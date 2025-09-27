https://ukraina.ru/20250927/kto-zhe-nastoyaschiy-prezident-ukrainy-pochemu-zelenskiy-i-ermak-spali-vmeste-i-pri-chem-tut-shturm-1069260417.html

Кто же настоящий президент Украины? Почему Зеленский и Ермак "спали вместе"? И при чем тут штурм Генштаба

"Фактический глава Украины", - так называют главу Офиса президента Андрея Ермака западные СМИ. Кто же на самом деле Андрей Ермак?

Всесильный глава Офиса президента? Человек, сосредоточивший в своих руках всю власть? Правая рука Зеленского? А, возможно, это уже Зеленский - правая рука Ермака?"Всевидящее око"Но начать надо с того, что на Украине не может быть никакого самостоятельного управления. За всеми якобы "независимыми, демократическими" украинскими политиками и институтами следит "всевидящее око" спецслужб Запада.Никто из топ-менеджеров, управляющих Украиной, и не подумает предпринять нечто значимое и самостоятельное, если не получит на то указание или разрешение. Хотя бы, как минимум, из посольства США. А лучше еще и из посольства Британии.Андрей Ермак - не исключение. Наоборот, это тот человек, который обладает весом и рычагами влияния именно потому, что является настоящим "украинским политиком": у него нет ни убеждений, ни каких-либо политических взглядов."Белый лист"Он идеальный наёмный менеджер, чистый исполнитель.Ничего нет за его плечами: никакого политического прошлого, никаких политических ресурсов или партийной работы. Он никогда не участвовал в выборах (вернее, участвовал, но неудачно, проиграл на выборах местного совета).Он не является членом какой-либо партии. Ничего не известно о его политических взглядах.Его "политика" не представляет из себя абсолютно ничего, кроме "схем" и "решалова" - два любимых слова украинских барыг, захвативших власть в бывшей советской республике.Это бывший мелкий клерк и юридический жулик уровня "ларьков на рынках Киева", вознесённый на вершину украинской "пищевой цепочки".Но не по воле случая, а по воле местных и зарубежных покровителей. Там и нужен был именно такой человек: жадный, тщеславный, ничтожный, но исполнительный и относительно надёжный.Но в местных украинских разборках это, конечно, видный деятель.Схватка с Залужным и штурм ГенштабаПолитолог Константин Бондаренко описывал, как вражда между генералом Залужным и главой Офиса президента Ермаком достигла апогея.На одном из совещаний генерал в присутствии Зеленского стал выяснять свои отношения с Ермаком. В итоге встал за его спиной и давил на плечи Ермаку, не давая тому встать.Что случилось дальше?Обозлённый Ермак отдал приказ СБУ провести штурм Генштаба с целью захватить Залужного.И спецназ СБУ был отправлен на штурм Генштаба ВСУ. В 2023 году, во время военных действий.В это невозможно поверить, но информацию вначале распространил бывший депутат Рады Борислав Береза, а потом подтвердил Константин Бондаренко. Подтверждал это и генерал в отставке Сергей Кривонос.Штурм в итоге вроде бы не состоялся. Залужный после этого инцидента отказался отчитываться перед президентом в присутствии Ермака.Но эта история показывает и уровень напряжения в высших эшелонах украинской власти, и мстительность, тщеславие и глупость "всесильного" Андрея Ермака.Владелец посла в СШАЕрмак славится своим умением расставлять везде своих людей. Везде во власти - то его однокурсник, то "бывший бизнес-партнёр", то иной прикормленный человечек.Известно, что посол в США Оксана Маркарова саботировала приезды военных чинов Украины, не договаривалась о важных для них встречах, и всё - по указанию Ермака, который продолжал из-за конфликта с Залужным и Генштабом вставлять военным палки в колёса.Зато Маркарова устраивала приёмы для Ермака по высшему разряду, лоббировала встречи, организовывала "подходы", типа подхода к Марко Рубио в коридоре Белого дома.Пиар-менеджерРукопожатие, пара слов, два фото в коридоре Белого дома. И вот уже готова публикация и подпись: "прекрасно поговорили с Марко о будущем Украины".Сколько это стоило? Подкуп нескольких чиновников госаппарата Белого дома? Да сколько бы ни стоило. Ермак в таких делах "собаку съел" и денег на пиар не жалел."Пиар за деньги" - это то, что Ермак умеет организовывать блистательно.Публикации на Западе, встречи с политиками. Организация выступлений Зеленского. Украинская массовка, которая взахлёб кричит: "Панэ прэзыдэнтэ!"То же самое было организовано им для Елены Зеленской. Это обеспечивало Ермаку благосклонность обоих Зеленских, а также их родителей. Их тщеславие было удовлетворено, а Ермак мог спокойно продолжать дёргать за ниточки своей паутины.Но главное умение Ермака - расставить везде своих людей. И самое главное - следить, чтобы в отлаженные цепочки взаимодействий не влезли "чужие", типа того же Залужного.Или Буданова*, главы ГУР, с которым у Ермака тоже давний конфликт.Семья и карьераНо изначально ничто не предвещало Андрею Ермаку такого карьерного взлёта.Он был обычный мальчик из обычной киевской семьи. Мама его родом из Петербурга. Отец - киевлянин. Познакомились родители во время экскурсии, организованной еврейской культурной организацией, ещё школьниками.Отец Ермака некоторое время работал в Афганистане, начальником отдела кадров торгового представительства СССР. Есть и фото маленького Андрея с папой на броне советского танка "в Афгане".После окончания Киевского университета Андрей Ермак работал юристом. В какой-то момент активно занялся "крышеванием" ларьков в Киеве.Во времена мэра Черновецкого в Киеве расцвели МАФы (малые архитектурные формы): ларьки, магазинчики. Их было около 12 тысяч на весь Киев, и большинство не имело вообще никаких разрешений.Вот их и "крышевала" от мэрии фирма Ермака. Говорят, что "прайс" зависел от степени незаконности. Полностью без документов - плати максимальную ставку в "карман" представителя от власти, Андрея Ермака.Там же Ермак познакомился с Резниковым, будущим министром обороны.Потом фирму Ермака оттеснили от этого супер хлебного места, ион занялся киноиндустрией, занимался делами "Квартала - 95". И естественно, познакомился с Зеленским.СанахантНо было в его карьере и еще одно интересное знакомство, которое вынесло Ермака на вершину киевской провластной тусовки.В 2013 году Ермак начал заниматься делами элитного бутика "Санахант".В этом бутике одевался весь "Квартал 95" и лично Зеленский. И вся "псевдоэлита" Украины.Располагался он на перекрестке улицы Грушевского и Музейного переулка.Его владелица, Оксана Мороз - Хант, имела очень неоднозначную репутацию даже для Киева.Рассказывали, что раньше она работала элитной проституткой в гостинице "Днепр". Потом была замужем за одним из видных киевских бандитов - одним из братьев Авдышевых.Потом вышла замуж за киевлянина, вернувшегося из Штатов на родину, по новой фамилии - Хант.В 2016 году Оксану Хант задержали в аэропорту Киева с 1 миллионом долларов в коробках из под обуви в багаже. Но этот досадный инцидент был быстро решён её покровителями из СБУ. Так как Оксана успешно сотрудничала ещё с КГБ УССР, а впоследствии и с СБУ.В современной Украине она тоже отлично себя чувствовала, став кумой сначала президента Ющенко, а потом - подругой Юрия Луценко, Генпрокурора при президенте Порошенко.Тому, как Оксана Хант умудрилась обобрать своих двоих мужей (один из которых был известным бандитом, а второй - миллионером и гражданином США), был посвящён материал известного киевского журналиста Владимира Бойко "Самка богомола".Вот у такой непростой, мягко говоря, женщины и в таком непростом месте успешно работал Андрей Ермак. "Руководил бизнесом", по его словам.Но ни о каких личных отношениях с "самкой богомола" вроде бы речи не было.Однако же для продвижения в политике он приобрёл бесценный опыт и связи.Сразу после избрания Зеленского президентом Ермак (менеджер бутика "самки богомола" и крышеватель ларьков) был назначен помощником президента, а в 2020 году стал главой Офиса президента.Его семья - сам ЗеленскийЗагадочная ситуация, но у Андрея Ермака нет и не было никогда своей семьи. Ничего не известно о том, есть ли у него дети. Скорее всего, нет, он о них никогда не упоминал.Долго ходили слухи о его гомосексуализме, но "каминг аут" не произошёл, ни с каким партнером никогда он не появлялся вместе.Зато есть человек, которого он никогда не выпускает из виду и следует за ним тенью.Конечно же, это Владимир Зеленский.С 2020 года практически нет фотографий, где Зеленский был бы без Ермака. Темно зеленая тень (в той же примерно форме одежды, как у Зеленского) неотступно маячит за спиной Зеленского.В последнее время во время зарубежных визитов, в отличие от Зеленского, Ермак надевает обычный костюм, чтобы не раздражать "старших товарищей". Но сути дела это не меняет: тень Ермака нависает над Зеленским, хоть в костюме, хоть без."Спали вместе"Что объясняет эту странную власть Ермака?Много шуму наделало недавнее интервью главы МИД Украины Сибиги о том, как Зеленский и Ермак в начале 2022 года и ночевали вместе, в убежище, и играли в пинг-понг, и ходили в тренажёрный зал - всё вместе.Сибига хотел, видимо, польстить всесильному Ермаку, а получилась двусмысленная глупость.Только ленивый не написал: "Спали вместе? Куда смотрела Елена Зеленская?"Да, намёки на гомосексуализм сопровождают и Ермака, и самого Зеленского давно. Ходили слухи и о том, что на них обоих имеется соответствующий компромат "у кого надо".А самого Ермака называли "второй любимой женой" Зеленского.Но всё-таки грандиозное и даже какое-то ненормальное влияние Андрея Ермака на Зеленского объясняется, наверное, не этим (даже если представить, что нетрадиционные отношения между ними есть, что всё-таки вряд ли).Тайны "семьи"Да, Зеленский - это "семья" Андрея Ермака. Но если Ермаку это понятно для чего нужно: без должности "глава Офиса" он - никто.То зачем это нужно Зеленскому?Причины - такие же, как в любой паре людей. Ермак что-то важное, ценное и уникальное ему даёт. И это не какие-то тайные нити, магическое воздействие или психологическая суперсовсестимость.Всё в общем-то на поверхности.Зеленский имеет крайне нестабильную психику, не выносит отказов, обожает аплодисменты.Ермак же взял на себя раздражающую рутину: разруливает все неприятные ситуации, ограждает от тревог и обеспечивает постоянные "овации зрительного зала".Кроме того, он берёт на себя ту огромную часть работы, которую Зеленский ненавидит, но именно она и даёт реальную власть: канцелярщина и подбор персонала.На сегодня добрая половина управленцев и назначенцев на Украине обязана своей должностью "лично Андрею Борисовичу."Он знает в Киеве всех и знаком со всеми, еще с давних "ларёчных времён".Столица жлобьяКиев - непростой город, очень криминальный, очень закрытый и тщеславный."Хуторской", в не самом лучшем смысле. В том смысле, который лучше всего передаётся непереводимым словом "жлобский". Это сегодня буквально "столица жлобья", отполированная до блеска двумя майданами.Там трудно быть "чужаком", которым Зеленский являлся.Пронырливый, тихий, работящий и постоянно аплодирующий киевлянин Андрей Борисович стал находкой для Зеленского.Как писала украинская пресса, Ермак смог заменить для Зеленского за каких-то несколько месяцев: главу МИД, главу протокола, стал его личным агентом по поиску персонала, его турменеджером и спецпосланником."Крепкая, несколько сутулая фигура Ермака" заполнила собой пространство возле президента, и его стали называть "вице-президент".А потом "вице" стали называть Зеленского.Но он уже не мог обойтись без Ермака. Да и не хотел. Ермак не рвался на сцену, наоборот. А Зеленский не занимался нудной работой.МИ-6: дружба двух агентовИ, конечно, особенно "сдружил" Зеленского и главу Офиса совместный поход в службу английской разведки МИ-6 в Лондоне осенью 2020 года.Это неслыханное дело: глава государства посещает главу разведки другой страны. Происходит это в офисе главы разведки. И встреча продолжается около 2 часов.Именно тогда, видимо, и были окончательно завербованы Зеленский и Ермак.Их принимал Ричард Мур, новый тогда глава МИ-6, чьи полномочия скоро должны окончиться.Но вряд ли окончится при этом связь Ермака и Зеленского с английской секретной службой. К несчастью для всех жителей Украины.Привет от РотшильдовНо не так давно "трон" под всесильным "президентом Украины" слегка пошатнулся.Неприятным предупреждением для Ермака стала статья в "Экономист", которая вышла летом этого года.Там говорилось много неприятного. Что Ермак всем на Западе уже надоел, что не справляется и оказывается, авторитарный."Чёрная метка от Ротшильдов" - так назвал появление этой статьи политолог Константин Бондаренко.Он объяснил это так: "с Ермаком был заключён какой-то контракт, который он не выполнил".Какой именно - судить сложно. Но потом нападки в западной прессе на Ермака прекратились. Значит, нашли компромисс коллективные "Ротшильды" и Ермак.В то же примерно время корпорация "Блэк рок" объявила, что больше не будет заниматься инвестициями в восстановление Украины. Этим направлением занимался как раз Ермак, так что выводы можно сделать.Но пока что "эффективный менеджер" успешно продолжает разграбление и демонтаж государства "Украина": того, что от него осталось.Все вместе продолжают, всем семейством: Зеленские, Ермак, их многочисленные прихлебатели. Это "семья", узы в которой прочнее, чем любые родственные связи.О том, как и где приобретает недвижимость, драгоценности и супердорогие иномарки семейство Зеленского, нажившееся на войне - в статье Татьяны Стоянович "Побрякушки на миллион и виллы по всему миру. За день визита Зеленских Австрия отдала 500 тыс. евро"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

