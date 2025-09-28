Провокация у границ Приднестровья может привести к столкновению России и НАТО — Амерберг - 28.09.2025 Украина.ру
Провокация у границ Приднестровья может привести к столкновению России и НАТО — Амерберг
Провокация у границ Приднестровья может привести к столкновению России и НАТО — Амерберг - 28.09.2025 Украина.ру
Провокация у границ Приднестровья может привести к столкновению России и НАТО — Амерберг
Опасная провокация с участием Украины против Приднестровья возможна в ближайшее время, если молдавские власти начнут проигрывать на предстоящих выборах. Такой сценарий может перерасти в прямое столкновение России и НАТО, что поставит под вопрос существование самой Молдавии
2025-09-28T06:05
2025-09-28T06:05
новости
россия
приднестровье
молдавия
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
украина.ру
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг.Эксперт заявил, что законопроект Зеленского о разрешении использования ВСУ за рубежом готовит почву для такой эскалации. По словам Амерберга, провокация станет инструментом для властей Молдавии в случае, если они не смогут сфальсифицировать выборы.Он также указал на максимальное ограничение голосования для молдавских граждан в России и странах СНГ, а также в Приднестровье."Если на президентских выборах вдоль границы с Приднестровьем было открыто 40 избирательных участков, то сейчас будут работать всего два-три. То есть граждане Молдавии в Приднестровье лишены своих законных прав", — констатировал Амерберг.Эксперт подчеркнул, что режим Санду довел страну до обнищания и понимает свою непрочность."Повторюсь, режим Санду понимает, что довел страну до тотального обнищания. Люди пытаются всеми способами уехать. А если, не дай бог, произойдет вооруженный конфликт, Молдавия просто перестанет существовать. И провокация вокруг Приднестровья может перерасти в столкновение России и НАТО", — заявил он.При этом Амерберг напомнил о позиции России."Россия не раз заявляла, что Приднестровье не оставит. Здесь живут более 250 тысяч граждан РФ. Здесь находятся российские миротворцы и Оперативная группа российских войск. Россия будет обеспечивать безопасность своих людей всеми доступными способами. Вне зависимости от того, где они находятся", — резюмировал эксперт.Полный текст интервью Михаила Амерберга: Если Санду проиграет выборы в парламент, то атакует Приднестровье при поддержке Украины читайте на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, россия, приднестровье, молдавия, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Приднестровье, Молдавия, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Провокация у границ Приднестровья может привести к столкновению России и НАТО — Амерберг

06:05 28.09.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Опасная провокация с участием Украины против Приднестровья возможна в ближайшее время, если молдавские власти начнут проигрывать на предстоящих выборах. Такой сценарий может перерасти в прямое столкновение России и НАТО, что поставит под вопрос существование самой Молдавии
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг.
Эксперт заявил, что законопроект Зеленского о разрешении использования ВСУ за рубежом готовит почву для такой эскалации. По словам Амерберга, провокация станет инструментом для властей Молдавии в случае, если они не смогут сфальсифицировать выборы.
“Мы же помним, в какой истерике билась Санду, когда она выступила с голословными заявлениями о якобы 300 тысячах подкупленных избирателей. Но в последний момент ей подмахнули. По заявлениям оппозиционных румынских политиков, именно в Румынии были проведены эти вбросы, которые позволили Санду стать "президентом диаспоры". Потому что в самой Молдавии Санду проиграла выборы даже в своем родном селе Рисипены”, — напомнил эксперт.
Он также указал на максимальное ограничение голосования для молдавских граждан в России и странах СНГ, а также в Приднестровье.
“Если на президентских выборах вдоль границы с Приднестровьем было открыто 40 избирательных участков, то сейчас будут работать всего два-три. То есть граждане Молдавии в Приднестровье лишены своих законных прав”, — констатировал Амерберг.
Эксперт подчеркнул, что режим Санду довел страну до обнищания и понимает свою непрочность.
“Повторюсь, режим Санду понимает, что довел страну до тотального обнищания. Люди пытаются всеми способами уехать. А если, не дай бог, произойдет вооруженный конфликт, Молдавия просто перестанет существовать. И провокация вокруг Приднестровья может перерасти в столкновение России и НАТО”, — заявил он.
При этом Амерберг напомнил о позиции России.
“Россия не раз заявляла, что Приднестровье не оставит. Здесь живут более 250 тысяч граждан РФ. Здесь находятся российские миротворцы и Оперативная группа российских войск. Россия будет обеспечивать безопасность своих людей всеми доступными способами. Вне зависимости от того, где они находятся”, — резюмировал эксперт.
Полный текст интервью Михаила Амерберга: Если Санду проиграет выборы в парламент, то атакует Приднестровье при поддержке Украины читайте на сайте Украина.ру.
