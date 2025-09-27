https://ukraina.ru/20250927/ogovorki-po-freydu-otkuda-vzyalis-kambodzha-i-albaniya-v-rechi-trampa-i-chto-zhdt-ssha--ordukhanyan-1069284590.html

Оговорки по Фрейду: откуда взялись Камбоджа и Албания в речи Трампа и что ждёт США — Ордуханян

Оговорки по Фрейду: откуда взялись Камбоджа и Албания в речи Трампа и что ждёт США — Ордуханян - 27.09.2025 Украина.ру

Оговорки по Фрейду: откуда взялись Камбоджа и Албания в речи Трампа и что ждёт США — Ордуханян

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, что сейчас происходит внутри США, а также рассказал, насколько глубок раскол между Америкой Украина.ру, 27.09.2025

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, что сейчас происходит внутри США, а также рассказал, насколько глубок раскол между Америкой и европейскими странами, в чём смысл массового признания Палестины и насколько эффективна Организация Объединенных Наций на данном этапе:00:24 – Внутренняя политика США после убийства Чарли Кирка; 02:08 – Вероятность гражданской войны в США;04:29 – Противоречия между США и Европой;07:18 – Признание Палестины;10:15 – 80-я сессия Генассамблеи ООН; 13:07 – Оговорки Трампа. *В материале упоминается Аль-Каида, признанная террористической организацией и запрещённая в РФВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

