата Николая Садовского, но затем в 1890 году они создали с его младшим братом Панасом Саксаганским "Товарищество российско-малороссийских артистов", для которого Иван писал пьесы, а Панас их ставил.В 1898 году к братьям со своей труппой присоединился и Николай, а в 1900 году – Кропивницкий со своим ансамблем. Однако в 1905 году эта "труппа корифеев" распалась, и Карпенко-Карый и его младший брат Панас Саксаганский вновь вернулись к формату "Товарищества российско-малороссийских артистов". Но тут в следующем году старый друг Ивана Карповича – доктор Михалевич – диагностировал у него рак селезёнки. Тот поехал лечиться в Берлин, и уже оттуда живым не вернулся – скончался 16 сентября 1907 года.Имя Карпенко-Карого стало особенно популярным на Украине в советское время, когда его творчество внесли в школьную программу, а 18 пьес повсеместно ставили в театрах. Пять из них экранизировали. Именем Карпенко-Карого назван Киевский национальный университет театра, кино и телевидения, выпускающий в основном дипломированных "патриотов" (изредка они, впрочем, умеют в театр, кино и телевидение).

https://ukraina.ru/20250909/1024904660.html

https://ukraina.ru/20240625/1031714058.html

https://ukraina.ru/20240527/1055295366.html

https://ukraina.ru/20200522/1027588304.html

елисаветград

российская империя

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история украины, елисаветград, российская империя, театр, драматург, пьеса, актер, спектакли, культура, украинский язык, литература, xix век