https://ukraina.ru/20250926/petru-poroshenko--60-neprazdnichnye-zametki-o-pyatom-prezidente-1069188450.html

Петру Порошенко* – 60. Непраздничные заметки о пятом президенте

Петру Порошенко* – 60. Непраздничные заметки о пятом президенте - 26.09.2025 Украина.ру

Петру Порошенко* – 60. Непраздничные заметки о пятом президенте

Украинская, да, в общем, почти любая политика безжалостна. Избиратели, когда надо демонстрируют память рыбки-гуппи, а когда не надо помнят все просчёты и ошибки политика. И никогда не прощают поражений. Раз проиграв на президентских выборах, политик может ещё барахтаться, но… перспектив вернуться в высшую лигу у него уже не будет

2025-09-26T09:17

2025-09-26T09:17

2025-09-26T10:41

мнения

украина

банковая

петр порошенко

виктор янукович

юлия тимошенко

рошен

forbes

политика

президент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102333/67/1023336784_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_d96e0c299db15ae0c87b4750769fe1f6.jpg.webp

Пётр Порошенко* родился 26 сентября 1965 года в городе Болград Одесской области, позже семья Порошенко аж до 1992 года жила в Бендерах. На моей памяти ещё в 2010-х годах считалось, что он является одним из самых богатых людей Молдавии и имеет определённые бизнес-интересы в Приднестровье.Евреем он ни в какой степени не является. За еврейство видимо принимали какие-то особенности бессарабского темперамента и патологическую жадность, уж не знаю откуда происходящую – самое, пожалуй, неприятное из его качеств.Жадность эта доходила до форм поистине комических – известный украинский политолог Андрей Золотарёв рассказывал, что как-то получил от Порошенко в качестве платы за консультацию огромную пачку мятых однодолларовых купюр. Пришлось звонить и вежливо интересоваться, что имелось в виду. Инцидент был быстро исчерпан, но осадочек остался.Так ведь этот подход и дальше вниз распространялся… На несоответствие объёма решаемых задач и уровня оплаты жаловались и журналисты "5-го канала", и сотрудники аппарата партии "Европейская солидарность", и даже работники элитного фитнес-клуба "Пятый элемент" (цифра "5" в жизни Порошенко* явно неслучайная, но с чем она связана никто не знает). Справедливости ради надо сказать, что потом те же люди были даже Порошенко* благодарны – подготовленные в его структурах кадры потом с руками отхватывали. Такую же функцию в банковской системе Украины выполнял "Приватбанк", в котором платили мало, но муштровали отменно.С Олегом Свинарчуком/Гладковским, позже прославившимся делом о коррупции при оборонных закупках, вообще была нехорошая история – в момент падения спроса на автомобили Порошенко* просто заставил его выкупить у себя акции автомобильных производств "Укрпроминвеста" (так обычно называют бизнес-империю Порошенко*, хотя на самом деле это только одно из подразделений).Предпринимательская жилка у Порошенко – от отца (тот даже в советские времена успел немного посидеть за незаконную предпринимательскую деятельность). Он сумел создать многопрофильную бизнес-империю, обеспечивающую ему статус одного из самых богатых людей Украины – в рейтинге Forbes в 2024 году он занимал третью строчку за Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком – с капиталом $ 1,8 млрд.В политику он попал во время первых выборов по пропорциональной системе в 1998 году. В силу особенностей тех выборов избран был дважды – по списку СДПУ(о) (с руководством которой он и позже сохранял весьма тёплые отношения) и по одномандатному округу в Виннице. Место в списке сдал потом…В Верховной Раде он сначала был замечен как один из депутатов, обладающих безупречным отсутствием вкуса. Блистал какими-то чуть ли не малиновыми пиджаками и, кажется, даже золотой фиксой.Вообще их трое таких было – бывший глава СБУ Евгений Марчук тоже одеваться не умел, ну и Юлия Тимошенко одевалась, скажем так, странно… Потом, конечно, все пообтесались, обзавелись стилистами, научились носить бриони и луивиттоны… Но у Порошенко* "сбои в программе" по сей день случаются.Порошенко*, в бытность его президентом, часто попрекали алкоголизмом. Не знаю. Очень сомнительно, что это именно алкоголь. Порошенко страдает сахарным диабетом, а при этом заболевании "слово ром и слово смерть означает для вас одно и то же". Как-то так.В этом вообще присутствует нечто мистическое или ироническое – человек, который ассоциируется именно с кондитерским брендом (хотя Порошенко* контролировал также значительную часть украинского автопрома и многое другое) вкусом своих сладостей насладиться не мог. Ну как тут не испортиться характеру, скажите на милость?Разумеется, сладостями он не сам занимался – для этого специалисты есть и работали они хорошо. Хотя к концу президентства Порошенко уже начались проблемы с реализацией его продукции – многие торговые сети отказывались покупать торт "Киевский" производства "Рошен" из-за неадекватно завышенной цены. Потому что тот же торт производства киевского булочного-кондитерского комбината (ТМ БКК) и вкуснее, и дешевле.Правда, конфетно-карамельное производства у "Рошена" было очень хорошим – оно постоянно радовало интересными новинками.То, что считали "запоями", на самом деле было приступами тяжёлой депрессии (если не ошибаюсь – составляющая клинической картины при диабете), когда он полностью исчезал с радаров и не отвечал на звонки, а потом появлялся из небытия изрядно опухший с некоторыми нарушениями дикции. Из этого состояния его выводила жена – врач-кардиолог.Тут, кстати, тоже интересный момент – женился он в 1984 году (т.е. – в 19 лет, на свадьбу он ехал в отпуск со срочной службы) и брак был по любви, хотя в это тяжело поверить, учитывая, что Марина Анатольевна – дочь целого замминистра здравоохранения УССР. История была совершенно студенческая (дискотека, потом колхоз…), но в сближении, наверное, сыграло свою роль то, что оба относились всё же к слою "золотой" советской молодёжи.Справедливости ради надо сказать, что Порошенко* и в пожилом возрасте – интересный, фактурный мужчина, а в юности был ещё более интересен. Студент элитного факультета международных отношений, спортсмен… Порошенко* умеет красиво и убедительно говорить, умеет быть обаятельным, хотя старается этой способностью не злоупотреблять, отыгрывая образ жесткого, требовательно руководителя (впрочем, это кажется не образ…)Кстати, и на факультет он попал не только благодаря связам отца, но, кажется, и по зову души. Он действительно талантливый дипломат и переговорщик от бога. Дипломатическую карьеру он делать не стал, занялся бизнесом, но дело знает, что показал как на посту министра, так и президента.Правда, именно Порошенко* и Климкин заложили основы той поразительной внешнеполитической практики "наглого нищенства", которая нашла своё выражение в "криворожской школе дипломатии", добавившей в порошенковский стиль ещё и манеры дворовой шпаны крупного индустриального города. Так себе вклад, если вдуматься.Политическая карьера Порошенко до какого-то момента складывалась не слишком удачно. Самый яркий взлёт был в 2004 году, когда он был поднят на самый верх волной Майдана. Однако там его ожидал жёсткий облом – его родственник Виктор Ющенко (на сторону которого он перешёл не из родственных чувств, а чуя атмосферу в верхах – бывшего премьера видел своим преемником Кучма) оказался человеком то ли не слишком обязательным, то ли слишком обязательным. Порошенко считал себя уже фактическим премьером, но вместо этого получил пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Как пошутил кто-то из политологов – собирался быть директором завода, а стал заведующим библиотекой.Порошенко начал закулисную борьбу с премьером Юлией Тимошенко, результатом которой стал коррупционный скандал и отставка обоих. К 2014 году он в украинской политике был фигурой даже не второго, а, пожалуй, третьего плана. Из политики он уходить не хотел, но и перспективы перед ним открывались весьма невнятные – в 2015 году борьба ожидалась между Януковичем и Кличко, никакого Порошенко там и близко не было видно.От событий Майдана он не то, чтобы самоустранился, но старался, в отличие от 2014 года, штаны на баррикадах не рвать. Это сработало ему в плюс – он не вызывал отторжения ни у сторонников, ни у противников Майдана.Правда, тут тоже не обошлось без накладок. Порошенко был нелегитимным президентом, поскольку на момент его избрания всё ещё президентом был Виктор Янукович, который был отстранён от власти вне рамок правовой процедуры.Даже при том, что Порошенко* был признан в качестве президента всеми, включая Россию, а в 2015 году полномочия Януковича истекли естественным порядком, некая недоговоренность всё равно присутствовала.Порошенко* шёл он на выборы с программой примирения и прекращения гражданской войны. Войну ему прекратить не удалось. В основном потому, что и он, и западные кураторы, и "патриотическая общественность" видели единственный вариант прекращения войны – победу. Именно поэтому Минские соглашения, которые вообще-то были безусловным дипломатическим успехом Украины, на Украине никто как успех не воспринимал.Удалось ему другое – он построил на Украине такую систему авторитарной власти, которая оставалась мечтой даже для Леонида Кучмы по суперпрезидентской Конституции 1996 года. Но тут-то как раз ничего удивительного не было – предохранители Конституции в редакции 2004 года, которые трансформировали полномочия президента из административных в политические, были предназначены для людей типа Януковича и Ющенко. Прирождённый политик Порошенко легко перенастроил эти рычаги в интересах своей власти, а отсутствие некоторых административных функций означает больше отсутствие ответственности, чем возможностей…В невероятно сложных условиях 2015 года Порошенко удалось политически выжить. Это само по себе подвиг, учитывая, насколько расшатано было украинское государство. Чтобы отбить атаку со стороны Игоря Коломойского*, потребовались подключить "тяжёлую артиллерию" в лице посла США.Построенный им русофобский режим вполне соответствовал интересам российских элит.С одной стороны, он давал значительные возможности в сфере внутренней политики, прежде всего – в плане объединения народа вокруг власти.С другой стороны, большая часть проблемных вопросов в экономике, да даже и в политике (ДНР и ЛНР стали субъектами Минских соглашений по инициативе Порошенко и не оставляет меня чувство, что инициатива эта была согласована с российским лидером) вполне решалась.Увы, при всей небывалой концентрации власти внутри страны идти на выборы было нужно. Он вообще-то не хотел, но западные партнёры его самым возмутительным образом "кинули", запретив вводить военное положение. Но, кстати, понятно почему – именно из-за нелегитимности…На выборах Порошенко*, хотел он этого или нет, вынужден был совершить тот же манёвр, что Кравчук в 1994 году – переориентацию с всех избирателей на электорат Запада. Но получилось у него это не слишком ловко.Во-первых, уж очень неубедительно смотрелся русскоязычный уроженец Бессарабии в качестве "украинского националиста". Одно из ключевых слов, которые характеризовали режим Порошенко, было "ложь".Во-вторых, против программы смены элит, в рамках которой на выборы шёл Владимир Зеленский, вообще ничего не работало. У Порошенко, если честно, и с Тимошенко бороться получалось из рук вон плохо – уже, вроде бы, политическая покойница внезапно ожила и вела довольно эффективную кампанию одной темы, сосредоточившись на коммунальных тарифах. Имела шанс.Сейчас Порошенко* ещё барахтается, изображая из себя оппозицию, но никакую альтернативную программу выдвинуть не может. Правда, обещание Зеленского посадить его весной не исполнено и исполнено скорее всего не будет (Порошенко получил гарантии безопасности от западных партнёров). Максимум на что он может рассчитывать – сыграть на победителя предстоящих выборов. Хотя, по имеющимся данным, внятного ответа от генерала Залужного он не получил.Пётр Алексеевич* считает (ну – считал до 2022 года, не знаю, как сейчас), что его провал на выборах 2019 года – историческая случайность, он не заслужил такого отношения со стороны избирателей и он обязательно вернётся в кабинет на Банковой… Не вернётся. Хотя в чём-то он прав – в 2018 году мы думали, что ничего хуже Порошенко* быть уже не может и вопрос только в том, как будут звать следующего порошенко – Пётр Алексеевич или Владимир Александрович. Но Зеленский существенно расширил и углубил наши представления о той Марианской впадине, в недрах которой проистекает украинская политика.* Является членом экстремистского объединения.Статус Петра Порошенко – одна из загадок отечественной санкционной политики. Сам Порошенко не экстремист, но он является членом экстремистского объединения, в которое входит он и его сын Алексей. Уверен, что этому есть разумное объяснение, понятное только юристам. Подозреваю, что такой странный путь был избран для того, чтобы при необходимости снять санкции не теряя лица.О современной политической деятельности экс-президента можно прочитать в статье Егора Леева "Граф Дякула" хочет на Банковую: на что рассчитывает Порошенко*"

https://ukraina.ru/20191018/1025371453.html

https://ukraina.ru/20240422/1054649793.html

https://ukraina.ru/20231204/1051670552.html

https://ukraina.ru/20190129/1022490471.html

https://ukraina.ru/20200404/1027253847.html

https://ukraina.ru/20250121/1060419163.html

украина

банковая

майдан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

мнения, украина, банковая, петр порошенко, виктор янукович, юлия тимошенко, рошен, forbes, политика, президент, майдан, дипломатия, мид украины