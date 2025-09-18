https://ukraina.ru/20250918/anatoliy-sidorov-tramp-zanyal-udobnuyu-pozitsiyu-chtoby-otoyti-ot-konflikta-na-ukraine-1068860743.html

Андрей Сидоров: Трамп занял удобную позицию, чтобы отойти от конфликта на Украине

Украинское руководство, нынешнее или будущее, не будет самостоятельным. А даже не в американской, а в европейской игре против нас Украина имеет решающее значение. Европа не может потерять Украину. Если Европа теряет Украину, то смысл существования всех евроатлантических структур ставится под серьезный вопрос.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров.Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заключили соглашение на миллиарды долларов о технологическом партнерстве между США и Великобританией.- Андрей Анатольевич, является ли визит Дональда Трампа в Великобританию признаком того, что англосаксонский мир консолидируется на фоне противостояния с Китаем?- Нет, потому что Трамп заставляет всех своих союзников, не только англосаксонский мир, выступать против Китая. Великобритания не является исключением. Другое дело, что у США и Британии после Второй мировой войны сложились особые отношения. Причем несмотря на историческое недоброжелательство друг к другу, потому что на бытовом уровне, а иногда и на государственном, англичане ведут себя по отношению к американцам, как к людям второго сорта, воспринимая США, как бывшую колонию. Этот рубец остается.Тем не менее у Великобритании нет другого способа удержаться на плаву, кроме как сотрудничать с США. С другой стороны, Штатам важно иметь "свое" государство, которое, как показал опыт послевоенного периода, способно влиять на Европу, даже не будучи членом Европейского Союза.Поэтому здесь имеется взаимовыгодное сотрудничество, а не сближение против кого-то. Отмечу, что политика Трампа против России — это тоже политика против Китая. Разъединение России и Китая — это главная цель Трампа.Поэтому данный визит полезен и Трампу и Стармеру, но в большей степени Трампу, поскольку он подчеркивает свою глобальную роль государственного деятеля, который способен вершить дела не только своей страны, но и всего мира.- Издание Politico утверждает, что Карл III настолько глубоко погружен в украинскую повестку, что может повлиять на мнение американского президента по поводу конфликта на Украине. Действительно ли это влияние столь велико?- Это слишком большая натяжка. Если кто и способен повлиять на мнение Трампа, это его ближайшее окружение и члены семьи. Когда он был 45-м президентом на него влияла дочь Иванка. Месяц назад были обращения к Мелании, которая ведет себя не так, как в предыдущую каденцию Трампа. Сейчас она позиционирует себя как первая леди.Что касается Карла, то он не относится к русофилам и не особенно любит нашу страну. Когда он произносил речь на торжественном ужине, он упомянул Украину, но Трамп ничего на это не сказал.На мой взгляд, Трамп очень хотел бы отойти от украинской темы, но пока не знает как. Ему нужно отойти от этого конфликта, но таким образом, чтобы показать всему миру и прежде всего американскому обществу, что мира не хотят противоборствующие стороны, а он ничего не может поделать.Он уже запускал две идеи. Первая заключается в том, что это война и Байдена, и Зеленского, а вторая – ненависть между Путин и Зеленским имеет персональный характер, их не примирить. Для Трампа это сейчас удобная позиция.- Недавно Трамп одобрил два пакета военной помощи Киеву на $500 млн долларов. Говорит ли это о том, что он постепенно "байденизируется", отказываясь от идеи мирного урегулирования конфликта?- Трамп ушел от прямой помощи Украине. Сейчас его, кстати, будут пытаться заставить принять бюджет, в который многие конгрессмены не только от Демократической, но и от Республиканской партии, пытаются вставить статьи о крупных ассигнованиях на помощь Украине. Трамп попытается от этого уйти.Совершенно очевидно, что проданное оружие пойдет на Украину, но оно уже не американское. Оно приобретено страной НАТО, которая теперь им распоряжается. Трамп из этого делает бизнес.Другое дело, если его продавят, и он подпишет бюджет, в котором будут крупные ассигнования Украине, или будет прямая помощь по президентской программе. Оружие будет передано из арсеналов Пентагона. Но я не думаю, что Трамп одобрит такую передачу, поскольку тогда он твердо займет антироссийскую и проукраинскую позицию. Он и его администрация становятся участниками игры, а это значит, что Трамп выполняет условия своих политических противников.Чем тогда он будет отличаться от Байдена? Трамп этого не хотел. Призываю помнить, что для Трампа главным противником является Китай, чтобы он ни записал в своей стратеги национальной безопасности. Глобальную экзистенциальную угрозу для позиционирования США в мире представляет не Россия, а Китай.Мы, безусловно, острая угроза, но если ее снять, завершить конфликт, тогда для Трампа открываются очень широкие возможности экономического взаимодействия. А он считает, что карательные рычаги в виде санкций или пряники в виде инвестиций, совместных проектов, притягивают страны друг к другу.- Возможен ли запуск расследования в отношении семейства Соросов на фоне убийства правого активиста Чарли Кирка в США?- Если будут найдены связи с Фондом Сороса, тогда можно будет через Фонд выходить на семью Сороса. Но это надо сделать федеральным делом, что этим вопросом занялась генпрокурор США Пэм Бонди. И выходит на более широкие структуры. Признание движения "Антифа" террористическим очень важно, хотя это, на самом деле, не движение, а куча разрозненных групп.Важно именно с точки зрения выяснения того, кто их финансировал. Если найдутся следы Фонда Сороса и Фонда Форда (одна из организаций, которые финансировали антитрамповские движения), тогда можно будет выйти на семейство Сороса, в том числе и на его сына, который наверняка предпринимал какие-то действия в отношении поддержки кампаний против Трампа в 2024 году.Но это дело долгое, потому что нужно имеющиеся факты подвести под определенные статьи. Если они смогут быстро выйти на Сороса, то его, конечно, привлекут.Для Трампа важно изменить ситуацию, чтобы точно выиграть промежуточные выборы в следующем году. Времени остается уже не так много. Хотя до них еще больше года, но считается, что это не очень большой срок. Особенно с учетом того, что американское общество глубоко расколото, и нет никаких объединяющих идей.- Сохраняется ли сейчас пространство для политико-дипломатических усилий для урегулирования конфликта на Украине?- Не думаю, что нам удастся договориться с Трампом. Да, он показывает хорошие намерения, но пока ничего не сделано ни с визами, ни с возобновлением авиасообщения, я уже не говорю о дипломатической собственности. Я не считаю, что это принципиальные вопросы, те же визы зависят от двух стран: от нас и от США. Здесь нет никаких факторов, кроме надуманных. Например, как на нас посмотрят в мире, какую оценку получит этот шаг, будет ли это рассматриваться как сближение и так далее. Это нормальное восстановление отношений, которые должны быть между государствами. Но пока даже в этом особого прогресса нет.И за каждое из таких решений Трамп будет добиваться каких-то уступок.Что касается Украины, то специальная военная операция продолжается четыре года. Безвозвратные потери украинской стороны, по американским оценкам, достигают от 700 тысяч до полутора миллионов. То есть в каждой семье есть вопросы по отношению к России. Уладить это мирным путем вряд ли удастся.Политико-дипломатическое решение только отложит будущий конфликт на пять, может быть, на 10 лет, когда произойдет восстановление, а реваншистские настроения на Украине никуда не уйдут.В марте-апреле 2022 года, это еще было бы возможно. Сейчас при таком уровне потерь вряд ли. К примеру, было ясно, что Донбасс никогда не вернется на Украину, потому что между ними пролилась кровь. Для Украины было бы лучше мирно отпустить Донецк и Луганск. Сейчас все прилагаемые усилия (по мирному урегулированию) ни к чему не приводят.Второй фактор, о котором все говорят, он до банальности прост, заключается в том, что украинское руководство, нынешнее или будущее, не будет самостоятельным. А даже не в американской, а в европейской игре против нас Украина имеет решающее значение. Европа не может потерять Украину.Если Европа теряет Украину, то смысл существования всех евроатлантических структур ставится под серьезный вопрос. Прежде всего, конечно, существование НАТО. Евросоюз со своей 42-й статьей (положение Лиссабонского договора о взаимной обороне - ред.) тоже попадает под вопрос, поэтому Украина нужна европейцам для сохранения существующих структур.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ давят южнее Купянска и уничтожили под Волчанском 57-ю бригаду ВСУ

