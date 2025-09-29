"Делается это беспардонно": Киселев объяснил, почему в Европе торгуют страхом перед РФ
15:52 29.09.2025 (обновлено: 15:53 29.09.2025)
Страны Европы "торгуют страхом" перед Россией, зарабатывая на этом. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
Торговцы страхом
О том, что Великобритания, Германия и Франция "катятся со своими экономиками к черту", мы уже говорили не раз, отметил Киселев.
"Там – мрак в конце тоннеля. Да и политически эти страны нестабильны, ведь уровень поддержки их лидеров в обществе ниже плинтуса – где-то в районе 15-20%. А это всегда массовые уличные протесты, сопровождаемыми битвами с полицией и общественная депрессия", - сказал он.
В программе рассказали об опросе из Британии от авторитетного социологического центра YouGov: если бы парламентские выборы там прошли сейчас, то сенсационный результат показала бы партия Найджела Фараджа "Реформируй Соединенное Королевство" – 311 мест.
"Такого не было еще никогда, традиционная двухпартийная система, где вечно меняют друг друга консерваторы и лейбористы, посрамлена, да еще как. У лейбористов во главе с действующим премьером Киром Стармером в два с лишним раза меньше – 144 места, а у консерваторов – позорное и немыслимое четвертое место при жалких 45 голосах", - прокомментировал Киселев.
По его словам, Найджел Фарадж – "enfant terrible британской политики, эпатажный, склонный к резким разворотам, конечно же, правый, которого часто называют популистом".
"Традиционные партии боятся его, как чумного, никогда не принимали всерьез и вот на тебе... Теперь приходится смотреть на него – Найджела Фараджа – снизу вверх. Его сегодняшний потенциал по свежим опросам – аж 311 мест в парламенте, до большинства в 326 мест – совсем чуть-чуть. Вот это будет номер…", - отметил ведущий.
А в Германии тоже поворот и прям трагичный, продолжил он. Там тоже крайне непопулярный канцлер Фридрих Мерц объявил "перепуганным" немцам, что те уже не живут в условиях мира. А тогда где?
Соответствующее заявление немецкий лидер сделал на экологической конференции в Берлине, где предположил, что половина ее участников хотя бы раз подвергался взлому компьютерных сетей.
"Вообще, пока продажи немецких товаров постоянно падают, например, автомобилей, в Германии принялись торговать страхом. Страх перед Россией неплохо идет, его продажи позволяют увеличивать военные заказы, да и строительство подземных бункеров тоже пошло в рост", - отметил Киселев.
По его словам, заявление Мерца – это тоже "торговля страхом" перед РФ.
"Делается это беспардонно. Обвинения России, как правило, бездоказательны. Но продажи страха все равно растут по своим законам", - прокомментировал ведущий.
Из Польши тем временем мелькнул здоровый проблеск, добавил он. В Сейм Польши от имени президента внесут законопроект о преследовании "бандеровской идеологии". Об этом агентству РАР сообщил глава президентской канцелярии Збигнев Богутский. По его словам, бандеровщина и ложь о Волынской резне будут преследоваться в Польше в уголовном порядке.
"Любопытный прецедент для Европы. Давно пора", - полагает Киселев.
Почему повышают НДС
На прошлой неделе Министерство финансов внесло в правительство поправки в бюджет текущего года, законопроекты о бюджете на 2026 год и плановый период до 2028 года. При этом обращают на себя внимание и предлагаемые поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы, отметил Киселев.
"Сразу нужно оговориться, что все социальные обязательства государство исполняет и будет исполнять, а где-то – например, в интересах численного роста населения и качества жизни – выделяются и значительные дополнительные средства. Однако, и это сразу же заметили все, Минфин предлагает повысить ставку налога на добавленную стоимость – НДС – с 20% до 22%. При том, что НДС – самый легко собираемый налог, мы понимаем, что бюджет за счет этих дополнительных процентов получает значительные дополнительные средства. Куда они пойдут?" - сказал он.
А это никто и не скрывает – на укрепление обороны и безопасности, добавил Киселев.
07:00Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономикуСейчас в России идет дискуссия по поводу того, занимать Украину полностью, потому что если оставить от нее кусок, то все равно этот кусок обязательно вернется на войну через некоторое время, или не занимать ее полностью, потому что восстановление слишком дорого стоит, а восстанавливать все равно придется. Оба варианта имеют аргументы за и против.
"Мы живем в военное время. Война, которая нам навязана Западом, – вынужденная. С нашей стороны это война за мир на справедливых условиях. Ее надо выигрывать, а без военного бюджета тогда уж и не обойтись. Бюджет не берется из воздуха. Бюджет военного времени может быть лишь солидарным, когда каждый гражданин воюющей страны имеет возможность внести свой персональный вклад в безопасность и вносит его", - сказал он.
Так на что пойдет дополнительный военный сбор? Если в одной фразе, то безусловный приоритет – финансирование вооруженных сил всей системы безопасности страны.
"В этом же пакете и социальная поддержка семей-участников СВО. Новый бюджет обеспечит необходимое вооружение и технику, выплаты военным и их семьям, а также модернизацию оборонно-промышленного комплекса. Без этого – никуда. Делать вид, что все это оплачивается как-то само, не приходится. Это мы, каждый из нас, платит по мере сил за нашу общую безопасность в условиях, когда наша страна – бесценная Россия – вынуждена обеспечивать нашу общую безопасность вооруженным путем. При этом возникают все новые вызовы, а значит и новые расходы", - сказал Киселев.
Среди этих расходов – системы борьбы с БПЛА, безопасность на транспорте, в приграничных территориях и новых регионах, кибербезопасность, защита критической инфраструктуры.
"А вместе с тем надо еще лечить, учить, заботиться о нуждающихся в уходе, изобретать, творить, сеять и выращивать, производить и не отставая развиваться. Все это в условиях безумных санкций и военного натиска со стороны НАТО", - отметил ведущий.
Он подчеркнул, что повышается лишь стандартная ставка – с 20 до 22%. Льготная ставка НДС остается на прежнем уровне – 10%.
"Для чего она такая льготная? А это все социально значимые товары – еда, например: хлеб, мясо, молоко, яйца, рыба, крупы, макароны, овощи, детское питание. А еще все детские товары от одежды и обуви до кроваток и игрушек, сюда же книги и учебники, периодика, а еще лекарства и медицинские товары. Здесь все без изменений, НДС – 10%", - сказал Киселев.
По его словам, просто занять эти деньги, взять в долг нежелательно, так как произойдет разгон инфляции, что выльется в рост ключевой ставки.
"А это – зажим инвестиций и торможение роста экономики в конечном счете. Нам нужно играть в долгую. Пример задыхающейся в долгах Франции отпугивает", - отметил он.
И все же 22% НДС – это много или мало, задался вопросом Киселев.
"Скажем так, чуть выше среднего, но в Италии, например, тоже 22%. А есть страны, где и повыше: Польша – 23%, Дания, Норвегия и Швеция – 25%, Венгрия – 27%. У всех на это свои резоны. В любом случае, в России НДС уж точно не чемпионский", - сказал он.
Ведущий развенчал миф, что новый НДС сильно разгонит инфляцию. Он напомнил, что в прошлый раз – в 2018 году – налог на добавочную стоимость был повышен до нынешних 20%, то инфляция по официальной статистке выросла лишь на процент.
Таков сухой факт, резюмировал Киселев.
О том, как поддержка киевского режима оборачивается для Европы катастрофой - в материале издания Украина.ру "Картина вырисовывается мрачная": Киселев о том, как Украина ведет Европу к катастрофе.
Подписывайся на