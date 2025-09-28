https://ukraina.ru/20250928/provokatsiya-u-granits-pridnestrovya-mozhet-privesti-k-stolknoveniyu-rossii-i-nato--amerberg-1069241940.html

Провокация у границ Приднестровья может привести к столкновению России и НАТО — Амерберг

Провокация у границ Приднестровья может привести к столкновению России и НАТО — Амерберг - 28.09.2025 Украина.ру

Провокация у границ Приднестровья может привести к столкновению России и НАТО — Амерберг

Опасная провокация с участием Украины против Приднестровья возможна в ближайшее время, если молдавские власти начнут проигрывать на предстоящих выборах. Такой сценарий может перерасти в прямое столкновение России и НАТО, что поставит под вопрос существование самой Молдавии

2025-09-28T06:05

2025-09-28T06:05

2025-09-28T06:05

новости

россия

приднестровье

молдавия

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046718829_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_1d158a7bedada76aa10785b2782e688a.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг.Эксперт заявил, что законопроект Зеленского о разрешении использования ВСУ за рубежом готовит почву для такой эскалации. По словам Амерберга, провокация станет инструментом для властей Молдавии в случае, если они не смогут сфальсифицировать выборы.Он также указал на максимальное ограничение голосования для молдавских граждан в России и странах СНГ, а также в Приднестровье.“Если на президентских выборах вдоль границы с Приднестровьем было открыто 40 избирательных участков, то сейчас будут работать всего два-три. То есть граждане Молдавии в Приднестровье лишены своих законных прав”, — констатировал Амерберг.Эксперт подчеркнул, что режим Санду довел страну до обнищания и понимает свою непрочность.“Повторюсь, режим Санду понимает, что довел страну до тотального обнищания. Люди пытаются всеми способами уехать. А если, не дай бог, произойдет вооруженный конфликт, Молдавия просто перестанет существовать. И провокация вокруг Приднестровья может перерасти в столкновение России и НАТО”, — заявил он.При этом Амерберг напомнил о позиции России.“Россия не раз заявляла, что Приднестровье не оставит. Здесь живут более 250 тысяч граждан РФ. Здесь находятся российские миротворцы и Оперативная группа российских войск. Россия будет обеспечивать безопасность своих людей всеми доступными способами. Вне зависимости от того, где они находятся”, — резюмировал эксперт.Полный текст интервью Михаила Амерберга: Если Санду проиграет выборы в парламент, то атакует Приднестровье при поддержке Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250926/zamknetsya-v-sebe-polittekhnolog-opisal-buduschee-evropy-1069105407.html

россия

приднестровье

молдавия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, приднестровье, молдавия, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, украина.ру