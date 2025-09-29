https://ukraina.ru/20250929/delaetsya-eto-bespardonno-kiselev-obyasnil-pochemu-v-evrope-torguyut-strakhom-pered-rf-1069347835.html

"Делается это беспардонно": Киселев объяснил, почему в Европе торгуют страхом перед РФ

"Делается это беспардонно": Киселев объяснил, почему в Европе торгуют страхом перед РФ - 29.09.2025 Украина.ру

"Делается это беспардонно": Киселев объяснил, почему в Европе торгуют страхом перед РФ

Страны Европы "торгуют страхом" перед Россией, зарабатывая на этом. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2025-09-29T15:52

2025-09-29T15:52

2025-09-29T15:53

россия

германия

киселев

фридрих мерц

европа

эксклюзив

сво

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046818329_0:23:2732:1560_1920x0_80_0_0_5f12787534226a04103903f5bcbc5f02.jpg

Торговцы страхомО том, что Великобритания, Германия и Франция "катятся со своими экономиками к черту", мы уже говорили не раз, отметил Киселев."Там – мрак в конце тоннеля. Да и политически эти страны нестабильны, ведь уровень поддержки их лидеров в обществе ниже плинтуса – где-то в районе 15-20%. А это всегда массовые уличные протесты, сопровождаемыми битвами с полицией и общественная депрессия", - сказал он.В программе рассказали об опросе из Британии от авторитетного социологического центра YouGov: если бы парламентские выборы там прошли сейчас, то сенсационный результат показала бы партия Найджела Фараджа "Реформируй Соединенное Королевство" – 311 мест.По его словам, Найджел Фарадж – "enfant terrible британской политики, эпатажный, склонный к резким разворотам, конечно же, правый, которого часто называют популистом"."Традиционные партии боятся его, как чумного, никогда не принимали всерьез и вот на тебе... Теперь приходится смотреть на него – Найджела Фараджа – снизу вверх. Его сегодняшний потенциал по свежим опросам – аж 311 мест в парламенте, до большинства в 326 мест – совсем чуть-чуть. Вот это будет номер…", - отметил ведущий.А в Германии тоже поворот и прям трагичный, продолжил он. Там тоже крайне непопулярный канцлер Фридрих Мерц объявил "перепуганным" немцам, что те уже не живут в условиях мира. А тогда где?Соответствующее заявление немецкий лидер сделал на экологической конференции в Берлине, где предположил, что половина ее участников хотя бы раз подвергался взлому компьютерных сетей."Вообще, пока продажи немецких товаров постоянно падают, например, автомобилей, в Германии принялись торговать страхом. Страх перед Россией неплохо идет, его продажи позволяют увеличивать военные заказы, да и строительство подземных бункеров тоже пошло в рост", - отметил Киселев.По его словам, заявление Мерца – это тоже "торговля страхом" перед РФ."Делается это беспардонно. Обвинения России, как правило, бездоказательны. Но продажи страха все равно растут по своим законам", - прокомментировал ведущий.Из Польши тем временем мелькнул здоровый проблеск, добавил он. В Сейм Польши от имени президента внесут законопроект о преследовании "бандеровской идеологии". Об этом агентству РАР сообщил глава президентской канцелярии Збигнев Богутский. По его словам, бандеровщина и ложь о Волынской резне будут преследоваться в Польше в уголовном порядке."Любопытный прецедент для Европы. Давно пора", - полагает Киселев.Почему повышают НДСНа прошлой неделе Министерство финансов внесло в правительство поправки в бюджет текущего года, законопроекты о бюджете на 2026 год и плановый период до 2028 года. При этом обращают на себя внимание и предлагаемые поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы, отметил Киселев."Сразу нужно оговориться, что все социальные обязательства государство исполняет и будет исполнять, а где-то – например, в интересах численного роста населения и качества жизни – выделяются и значительные дополнительные средства. Однако, и это сразу же заметили все, Минфин предлагает повысить ставку налога на добавленную стоимость – НДС – с 20% до 22%. При том, что НДС – самый легко собираемый налог, мы понимаем, что бюджет за счет этих дополнительных процентов получает значительные дополнительные средства. Куда они пойдут?" - сказал он.А это никто и не скрывает – на укрепление обороны и безопасности, добавил Киселев."Мы живем в военное время. Война, которая нам навязана Западом, – вынужденная. С нашей стороны это война за мир на справедливых условиях. Ее надо выигрывать, а без военного бюджета тогда уж и не обойтись. Бюджет не берется из воздуха. Бюджет военного времени может быть лишь солидарным, когда каждый гражданин воюющей страны имеет возможность внести свой персональный вклад в безопасность и вносит его", - сказал он.Так на что пойдет дополнительный военный сбор? Если в одной фразе, то безусловный приоритет – финансирование вооруженных сил всей системы безопасности страны."В этом же пакете и социальная поддержка семей-участников СВО. Новый бюджет обеспечит необходимое вооружение и технику, выплаты военным и их семьям, а также модернизацию оборонно-промышленного комплекса. Без этого – никуда. Делать вид, что все это оплачивается как-то само, не приходится. Это мы, каждый из нас, платит по мере сил за нашу общую безопасность в условиях, когда наша страна – бесценная Россия – вынуждена обеспечивать нашу общую безопасность вооруженным путем. При этом возникают все новые вызовы, а значит и новые расходы", - сказал Киселев.Среди этих расходов – системы борьбы с БПЛА, безопасность на транспорте, в приграничных территориях и новых регионах, кибербезопасность, защита критической инфраструктуры."А вместе с тем надо еще лечить, учить, заботиться о нуждающихся в уходе, изобретать, творить, сеять и выращивать, производить и не отставая развиваться. Все это в условиях безумных санкций и военного натиска со стороны НАТО", - отметил ведущий.Он подчеркнул, что повышается лишь стандартная ставка – с 20 до 22%. Льготная ставка НДС остается на прежнем уровне – 10%."Для чего она такая льготная? А это все социально значимые товары – еда, например: хлеб, мясо, молоко, яйца, рыба, крупы, макароны, овощи, детское питание. А еще все детские товары от одежды и обуви до кроваток и игрушек, сюда же книги и учебники, периодика, а еще лекарства и медицинские товары. Здесь все без изменений, НДС – 10%", - сказал Киселев.По его словам, просто занять эти деньги, взять в долг нежелательно, так как произойдет разгон инфляции, что выльется в рост ключевой ставки."А это – зажим инвестиций и торможение роста экономики в конечном счете. Нам нужно играть в долгую. Пример задыхающейся в долгах Франции отпугивает", - отметил он.И все же 22% НДС – это много или мало, задался вопросом Киселев."Скажем так, чуть выше среднего, но в Италии, например, тоже 22%. А есть страны, где и повыше: Польша – 23%, Дания, Норвегия и Швеция – 25%, Венгрия – 27%. У всех на это свои резоны. В любом случае, в России НДС уж точно не чемпионский", - сказал он.Ведущий развенчал миф, что новый НДС сильно разгонит инфляцию. Он напомнил, что в прошлый раз – в 2018 году – налог на добавочную стоимость был повышен до нынешних 20%, то инфляция по официальной статистке выросла лишь на процент.Таков сухой факт, резюмировал Киселев.О том, как поддержка киевского режима оборачивается для Европы катастрофой - в материале издания Украина.ру "Картина вырисовывается мрачная": Киселев о том, как Украина ведет Европу к катастрофе.

https://ukraina.ru/20250929/rostislav-ischenko-rossii-predstoit-prinyat-slozhnoe-reshenie-po-ukraine-kotoraya-unichtozhila-svoyu-1069250862.html

россия

германия

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

россия, германия, киселев, фридрих мерц, европа, эксклюзив, сво, украина