Оговорки по Фрейду: откуда взялись Камбоджа и Албания в речи Трампа и что ждёт США — Ордуханян
Оговорки по Фрейду: откуда взялись Камбоджа и Албания в речи Трампа и что ждёт США — Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, что сейчас происходит внутри США, а также рассказал, насколько глубок раскол между Америкой
и европейскими странами, в чём смысл массового признания Палестины и насколько эффективна Организация Объединенных Наций на данном этапе:00:24 – Внутренняя политика США после убийства Чарли Кирка; 02:08 – Вероятность гражданской войны в США;04:29 – Противоречия между США и Европой;07:18 – Признание Палестины;10:15 – 80-я сессия Генассамблеи ООН; 13:07 – Оговорки Трампа. *В материале упоминается Аль-Каида, признанная террористической организацией и запрещённая в РФ
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, что сейчас происходит внутри США, а также рассказал, насколько глубок раскол между Америкой и европейскими странами, в чём смысл массового признания Палестины и насколько эффективна Организация Объединенных Наций на данном этапе:
00:24 – Внутренняя политика США после убийства Чарли Кирка; 02:08 – Вероятность гражданской войны в США;
04:29 – Противоречия между США и Европой;
07:18 – Признание Палестины;
10:15 – 80-я сессия Генассамблеи ООН;
*В материале упоминается Аль-Каида, признанная террористической организацией и запрещённая в РФ
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру