Сидоров: Трамп превратил помощь Украине в бизнес для НАТО, но не станет вторым Байденом

Сидоров: Трамп превратил помощь Украине в бизнес для НАТО, но не станет вторым Байденом - 21.09.2025

Сидоров: Трамп превратил помощь Украине в бизнес для НАТО, но не станет вторым Байденом

Президент США Дональд Трамп избегает прямой военной помощи Украине, преобразуя поставки оружия в коммерческие схемы для стран НАТО, чтобы не попасть в зависимость от антироссийского курса своих политических противников и сохранить возможность диалога с Москвой

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров. Комментируя одобрение пакетов помощи на $500 млн, эксперт подчеркнул, что Трамп действует через схемы перепродажи: "Совершенно очевидно, что проданное оружие пойдет на Украину, но оно уже не американское. Оно приобретено страной НАТО, которая теперь им распоряжается. Трамп из этого делает бизнес".Сидоров предположил, что администрация Трампа будет сопротивляться прямым поставкам из арсеналов Пентагона: "Если он подпишет бюджет с крупными ассигнованиями Украине, то твердо займет антироссийскую позицию. Он выполняет условия своих политических противников. Чем тогда он будет отличаться от Байдена?".Эксперт заключил, что для Трампа приоритетом остается противостояние с Китаем, а не с Россией: "Глобальную экзистенциальную угрозу для позиционирования США в мире представляет не Россия, а Китай. Если завершить конфликт, для Трампа открываются широкие возможности экономического взаимодействия с Москвой".Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп занял удобную позицию, чтобы отойти от конфликта на Украине читайте на сайте Украина.ру.

