"Вокруг Булгакова": второй ученик Иешуа – Иуда

Разве Иуда – ученик? По сути, наверное, нет – он не воспринял учения Иешуа. Но двое другие учеников тоже это учение не восприняли – Пилат как в насмешку попрекает Левия Матвея тем, что он жесток и тут же признаётся ему в жестоком убийстве Иуды. Однако Иуда – один из трёх человек в Ершалаиме, которые удостоились индивидуальной проповеди Иешуа

Имя Иуда (или, в транслитерации с иврита, – Иехуда) означает "хвала [Богу]". Оно было довольно распространено в иудейской среде. Достаточно вспомнить одного из вождей израильского народа Иуду Маккавея или Иехуду бен Бецалеля – пражского раввина, создателя голема. Даже в маленькой апостольской общине Иуд было двое – Иуда Искариот (Иуда Симонов) и Иуда Фаддей (Иуда Иаковлев).Иуда, безусловно, был на особом положении в общине 12-ти апостолов. Хотя информация евангелистов об этом персонаже куцая (не указаны обстоятельства призвания Иуды Иисусом) два факта просто бросаются в глаза.Во-первых, Иуда – единственный среди апостолов выходец из Иудеи – все остальные были уроженцами Галилеи (включая самого Иисуса). Отношения же между иудеями и галилеянами были не очень – иудеи считали себя выше, поскольку они ближе к храму. Галилеян на раз вычленяли по говору и нещадно шпыняли. Да и подчинены они были тетрарху Ироду Антипе, а не префекту Понтию Пилату (наследников Ирода Великого не любили чуть ли не больше, чем римлян).Во-вторых, ему были вверены финансы общины – он собирал пожертвования и распоряжался ими (по мнению евангелиста Иоанна – в том числе в своих интересах). Тут, кстати, тоже пересечение с булгаковским текстом – тут апостольской общины нет, средствами, судя по всему, распоряжается Левий Матвей, но у Иуды сходная специальность – он работает в меняльной лавке, т.е. имеет отношение к чужим деньгам.Роль Иуды евангельского и Иуды булгаковского совершенно разная.Иисус изначально знал, что его земная жизнь должна закончиться мучительной казнью и знал, что будет она следствием предательства. Измена Иуды для него ни в коем случае не была неожиданностью – Иуда служил инструментом Божественного промысла (у Стругацких попроще и пореалистичней – Иисус сам направляет Иуду, чтобы тот донёс на него первосвященникам иудейским). Логично предположить, что и призван он был если не прямо для предательства, то – как "слабое звено" (Иешуа никого не призывает, совершенно наоборот – самозванные ученики ему навязываются).Однако, при всей предопределённости событий, Иуда сохраняет свободу воли. От него никто не требует предать Спасителя. Более того, Иисус обозначает борьбу за душу Иуды, предостерегая его от предательства. Окончательное решение – и придать, и наказать себя за предательство, принимает сам Иуда.Иешуа никаким даром предвидения не обладает и вообще не понял, что с ним случилось, почему его схватили и привели к прокуратору… Иуда ранее, судя по всему, Иешуа не знал, проповедью его не интересовался (иное не оговаривается), он был специально подослан в качестве агента-провокатора. Предательство тут, разумеется, есть – предательство доверившемуся Иуде человеку. Иуда, однако, ничего особенного в этом не видит – это его работа. Не основная, но вполне прибыльная. Кстати, к ученичеству у Иешуа призывает его Синедрион (там непонятно, кому он непосредственно подчинён – вряд ли лично Каифе – слишком мелкая сошка, но Булгаков не плодит сущности без особой надобности).Дальше Булгаков очень своеобразно интерпретирует сообщения евангелистов.Вот, например, тайная вечеря – она есть, хотя за столом присутствуют только двое – Иешуа и его случайный (не случайный – волею президента синедриона) слушатель.В евангелиях происходит целая детективная история – Иисус направляет учеников, чтобы они нашли определённого человека, который укажет им определённый дом, в котором всё будет готово для праздничного ужина. Представлено всё так, что действует, опять же, провидение, но мы знаем, что у Иисуса было много почитателей среди иудейской знати и он просто заранее договорился с одним из них. Мистифицировал он своих учеников или же соблюдал меры разумной осторожности не столь важно в данном случае.У Булгакова всё происходит неожиданно для Иешуа, но происходит так, как в евангелиях – ему действительно дают возможность поужинать люди, входящие в ершалаимскую элиту. Правда цели другие.На самом ужине Булгаков внимание не акцентирует, но учитывая, что Иешуа считает, что его хорошо приняли, голодным он не остался.Ещё интересный момент – для исследователей Нового Завета до сих пор непонятно, была ли тайная вечеря Седер Песахом или нет. Поскольку Иисус чтит закон Моисеев, то по логике да, но даты не совпадают – вечеря происходит на сутки ранее пасхального ужина (так же, как и у Булгакова, кстати). Интересующимся можем только посоветовать обратиться к специальной литературе, повторив только, что общепризнанного ответа на этот вопрос нет. У Булгакова посиделки с Иудой Седер Песахом точно не являются, хотя это, безусловно, тайная вечеря.Присутствует у Булгакова и прощальная проповедь, но если исторический Иисус, зная о скорой гибели, прощается с учениками и просит у них продолжить его дело, то Иешуа просто рассказывает Иуде нечто, что можно было бы назвать его учением.Деталей мы не знаем – на допросе у Пилата Иешуа излагает только ту часть, которая посвящена царству Божиему. Тут тоже есть различия – Иисус указывал, что царство Его не от мира сего, в то время как Иешуа указывает, что "настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдёт в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть". Если Иисуса, который говорил, что надо отдать кесарю кесарево, обвинить в покушении власть цезаря не удалось (там всё сложнее, но мы упростим), то Иешуа подставился – трактовать его слова в его пользу Пилат не берётся.Совершенно иначе у Булгакова реализована сцена моления о чаше. Действие происходит в Гефсимании, но уже после смерти Иешуа и с просьбой обнести его этой чашей обращается уже Иуда, и не к Богу, а наёмным убийцам. С аналогичным надо сказать результатом.Матфей не сообщает, где именно удавился Иуда, но логично предположить, что там, где есть деревья – почему бы не в Гефсимании? В этом случае пусть булгаковского Иуды на свидание в Гефсиманию можно уподобить пути Иуды исторического к смерти…Вообще вся история трёх учеников Иешуа у Булгакова подана… не очень красиво. Есть три человека, которые слышали Иешуа. Двум из них понравилось услышанное (на Иуду оно никакого впечатления не произвело). Следовать сказанному не собираются все трое. Двое, ревнуя друг к другу, собираются убить третьего, что и происходит. Причём Левий ещё и не скрывает, что убил бы Пилата, будь у него такая возможность. Пилат, правда, имея возможность убить Левия, ничего такого делать не собирается. Потом они расходятся и будут каждый нести свою правду о Иешуа, которая, вероятно, в будущем как-то состыкуется…Так себе история, если честно. Воланд должен был быть доволен.

