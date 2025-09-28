https://ukraina.ru/20250928/podlyy-khameleon-i-nartsiss-vladimir-zelenskiy-1069296993.html

Не стал, а был им. Подлый хамелеон и нарцисс Владимир Зеленский

Не стал, а был им. Подлый хамелеон и нарцисс Владимир Зеленский - 28.09.2025 Украина.ру

Не стал, а был им. Подлый хамелеон и нарцисс Владимир Зеленский

Существует расхожее мнение, что Владимир Зеленский якобы прошёл метаморфозу: из весёлого КВН-щика и шоумена превратился в серьёзного лидера, а затем в политического деятеля, который после начала событий 2022-го "улетел в космос", почувствовал себя "новым Черчиллем" и в итоге скатился к авторитаризму и неофашизму. Но это иллюзия.

2025-09-28T10:46

2025-09-28T10:46

2025-09-28T10:47

украина

лондон

москва

владимир зеленский

игорь коломойский

андрей ермак

квн

интер

mi6

весь павлив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069086211_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_726a61b294b0752c031cfae62944f760.jpg

Суть в том, что Зеленский всегда был тем, кого мы видим сегодня. На каждом этапе своей карьеры он действовал исключительно в собственных интересах, не задумываясь о последствиях для других.Так было ещё в КВН. В составе команды "Запорожье—Кривой Рог—Транзит" он не был на первых ролях, но очень быстро создал собственную команду развалив предыдущий коллектив. На большой сцене КВН она не добилась заметных успехов, зато стала трамплином для его личных амбиций и заработков. Характерно, что Зеленский оказался в числе немногих участников квн-овского движения, кто быстро вступил в конфликт с АМиКом и лично с Александром Масляковым. В интервью Дмитрию Гордону* он признавал: Масляков предлагал ему остаться редактором КВН в Москве при условии, что он "распустит друзей", на что Зеленский ответил отказом. Итогом стало фактическое закрытие для него всех дверей в КВН. Но, он от этого только выиграл. Скандал в Москве и демонстрация независимости подогрел интерес к нему воротил медиа рынка на Украине. Спустя годы, в 2015 году, он украдет формат и запустит "Лигу смеха" — фактически украинский аналог КВН, где становится ключевым продюсером и арбитром. Быстрый рост популярности и финансовый успех в Киеве приводит к конфликтам и жёстким чисткам в команде. Самый известный пример, уход Дениса Манжосова, друга детства и одного из основателей "Квартала 95". По воспоминаниям участников, конфликт произошёл после публичной ссоры, когда Манжосов, якобы, в нетрезвом состоянии оскорбил Зеленского. Но, знающие люди говорят, что вопрос был все же про деньги и лидерство. Зеленский затаил обиду и позднее, сделал всё, чтобы вычеркнуть его из медиарынка Украины. Этот эпизод многие называли яркой демонстрацией его злопамятности. Она еще не раз проявится позднее когда судьба, а вернее злой рок вознесет его на самый верх политики.Вообще, люди, работавшие рядом с ним, непублично, всегда описывали Зеленского как предельно циничного бизнесмена и "кидалу". Хрестоматийная ситуация – его история с телеканалами "Интер" и "1+1". В сентябре 2012 года, в самом начале нового телевизионного сезона, имея долгосрочные контракты и россыпь авторских проектов на канале, при этом будучи главным продюсером "Интера", на которого все завязано, он внезапно уходит к прямому конкуренту — "1+1" Игоря Коломойского**. Это решение стало шоком для менеджмента и собственников "Интера". Позднее расследование OCCRP и "Схем" показало, что Коломойский через офшорные структуры выплатил Зеленскому и партнёрам за этот переход 41 миллион долларов в течение четырёх лет. Но люди, глубоко вовлечённые в тему, утверждали, что сумма была значительно больше — назывались цифры до 100 миллионов долларов. И это вполне объяснимо: "Вечерний квартал" к тому времени стал мощнейшим политическим инструментом. Каждую серию смотрела вся страна, а шутки о политике напрямую влияли на рейтинги и повестку.Не менее показательна история с тем, как Зеленский поступил с людьми, приведшими его к президентству. Речь об Игоре Коломойском и его людях, технологах, а также о юристе олигарха Андрее Богдане, который стал первым главой Офиса президента. А так же, о первом правительстве Зеленского где были люди, связанные с Виктором Пинчуком и Джорджем Соросом. Прошло совсем немного времени и Зеленский начал, как говорят в суровом полукриминальном бизнесе, их терять. По итогу, спустя всего несколько лет, Коломойский оказался в тюрьме, его бизнес-партнёр сбежал из страны (как и Андрей Богдан к слову). Собственность их по большей части национализирована. Многие из тех, кто поддерживал Зеленского на раннем этапе, оказались под санкциями или уголовными делами. Даже ближайшие соратники братья Шефиры потеряли доступ "к телу" и были, по сути, выброшены из совместных проектов.Та же модель поведения оказалась присуща Зеленскому и в вопросах политических. Мнимая "пророссийскость" Зеленского, это ещё один штрих к его цинизму. Человек, выросший в русскокультурном и русскоязычном Кривом Роге, в 2019 году пришёл к власти на лозунгах мира и нормальности. Его инаугурационная речь звучала как антипод радикализма Порошенко**, с его "Армія, мова, віра". Но вместо мира Украина получила прямо противоположное: при Зеленском развернулась полномасштабная война, в шаге от ликвидации Украинская Православная Церковь, коррупция приобрела чудовищные масштабы, которых не знала даже эпоха Порошенко. Авторитаризм достиг уровня, который невозможно сравнить ни с тем же Порошенко, ни с Ющенко, ни с Кучмой, ни с Януковичем. Страна получила сотни политзаключённых, тотальное подавление оппозиции и её фактическое (и, зачастую, физическое) уничтожение.Первоначальные сигналы о готовности к переговорам с Москвой в 2019 году — попытка двигаться по треку Минских соглашений и даже согласие на формулу Штайнмайера — очень быстро обернулись предательством этих обязательств. Украина стала игнорировать сам Минский процесс и нормандские договорённости. Показательно: после парижской встречи с Путиным 9 декабря 2019 года никакой имплементации договорённостей не произошло. И вскоре Зеленский стал искать новую "крышу", откровенно русофобскую и антироссийскую.Американцам тогда было не до Украины — Белый дом жил своей внутриполитической драмой. И Зеленский сделал ставку на Лондон. Здесь проявился "британский клуб" влияния. Одну из ролей сыграл выходец из СССР, миллиардер и британский подданный Леонид Блаватник, спонсор братьев Кличко, человек с давними связями в дипломатическом и разведывательном истеблишменте Великобритании. Важнейшим звеном стал и Ватикан, действовавший через орден "Неокатехуменат". Андрей Ермак, ближайший партнёр и юрист Зеленского, давно входил в этот орден, известный как "новые иезуиты" и связанный с британскими спецслужбами и католическими консервативными структурами.Вербовка Ермака произошла в конце 2020 года, но сам процесс начался раньше. А ключевым эпизодом стал визит Зеленского и Ермака в Оман в январе 2020-го. Официально — отдых, замаскированный под "рабочие встречи". На деле Маскат — это один из важнейших центров британской резидентуры на Ближнем Востоке, и именно там состоялось первое серьёзное общение с британцами. С этого момента сближение с Лондоном стало идти параллельным курсом с охлаждением отношений с Россией и отказом от Минских соглашений.Уже летом 2020-го в британском посольстве в Киеве сменился заместитель главы миссии. Им оказался кадровый разведчик Николас Гаррокс, владеющий девятью языками и имевший опыт работы в Саудовской Аравии, Ираке, Израиле и Венесуэле. Его прибытие совпало с подготовкой ключевой коммуникации с MI6. И в октябре 2020 года Зеленский и Ермак отправились в Лондон, где прямо в офисе MI6 встретились с новым шефом британской разведки Ричардом Муром. Сделка была заключена именно там.С этого момента Украина пошла по траектории войны. Зеленский сделал всё, чтобы конфликт стал неизбежным, потому что этого требовали новые кураторы. И у него получилось запустить маховик самой кровопролитной бойни в Европе со времен Второй мировой. После чего он и не подумал изменять себе, продолжая действовать нагло подло и цинично. бНу, и в 2025 приключился как по мне, апофеоз международной активности криворожского кидалы. Параллельное подписание и ратификация двух документов: "Ресурсной сделки" с Вашингтоном и "Столетнего соглашения" с Лондоном. Оба документа фактически дублируют друг друга, вводя Вашингтон и Лондон в прямую конкуренцию. Но Зеленский руководствуется исключительно личным интересом и бесконечной верой в свою воровскую удачу. Это же касается и большого переговорного трека. Его ключевое требование к американцам звучит просто: гарантировать ему переизбрание. Сначала переизбрание, потом подписание любого документа с любыми обязательствами. Без гарантий переизбрания он не готов подписывать ничего. Потеря территорий, гибель людей, разрушение промышленности и инфраструктуры его не волнуют. Какое ему до них дело?В общем, повторюсь. Таким он был всегда. Никакой эволюции не произошло. Зеленский с юности — это циничный, подлый и наглый подонок, действующий только ради себя и во имя себя.О странностях и особенностях взаимоотношений во властных структурах Украины - в статье Елены Мурзиной "Кто же настоящий президент Украины? Почему Зеленский и Ермак "спали вместе"? И при чем тут штурм Генштаба"*Признан в РФ иноагентом **Признан в РФ террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

лондон

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, лондон, москва, владимир зеленский, игорь коломойский, андрей ермак, квн, интер, mi6, весь павлив