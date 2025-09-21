"Граф Дякула" хочет на Банковую: на что рассчитывает Порошенко* - 21.09.2025 Украина.ру
"Граф Дякула" хочет на Банковую: на что рассчитывает Порошенко*
"Граф Дякула" хочет на Банковую: на что рассчитывает Порошенко* - 21.09.2025 Украина.ру
"Граф Дякула" хочет на Банковую: на что рассчитывает Порошенко*
Пятый президент Украины Пётр Порошенко* вряд ли может рассчитывать на президентское кресло, но отказываться от борьбы за него не намерен
Опубликованные на этой неделе результаты социсследования группы "Рейтинг" свидетельствуют: когда-то влиятельный и популярный пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко* вряд ли может рассчитывать на возвращение на Банковую.Согласно рейтингу, 33,4% из определившихся украинцев на выборах президента страны проголосовали бы за экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Ещё 28,5% — за Владимира Зеленского. Порошенко* — на третьем месте, но с очень уж большим отрывом. За него готовы отдать свой голос всего лишь 6,4% из определившихся.Для сравнения: следом за Порошенко в рейтинге идёт начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* с результатом в 5,8% голосов. Затем — боксёр Александр Усик с результатом в 5,3%. При этом сам Усик о своих президентских амбициях не объявлял. Таким образом, между всего лишь 10 лет тому назад самым популярным политиком Украины и ни на что не претендующим боксёром разница всего лишь в 1,1%.Но Порошенко* не сдаётся, благо ресурсы на политическую борьбу у него имеются.Деньги естьВ пятницу, 19 сентября, лидер "Европейской солидарности" опубликовал видео, в котором рассказал о направлении на фронт техники общей стоимостью свыше $1 млн."Дорогие друзья. Завтра — на фронт. В то время как часто народные депутаты едут туда попиариться, мы едем для помощи Вооружённым силам Украины", — заявил Порошенко.По его словам, помощь передадут более десяти бригадам и подразделениям ВСУ. В груз вошли: FPV-дроны, в том числе на оптоволокне, комплексы радиоэлектронной борьбы "Шатро", детекторы дронов, а также экскаваторы для устройства блиндажей и фортификаций.На последних Порошенко остановился особо, указав, что они передаются "в условиях, когда власть крадёт на фортификационных сооружениях".Также в пакет помощи лидера "Европейской солидарности" входят: бронированные медицинские эвакуационные машины на базе Land Rover, бронированный Pinzgauer, оснащённый оборудованием экстренной помощи, банно-прачечные комплексы, "Старлинки" и компьютерная техника.Не забыл Порошенко напомнить и о себе, а точнее о "преследовании" его украинскими властями."А как же оно (помощь — ред.) финансируется, если против меня введены незаконные и внесудебные санкции? Какие последствия мы имеем от этих санкций? Наш средний объём поставок составлял 50–60 млн грн (около 100–120 млн руб. — ред.). Сейчас он составляет 40 млн грн (около 80 млн руб. — ред.). Почему? Потому что нам препятствуют, мешают работать. Вы хотели нанести удар по Порошенко? Вы нанесли удар по Вооружённым силам и по Украине", — заявил лидер "Европейской солидарности".По его словам, если бы не его фонд, на фронте эта помощь бы не оказалась.Тем временем эксперты утверждают: Порошенко несколько преувеличивает непримиримость настроя украинской власти против него.Так, экономический аналитик Юрий Гаврилечко в тот же день, когда Порошенко напоминал о санкциях, указал на странную позицию Национального банка Украины в отношении пятого президента страны.Гаврилечко напомнил, что решение о "небезупречной" репутации Порошенко как собственника существенного участия в "Международном инвестиционном банке" (МИБ) было принято 29 апреля 2025 года в связи с применёнными к нему санкциями СНБО. В марте–апреле регулятор и сам Порошенко публично обменивались заявлениями по поводу ситуации вокруг банка, однако отдельного пресс-релиза НБУ о запрете права голоса для владельца существенного участия в МИБ не появлялось.Такая позиция удивила эксперта, особенно на контрасте с другими банками."В 2023 году НБУ признал небезупречной деловую репутацию контролера Idea Bank (Getin Holding) и сразу лишил права голоса за акции. А уже 3 мая 2024 года регулятор установил срок для принудительного отчуждения — компании предоставили время на продажу банка. Ещё один кейс — "МОТОР-БАНК": 11 ноября 2022 г. НБУ одновременно признал небезупречной репутацию Вячеслава Богуслаева и запретил использование права голоса за 100% акций сроком в год", — отметил Гаврилечко.По мнению эксперта, дальнейшие санкции против банка Порошенко могли намеренно тормозиться."Не может быть, чтобы проект решения о временном запрете права голоса не готовили в наблюдательном блоке НБУ (поскольку процедурная практика наработана достаточно основательная), но его, очевидно, “стопорнули на самой верхушке”", — отметил эксперт.Гаврилечко предположил, что речь может идти и о том, что руководство Нацбанка Украины применяет "политический менеджмент": пытается сохранить мосты "в будущем послевыборном ландшафте, в том числе с оппонентами действующей власти".Он призвал руководство Нацбанка пояснить ситуацию с МИБ.За несколько дней до этого российское издание "Ведомости" сообщило и о том, что украинский фонд-"стервятник" ICU, некогда близкий к Порошенко, пытается ворваться в спор миллиардера Михаила Фридмана с Украиной по поводу конфискации бывшего "Альфа-банк Украина", который был переименован в Sense Bank."ICU с дисконтом купил ценные бумаги, обеспеченные обязательствами компании миллиардера, и выдвинул ультиматум: либо погашение по номиналу, либо участие в арбитраже против Украины. Украинские СМИ называли ICU “инвестбанком Порошенко” в годы его президентства (2014–2019)", — сообщило издание.ICU специализируется на развивающихся и пограничных рынках, вкладывается в проблемный долг, частный капитал "с акцентом на особые ситуации" и т. п. Фонды, инвестирующие в проблемный долг, называются "стервятниками".При этом санкции в отношении Порошенко никто не отменял. В пятницу во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде премьер-министр Украины Юлия Свириденко ответила, что санкции в отношении пятого президента Украины были наложены законно."На СНБО рассматривалось представление правительства, а до того, как решение принималось правительством, была пройдена вся процедура, которая необходима для рассмотрения или наложения санкций. Поэтому здесь мы действовали в пределах и в порядке", — уверяла она нардепов.Как на картинеПять лет с небольшим тому назад — в конце мая 2020 года — Порошенко попробовал себя в новой роли. Он стал экскурсоводом в музее Ивана Гончара, где была представлена коллекция живописи пятого президента Украины. Она включала в себя 42 картины."Подчёркиваю, что все эти картины десятки или сотни раз находились за границей Украины. Все они усилиями нашей страны были возвращены", — рассказывал Порошенко.Его жена Марина призвала и остальных собственников частных коллекций последовать их с мужем примеру и представить находящиеся в их собственности полотна широкой публике.Отдельным экспонатом были таможенные декларации на картины. Собственно, Порошенко показал свою коллекцию публике не из филантропии, а лишь после того, как 22 мая 2020 года его вызвали на допрос в Госбюро расследований.В ГБР Порошенко должен был прибыть для дачи показаний о вывозе с Украины полотен всемирно известных художников, в том числе русских классиков Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Исаака Левитана, Александра Бенуа и Василия Верещагина. В ГБР утверждали: картины скрыли от таможенного контроля. При этом Порошенко проходил по делу как свидетель.Ещё до того, как стать президентом, Порошенко уже был известен как заядлый коллекционер. Он и покупал полотна, и дарил их. Так, бывший замглавы Администрации президента Украины, ныне покойный Андрей Портнов в своё время утверждал: Порошенко на день рождения Виктора Януковича подарил последнему картину Айвазовского "Константинополь на рассвете" 1851 года. Её стоимость Портнов оценил в $1,8 млн.Бывший народный депутат Украины Александр Онищенко же рассказывал, что на виллу Порошенко в испанской Марбелье тот свозит предметы искусства. К тому времени украинские журналисты выяснили, что на этой вилле у Порошенко есть картинная галерея.Казалось бы, Порошенко придётся несладко. Но спустя полтора с небольшим года — в январе 2022-го — Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда Киева, который арестовал коллекцию картин Порошенко."Киевский апелляционный суд признал недопустимыми доказательства Госбюро расследований (ГБР), собранные в результате проведённого 26 мая 2020 года неотложного обыска в нежилом помещении Национального центра народной культуры “Музей Ивана Гончара”, поэтому арест на имущество, а именно на 42 картины всемирно известных художников и одну литографию, принадлежащие Петру Порошенко, которые были обнаружены во время указанного обыска, не может быть наложен с целью обеспечения сохранения этого имущества как вещественного доказательства в уголовном производстве", — отмечалось в решении суда.Суд указал, что правовых оснований для ареста картин не существовало, и он наложен безосновательно. Таким образом, Порошенко получил право пользоваться и распоряжаться коллекцией картин, в том числе и продать её.В общем, Порошенко снова вышел сухим из воды. И, очевидно, запомнил этот урок на будущее.Судя по тому, как в эти дни он снова "покусывает" украинскую власть, Порошенко ещё намерен побороться за президентское кресло. И пускай рейтинги указывают на безнадёжность этого дела, опускать руки пятый президент Украины не намерен. Он хочет триумфального возвращения на Банковую.* - лица, внесённые в список экстремистов и террористов.О том, что происходит с Владимиром Зеленским - в статье Павла Котова "Измучен, раздражен и расстроен. Зеленский уже не может скрыть, что надежды больше нет".
"Граф Дякула" хочет на Банковую: на что рассчитывает Порошенко*

06:00 21.09.2025 (обновлено: 06:01 21.09.2025)
 
В Киеве горит кондитерская фабрика Порошенко*
В Киеве горит кондитерская фабрика Порошенко* - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пятый президент Украины Пётр Порошенко* вряд ли может рассчитывать на президентское кресло, но отказываться от борьбы за него не намерен
Опубликованные на этой неделе результаты социсследования группы "Рейтинг" свидетельствуют: когда-то влиятельный и популярный пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко* вряд ли может рассчитывать на возвращение на Банковую.
Согласно рейтингу, 33,4% из определившихся украинцев на выборах президента страны проголосовали бы за экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Ещё 28,5% — за Владимира Зеленского. Порошенко* — на третьем месте, но с очень уж большим отрывом. За него готовы отдать свой голос всего лишь 6,4% из определившихся.
Для сравнения: следом за Порошенко в рейтинге идёт начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* с результатом в 5,8% голосов. Затем — боксёр Александр Усик с результатом в 5,3%. При этом сам Усик о своих президентских амбициях не объявлял. Таким образом, между всего лишь 10 лет тому назад самым популярным политиком Украины и ни на что не претендующим боксёром разница всего лишь в 1,1%.
Но Порошенко* не сдаётся, благо ресурсы на политическую борьбу у него имеются.
Деньги есть
В пятницу, 19 сентября, лидер "Европейской солидарности" опубликовал видео, в котором рассказал о направлении на фронт техники общей стоимостью свыше $1 млн.
"Дорогие друзья. Завтра — на фронт. В то время как часто народные депутаты едут туда попиариться, мы едем для помощи Вооружённым силам Украины", — заявил Порошенко.
По его словам, помощь передадут более десяти бригадам и подразделениям ВСУ. В груз вошли: FPV-дроны, в том числе на оптоволокне, комплексы радиоэлектронной борьбы "Шатро", детекторы дронов, а также экскаваторы для устройства блиндажей и фортификаций.
На последних Порошенко остановился особо, указав, что они передаются "в условиях, когда власть крадёт на фортификационных сооружениях".
Также в пакет помощи лидера "Европейской солидарности" входят: бронированные медицинские эвакуационные машины на базе Land Rover, бронированный Pinzgauer, оснащённый оборудованием экстренной помощи, банно-прачечные комплексы, "Старлинки" и компьютерная техника.
Не забыл Порошенко напомнить и о себе, а точнее о "преследовании" его украинскими властями.
"А как же оно (помощь — ред.) финансируется, если против меня введены незаконные и внесудебные санкции? Какие последствия мы имеем от этих санкций? Наш средний объём поставок составлял 50–60 млн грн (около 100–120 млн руб. — ред.). Сейчас он составляет 40 млн грн (около 80 млн руб. — ред.). Почему? Потому что нам препятствуют, мешают работать. Вы хотели нанести удар по Порошенко? Вы нанесли удар по Вооружённым силам и по Украине", — заявил лидер "Европейской солидарности".
По его словам, если бы не его фонд, на фронте эта помощь бы не оказалась.
Тем временем эксперты утверждают: Порошенко несколько преувеличивает непримиримость настроя украинской власти против него.
Так, экономический аналитик Юрий Гаврилечко в тот же день, когда Порошенко напоминал о санкциях, указал на странную позицию Национального банка Украины в отношении пятого президента страны.
Гаврилечко напомнил, что решение о "небезупречной" репутации Порошенко как собственника существенного участия в "Международном инвестиционном банке" (МИБ) было принято 29 апреля 2025 года в связи с применёнными к нему санкциями СНБО. В марте–апреле регулятор и сам Порошенко публично обменивались заявлениями по поводу ситуации вокруг банка, однако отдельного пресс-релиза НБУ о запрете права голоса для владельца существенного участия в МИБ не появлялось.
Такая позиция удивила эксперта, особенно на контрасте с другими банками.
"В 2023 году НБУ признал небезупречной деловую репутацию контролера Idea Bank (Getin Holding) и сразу лишил права голоса за акции. А уже 3 мая 2024 года регулятор установил срок для принудительного отчуждения — компании предоставили время на продажу банка. Ещё один кейс — "МОТОР-БАНК": 11 ноября 2022 г. НБУ одновременно признал небезупречной репутацию Вячеслава Богуслаева и запретил использование права голоса за 100% акций сроком в год", — отметил Гаврилечко.
По мнению эксперта, дальнейшие санкции против банка Порошенко могли намеренно тормозиться.
"Не может быть, чтобы проект решения о временном запрете права голоса не готовили в наблюдательном блоке НБУ (поскольку процедурная практика наработана достаточно основательная), но его, очевидно, “стопорнули на самой верхушке”", — отметил эксперт.
Гаврилечко предположил, что речь может идти и о том, что руководство Нацбанка Украины применяет "политический менеджмент": пытается сохранить мосты "в будущем послевыборном ландшафте, в том числе с оппонентами действующей власти".
Он призвал руководство Нацбанка пояснить ситуацию с МИБ.
19 сентября, 13:18
Прожорливая Украина как инструмент и Зеленский как "биодрон". А Польша, увы, еще не "стальной бобёр". Два основных скандала на этой неделе, как обычно, связаны с Украиной. Это тщательно раздуваемый поляками "дроновый скандал", который польское руководство умудрилось чрезвычайно выгодно "продать". При этом роль Украины в этом деле (возможно, основную) они пытаются всячески замять.
За несколько дней до этого российское издание "Ведомости" сообщило и о том, что украинский фонд-"стервятник" ICU, некогда близкий к Порошенко, пытается ворваться в спор миллиардера Михаила Фридмана с Украиной по поводу конфискации бывшего "Альфа-банк Украина", который был переименован в Sense Bank.
"ICU с дисконтом купил ценные бумаги, обеспеченные обязательствами компании миллиардера, и выдвинул ультиматум: либо погашение по номиналу, либо участие в арбитраже против Украины. Украинские СМИ называли ICU “инвестбанком Порошенко” в годы его президентства (2014–2019)", — сообщило издание.
ICU специализируется на развивающихся и пограничных рынках, вкладывается в проблемный долг, частный капитал "с акцентом на особые ситуации" и т. п. Фонды, инвестирующие в проблемный долг, называются "стервятниками".
При этом санкции в отношении Порошенко никто не отменял. В пятницу во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде премьер-министр Украины Юлия Свириденко ответила, что санкции в отношении пятого президента Украины были наложены законно.
"На СНБО рассматривалось представление правительства, а до того, как решение принималось правительством, была пройдена вся процедура, которая необходима для рассмотрения или наложения санкций. Поэтому здесь мы действовали в пределах и в порядке", — уверяла она нардепов.
Как на картине
Пять лет с небольшим тому назад — в конце мая 2020 года — Порошенко попробовал себя в новой роли. Он стал экскурсоводом в музее Ивана Гончара, где была представлена коллекция живописи пятого президента Украины. Она включала в себя 42 картины.
"Подчёркиваю, что все эти картины десятки или сотни раз находились за границей Украины. Все они усилиями нашей страны были возвращены", — рассказывал Порошенко.
Его жена Марина призвала и остальных собственников частных коллекций последовать их с мужем примеру и представить находящиеся в их собственности полотна широкой публике.
Отдельным экспонатом были таможенные декларации на картины. Собственно, Порошенко показал свою коллекцию публике не из филантропии, а лишь после того, как 22 мая 2020 года его вызвали на допрос в Госбюро расследований.
В ГБР Порошенко должен был прибыть для дачи показаний о вывозе с Украины полотен всемирно известных художников, в том числе русских классиков Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Исаака Левитана, Александра Бенуа и Василия Верещагина. В ГБР утверждали: картины скрыли от таможенного контроля. При этом Порошенко проходил по делу как свидетель.
Ещё до того, как стать президентом, Порошенко уже был известен как заядлый коллекционер. Он и покупал полотна, и дарил их. Так, бывший замглавы Администрации президента Украины, ныне покойный Андрей Портнов в своё время утверждал: Порошенко на день рождения Виктора Януковича подарил последнему картину Айвазовского "Константинополь на рассвете" 1851 года. Её стоимость Портнов оценил в $1,8 млн.
Бывший народный депутат Украины Александр Онищенко же рассказывал, что на виллу Порошенко в испанской Марбелье тот свозит предметы искусства. К тому времени украинские журналисты выяснили, что на этой вилле у Порошенко есть картинная галерея.
Казалось бы, Порошенко придётся несладко. Но спустя полтора с небольшим года — в январе 2022-го — Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда Киева, который арестовал коллекцию картин Порошенко.
"Киевский апелляционный суд признал недопустимыми доказательства Госбюро расследований (ГБР), собранные в результате проведённого 26 мая 2020 года неотложного обыска в нежилом помещении Национального центра народной культуры “Музей Ивана Гончара”, поэтому арест на имущество, а именно на 42 картины всемирно известных художников и одну литографию, принадлежащие Петру Порошенко, которые были обнаружены во время указанного обыска, не может быть наложен с целью обеспечения сохранения этого имущества как вещественного доказательства в уголовном производстве", — отмечалось в решении суда.
Суд указал, что правовых оснований для ареста картин не существовало, и он наложен безосновательно. Таким образом, Порошенко получил право пользоваться и распоряжаться коллекцией картин, в том числе и продать её.
В общем, Порошенко снова вышел сухим из воды. И, очевидно, запомнил этот урок на будущее.
Судя по тому, как в эти дни он снова "покусывает" украинскую власть, Порошенко ещё намерен побороться за президентское кресло. И пускай рейтинги указывают на безнадёжность этого дела, опускать руки пятый президент Украины не намерен. Он хочет триумфального возвращения на Банковую.
* - лица, внесённые в список экстремистов и террористов.
О том, что происходит с Владимиром Зеленским - в статье Павла Котова "Измучен, раздражен и расстроен. Зеленский уже не может скрыть, что надежды больше нет".
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивПетр ПорошенкоАлександр УсикКиевБанковаяУкраинаНБУВооруженные силы УкраиныСНБО
 
