"Картина вырисовывается мрачная": Киселев о том, как Украина ведет Европу к катастрофе

Поддержка киевского режима оборачивается для Европы катастрофой: антинародная политика властей Великобритании, Германии и Франции погружает эти страны в долги, из которых никто не знает как выбираться. Об этом в эфире программы "Вести недели" не телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2025-09-22T11:03

Новый скандалВ западных медиа раздувают новый скандал: якобы российские самолеты МиГ-31 залетели на 12 минут в воздушное пространство Эстонии. Интонация сообщений натужно тревожная, рассказал Киселев."Мы видели беспилотники в Польше и Румынии. Теперь вторжение трех самолетов. Что происходит?" – вопрошает британский телеканал Sky News.Шведские военные предоставили фотографии российских самолетов – якобы нарушителей, – но определить по этим снимкам геолокацию невозможно. Каких-то доказательств нарушений натовского пространства не приводится, зато тут же множатся призывы к боевым действиям против России.Литовское Минобороны предложило сбивать российские самолеты. А МИД Литвы вновь призвал: " Мы должны усилить позиции НАТО, чтобы никто не осмелился испытывать наши силу сдерживания".Минобороны РФ заявило, что 19 сентября три российских истребителя над нейтральными водами совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Нарушения границ других государств не было, что подтверждают и средства объективного контроля."Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали", – сообщили в ведомстве.Европа идет к катастрофеНа волне русофобской истерии в авторитеты позвали даже списанного экс-президента Украины Виктора Ющенко, который совершенно безответственно отдает приказ: "На Москву!", отметил Киселев."Украина стала лучшим бронежилетом Европы, чем любая их армия. Кто-то говорит: "Давайте к хутору Михайловскому". А я говорю: "И все?" И вы считаете, границы 1991 года – это формула победы? Вы лукавите. Вы оставляете большую проблему своим детям и внукам. На Москву!", - процитировали в программе бывшего президента Украины.По словам Киселева, безоглядная поддержка бандеровского режима на Украине ведет Европу к катастрофе."Евросоюз уже потратил на Украину почти 170 млрд евро и останавливаться не собирается. Ведущие экономики Европы погрязли в долгах, а как выбраться – идей нет", - отметил ведущий.Вот что о ситуации в Евросоюзе в четверг пишет Bloomberg: "От Великобритании до Польши Европа стала неуправляемым континентом. Сейчас она страдает от пагубного сочетания напряженной ситуации с бюджетами, затянутого административного процесса, парламентской раздробленности, активной оппозиции со стороны политических экстремистов, а также разногласий, часто выливающихся в уличные протесты".Статья опубликована на фоне мощнейших протестов во Франции. Людей все меньше устраивают расходы Эммануэля Макрона на "пушки вместо масла". В четверг, 18 сентября, на улицы французских городов вышли более миллиона человек.Французы стремительно беднеют, госдолг три с половиной триллиона евро – или 116% ВВП. Лишь обслуживание такого долга – 100 млрд евро в год. Для Франции – неподъемная сумма, отметил Киселев.Свергнутый только что премьер Франции Франсуа Байру еще весной предупреждал, что судьба страны на волоске: "Мы сказали французам, без малейшей двусмысленности, что на кон поставлена судьба страны".А вот из лебединой песни Байру – речи в Нацсобрании в день отставки: "Теперь к вопросу, от которого зависит все. К жизненно важному, безотлагательному – вопросу выживания, перспектив нашего выживания, от которого зависят наше государство, наша независимость, наши государственные учреждения, наша социальная модель. Это вопрос управления нашими расходами, нашим чрезмерным государственным долгом"."Макрон, однако, выше этого. Все, что волнует президента Франции – это судьба его друга Владимира Зеленского, поставки на Украину оружия и доказывание в американском суде, что его жена Бриджит – не мужик" - прокомментировал Киселев.Мрачная картинаВ Великобритании дела обстоят не лучше. Неделю назад протестовать против антинародной политики премьера Кира Стармера правые вывели более 100 тыс. человек. Это по данным полиции. Организаторы протестов говорят о миллионах участников. Не так давно британский госдолг перевалил за 100% по отношению к ВВП страны, но если в абсолютных цифрах, то уже как во Франции – 3,5 трлн евро.Как отметил Киселев, в ту же долговую яму летит и Германия. Еще зимой канцлер Фридрих Мерц протащил через парламент отмену "долгового тормоза" и объявил о "возвращении Германии".Деньги, взятые в долг, планирует потратить на войну с Россией после того, как Украина капитулирует, добавил он.Вот с какой интонацией на неделе Мерц выступал в Бундестаге – как раз на дебатах по будущему бюджету: "Капитуляция лишь подтолкнет Путина к поиску следующей цели. Путин давно испытывает границы. Он пытается расшатать уверенность. Россия хочет дестабилизировать наше общество. Германия снова формирует Европу и больше не будет сдерживаться. Мы должны быть готовы защитить себя, чтобы нам не пришлось этого делать".Предостерегает профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер:"Мы полагаем, что в обозримом будущем украинские войска посыплются. Как в этом случае поступит Запад? Какой-нибудь Марк Рютте? Ведь в настоящий момент они так много инвестировали в эту войну и на каждом этапе так сильно повышали ставки, что в случае поражения Запада и НАТО это станет для них сокрушительным ударом. И что? Они смирятся с этим? Я считаю, что давление, подталкивающее Запад к эскалации и к еще большему повышению ставок, в случае неудач украинской армии лишь возрастет. И мы столкнемся с очень опасной ситуацией".О том, для чего в Киев недавно приезжал британский принц Гарри - в материале издания Украина.ру Что забыл в Киеве неуравновешенный британский принц? Тайные поездки Гарри и открытый грабеж Украины.

